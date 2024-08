Po uplynulém víkendu zůstávají stoprocentní pouze Ludkovice a Hvozdná, oba mančafty zatím sází na silnou ofenzívu. Na třetím místě jsou překvapivě Příluky.

FRYŠTÁK – HOLEŠOV B 3:2 (1:2)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Začali jsme špatně, po 15 minutách jsme prohrávali 0:2. V tu chvíli jsme si na lavičce říkali, že by mohla přijít pořádná bouřka. (se smíchem) Kluci však výborně makali, tzv. jeden ze všechny, všichni za jednoho. Hosté za tohoto stavu udělali chybu, díky čemuž jsme snížili. Po krásné akci mladých hráčů a narážečce přes celou bránu střídající Dan Doležal dorazil na 2:2. Tři čtyři minuty před koncem Hřebačka, který hrál na krajním bekovi, vyjel do útoku. Říkal jsem mu, co blbne. (úsměv) Šel do souboje se stoperem, dostal se přes něj a pak nakonec dával na 3:2. Vítězství je pro mě překvapením, ráno jsem měl jenom sedm kluků. Nakonec se přihlásili dorostenci, přišel i Dan Kolář a dali jsme to dohromady. Pepa Křenek? Střídal jsem ho kvůli výronu kotníku. Leduje to, uvidíme, na jak to bude dlouho.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Brzy jsme vedli 2:0. Do té doby jsme mohli přidat další tři čtyři góly. Náskok vypadal slibně, do toho se domácím zranil Křenek. Na to jsme doplatili, klukům blesklo v hlavě, že vše bude v pohodě. Po druhém gólu jsme přestali úplně hrát, nebyly tam nápady, přesné přihrávky. Po chybě Orala jsme dostali branku do šatny. Další góly jsme naopak nepřidali. Začalo hustě pršet, trávník byl hodně podmáčený, pomohlo to Fryštáku. Pak nám to podjelo vzadu, do prázdné dávali na 2:2. Kluci nechtěli složit zbraně, nedařily se nám ovšem centry ani přihrávky. Navíc jsme otevírali obranu. V poslední minutě po odkopu Fryštáku Pechovi uklouzl, zachytil to Hřebačka, šel sám na Orala. Udělal kličku a dával do prázdné. Zafungovala Csaplárova past. Sedmdesát minut to z naší strany byla hrůza, tragédie. Fryšták zaslouženě bere tři body.“

LUDKOVICE – TLUMAČOV 4:1 (0:0)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Vyhrát třikrát doma? To se nám jen tak nestává. (úsměv) Urvali jsme to silou vůle, dlouho jsme nebyli schopni dávat góly. Neproměnili jsme penaltu. Hosté měli fantastického gólmana. Zápas jsme mohli rozhodnout už v prvním poločase, klidně jsme jej mohli vyhrát 4:1, chyběla ovšem kvalita v koncovce. Dáváme hodně gólů, jsou zde výborní útočníci. Proti Tlumačovu to paradoxně rozhodli střední záložníci. Výhra nás těší o to více. Na začátek soutěže jsme schytali hodně těžký los, s devíti body ze třech zápasů jsem nepočítal. Myslím si, že týmy budou získat body právě doma.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Ludkovice měly po dvou zápasech šest bodů. Odjížděli jsme tak k těžkému zápasu hraného na malém hřišti. A proti důraznému mančaftu. Navíc s pouhými dvěma náhradníky. Domácí nás první poločas tlačili jednoduchou nakopávanou hrou vepředu s důrazným útočníkem. Vytvořili si několik šancí, zlikvidoval je výborně chytají gólman Škrabal. Hodně nás podržel. Ze začátku druhé půle byla proti nám nařízena penalta, rozhodčí to vtáhl dovnitř. Díky Mírovi jsme to přestáli bez újmy. Vzápětí po autu z boku jsme poprvé inkasovali. Hra se přelévala z jedné strany na druhou, snažili jsme se hrát, soupeř nás na úzkém hřišti dorážel. Nešla nám kombinace, přesto jsme vyrovnali. Závěr byl hektický, už předtím padaly žluté karty. Po chybách jsme pak dostali na 2:1 a 3:1, čtvrtý gól v 89. minutě po nepřímém kopu z malého vápna, kdy rozhodčí soubojovou přihrávku vyhodnotil jako malou domů. Hráčům musím poděkovat za obětavý výkon. Zároveň chci vyzdvihnout skvělého Škrabala.“

PŘÍLUKY – RYMICE 2:0 (0:0)

Radek Machů, trenér Příluku: „V žádném případě to nebyl lehký zápas. Poločas skončil 0:0, soupeř měl v něm dobré příležitosti. My však také. V šatně jsme si řekli, že je potřeba většího důrazu do šestnáctky. Ve druhé minutě druhé půle byl závar u vápna Rymic. Vytvořili jsme tlak, po odrazech jsme otevřeli na 1:0. Naši ožili, soupeře to překvapilo. Po pěkné akci jsme zvýšili na 2:0. Hosté začali trochu kousat, kluci to ukopali. Věděl jsem od trenéra Ludkovic, že mají velmi dobrý útok, bylo to vidět v úvodním poločase, hráli na krásné rychlé kontry. Debakl jsme hodili za hlavu. Na trenérské lavici jsem začátečník, chyby jsem udělal i já. Teď jsme měli novou stoperskou dvojici. Skvěle to uskákala.“

Marek Oral, trenér Rymic: „Chyběli nám čtyři klíčoví hráči, sestava přesto byla kvalitní. Utkání by dopadlo podobně. Na hřišti domácích se nám hrálo těžce, bylo krátké, tvrdé, hrbolaté. Začali jsme dobře, vypracovali jsme si výborné šance k vedení, tutovky ovšem jsme nedali. To se ale stává. Výkon jsme si o přestávce pochválili. Potřebovali jsme se jen zklidnit v koncovce. Stejně jako minulý týden v Ludkovicích, tak několik minut po začátku druhého poločasu bylo vše jinak, inkasovali jsme branku z rohu. Měli jsme to na kopačkách, odehrát to pryč. Zbytečně jsme ho ztratili. Po brance jsme úplně upustili od naší hry, začali jsme panikařit, míče jsme jednoduše dávali nahoru. Bylo tam hodně ztrát. Je potřeba být důslednější. Soupeř hrál dobře, účelně. Věděl, co si doma může dovolit. Ve druhém poločase jsme už pořádnou šanci neměli. Výsledek je o celém týmu, nemůžeme přestat dělat, co děláme dvakrát roky, jen protože prohráváme 0:1. Zopakovali jsme chyby, co minulý týden. V příštím kole už budeme hrát na domácím hřišti, navíc se nám vrátí hodně hráčů. Pokud se to nezlepší, budeme to muset řešit jinak. Máme zdvižený prst!“

HVOZDNÁ – CHROPYNĚ 4:1 (2:0)

Petr Polášek, trenér Hvozdné: „Náš cíl byl jednoduchý, prožít další týden na špici tabulky, kde už nemusíme být celý ročník. Věděl jsme o kvalitě Chropyně a ta se potvrzovala od první minuty. Hráli hezký kombinační fotbal, ale pouze po šestnáctku, centry dovnitř jsme si pohlídali. My hrozili z brejků. Po jednom z nich, po faulu a následném přímém kopu dal krásnou branku Polách. Po dalším Kišš všem utekl a zvýšil na 2:0. Ve 40. minutě mohla hosty nakopnout penalta, ale tu bravurně zneškodnil výborný Vavruša. V 55. minutě po dalším brejku fauloval mimo území gólman hostí, dostal červenou kartu a zbytek zápasu už se dohrával. Kluky musím pochválit, splnili do puntíku, co jsme si řekli v kabině!“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hodnocení bude rychlé a stručné – domácí dali čtyři branky, my pouze jednu, protože se fotbal nehraje na krásu, ale na góly. Hvozdná vyhrála zaslouženě.“

MALENOVICE – DOLNÍ LHOTA 4:2 (4:2)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Opět jsme začali špatně, ve 30. sekundě jsme prohrávali 0:1. Ve 2. minutě jsme vyrovnali. Kdo přišel pozdě, neviděl dva góly. Ve 12. minutě jsme vedli 2:1. Byli jsme lepší, měli jsme šance. Za první poločas jsme dali čtyři góly. Soupeř byl výškově silnější než my, skóroval po standardce. Půle skončila 4:2. Ve druhém poločase byli hosté více na míči, my jsme měli daleko více příležitosti, nedali jsme však pojistku pátého gólu. Bylo to tak od nás trochu nervózní. Se třemi body panuje velká spokojenost.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Ohlas doplníme během odpoledne.“

SK ZLÍN 1931 – TĚŠNOVICE 2:2 (0:0)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Soupeře jsme nechali na začátku hrát, nenapadali jsme. Byl více na balonu, ukázal fotbalovost. Oba týmy si v prvním poločase vytvořily nějaké šance, do kabin se přesto šlo za stavu 0:0. Na začátku druhé půle jsme po chybě stoperů dostali na 0:1. Konečně jsme začali hrát, co jsme chtěli, vyrovnali jsme na 1:1. Zápas spěl k remíze. Hosté v závěru vystřelili z 25 metrů, spadlo to do branky. Vzápětí jsme z nákopu srovnali 2:2. Bod je spravedlivý. Jde poznat, že Těšnovice loni hrály střed I. A třídy, na míči byly vážně velice kvalitní. Hřivínův Újezd, kde máme domácí zápasy, disponuje dobrým hřištěm. Na IV. třídu kvalitním.“

LUŽKOVICE – BŘEZNICE 2:2 (1:1)

Matěj Votava, vedoucí Lužkovic: „Stejně jako v prvním domácím zápase s Pasekami jsme si vytvořili hodně šancí. Proměnili jsme však jen dvě, ani ne polovinu. Dvakrát jsme přitom vedli, hosté dvakrát vyrovnali. Červená hostujícího trenéra? Proběhl faul přes balon, vypadalo to nebezpečně, kouč Březnice bránil svého hráče. Řekl k tomu pár věcí. Emoce k fotbalu ovšem patří.“