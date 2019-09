Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Nováček z Bylnice se u nás předvedl jako velmi nepříjemný protivník, ale nám se podařilo využít chyb soupeře a dovést zápas do vítězného konce. V prvním poločasu jsme vstřelili dvě slepené branky, nejprve se prosadil Kašpar a po něm Tomáš Zádilský. V první půli nás ale hodně podržel brankář Maliňák, který dokázal udržet čisté konto. Ve druhém poločasu jsme hráli vzadu velmi zodpovědně a spoléhali na sílu našich ofenzívních hráčů. Deset minut po přestávce přidal Zádilský třetí branku. Hosté se v utkání více než na hru zaměřili na ostatní vlivy a to je nakonec stálo i lepší výsledek. Se třemi body u nás panuje velká spokojenost a náš účinný fotbal slavil znovu úspěch."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: "V úvodu utkání jsme byli lepším týmem a vypadalo to, že zde můžeme bodovat. Domácím ale velmi dobře zachytal brankář, který udržel v první půli čisté konto. Domácím pomohly dvě branky v rozmezí tří minut, navíc náš brankář chytil pokutový kop. My jsme také měli kopat penaltu, ale sudí ji nepískl. Ve druhém poločasu jsme pokračovali v aktivní hře, ale domácí nám vstřelili třetí branku. Naši snahu ale brzdil delegovaný pomezní rozhodčí Teter, který vstupoval do hřiště a jevil se nám v silně podnapilém stavu. Ve své fotbalové kariéře jsem toho zažil už hodně, ale tohle jsem ještě neviděl a hlavní rozhodčí s delegátem utkání tuto skutečnost vůbec neřešili. Samozřejmě nám to utkání neprohrálo, ale hodně nás to rozhodilo a nesoustředili jsme se na hru. Čestný náš úspěch přišel až v závěru utkání, které bylo plné emocí, kdy šel fotbal stranou."

Branky: 26. a 55. Tomáš Zádilský 23. Tomáš Kašpar - 86. Přemysl Beňo. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 150.

BRUMOV B – KRHOVÁ 0:1 NA PENALTY

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání s Krhovou se nám vůbec nepovedlo. Je pravdou, že se nám stále mění sestava a není to pro trenéra ideální. Navíc divizní A mužstvo hrálo ve stejný čas valašské El Clásico ve Slavičíně, tak nám pár fluktuantů chybělo. Hosté přijeli s defenzívní taktikou, dobře bránili a tak bylo šancí k vidění minimum. Ve druhém poločasu se naše hra zlepšila, ale byla jen po šestnáctku. Měli jsme tam pár standartních situací, ale s těmi si zadáci hostí poradili. Těsně před koncem jsme mohli rozhodnout o výhře, ale zkušený Zvoníček poslal penaltu jen do tyče. V následné penaltové loterii jsme propadli a bod navíc mají hosté. Ztrátu bodů nás mrzí, protože takového protivníka musíme porazit i s našim současným mužstvem. V příštím kole hostíme poslední tým tabulky z Dolní Bečvy a zde chceme už bodovat naplno."

Alois Bayer, trenér Krhové: „V Brumově jsme udělali změnu v rozestavení. Podařilo se nám zahustit střed pole a soupeře jsme v první polovině nepustili k ničemu zásadnímu. Sami jsme si vypracovali nějaké šance, ale opět se projevila naše nemohoucnost dát gól. V druhé půli soupeř převzal iniciativu a přitlačil nás do naší šestnáctky. Se štěstím jsme těsně před koncem utkání přežili penaltu, když její exekutor pálil jen do tyčky. Utkání skončilo bez branek a rozhodly penalty. Tak jak se nám v minulém roce při této disciplíně nedařilo, tak letos je to prozatím z naší strany stoprocentní a z těžkého duelu máme bod navíc."

Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 60.

DOLNÍ BEČVA – SLAVIČÍN B 0:1 NA PENALTY

V dalším soutěžním kole hostila Dolní Bečva na slušně připravené travnaté ploše rezervu Slavičína. Domácí se mohli ujmout vedení hned ve 3. minutě, když po chybě obrany Slavičína skvěle vychytal domácího útočníka Jelínek v brance hostí a začal tak své velké představení. V první půli se hrálo vyrovnané utkání s řadou chyb na obou stranách, ale útočníci nevstřelili díky oběma výborně chytajícím brankářům ani jediný gól. Do druhé půle vstoupili daleko lépe hosté, kteří byli velmi aktivní, dobře kombinovali a vypracovali si několik šancí. Slavičín provedl v 60. minutě dvojí střídání a jeho hra se ještě více zlepšila a domácí obrana kupila chyby, které však Slavičín nevyužil, dokonce neproměnil ani pokutový kop. Domácí se dvakrát dostali do brejkových situací, ale Jelínek obě šance zlikvidoval. Hosté v závěru neproměnili ani úplné „tutovky“, na čemž měl velký podíl i mladý Slovák v brance domácích, a tak skončilo utkání bez branek. O zaslouženém bodu navíc pro Slavičín rozhodli pokutové kopy, když hostující brankář 2 penalty s přehledem vyrazil.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „K poslednímu týmu tabulky jsme jeli s cílem získat nějaké body, a to se nám podařilo. Vzhledem k vývoji utkání jsme však měli získat tři body, neskutečně nás však trápí koncovka, a tak musíme být spokojeni i s těmi dvěma body. Pozitivní je, že se nám nikdo nezranil, marodka se konečně začíná vyprazdňovat a tým se začíná stabilizovat.“

Rozhodčí: Blažek. Červená karta: 70. Lukáš Zámečník (Slavičín B). Diváci: 111.

FRANCOVA LHOTA – RATIBOŘ 3:4 NA PENALTY (1:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Souboj o první místo nabídl rychlý, dynamický fotbal, spoustu šancí i branek a interesantní závěr, kdy oba týmy mohly strhnout vítězství na svoji stranu. Ratiboř vlétla do utkání jako uragán, zatlačila domácí a nic jí na aktivitě neubrala ani šestá minuta, kdy z vlastní poloviny proběhl hřiště Chmela, z obrany udělal statisty a sám před gólmanem poslal levačkou míč křížem branky do sítě. Hosté herně dominovali, jejich rychlá kolmá kombinace vpřed, trápila domácí obranu, která odvracela šance někdy i s velkým štěstím. Branky se ale dočkali až ve 31. a 37. minutě, kdy zakončovali v podstatě do prázdné branky. Francovka udržovala obranu hostí v pohotovosti rychlými kontry, které bohužel nedokázala dotáhnout do zakončení. Druhou půli začali opět lépe hosté, kteří už po šesti minutách zvýšili svůj náskok. V 55. minutě se do hry vrátila Francovka, když se po hloupém faulu skácel na zem Chmela. Sám faulovaný proměnil nařízenou penaltu a snížil na 2:3. V 58. minutě došlo ke zlomové situaci pro obraz hry, když střídal stoper Ratiboře. Výborně hrající Sviták se posunul ze střední zálohy na stopera a hosté okamžitě přepustili střed pole domácím. Ti dokázali soupeře zatlačit na jeho polovinu a z následného tlaku si vypracovali několik příležitostí. V 73. minutě zatáhl míč středem Chmela, poslal jej doprava na Ondru Filáka, který sám před gólmanem zakončil ke vzdálenější tyči. Posledních deset divokých minut odstartovala penalta hostí, kterou dokázal Spitzer chytit. Vzápětí se řítil sám na branku Chmela, ale trefil jen padajícího gólmana. Poslední šanci měli hosté, jenž po závaru nastřelili břevno. Penaltová loterie nám dlouhodobě nepřeje, takže bod navíc získali hosté. Kvalitní utkání se hrálo na perfektně připraveném hřišti před výbornou návštěvou. Moji svěřenci zaslouží pochvalu za druhý poločas, kdy dokázali srovnat nepříznivý vývoj utkání."

Branky: 6. a 55. z penalty Radek Chmela, 73. Ondřej Filák - 31. Petr Hrabica, 37. Adam Jakubík, 51. Karel Machala. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 120.

HOVĚZÍ – PROSTŘEDNÍ BEČVA 3:2 NA PENALTY (1:1)

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „Vydařil se nám úvod utkání a již v 9. minutě se střelecky prosadil Zádilský. Hosté ale nesložili zbraně a o pět minut později srovnali, kdy využili nedorozumění v naší obraně. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně, ale po třech minutách se ujali vedení brankou Poledníka. Naštěstí o dvě minuty později se znovu prosadil Zádilský a srovnal na 2:2. V závěru zápasu byli o něco nebezpečnější hosté, kteří mohli dát vítěznou branku, ale domácí brankář své mužstvo podržel. V penaltách se nám podařilo získat výhru a máme tak z duelu bod navíc a s tím jsme nakonec i spokojeni."

Lubomír Kysučan, činovník Prostřední Bečvy. „V duelu s Hovězím byla v první půli k vidění vyrovnaná partie. Domácí vstřelili rychlou branku, za malou chvíli ale Křenek vyrovnal. Ve druhém poločasu se situace opakovala, ale tentokrát v opačném sledu. Na konci utkání jsme byli lepším týmem a sahali jsme po třech bodech, ale chybělo nám kousíček fotbalového štěstí. To měli domácí při penaltách, které vyhráli a nám zůstal z dobře odehraného duelu pouze jeden bod."

Branky: 9. a 50. Tomáš Zádilský - 14. Lukáš Křenek, 48. Kamil Poledník. Rozhodčí: Číž. Diváci: 130.

CHORYNĚ – PRLOV 3:1 (2:1)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Choryně musela z rozhodnutí Disciplinární komise odehrát utkání dvacet kilometrů od svého hřiště a zvolila si proto umělou trávu ve Vsetíně. V utkání s Choryní jsme byli lepším týmem a měli jsme bodovat. Z naší strany to byl ten zápas, kdy neproměníte ani ty největší šance a kdyby se hrálo ještě další hodinu, stejně by nám to tam nespadlo. Přitom šancí jsme měli na dva zápasy. Soupeř to ale na malém hřišti dobře zahustil a proměnil vše, co měl. Choryni hodně podržel brankář Ječmeň, který měl největší podíl na výhře. Domácí vytěžili z minima maximum a proměnili všechny své možnosti. Musíme tento zápas hodit za hlavu a soustředit se na derby proti Lidečku."

Branky: 20. Jiří Landa, 26. Josef Landa z penalty), 64. Luboš Hadvičák - 24. Michal Vojtášek. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 52.

LIDEČKO – POLIČNÁ 0:3 (0:0)

Radek Číž, hráč Lidečka: „První poločas přinesl spíše taktickou bitvu a čekalo se na první branku. Hosté hráli velmi organizovaně a jejich obraně velel bývalý ligový fotbalista Mooc. V první půli tak diváci branku neviděli, my jsme se prezentovali jednou dobře zahranou standartní situací. Ve druhém poločasu se hostím podařilo po pěkné kombinaci dát úvodní branku. Aby toho nebylo málo, tak o pár minut později chyboval náš brankář a prohrávali jsme již o dvě branky. V závěru dali hosté výsledku definitivní podobu. Poličná projevila v utkání více odolnosti a šla za vítězstvím."

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Z horké půdy v Lidečku vezeme tři body a tím pádem u nás panuje spokojenost. První půli jsme měli optickou převahu a tu jsme ve druhém poločasu dokázali i brankově vyjádřit. Těší mne, že se nám po odchodech některých hráčů chytili už mladíci v našem dresu, kterým hodně pomáhá svými zkušenostmi Mooc. I proto jsme ho do týmu přivedli. Mužstvo zaslouží tak pochvalu za bojovnost a tři body bereme zaslouženě."

Branky: 53. Marek Vaculín, 60. Radim Bártek, 79. Radomír Kapusta. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 123.

1. Ratiboř 6 3 1 0 1 21:11 13

2. Halenkov 6 4 0 0 2 15:10 12

3. Poličná 6 4 0 0 2 10:9 12

4. Franc. Lhota 6 3 0 2 1 18:10 11

5. Choryně 6 3 0 2 1 14:8 11

6. Brumov B 6 3 0 2 1 12:9 11

7. Prlov 6 3 0 0 3 15:16 9

8. Lidečko 6 2 1 1 2 8:10 9

9. Bylnice 6 2 1 0 3 11:14 8

10. Slavičín B 6 2 1 0 3 9:12 8

11. Prostř. Bečva 5 2 0 1 2 12:12 7

12. Krhová 6 0 3 0 3 4:12 6

13. Hovězí 6 2 0 4 7:14 5 2 1

14. Dol. Bečva 5 0 0 1 4 6:15 1

SKUPINA B

TEČOVICE - MLADCOVÁ 0:4 (0:3)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Hosté zahájili nejlépe, jak si mohli přát. Ihned po zahájení hry házeli aut, míč přebral Haloda a poslal jej centrem na úroveň malého pokutového území, kde přeletěl Vopatřila a Votava z jedné rozvlnil síť za Joklem. Domácí navíc po obdržené brance přišli ještě o Ondíka, který špatně došlápl a byl odvezen na úrazové oddělení Baťovy nemocnice s diagnózou „zlomenina kotníku“. Mladcová byla v první fázi hry lepší, v 10. minutě Votava utekl po pravé straně, dal pod sebe, ale na paty Chludilovi. Z brejku si narazil na druhé straně Závoda s Hajdou, ale nebylo z toho nic. Pak znovu naběhl Votava na dlouhý nákop, který přeplachtil Balcárka, ale z úhlu střílel těsně mimo domácí branku. Domácí srovnali hru tak po 15. minutách, Balcárek po uvolnění od Kristka vybojoval roh, z něj pak střílel Polášek nad. Závodova střela z oblouku pokutového území skončila po teči hostující obrany v rohu, a z něj poslal Balcárek míč opět nad. Ve 20. minutě kopali hosté trestný kop ze strany od autové lajny, Dlabač nahrál po zemi Venenému do středu pole a ten z dobrých 25m trefil k tyči domácí branky a Mladcová vedla 0:2. Domácí se nevzdávali, ale Michal Dorazin z hranice velkého pokutového území střílel znovu nad, David Dorazin těsně vedle, Balcárek neuspěl po uvolnění od Davida Dorazina a Kristek po rohovém kopu střílel těsně mimo horní roh Kupkovy branky. Hosté zahrávali trestný kop po faulu Chovance na Halodu, ale sám faulovaný Haloda trefil pouze do zdi a po nedorozumění Chovance se Šnajdrem střílel z boku, ale Jokl jeho střelu vyrazil. Těsně před odchodem do kabin si naběhl Haloda za domácí beky, převzal kolmici po zemi a jeho nahrávku po linii brankového území doklepl do domácí sítě Dlabač na 0:3. Ze začátku druhé fáze hry kryl Kupka centr Balcárka a střela Davida Dorazina z 25m letěla opět nad. Na druhé straně za oboustranně vedený zákrok mezi Chovancem a Chludilem zapískal hlavní rozhodčí přísný pokutový kop. Chludil, který po zákroku Chovance s hlasitým výkřikem upadl a vypadalo to, že odkulhá, vyskočil jako politý živou vodou a sám se postavil jako exekutor penalty. Na jeho střelu si sice Jokl sáhl, ale hosté i tak zvýšili vedení na 0:4. Domácí měli ještě příležitosti korigovat stav skóre, ale Závoda poslal Vopatřilův centr nad, trestný kop Davida Dorazina kolem zdi Kupka chytl, tři minuty před koncem trefil Závoda do břevna a těsně před koncem střílel David Dorazin těsně vedle. Hosté pozornou hrou už výsledek pohlídali, těžili hlavně z chyb v rozehrávce domácích, po jedné z nich musel Jokl odkopávat před Vozníkem do autu až mimo své velké pokutové území a po nedorozumění Kristka s Chovancem se ocitl úplně sám před domácí brankou Haloda, ale poslal míč z úrovně penaltové značky vysoko nad.

Domácí bojují s úzkým kádrem, na dnešní utkání nenastoupil Frkal, z pracovních důvodů Zdeněk Šnajdr, nehrál ani Kysučan. Vypomohli hráči rezervy Kristek a Polášek Michal s dorostenci Filipem Ondíkem a Petrem Poláškem. Tým domácích bojuje, ale leží na něm stín z nevýrazného vstupu do soutěže a dnešní protivník se projevil jako zkušené a herně zdatné mužstvo. Rozdíl ve skóre je však tvrdý a vysoký a to hlavně díky taktickým chybám a nepozornosti v krytí soupeře v koncovce, na druhé straně chybí v útočné fázi více přesnosti a důrazu.“

Branky: 2. Votava, 20. Venený, 44. Dlabač, 58. Chludil (pen.).

LOUKY - KOSTELEC 0:1 p

Miroslav Vaculík, trenér Kostelce: „Zasloužená remíza, přesto jsme měli o něco víc šancí. Chyběl nám Radek Novotný, náš střelec byl na dovolené, což se podepsalo. A my jsme šance nevyužili. Ovšem i oni měli příležitosti. Je fakt, že v prvním poločase tam měli hlavičky z malého vápna, tutové šance.“

VESELÁ - MALENOVICE 3:0 (1:0)

Zdeněk Kučera, funkcionář Sokola Veselá: „Žádný ze soupeřů neoplývá v této fázi soutěže vysokým počtem bodů, a proto zápas začal opatrně, nikdo nechtěl udělat chybu. Utkání se odehrávalo mezi šestnáctkami s minimem šancí, ale bezgólový stav vydržel jen do 17. minuty, kdy míč procházející zleva malým vápnem Malenovic si do vlastní sítě před dotírajícím Petrem Dlouhým zasunul Jan Kostka. Veselá po zbytek poločasu měla mírnou převahu, ale k jejímu vyčíslení nedošlo zejména díky velkému množství nepřesných přihrávek jak ve středním pásmu, tak i v koncovce. Nástup Malenovic do druhého poločasu zmrazil zase Petr Dlouhý, který už po sedmi minutách převzal před malým vápnem přihrávku levou šajtlí od Sándora Sziváka a zkušeně svou technickou střelu umístil do protipohybu brankaře Mňačka. Až po této brance se Veselá uklidnila a začala se více tlačit do ofenzívy. Obraně Malenovic dělala problém zejména rychlost dorostence Michala Střílky, který v druhém poločase nastoupil na post pravého záložníka. On také byl u zrodu třetí branky, která v 75. minutě celé utkání rozhodla. Nejkrásnější akce zápasu začala kolmou přihrávkou z hloubi obrany. Michal Střílka přesprintoval hostující obranu a před velkým vápnem zvolil milimetrově přesnou přízemní přihrávku na střed, kterou Petr Dlouhý již neměl problém z první uklidit do branky opět po levici gólmana Mňačka. Sympatické na obou týmech bylo, že do zápasu zasáhlo celkem 10 hráčů mladších dvaceti let, což je pro obě strany velkým příslibem do budoucna.“

Dominik Torma, hráč Malenovic: „Zápas začal pro nás slibně, prvních 15 minut jsme zatlačili soupeře hluboko do jejich obranného pole a vypadalo to, že navážeme na povedené domácí zápasy. Jenže stačí jedna sporná situace, nekoncentrace, vlastní gól a rázem bylo po naší svěží hře. Veselá dobře bránila a bohužel my jsme se přizpůsobili jejich hře, která na jejich jistou obrannou dvojici nemohla platit.“

Branky: 17. Kostka (vl.), 52., 75. Dlouhý.

JAROSLAVICE - BŘEZNICE 2:1 p. (0:1)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Do Jaroslavic dojela z vedlejší dědiny lídr tabulky Březnice. Toto utkání tak přilákal velké množství diváků. V tomto derby byli po celou dobu lepší domácí. Hosté se dostávali do šancí velice ojediněle. V první půli zkoušel vystřelit z dálky Rosinec, ale pro brankáře to byla snadná práce. Na druhé straně se prezentoval krásnou střelou zpoza vápna svoji slabší nohou Polách, ale míč skončil na břevně. Před odchodem do kabin Podéšť zbytečně fauloval ve vápně Vávru a byl z toho pokutový kop. Penaltu proměnil Bilavčík a domácí tam museli dotahovat ztrátu. Druhý poločas se domácí tlačili do zakončení, ale pozorná obrana hostů odolávala až do 80. minuty. Na hranici velkého vápna prostrčil Žárský balón, který jsem za pomocí teče hostující obrany dopravil balón až do sítě. Při penaltách jsme měli více štěstí Jaroslavice.“

Branky: 80. Polách - 42. Bilavčík (pen.).

CHROPYNĚ - ADMIRA HULÍN 3:0 (1:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Hosté na začátku nastřelili břevno, ale to bylo vše, co předvedli. Poté jsme přebraly iniciativu a dobře hrající Zelený dal gól přímo z rohu. I po pauze jsme měli vice ze hry a zásluhou Štěpánka a Podaného skóre zaslouženě navýšily. Dnes jsme k dobrému výkonu přidali i branky a konečně nám v tabulce nesvítí škaredá nula.“

Branky: 24. Zelený, 63. Podaný, 69. Štěpánek.

SLAVKOV P. H. - LUHAČOVICE B 3:1 (2:0)

Milan Zmeškal, kapitán Luhačovic B: „První poločas byl poměrně vyrovnaný, domácí vstřelili dva šťastné góly. My jsme nedokázali proměnit velkou šanci, kdy se náš hráč ocitl sám před brankářem. A střela Martina Korcha z třiceti metru volala po gólu. Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním výsledek změnit. V 56. minutě se postavil k přímému volnému kopu z levé strany aktivní Martin Korch. Jeho střílený centr orazítkoval pravou tyč domácí branky. Dorážka Michala Švece byla už jen formalitou! Podařilo se nám snížit na 2:1. Domácí mužstvo jsme přehrávali, jenže žádnou šanci jsme nedokázali proměnit. Po nedorozumění v naší obraně jsme dostali třetí gól.“

Branky: 38. Ponížil, 44. Sadil, 76. Franěk - 56. Švec.

HOLEŠOV B - LUŽKOVICE 1:0 p.

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Dnešní zápas byl pro nás těžký. Soupeř vesměs poctivě bránil a my jsme se nemohli přes jejích obranu dostat do finálního zakončení. Naopak hosté čekali na naše hrubky a vyráželi do přečíslení, které jsme naštěstí pro jejich neschopnosti přežili. Utkání tak nakonec skončilo bez branek a v penaltové loterii se štěstí přiklonilo k nám a máme dva ceně body.“

1. Březnice 6 5 0 1 0 16:6 16

2. Mladcová 6 5 0 0 1 26:8 15

3. Jaroslavice 6 4 1 1 0 9:4 15

4. Kostelec 6 3 1 0 2 9:9 11

5. Admira Hulín 6 3 1 0 2 15:17 11

6. Slavkov p.H. 6 3 0 0 3 13:8 9

7. Lužkovice 6 2 1 1 2 7:7 9

8. Holešov B 6 2 1 0 3 12:10 8

9. Luhačovice B 6 2 1 0 3 14:13 8

10. Veselá 6 2 0 1 3 13:23 7

11. Malenovice 6 2 0 0 4 13:16 6

12. Louky 6 1 0 1 4 5:11 4

13. Tečovice 6 1 0 1 4 8:16 4

14. Chropyně 6 1 0 0 5 5:17 3

SKUPINA C

LUDKOVICE – MORKOVICE B 2:0 (1:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Utkání dvou soupeřů ze středu tabulky začalo v poměrně svižném tempu. Žádný z týmů se však nedokázal prosazovat v pokutovém území, a tak se hra převážně tvořila ve středu hřiště. Domácí postupně začali zvyšovat obrátky a výsledkem byla vstřelená první branka. Po přesném centru se prosadil hlavou domácí Hamouz. Do konce poločasu se ještě domácí ocitli ve dvou gólových příležitostech, ale skóre se do poločasu neměnilo. Druhý poločas začali lépe domácí. V 58. minutě se k vyraženému míči dostal Kunorza a zvýšil vedení na 2:0 pro domácí. Poté se hra začala kouskovat díky několika faulům, ale také tomu napomohlo střídání hráčů. Hosté vyslali první střely na domácího gólmana až v osmdesáté minutě, ale skvělý domácí gólman Mikel nepřipustil zvrat utkání. Domácí si tak připsali velmi cenné body.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Na soupeře, který hraje jednoduchým stylem, jsme byli připraveni. Sehráli jsme spousty vzdušných soubojů a snažili se hrát svou technickou hru, kterou jsme se dostávali k ohrožení brány, jenže nám chyběla správná finální přihrávka. Domácí hráli trpělivě a v první půli využili špatného postavení naší obrany a ujali se vedení. Druhý poločas byl obdobný, domácí se tlačili dopředu hlavně přes vzdušné souboje. Když se podařilo domácím z dorážky zvýšit na 2:0, už to bylo s námi zlé. Ale pozitivně musím hodnotit poslední čtvrthodinu hry, kdy jsme soupeře zatlačili a hnali se za vstřelením kontaktního gólu. Tuto možnost i přes počet vytvořených šancí jsme nedokázali využít a tak odjíždíme z Ludkovic s prázdnou.“

Branky: 27. Jaroslav Hamouz, 58. Michal Kunorza. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 100.

TĚŠNOVICE – STARÉ MĚSTO 3:1 (0:1)

Josef Židlík, trenér Těšnovic: „Do utkání jsme vstoupili hodně pasivně a nechali soupeře hrát. Byli jsme pozdě v soubojích a v útoku jsme byli bez odvahy a nápadu. Soupeř se prosadil z trestného kopu a víc gólů v prvním poločase nepadlo. O přestávce jsem musel zvýšit hlas a hráče probudit k lepšímu pohybu a větší odvaze. Naštěstí jsme brzo vyrovnali Slováčkem a začali hrát svoji kombinační hru. Najednou nás bylo plné hřiště a jedna akce střídala druhou. Pěknou střelou se z dálky prosadil Pluhař a stejný hráč pak po rohu hlavou upravil skóre na konečných 3:1. Soupeř byl kvalitní, také měl gólové šance, ale my byli produktivnější a tak body zůstávají doma.“

Branky: 65. a 81. Jiří Pluhař, 54. Adam Slováček - 30. Milan Smělík. Rozhodčí: Němec. Diváci: 110.

HAVŘICE – SLOVÁCKO C 1:3 (0:3)

Pavel Slavíček, předseda klubu Tatran Havřice: „Samozřejmě jsme zklamaní. I když jsme narazili na vedoucí tým, klidně jsme mohli bodovat. Prvních pět minut bylo z naší strayn dobrých, pak jsme ovšem inkasovali a trochu znervózněli. Hosté pak z penalty přidali druhý gól a v 18. minutě to bylo již 0:3. Jinak na to, že to bylo vedoucí mužstvo tabulky, toho až tolik nepředvedlo. My jsme mohli výsledek snížit už v prvním poločase, ale samostatný únik jsme neproměnili. Kdybychom do přestávky snížili, možná by se zápas vyvíjel jinak. Ve druhé půli jsme se sice střelecky alespoň jednou prosadili, ale na kontakt jsme se nedostali. Hosté se ale o výsledek báli až do konce.“

Branky: 62. Karel Řezníček - 6. Tomáš David, 17. Fermin Sánchez z penalty, 18. Dominik Jahoda. Rozhodčí: Toman. Diváci: 88.

JANKOVICE – TLUMAČOV 1:4 (0:2)

Radek Šilc, vedoucí mužstva Jankovic: „Hosté byli lepší, ale výsledek je pro nás krutý. Místy byla hra vyrovnaná. Zatímco my jsme šance neproměňovali, soupeři to v útoku vycházelo. První branka padla poměrně brzy. V závaru před naší brankou jsme nepřistoupili k útočníkovi, který po dvou kličkách přízemní střelou od tyče a brankáře, otevřel skóre. Byl to celkem smolný gól. Po obdržené brance jsme ale zabrali a hru srovnali. Bohužel před poločasem jsme inkasovali další gól. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme začít hrát víc dopředu. Hned po přestávce jsme však inkasovali třetí branku, a i když pak Brázdil snížil a patnáct, dvacet minut měli navrch, hosté už si zápas pohlídali. Nám chybí Vladimír Brázdil, navíc se zranil Šustr a obránce Surovec.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Odehráli jsme výborný zápas. Po celou dobu jsme byli lepší a podle mě zaslouženě vyhráli. Třešničkou na dortu byl hattrick Radka Zálešáka. Zvláště jeho první branka stála za to. Obrana hostí se musí ve své šestnáctce motat ještě teď. Celý tým makal a šel za vítězstvím. Všichni zaslouží pochvalu.“

Branky: 51. Radim Brázdil - 14., 44. a 48. Radek Zálešák, 83. Marek Otevřel. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 200.

OŘECHOV – UHERSKÝ OSTROH 4:1 (2:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „V několika předchozích zápasech jsme zbytečně přišli o body. Mohli jsme mít tak o čtyři víc. Na utkání s Uherským Ostrohem jsme se koncentrovali, protože jsme cítili, že je nejvyšší čas zase vyhrát. Kluci byli na zápas dobře mentálně nachystaní. Od začátku jsme šli za vítězstvím. Jelikož Ostroh předtím dva zápasy vyhrál, k utkání jsme přistupovali s respektem a naprosto koncentrovaně. Přitom jsme kromě tří dlouhodobých marodů postrádali další tři absentéry. Do zápasu jsme šli s okleštěnou sestavou a s jedním náhradníkem. Kluci to však zvládli dobře. Vyšel nám vstup do utkání, kdy se David Hynčica prezentoval dvěma krásným góly. Asi se inspiroval návštěvou Číny, odkud se vrátil. Ostroh byl v poli lepší, přehrával nás. Hlavně ve středu hřiště měl kvalitu v podobě Šálka a Durny. Naštěstí pro nás hosté hráli pouze po vápno a do šancí se nedostávali. A když jo, tak to zvládl pozorný brankář Kuchař. Ve druhé půli jsme se snažili hlavně neinkasovat. Ostroh hrál sice ve druhé půli s větrem, ale vůbec nestřílel. Naopak mu ještě utíkaly balony do autu. Po hodině hry vystřihl krásnou akci Hynčica a Kowalík zvýšil na 3:0. V tu chvíli jsme kontrolovali hru. Soupeř měl sice opticky více ze hry, ale do šancí jsme jej nepouštěli. Čtvrt hodiny před konce, si navíc hosté dali Větříšek, který byl atakovaný záložníkem Řepou, vlastní gól. V závěru jsme s bohužel neodpustili chybu, když jsme nepokryli Kovaříka, který hlavou usměrnil míč k tyči. Ostroh si gól za výkon zasloužil. Zápas nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek. O to víc si těch bodů vážíme. Po měsíci jsme konečně bodovali naplno.“

Branky: 15. a 18. David Hynčica, 59. Jiří Kowalík, 74. Adam Větříšek vlastní - 80. Filip Kovařík. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 100.

SLAVKOV – ZDOUNKY 1:2 (1:0)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Zápas se mi nehodnotí dobře. Z pěti šancí dáme pouze jeden gól, což na body nestačí. Jinak to byl celkem vyrovnaný zápas. Hosté mají technický mančaft, pořádnou šanci si ale nevytvořili. Dva góly jsme jim nabídli sami. Do vedení jsme šli v 18. minutě po dlouhém autu, který do sítě hlavou prodloužil Jankůj. Byl to šťastný gól. Utkání bylo vyrovnané, bojovné, a rozkouskované spousty faulů. V první půlce jsme měli ještě jednu tutovku. Brankář ale hlavičku vyrazil na tyč. I druhou půli jsme začali dobře, bohužel Jankůj uviděl druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Byl na něj ostrý zákrok a náš hráč neudržel nervy, a když se posbíral ze zemi tak do soupeře tělem drcl. Byla to zbytečná klukovina. V deseti jsme ve druhé půli měli tři tutovky. Zdounky tak nebezpečné nebyly, přesto využily našich chyb a výsledek otočily. Nejprve brankář podběhl centr a Karlík hlavou vyrovnal, vítězný gól padl z dorážky. Porážka nás mrzí, Nebyli jsme horším týmem, ale nemám koncovku.“

Branky: 18. Martin Jankůj - 66. Zdeněk Karlík, 80. Marek Kyrcz. Rozhodčí: Dobiáš. Červená karta: 51. Jankůj (Slavkov). Diváci: 46.

BŘEZOLUPY – NEDAKONICE 3:4 NA PENALTY (1:1)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Diváci viděli atraktivní otevřené utkání, padlo šest branek, přesto výsledek mohl být na góly mnohem bohatší. I když jsme vždycky vedli, soupeř dokázal pokaždé do několika minut vyrovnat. Sahali jsme po třech bodech, ale máme jen jeden, což nás hodně mrzí, štěstí se k nám nepřiklonilo ani v penaltovém rozstřelu. Naši hráči si ovšem zaslouží pochvalu za bojovnost. Pokud bude tým i v následujících zápasech hrát s podobným nasazením, věřím, že se ode dna brzy odrazíme.“

Branky: 5. Tomáš Stašek, 50. Jaromír Mikel, 64. Jiří Řezník - 25. a 59. Roman Sedlařík, 65. Jan Hyrák. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 25.

1. FC Slovácko C 6 6 0 0 0 23:5 18

2. Těšnovice 6 4 2 0 0 17:10 16

3. Zdounky 6 4 1 1 0 10:3 15

4. Tlumačov 6 4 1 0 1 17:7 14

5. Staré Město 6 3 1 0 2 14:9 11

6. Morkovice B 6 3 0 0 3 18:17 9

7. Ludkovice 6 2 1 1 2 10:11 9

8. Ořechov 6 2 0 2 2 13:11 8

9. Nedakonice 6 2 1 0 3 9:17 8

10. Jankovice 6 1 1 2 2 11:13 7

11. Uh. Ostroh 6 2 0 0 4 14:19 6

12. Slavkov 6 1 0 0 5 7:14 3

13. Havřice 6 0 0 1 5 6:15 1

14. Březolupy 6 0 0 1 5 7:25 1