SK ZLÍN 1931 – RYMICE 2:4 (2:2)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Zápas jsme měli dobře rozehraný, vedli jsme 2:1. Po chybách jsme si ho ale prohráli. Soupeř měl kvalitu, utkání by přesto asi slušela remíza. Stále nejsme kompletní, doufám, že už teď v září najdeme sestavu, která bude bodovat. Bojujeme dál. V této soutěži i nadále musíme získávat zkušenosti.“

Marek Oral, trenér Rymic: „S Pasekami nás nečekalo nic lehkého. Chtěli jsme navázat na dobrý výkon z minulého duelu, nicméně první minuty naznačily, že se bude jednat o naprosto jiný typ zápasu. Především hřiště v Hřivínově Újezdě bylo složité. Malé a hrbaté, což mělo za následek spousty osobních soubojů. Rozhodčí to neměl jednoduché. V 6. minutě se uvolnil Blažek a přihrávkou pod sebe našel Toma Marka, který se trefil – 0:1. Poté se hra přelévala nahoru dolů. Ve 22. minutě hosté zahrávali rohový kop. Míč dopadl na penaltu a po naší pozdní reakci a nedůrazu se domácí dostali k zakončení – 1:1. Hned za dvě minuty se po faulu kolem vápna kopal přímý kop soupeře, krásná, tvrdá rána zaletěla do šibenice a Paseky tak vedly 2:1. My jsme nesložili zbraně a snažili se vyrovnat, což se nám záhy povedlo. Čada skvěle vysunul Marka, který byl zfaulován ve vápně. Penaltu bezpečně proměnil Čada a tak se šlo do kabin za stavu 2:2. Ve druhém poločase se rozjel Blažek, jenž dal dva góly. Jednou jej vyhledal Vojtěch Kaňa, který si odbyl svůj debut v 15ti letech a hned měl asistenci. Kaňa poté mohl dát i svůj první gól, ale z bezprostřední blízkosti jej vychytal brankář domácích. V 70. minutě po centru z pravé strany si našel míč znovu Blažek a trefil se podruhé. Tentokrát netradičně hlavou. Zbytek zápasu už míč létal hlavně vzduchem. Naši hráči si utkání zkušeně pohlídali do konce a zaslouženě brali tři body. Nutno říct, že soupeř ze Zlína byl velmi kvalitní a tak si vítězství velmi ceníme. Dnes to bylo spíše o bojovnosti a o vůli. Hráči ukázali morál. Otočili velice složité utkání, za což jim patří obrovský respekt.“

MALENOVICE – CHROPYNĚ 2:3 (0:2)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Výsledek 0:2 po prvním poločase byl pro nás milosrdný, soupeř měl vést minimálně o pět branek. Do druhého poločasu jsme provedli dvě změny, přidali vyšší agresivitu. Soupeř asi podcenil začátek druhé půle, brzy jsme vyrovnali. Pak se bohužel hra začala kouskovat, hosté využili svoji šanci a my už znovu nevyrovnali.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Konečně bereme 3 body! I když těsný výsledek tomu nenapovídá, byly to zbytečné nervy. Zní to až neuvěřitelně, ale první gól jsme dali až z osmé vyložené šance. Kluci hráli dobře, soupeře mačkali, bohužel až na tu koncovku. Domácí však po pauze z minima vytěžili maximum a vyrovnali. Naštěstí jsme se z mnoha dalších šancí ještě jednou prosadili a naprosto zaslouženě zvítězili.“

FRYŠTÁK – HVOZDNÁ 1:1 (1:1)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Hodnocení zápasu je jednoduché – neproměnili jsme dvě tutové šance. Utkání proto skončilo remízou.“

Petr Polášek, trenér Hvozdné: „Přijeli jsme neprohrát, máme bod, takže spokojenost. Každý bodík z venku je dobrý. V první půli mi chybělo větší srdíčko se v tom vedru o to poprat. V soubojích jsme byli pozdě, odražené míče jsme neměli. Ve druhé už se mí to líbilo, ale na výhru to nestačilo, takže zasloužená remíza.“

LUDKOVICE – DOLNÍ LHOTA 1:0 (1:0)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Výhry si ceníme. Zápas jsme si ale sami udělali těžký, když jsme neproměnili několik stoprocentních šancí. Soupeř hlavně hrozil ze standardních situací. Přežili jsme je i díky brankáři.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Začátek zápasu ovládali domácí, vytvořili si minimálně tři velké šance, které neproměnili. Hra se trochu vyrovnala, ale i tak zaslouženě šli do vedení. Hráli jednoduše, téměř bez kombinace a tím nás na vlastním hřišti v podstatě do ničeho nepustili. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, zkoušeli jsme víc držet míč. Postupem času se Ludkovice zatáhly a chtěly udržet výsledek. Vytvořili jsme si nějaké šance, všechno jsme vsadili na útok, ale domácí chodili do brejků. V tu chvíli nás podržel gólman, který držel naše naděje na bodový zisk. Byl to fotbal, kdy jsme sahali po bodu. Zároveň jsme mohli dostat další tři branky.“

TĚŠNOVICE – BŘEZNICE 3:0 (2:0)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Utkání jsme zvládli, celý tým musím pochválit. V první minutě jsme se ujali vedení zásluhou pěkné akce Janoštíka a zakončujícího Gábora. Hra pak byla vyrovnaná, nám se podařilo dát druhý gól po souhře Majkrič a zakončil to snajpr Janoštík. Druhý poločas byl v naší režii, bohužel jsme zahazovali jednu šanci za druhou. Naštěstí po výkopu Filipa Zavadila se opět prosadil snajpr Janoštík. Ten mohl dokonat hattrick, avšak penaltu kopl jak Karel v seriálu okresní přebor. Ale i tak výhra byla zasloužená.“

Michal Dostál, trenér Březnice: „Na našem výkonu není co hodnotit. Soupeři jsme to ulehčili a darovali jsme mu body. Zaslouženě vyhrál. Chybělo nám vše, výkon byl vážně velmi špatný. Ve všech aspektech se nám nevydařil, naše úroveň byla mizerná. Domácím gratuluji k zaslouženému vítězství a férovému přístupu.“

LUŽKOVICE – TLUMAČOV 2:1 (1:0)

Matěj Votava, vedoucí Lužkovic: „Opět nás trápilo proměňování šancí. Dokonce jsme nedali penaltu. I soupeř měl několik gólovek, naštěstí je neproměnil. Rovněž nevyužil pokutový kop. Zápas nebyl jednoduchý, konečně jsme ho ale zvládli a vyhráli!“

Luděk Hynčica trenér Tlumačova: „Do Lužkovic jsme odjeli s odhodláním získat body, věděli jsme však, že to nebude nic jednoduchého. Překvapilo nás hřiště, hrálo se na vyschnutém terénu. Jak není voda, tak to tak asi dopadne. V prvním poločase to bylo z obou stran na úrovni snad čtvrté třídy, samá kopanica. Na obou stranách byla spousta chyb. Jednu naši potrestali, po 45 minutách jsme prohrávali. Domácí nedali penaltu, my poté taky ne. Ve druhé půli nás soupeř potrestal, šel do vedení 2:0. V závěru jsme z trestného kopu jen snížili. Byl to nejhorší zápas, jaký jsme pod mým vedením asi odehráli. Měli jsme ho však vyhrát."

PŘÍLUKY – HOLEŠOV B 2:0 (1:0)

Radek Machů, trenér Příluku: „Zpočátku to byl vyrovnaný zápas. Brzy se nám podařilo skórovat hlavou, další dvě situace nám nevyšly. V poločase soupeř prostřídal a dostal nás pod tlak. Ten jsme ustáli a v závěru z brejkové akce jsme utkání rozhodli pro sebe.“