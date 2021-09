Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Po nepovedeném utkání v Holešově jsme si chtěli napravit reputaci v domácím utkání. Na výborně připraveném hřišti se do poločasu hrál oboustranně kvalitní fotbal převyšující I. B třídu. Z mnoha šancí se i přes zvonění tyčí ujala pouze střela Hradila. Po pauze tempo trochu opadlo, šancí ubylo a tak zápas skončil hubeným, ale zaslouženým vítězstvím domácích.“

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Byla to Veselá, která v úvodu několikrát nachytala domácí při nepřesné rozehrávce, ale v koncovce se hosté neprosadili. Naopak brzy ztrácela střed hřiště a Chropyně nás začala přehrávat. Zkušený Josl několikrát vyslal přesnými dlouhými pasy za obranu do sprintu domácí levé křídlo. Byly z toho závary před Červenkovou brankou, ale všechny pozměněná obrana s Tomášem Janíčkem na stoperu ustála. Už jsme pomalu věřili, že poločas dohrajeme 0:0. Přišla ale 36.minuta, kdy jsme dovolili Hradilovi, aby si na hranici pokutového území navedl míč zleva na střed. Proti jeho střele k vzdálenější tyči už byl Petr Červenka krátký.

Musíme přiznat, že do přestávky byla Chropyně o ten gól lepší. Druhá půle začala v podobném duchu a Petr Červenka se v brance několikrát vyznamenal. V dalších případech měli domácí střelci značně vychýlenou mušku. Veselští vycítili, že nemají už co ztratit a jen zvýšenou bojovností a vyšší agresivitou mohou se zápasem ještě něco udělat. Hra se vyrovnala a přišly i gólové šance na straně Veselé. Zvláště ta Ondry Tkadlece ze 62. minuty volala po gólu. Dostal ideální kolmici na penaltu, zbavil se obránce a ve snaze obstřelit gólmana trefil tyč po levé ruce gólmana Dundálka. Závěrečných 20 minut již hrála Chropyně zejména na údržbu a Veselá živila naději na vyrovnání. Ta největší přišla v 89.minutě. K trestnému kopu přímo proti brance z cca 25 metrů se postavil Tomáš Dujka, který levačkou mířil do pravé šibenice. Dundálek se ale fantasticky pověsil do vzduchu a střelu mířící pod břevno, ale asi půl metru od tyče, přes ruku pravačkou vyrazil nad bránu. Zápasu by asi remíza slušela, nicméně všechny body zůstaly v Chropyni.“

Branka: 36. Hradil

BŘEZNICE – LUŽKOVICE 2:2 (2:1)

Jiří Tyl, trenér Březnice: „Nedělní den se nám moc nepovedl. Lužkovice hrály jednoduchý nakopávaný fotbal, přičemž se tímto stylem s rychlými útočníky prosazovaly. Přesto jsme vedli 2:0, poté ale přišla penalta, ve druhém poločase soupeř srovnal na 2:2. Jelikož jsme hráli v poslepované sestavě, tak bod beru, hlavní je, že se doma neprohrálo. I přesto mě mrzí ztracené vedení a zbytečná penalta. Od nás to bylo těžkopádné."

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Utkání jsme začali dobře a zase zahodili tutovku, o které se Marčíkovi ještě zdá. Pak měli spoustu finálních přihrávek, které jsme zazdili. Domácí nás potrestali důrazem v šestnáctce a hned to bylo 2:0. Do zápasu jsme se vrátili individuální akcí Kolaříka, při níž byla penalta, kterou sám zkušeně proměnil. Ve druhé půli přidal svůj druhý gól a my začali znovu hrát. Domácí jsme přítlačili a jen se čekalo, kdy dáme třetí. To se bohužel nestalo, tak vezeme bod. Ale každý se počítá, kor z venku. Při naší velké marodce bude asi zlatý. V týdnu jsme navíc přišli o ikonu Světlíka (přejeme hodně zdraví a brzký návrat na hřiště) a v zápase o stopera Čalu, kterého jsem musel nahradit já, jelikož na lávce už nikdo nebyl.“

Branky: 27. Daníček, 34. Kadrle – 42. (pen.) a 61. Kolařík

LOUKY – MLADCOVÁ 2:1 (2:0)

Michal Novák, vedoucí Louky: „V domácím zápase s Mladcovou jsme byli oslabeni kvůli nemocem a pracovní vytíženosti, ani Mladcová však nepřijela v plné sestavě. V prvním dějství jsme si připravili šanci jako první, v 11. minutě se vyšplhal na rohový kop Mikač, hlavičkoval s odskokem míče o zem, ale ten skončil nad brankou Kupky. O 7 minut později se už skóre měnilo, Janča se probil do vápna, zasekl obránci, který jej fauloval a sám využil nabídnutou šanci v podobě penalty střelou po zemi k pravé tyči - 1:0. Hosté se připomínali hlavně z dálky, ovšem pálili nad a veškeré standardní situace, kterých bylo větší množství, skončily na hlavách pozorných hráčů Louk. Ve 38. minutě se skóre měnilo opět, Kuna se dostal svou rychlostí přes hráče do vápna a neuvěřitelnou pumelicí k bližší tyči zvýšil na 2:0. Mladcová v závěru první půle vsítila branku, ale nebyla uznána pro ofsajd.

Ve druhém poločase dosavadní lídr tabulky viditelně přidal a měl velkou převahu v držení míče i v počtu rohových kopů, Louky hrozily z brejků. Když už se Mladcová dvakrát dostala na dostřel ve vápně, byla zblokována obětavými hráči domácích. V 76. minutě musel boxovat centr hostů Neubauer, míč se dostal ke kopačkám Vaňka, který z první střílel do opuštěné branky, ale na brankové čáře zakročil perfektně kapitán Mikač. Z následného rohového kopu se však vyšrouboval nejvýše Korvas a hlavou snížil - 2:1. Čekali jsme závěrečný tlak, ale ten nepřišel, domácí kouskovali hru a hosté se díky tomu nedostali do tempa. V 90. minutě ještě vyplaval před bránou hostí Janota zcela sám, ale na pořádné zakončení mu již nezbyly síly, které nechal na hřišti. V duelu rozhodla větší touha domácích a také kvalita v zakončení. V současné době máme oba útočníky ve vynikající formě a vzadu stálice, které zápas odedřou. Vezeme se na vítězné vlně a budeme jí chtít prodloužit.“

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí mužstva Mladcové: „Prvních 30 minut byla hra vyrovnaná s minimem šancí, domácí vedli po proměněném pokutovém kopu. Když jsme začali přebírat aktivitu, tak jsme inkasovali druhý gól. Ve druhé půli jsme se snažili s výsledkem něco udělat, byli jsme neustále v držení míče, ale příliš stoprocentních šanci jsme si nevytvořili. Po snížení jsme věřili ve vyrovnání, ale domácí si výhru už pohlídali.“

Branky: 18. Janča, 38. Kuna – 77. Korvas

JAROSLAVICE – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 1:3 (1:1)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Pro mě je to naprosté zklamání, především kvůli přístupu hráčů. Je to však už opakující se jev. Proti Slavkovu jsme si vyhrát nezasloužili. Soupeř nás během zápasu téměř neohrozil, v závěrečných deseti minutách po našich chybách vstřelil dvě branky. Nabídnuté šance jsme naopak nevyužili. Přes týden to u nás vypadá v pohodě, ale nedokážu odhadnout, čím je přístup k utkání způsoben. Možná nám ublížil pohár, namlsali jsme se. Nedokážu však soudit, samotného by mě to zajímalo. Uvidíme v dalších zápasech."

Branky: 14. Žarský – 83. a 87. Čuba, 4. Krajcar

LUDKOVICE – ADMIRA HULÍN 3:1 (0:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Jednalo se o vyrovnané utkání dvou týmů ze druhé poloviny tabulky. Obě mužstva nutně potřebovala uhrát body. Začátek měl vlažné tempo, šance se začaly tvořit až od 15. minuty. A to na obou stranách. Domácí i hosté dokonce nastřelili tyčku, poločasové skóre přesto bylo 0:0. Domácí se zkraje druhé půle ujali vedení, za chvíli už vedli 2:0. Hosté snížili překrásnou dalekonosnou střelou do horního rohu branky, tento kontatkní gól však z jejich strany byl vše. Domácí díky dorostenci Suchému v závěru pečetili na 3:1."

Branky: 51. F. Bartoš, 54. Hamouz, 86. Suchý – 64. Dutkevič

LHOTA – HOLEŠOV „B“ 2:0 (1:0)

Petr Prokop, předseda Lhoty: „Defacto se jednalo o vyrovnaný zápas. Tížila nás psychologie, potřebovali jsme vyhrát. Šance byly na obou stranách, do 45. minuty a branky Jakuba Bartoně z penalty se to přelévalo na obě strany. Ve druhém poločase to bylo to stejné. Až v 63. minutě se po samostatné akci zpoza velkého vápna prosadil David Bartoň, který zvýšil na 2:0. Chtěl bych se ještě vyjádřit k rozhodčím. Když jsme hrávali okresní přebor, tak téměř pravidelně na zápasy jezdili tři rozhodčí. Počítali jsme s tím i v krajské soutěži, že by tak měli být delegování. Na svazu by si to měli dát dohromady. Sice tady máme nějakého školeného pomezního, ale taky stárne a nikdo z mladších to dělat nechce. Na utkání s Holešovem přijel pouze jeden rozhodčí a delegát, který nám navíc vyčítal, že to tady nemáme oplocené nebo že diváci pokřikují na rozhodčí. Jeden pomezní byl domácí, druhý od hostů. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle není ojedinělý případ. Máme za sebou šest zápasů a pouze snad na jednom z nich dojeli dva rozhodčí."

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B": „Řeknu to jednoduše – klukům nic pořádně nevycházelo, včetně přihrávky. Nebyl to náš den. Na krásném hřišti jsme přitom měli stejnou sestavu, pomýšleli jsme na to, že navážeme na chropyňskou jízdu. Bohužel se nám to nesešlo, nelepilo nám to. Vytvořili jsme zbytečnou penaltu, před kterou stopeři propadli. Při druhén gólu to hráč soupeře pěkně uklidil k tyči. Dali jsme branku ze hry, pro ofsajd se však anulovala. Přijde mi však divné, že na krajskou úroveň nepřijedou rozhodčí a mávají to domácí z lavičky. Na této úrovni by se tak už stávat nemělo. Každopádně se na to nechci vymlouvat."

Branky: 45. J. Bartoň (pen.), 63. D. Bartoň

KOSTELEC – TEČOVICE 3:2 (1:0)

Vladimír Kundera, sekretář klubu Tečovic: „Trápení a krizový scénář v týmu hostí bohužel pokračuje. Tým Bivoje nadále okupuje poslední místo v tabulce, i když hráči dnes nechali na hřišti pot i fotbalovou duši. Doplácejí ale na hrubé a naivní chyby v obranné fázi a trpí neproduktivním zakončením. Poctivě bojovali od samého začátku, dokázali si vytvořit herní převahu, ale museli dávat pozor na rychlé protiútoky domácích vedených po stranách, hlavně Plechačem zleva a Dočkalem zprava. Díky nerovnostem povrchu hrací plochy docházelo na obou stranách k množství technických chyb a nepřesnostem. Nezbývá tedy, než se vyvarovat technicko-taktických chyb a doufat, že se úspěch v podobě zisku bodů do tabulky dostaví příště.“

Branky: 38. Plechač, 64. Dočkal, 77. Dvořák – 70. Chovanec, 73. Ondík