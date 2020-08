Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Oba týmy až dosud pluly na vítězné vlně, o to větší váhu měl mít výsledek vzájemného klání. Staroměšťané se ani letos netají postupovými choutkami a do malé obce v jihozápadním cípu kraje přijeli nejen bodovat, ale také s úmyslem odčinit prohru z finále nedávného turnaje. Ani Ořechov i s nestárnoucími matadory Jiřím Kowalíkem a Stanislavem Malůšem však letos nechce hrát jen druhé housle. Trenér Jiskry Libor Soldán se musel obejít bez několika opor, přesto i jeho výrazně omlazený tým vstoupil do zápasu sebevědomě a ve velkém stylu. Už v 6. minutě utekl po pravém křídle uzdravený Hastík a přesným centrem našel na hranici malého vápna Lahodného. Jeho gólovou střelu zblízka však domácí brankář Matěj Posolda bravurně lapil. V 10. minutě stoper Sonntag zezadu chytrým obloučkem vyslal do křídla Otáhala, jemuž se ekvilibristickým kopem přes hlavu podařilo míč v malém vápně posadit přesně na hlavu Hastíka, Posolda v bráně však opět čaroval a jistému gólu podruhé zabránil. Domácí tak oba krušné momenty přežili bez následků a ve 20. minutě si také oni vypracovali první velkou šanci. Přetažený centr Kuchaře ve vápně Kowalík přesně sklepl nabíhajícímu Koláříkovi, ten ale balón zblízka napálil jen do robustního brankáře Jakuba Nohy. Ve 27. minutě si výbornou střeleckou parketu po průniku středem hřiště sám pro sebe připravil velmi aktivní Hastík. Jeho tvrdou ránu k tyči domácí brankář jen vyrazil, ale dobíhající Horák s Řihákem se už k dorážce nedostali. Postupně se karta pomalu začala obracet. Ve 39. minutě si na míči silný Červinka z postu levého beka pro sebe připravil dobrou pozici po narážečce s Kowalíkem, tvrdou střelou z patnácti metrů ale cíl o cosi minul. V samém závěru první půle Hynčica z pravé strany připravil míč jak na podnose i pro Durnu, ten však z hranice velkého vápna zvolil dělovku nártem, která také skončila vedle. V druhém dějství už domácí zcela převzali otěže zápasu. Přesto však jako první šli v 54. minutě do vedení hosté. Ještě předtím však domácí touto možností trestuhodně pohrdli, kdy po ideální přihrávce Durny a klamném pohybu Kowalíka míč doputoval až k osamocenému Kuchařovi. Ten jej ale nikým neatakován placírkou z osmi metrů namířil jen do horní části břevna. Za omšelé „nedáš – dostaneš“ se tak opět tvrdě pykalo… Chvíli nato domácím nevyšel pokus o průnik do šestnáctky a z ní náhodně odkopnutý a do autu původně mířící míč jako první převzal hostující Řihák. Po jeho rychlém protiútoku se dostal až ke zleva nabíhajícímu Horákovi, který pak po překonání vybíhajícího domácího gólmana přihrávkou od brankové čáry našel před opuštěnou klecí Hastíka – 0:1. Zda při tom klíčovou roli sehrály důraz, štěstěna, vlastní ruka či kombinace všeho uvedeného, ví snad jedině mladý krajní záložník Jiskry se sedmičkou na zádech… Zhruba po hodině hry bylo zjevné, že hned několika hráčům ve žlutomodrém docházejí síly a trápí je křeče. Vyrovnání doslova viselo ve vzduchu. A v 63. minutě k němu vskutku došlo. Kolmici Adama Červinky od půlící čáry elegantně v šestnáctce soupeře převzal Jiří Kowalík a zpětnou přihrávkou vybídl k zakončení hned dva spoluhráče za obloukem velkého vápna. Nevídaná pumelice 42tiletého vojáka z povolání Malůše, jemuž předtím míč nezištně přepustil Hynčica, olízla spodní část břevna a vymetla pavučiny v šibenici vlevo od bezmocného gólmana – 1:1. O tři minuty později se v rohu malého vápna do šance dostal i střídající Březina s Kowalíkem, jehož pohotovou ránu ale stoper Bartošík v poslední chvíli zablokoval. Za další tři minuty si na Červinkův rohový kop odvážně naskočil Mazúch, ale z metru jej hlavou napral jen do tyče. Převaha hráčů v bílém byla v 76. minutě korunována druhým gólem, který pro kanonýra Kowalíka po nádherném vysunutí Durny přesnou zpětnou přihrávkou připravil mimořádně agilní Hynčica – 2:1. Deset minut před koncem se sám na bránu z pravé strany řítil i Březina, pronásledující Svárovský mu však čistým skluzem už uvnitř vápna zakončit nedovolil. Vše si však srdnatě bojující Březina vynahradil už po pár sekundách, kdy po další nádherné fotbalové akci Hynčici a pronikajícího Durny míč vyražený staroměstským gólmanem přistál přímo u jeho nohou, aby jej pohotově vrátil do odkryté svatyně – 3:1! V 85. minutě se po rohovém kopu u vzdálenější tyče v gólovce ocitl i další z náhradníků Mrkůs, jeho hlavičce ale scházela razance. V první části vcelku vyrovnaný zápas tak zejména zásluhou zlepšeného výkonu po změně stran nakonec jasně vyzněl pro domácí Ořechov.“

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Porážka mě mrzí, protože jsme konečně do zápasu vstoupili dobře. V prvním poločase jsme určitě byli lepším týmem a měli více brankových příležitostí, což po zápase uznali i domácí. Kdyby poločas skončil 2:0 nebo 3:1 pro nás, nikdo by se nedivil a zápas byl možná rozhodnutý. I do druhé půlky jsme vstoupili dobře a brzy dali Hastíkem vedoucí branku. Bohužel Ořechovu jsme dovolili brzy vyrovnat. Takto krásně už to Staňa Malůš asi nikdy netrefí. Po inkasované brance jsme přestali hrát, Ořechov toho využil a dostal se do vedení na 2:1. V tu chvíli už jsme neměli sílu výsledek otočit. Za nepříznivého stavu jsme otevřeli hru, Ořechov ale přidal ještě třetí branku a závěr si pohlídal. Kluky musím i přes porážku pochválit. Bojovali, dřeli, ale sráží nás zahozené šance. Chyběli nám Tomaštík a Petek. Mladí kluci jsou ale šikovní, bohužel v krizových situacích, když soupeř vyrovná nebo nám odskočí, nám schází osobnost, která by to pozvedla.“

Branky: 63. Stanislav Malůš, 76. Jiří Kowalík, 81. Pavel Březina - 54. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 150.

ZDOUNKY – SLAVKOV 2:1 (0:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Celý první poločas se odehrával především ve středu hřiště a šancí bylo jako šafránu, přesto hosté využili standardní situaci Bukvicem, který šikovně obstřelil hráče ve zdi. Celý druhý poločas jsme soupeře tlačili na jejich polovině, ale v defenzivě to Slavkov hrál výborně a dal nám jen dvě možnosti ke skórování, které jsme na sto procent využili. Nejprve se v 70. minutě prosadil hlavou Rokos a v závěru utkání rozhodl v náš prospěch uzdravený kapitán Karlík.“

Branky: 70. David Rokos, 89. Zdeněk Karlík – 39. Martin Bukvic. Rozhodčí: Toman. Červená karta: 88. Jiří Maštalíř (Slavkov). Diváci: 98.

MALENOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 5:1 (3:0)

Dominik Torma, hráč Malenovic: „Malenovice poprvé v nové sezoně bodovaly naplno a to před domácí kulisou, kdy si našlo cestu do Střída arény mnoho diváků. Začátek byl hodně nervózní z obou stran. Nejdříve hrozili hosté, kdy domácím zatápěli rychlí útočníci. Ti ani jednou nedokázali zamířit přesně mezi tři tyče. A kdy už se jim to podařilo, vše zneškodnil vynikající Dvořák. Dlouho to vypadalo, že tento zápas bude na góly chudý, ale potom jakoby se s brankami roztrhl pytel.

První gól vstřelil po akci Páleníčka s Kostkou Otrusina. Kostka Otrusinu našel před prázdnou bránou a ten už měl snadnou úlohu. Druhý gól padl po rohovém kopu, kdy odražený míč na úrovni šestnáctky si našel Martin Bartek a propálil vše, co mu stálo v cestě. Hned vzápětí padl třetí gól, kdy Janováč hezkým pasem hledal Bartka v šestnáct, ten ale skvěle přepustil balón na Kostku, který se nemýlil. Druhý poločas Ostrožská Nová Ves přidala na obrátkách a Malenovice začaly hrát lehkovážně. Z toho plynul faul Hradila v pokutovém území a snížení stavu na 3:1. Hosté následně tlačili, ale domácí obrana byla připravena. Následně po akci Tormy s Kostkou byl faulován Kostka ve vápně a byla z toho druhá penalta v zápase. Tu si vzal střídající Torma a po minutě na hřišti uklidnil domácí gólem na 4:1. Poté ještě v závěru po samostatné akci navýšil skóre zápasu Bartek, který s přehledem míč po své samostatné akci uklidil na zadní tyč hostujícího gólmana. Domácí zaslouženě berou tři body a s dobrou náladou se můžou připravovat na čtvrté kolo podzimní části soutěže.“

Branky: 30. a 86. Martin Bartek, 26. Lukáš Otrusina, 33. Jan Kostka, 76. Dominik Torma z penalty - 48. Radek Zálešák. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 50.

UHERSKÝ OSTROH – MORKOVICE B 4:0 (3:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Byl to jednoznačný zápas. Hosté za celý zápas ani jednou nevystřelili na naši branku. Hráli na jednoho vysunutého robustního útočníka a na něj pouze nakopávali dlouhé balony. Dvěma stopery jsme si to však pohlídali. Celý první poločas jsme hráli na soupeřově polovině. Slušně jsme kombinovali a dali tři góly. Další šance jsme zahodili. Kdyby skončil první poločas 6:0, nikdo by se nedivil. Po přestávce jsme se už přizpůsobili hře hostů, zápas se v poklidu dohrál. Fotbal už to byl nic moc. I přesto jsme v zápase třikrát nastřelili břevno. Pavlas sice dal tři góly, ale další mohl přidat nebo spoluhráčům připravit. Celkově jsem ale spokojený.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „O výsledku utkání rozhodl první poločas, kde jsme svou laxností a nasazením dovolili domácím odskočit na rozdíl tří branek. Ve druhé půli jsme přidali na důrazu, aktivitě a hra se vyrovnala, ale byli jsme to mi, kdo znovu inkasoval. Z takových to nezdarů se musíme poučit a vylepšit svou hru do dalších zápasů.“

Branky: 6., 33. a 77. Zbyněk Pavlas, 44. Miroslav Durna. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 66.

JANKOVICE – SLOVÁCKO C 1:2 NA PENALTY (0:1)

Milan Sentl, předseda Jankovic: „Bod bereme, i přes prohru na penalty jsme spokojení, protože Slovácko C má silný tým a nám navíc schází několik opor. Nastupujeme v silně kombinované sestavě. Máme hodně marodů. Nehraje Vladimír Brázdil, Surovec, Hruška nebo Tomáš Večeřa. Zraněný je i brankář Remeš, který ale byl na střídačce a po hodině hry šel do pole jako hráč. Nemáme koho postavit, a tak musí hrát i starší kluci, kteří už zanechali aktivní činnosti, ale teď nám vypomáhají. Za bod jsme rádi, každý se počítá, navíc jsme neudělali ostudu. Za nás chytal Rudolf Kutálek mladší, který dva roky nestál v brance. Ale hned na začátku zápasu zneškodnil soupeři tři tutovky. Inkasoval až z penalty ve 21. minutě. Slovácko nás v úvodu tlačilo, my jsme byli takoví zakřiknutí. Postupně jsme ale začali hrát a měli i nějaké šance. V úvodu druhé půle jsme vyrovnali. Krásně se trefil Martin Večeřa. Hosté byli blíže vítězství, ale neproměnili druhou penaltu. I proto skončil zápas nerozhodně 1:1 a na penalty jsme prohráli.“

Vladimír Pipal, trenér Slovácka C:

Branky: 52. Martin Večeřa – 21. Fermin Sanchez z penalty. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 253.

VLČNOV – TLUMAČOV 0:2 (0:1)

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Hra byla oboustranně vyrovnaná, bohužel jsme inkasovali dva smolné góly. Nejprve jsme ve 4. minutě prohráli souboj u praporku a hostující hráč střelou na první tyčku propálil našeho gólmana. I my jsme měli v úvodu velkou šanci, ale Kroupa trefil jen břevno. Za stavu 0:1 jsme měli herně navrch, soupeř ale spoléhal na rychlé brejky, které dobře řešil. Ve druhém poločase jsme Tlumačov zatlačili, ale po střele z dvaceti metrů na zadní tyč jsme obdrželi druhu branku. Pak už to byly víc emoce než hra. My se musíme hlavně vyrovnat s vyšší soutěží. První B třída je rychlejší a každá naše chyba znamená gól. V létě jsme ze Starého Města přivedli mladého středního záložníka Kroupu a Talského z Dolního Němčí. Jinak kádr zůstal stejný. Teď nás opustil hokejista Matějíček, který odcestoval do francouzského Nice. Taky by nám pomohl. Musíme bojovat i bez něj.“

Pavel Skypala, trenér Tlumačova: „Minule jsem psal, že jsme si zápas prohráli sami, tentokrát jsme si ho sami vyhráli. Celý zápas jsme diktovali tempo hry a Vlčnov skoro k ničemu nepustili. Trpělivou hrou jsme soupeři myslím fotbal trochu otrávili a zaslouženě odvezli tři body. Naše mladé mužstvo dokázalo, že fotbal hrát umí. Trošku mě mrzí, že ke konci domácí zápas neunášeli a zbytečnou hrubostí riskovali zdraví kluků. Hrát ještě deset minut, tak to někdo schytal… Ale i v těchto chvílích mužstvo vystupovalo jako tým a nic si

nenechali líbit. Zasloužená pochvala všem.“

Branky: 4. a 63. Radek Zálešák. Rozhodčí: Vlk. Diváci: 89.

VELKÝ OŘECHOV – TOPOLNÁ 2:8 (1:3)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Výsledek je pro nás krutý, nicméně soupeř si zasloužil vyhrát. Byl důraznější, rychlejší a chtěl víc vyhrát. Nám se zápas úplě nepovedl. Po fotbalové stránce se nám nedařilo. Nehráli jsme to, na co jsme zvyklí. Přesto to nemuselo dopadnout tak špatně. Za stavu 0:2 jsme skóre snížili a měli tři tutovky. Pak jsme ještě do poločasu inkasovlai třetí gól. Na začátku druhé půle jsme dali gól na 3:2 a měli další tutovku na 3:3. Nedali jsme a ihned z protiútoku jsme inkasovali na 4:2. V té chvíli se naše hra rozsypala. Pořád si ve vyšší soutěži zvykáme na vyšší tempo. Z porážky žádnou vědu neděláme. Pro nás je to ponaučení. I takový zápas musel někdy přijít. Předtím jsme dvakrát vyhráli, ale o body jsme museli tvrdě bojovat. Vyhráváme spolu, prohráváme spolu. Navíc vyhrávat umí každý.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „V úvodních dvou kolech jsme měli aspiranty na postup do vyšší třídy. Po dvou porážkách jsme potřebovali zabojovat a chytit se. Podle toho jsme zvolili taktiku, kterou kluci do puntíku splnili. Věděli jsme, že musíme začít hrát hned od začátku, protože soupeř má v sestavě výborné fotbalisty Baču a Dujka. Právě na ně jsme si dávali největší pozor. První poločas jsme vyhráli 3:1. Naše vedení bylo zasloužené, protože domácí hrozili jen ze standardek. Klíčové asi bylo, že za stavu 3:2 domácí neproměnili obrovsou šanci, když jeden z jejich osamocených hráčů hlavičkoval z malého vápna vedle. Kdyby to bylo na 3:3, ožná by to vypadalo jinak. Naštěstí to soupeř nedal a my pak přidali další branky a zápas definitivně rozhodli. Bylo to jako ve Starém Městě, ale v opačném gardu. Soupeř rezignoval a my chodili do brejků. Z nich jsme navýšili skóre na 8:2. Spokojený jsem nejen s výsledkem, ale hlavně se třemi body. Kluky musím pochválit za to, jak utkání zvládli a odmakali. Konečně jsme nastoupili v plné sestavě, chyběl jenom Jakub Foltýn.“

Branky: 23. Martin Bača, 50. Robert Štěpánek – 7. a 77. Jan Foltýn, 19. a 74. Lukáš Srnec, 66. a 70. Adam Lapčík, 44. Jaroslav Hoferek, 87. Petr Haša. Rozhodčí: Rodina. Červená karta: 73. Daniel Greguš (Velký Ořechov). Diváci: 130.

1. Ořechov 3 3 0 0 0 8:3 9

2. Slovácko C 3 2 1 0 0 8:1 8

3. Slavkov 3 2 0 0 1 6:2 6

4. Zdounky 3 2 0 0 1 5:4 6

5. Velký Ořechov 3 2 0 0 1 8:10 6

6. Malenovice 3 1 1 0 1 8:6 5

7. Uh. Ostroh 3 1 1 0 1 5:6 5

8. Tlumačov 3 1 0 1 1 5:4 4

9. Jankovice 3 1 0 1 1 4:5 4

10. Staré Město 2 1 0 0 1 7:3 3

11. Topolná 3 1 0 0 2 9:11 3

12. Morkovice B 3 0 0 1 2 3:11 1

13. Vlčnov 2 0 0 0 2 2:6 0

14. O. N. Ves 3 0 0 0 3 2:8 0