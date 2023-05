LUŽKOVICE – LOUKY 5:0 (4:0)

Ivo Světlík, hrající trenér Lužkovic: „Do utkání jsme vstoupili dobře, po standardní situaci jsme po gólu Kováře šli do vedení. Po pěkné brance byla hra nepřesná, bez šancí na obou stranách. Rozhodla červená karta a gól z penalty. Hráč hostů po faulu na Kolaříka asi komentoval výrok rozhodčího, obdržel druhou žlutou. Louky pak dostaly další červenou kartou, vyloučený hráč použil hanlivá slova. Za mě to bylo oprávněné vyloučení. Do kabin jsme šli za stavu 4:0, bylo po zápase. Druhý poločas se už jen dohrával. Na kluky jsem pak byl i trochu naštvaný – měli si to užít, bylo to však mdlé, příště by se nám to mohlo vymstít. Přidali jsme jen pátou branku Kolaříkem, šancí a gólů ale mělo být daleko více.“

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Zápas se nám vůbec nepovedl. Vše začalo již laxním vstupem do utkání, kdy hned ve druhé minutě jsme neuhlídali standardní situaci a prohrávali 0:1. Trvalo nám cca 20 minut, než jsme se odhodlali začít běhat. Do té doby měli domácí skoro všechny odražené míče a my se k ničemu nedostávali. Pak se hra srovnala, ale z naši strany to k ničemu nevedlo. V době, kdy už jsem přemýšlel, jak to přeskládat do druhého poločasu, přišla pětiminutovka, která zápas de facto ukončila. Navíc nám hodně zkomplikovala příští zápasy, protože budou chybět další hráči. K rozhodčímu se vyjadřovat nebudu, protože není audio ani video záznam a platí tedy, co je v zápisu, i když se v něm lže. Tak to prostě je, a je nutné to přijmout. Stejně jako hráči musí na hřišti přijmout jakýkoliv verdikt rozhodčího. Nezbývá než pogratulovat domácím k vítězství a zase se soustředit na sebe a další zápasy.“