Poslední Ratiboř oživila šance na záchranu nejnižší krajské soutěže, když ve 20. kole I. B třídy skupiny B přehrála Choryni 3:0. Fotbalisté Fryštáku navýšili svůj náskok v čele tabulky na osm bodů, když na hřišti druhé Mladcové zvítězili 2:1 na penalty.

SKUPINA A

LIDEČKO – PRLOV 2:1 (0:0)

Radek Číž, funkcionář Lidečka: „Derby proti Prlovu se hrálo na těžkém terénu, ale před velmi solidní diváckou kulisou. V první obrovské příležitosti se objevil hostující Hajda, kterého však zkušený Bronislav Hyžák vychytal. Potom se i nám naskytla po-dobná příležitost, ale Buček svoji šanci neproměnil. Druhá půle přinesla boj o každý metr hřiště a její úvod vyšel lépe hostím. Nepohlídali jsme si standartní situaci a hos-té šli do vedení. Naštěstí se nám podařilo velmi rychle srovnat a branka nás patřičně nakopla. V těchto chvílích jsme byli lepším týmem a druhá branka visela ve vzduchu. To se nakonec podařilo až zkušenému Aleši Čížovi, který parádním volejem zajistil našemu celku důležité tři body. Výhra s Prlovem je pro nás velmi cenná, potřebuje-me však uhrát ještě pár bodů, těžko říct, kolik týmů bude letos vůbec sestupovat. Za druhý poločas jsme si výhru zasloužili a naši diváci museli odcházet spokojeni.“

Petr Sláčík, sekretář TJ Partyzán Prlov: S Lidečkem jsme hráli vyrovnané utkání, které bylo hlavně o bojovnosti. Závěr byl pro nás krutý, protože jsme dostali rozhodující branku v 88. minutě. Nutno ale přiznat, že Aleš Číž předvedl parádní individuální akci a krásně to trefil. Rád bych ještě vyzdvihl výkon rozhodčího Neubauera, který nám pískal poprvé. S tak kvalitním výkonem rozhodčího jsem se dlouho nesetkal."

Branky: 57. Radek Číž, 89. Aleš Číž - 51. Michal Vojtášek. Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 200.

HOVĚZÍ – HALENKOV 3:0 (2:0)

V záchranářském duelu se nakonec radovali z výhry fotbalisté domácího Hovězí, kteří hostům udělili lekci z produktivity. Domácímu celku vyšel náramně začátek utkání a již v 6. minutě jej poslal Tkadlec do vedení. Hosté ale byli v prvním poločasu lepším týmem a vypracovali si i dostatek brankových příležitostí. Kašpar svůj přímý kop neproměnil a jednou zachránila domácího brankáře i tyč. Zádil-ského branka nebyla uznána pro ofsajd, ale domácí hráč si vše vynahradil těsně před odchodem do kabin, kdy vstřelil druhou branku. Hosté se ve druhém poločasu pokusili s výsledkem ještě něco udělat, ale zlomila je třetí branka. Hovězí si připisuje cennou výhru a situace na konci tabulky se nyní hodně dramatizuje. Halenkov doplatil na neproměňování šancí.

Branky: 6. Tkadlec, 44. Zádilský, 53. Hromada. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 100.

SLAVIČÍN B – FRANCOVA LHOTA 7:2 (2:1)

Slavičín nastoupil poprvé na domácím hřišti v jarní části na travnaté ploše. Hosté začali velmi obezřetně a domácí se od prvních minut s chutí pustili do nevýrazného soupeře. Slavičín velmi dobře kombinoval, ale chyběl klid v koncovce. Hosté se jen bránili a nakopávali míče dopředu. Po úvodní čtvrthodině se však hostům podařilo několikrát dobře kontrovat a nastřelili dokonce břevno, ale domácí po rychlé akci přesně zakončili Šebákem. Po vstřelené brance tlak domácích narůstal, ale hostující obrana odolávala. Až ve 36. minutě se prosadil Žůrek a uklidnil domácí. Ti stále dobře kombinovali a kontrolovali hru, ale po ojedinělé akci v závěru poločasu se po chybě domácích tvrdou střelou kanonýra Chmely podařilo hostům zdramatizovat utkání na 2:1. Do druhé půle Slavičín nastoupil s nevídanou chutí a kapitánem M. Švachem dvěma přesnými střelami zlomil odpor hostí a zvýšil na 4:1. Utkání se pak jen dohrávalo pod taktovkou domácích, kteří přes několik neproměněných šancí ještě zvýšili stav utkání dvěma zásahy Bartoše a Hlavičkou Žůrka. Hosté v závěru také ještě skórovali a tak se zrodil divoký výsledek 7:2.

Jiří Váňa, trenér béčka Slavičína: „Vzhledem k velké marodce a kolizi utkání s dorostem jsme měli trochu problémy se sestavou, ale nakonec jsme poskládali ne početný, ale kvalitní tým. Od počátku jsme hráli dobrý kombinační fotbal a přes řadu neproměněných brankových příležitostí se prosadili i gólově. Hosté byli nebezpeční především v první půli, kdy několikrát zahrozili rychlými protiútoky, ale na začátku druhého poločasu Michal Švach dvěma krásnými střelami v rozmezí 3 minut rozhodl o výsledku. Kluci hráli s velkou chutí a přidali ještě další 3 branky. Všem patří velký dík za předvedený výkon. Diváci viděli celkem 9 branek a utkání tak bylo pro ně jistě velmi atraktivní.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Dnešní utkání se mi těžko hodnotí, protože domácí nás přehráli ve všech činnostech. Domácí nás dokonce předčili v bojovnosti a nasazení a na hřišti dominovali. Naše porážka mohla být i nakonec vyšší, hráči FC TVD ještě řadu šancí neproměnili. Z výkonu našeho týmu jsem zklamaný, zvláště když jsem před časem ve Slavičíně působil. Na utkání musíme co nejrychleji zapomenout a soustředit se na další utkání.“

Branky: 36. a 74. Jakub Žůrek, 50. a 53. Michal Švach, 65. a 80. Adam Bartoš, 23. Lukáš Šebák - 45. Tomáš Kovář, 75. Jaroslav Šerý. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 84.

HORNÍ LIDEČ – SEMETÍN 2:1 NA PENALTY (1:0)

Vojta Číž, trenér Horní Lideč: "V minulém duelu šla naše výkonnost pomaličku nahoru, tento-krát to také nebylo herně špatné, ale doplatili jsme na střeleckou nemohoucnost. Po odchodu kanonýra Petruška do Valašských Příkaz jsme trochu změnili i rozestavení a chvilku asi bude trvat, než si to sedne. Přesto jsme si vypracovali proti Semetínu dostatek brankových příležitostí, chyběl nám hlavně klid v koncovce. Hosté měli tři povedené akce a z jedné nás potrestali. V penaltách nás podržel brankář Kubín, tak bereme alespoň bod navíc. O víkendu nás čeká šlágr kola ve Valašské Polance a snad zde protrhneme střeleckou smůlu".

Branky: 13. Jan Surovec - 67. Nikola Němec. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 65.

HUTISKO – VALAŠSKÁ POLANKA 0:3 (0:1)

Jan Tajzler, vedoucí Valašská Polanka: „Polančané se na Hutisku dostali do šance již ve 3. minutě, Štrbík poslal míč do malého vápna na nohu Řezníčkovi, jeho zakončení však vystihl pozorný brankář Křenek. Za necelých deset minut však už aktivní Polančané slavili, prudkou ránou z trestného kopu se prezentoval Štrbík, jehož dělovku Křenek pouze vyrazil, aby pak bezmocně přihlížel nekompromisní dorážce v podání Řezníčka. Polančané uzamkli svého soupeře na jeho obranné polovině a hledali cesty přes obranný val. Slibná spolupráce se opět rodila ve složení Štrbík - Řezníček, načechraný centr prvně jmenovaného však polanský útočník za Křenkova záda tentokrát neumístil. Martin Štrbík pak vzal koncovku na sebe, když ve 28. minutě pálil prudce těsně nad po přihrávce Davida Mačka. Po první půli tak do šaten odcházeli hosté za jednobrankového vedení. Trend aktivní hry v podání hostů pokračoval i po změně stran. V 54. minutě vykouzlil Martin Filgas parádní příležitost Stanislavu Adámkovi, toho však v pokutovém území zklamala jeho levačka. Skóre se měnilo v 57. minutě, Martin Štrbík si narazil při průniku do pokutového území s Řezníčkem a tváří v tvář Křenkovi přesně zamířil. Domácí tým dokázal soupeři z Valašské Polanky zatopit na počátku šesté desetiminutovky. Výkop brankáře Křenka stopl na dvacítce Talpa a připravil střeleckou pozici Porubovi, zkušený borec však zamířil z voleje těsně nad. Následně se Poruba dostal ke střele znovu, tentokrát už Kolínek musel zasahovat a k dorážce se dostával i Koláček, jenže míč pak zamířil za postranní čáru a polanská obrana největší příležitosti Hutiska ustála. Pak už se tvořily šance jen na druhé straně, na Křenka se valil jeden útok za druhým, ovšem v dalších slibných pokusech nebylo přáno jak Stanislavu Adámkovi tak i Martinu Štrbíkovi. Radost polanským fanouškům zajistil v 89. minutě opět Řezníček, když opět potvrdil osvědčenou spolupráci se Štrbíkem. Řezníček pak mohl ještě v úplném závěru zkompletovat hattrick, jenže penaltu neproměnil, mrzet jej to však nemuselo, polanský tým odvezl z Rožnovska další tři body a upevnil pozici na čele tabulky".

Branky: 12. a 88. Jiří Řezníček, 56. Martin Štrbík. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 50.

POLIČNÁ – PROSTŘEDNÍ BEČVA 0:3 (0:1)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Podali jsme velmi disciplinovaný a takticky vyspělý výkon. Dali jsme tři pěkné branky a domácí k ničemu nebezpečnému nepustili. Domácí hrozili pouze dlouhými auty, aly i ty jsme si zkušeně pohlídali. Jsem zklamaný z chování domácích hráčů, potažmo fanoušků. Očividně neunesli vývoj utkání a následnou porážku. Po celý prů-běh utkání nás slovně a vulgárně napadali a v jednom případě došlo i k drobnému incidentu u naši střídačky, kdy se na naše hráče a realizační tým domáhal podnapilý domácí fanoušek. Zasáhnout tak musela na pokyn HR pořadatelská služba. Následně nás v jednom zpravodaj-ském portálu bezprostředně po utkání osočil jejich trenér z poškození zařízení a vybavení šaten a sprch. Nutno podoktnout, že se v areálu fotbalového hřiště konala těsně před utkáním nějaká obecní slavnost a značná část fanoušků a možná také funkcionářů vypadala tak, jak se na po-dobnou slavnost patří. Za rámeček si nevezmou ani to, že nám zastavili teplou vodu a hráči se tak museli osprchovat ve studené vodě. Venku zrovna nebylo nejtepleji.“

Branky: 29. a 51. Lukáš Křenek, 76. Karel Sívek. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 120.

RATIBOŘ – CHORYNĚ 3:0 (2:0)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Před utkáním jsme si byli vědomi důležitosti tohoto utkání a také jsme k němu tak přistoupili. Hráči byli patřičně nažhavení a nakonec i celý zápas odbojovali. V první šanci neproměnil náš Hrabice, poté přišel diskutabilní moment. Hostující Hadvičák hlavičkoval a hosté ukazovali, že to byla branka. Rozhodčí však posoudili situaci tak, že míč ještě nepřešel brankovou čáru. Naše chvíle přišly těsně před přestávkou, kdy se prosadil nejdříve Hrabica a těsně před odchodem do kabin i Jakubík, po nezištných přihrávkách Machaly. Začátek druhé půle patřil hostím, kteří byli častěji na míči, ale do vyložených šancí jsme je nepouštěli. Trpělivě jsme čekali na svoje příležitosti a jednu z nich v samotném závěru zužitkoval Adámek. V tomto utkání nám hodně pomohl Jakubík, který si k fotbalu odskočil od bojových sportů a na hřišti byl hodně vidět. Teď nás čeká zápas o všechno v Hutisku, který hodně napoví o našich dalších ambicích.“

Branky: 30. Petr Hrabica, 43. Adam Jakubík, 88. Tomáš Adámek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 120.

1. Val. Polanka 19 14 2 1 2 69:21 47

2. Horní Lideč 19 11 4 1 3 50:27 42

3. Slavičín B 19 13 0 0 6 65:35 39

4. Poličná 19 9 3 1 6 34:33 34

5. Prlov 19 7 3 3 6 41:35 30

6. Choryně 19 6 5 2 6 40:40 30

7. Prostř. Bečva 19 6 3 4 6 41:40 28

8. Semetín 19 6 2 4 7 39:42 26

9. Lidečko 19 8 0 2 9 30:39 26

10. Franc. Lhota 19 6 1 5 7 58:51 25

11. Halenkov 19 4 2 3 10 29:56 19

12. Hovězí 19 5 1 2 11 28:56 19

13. Hutisko 19 3 3 2 11 31:55 17

14. Ratiboř 19 4 2 1 12 23:48 17

SKUPINA B

ADMIRA HULÍN - LUŽKOVICE 1:2 P. (0:1)

Pavel Vlha, vedoucí týmu Admiry Hulín: „Začátek zápasu se vyznačoval nepřesnou hrou z obou stran a první půlhodinu se na hřišti prakticky nic nedělo. Až ve 30. minutě se prezentovali hosté pěknou střelou zleva, ale Vajda míč vyškrábl nad břevno. Ve 34. minutě poslal přesný míč z trestného kopu do vápna Světlík a hosté se hlavičkou ujali vedení. My jsme bránu hostí ohrozili jen jednou střelou Motala, která však nebezpečná nebyla. V nezáživném prvním poločase tak vedli hosté. Druhou půli jsme začali podstatně lépe, zpřesnili jsme kombinaci a zatlačili hosty na svou půlku. Pěkné nůžky Motala ještě brankou neskončily, ale v 61. minutě se po rohu nejlépe orientoval ve vápně Zavadil a bylo vyrovnáno. Pak se hra znovu vyrovnala, v 88. minutě mohl rozhodnout Motal, ale trefil jen boční síť. Tentýž hráč se však nechal zbytečně vyloučit v 89. minutě, ale krátkou přesilovku již hosté nevyužili. Remízový stav znamenal znovu penaltový rozstřel. V něm tentokrát byli úspěšnější hosté v poměru 2:4 a odvezli si bod navíc. Bohužel se znovu potvrdilo, že podáváme podstatně lepší výkony venku než doma, kde nedovedeme využít našeho velkého kvalitního trávníku. Náprava nás čeká již v sobotu na hřišti v Loukách.“

Branky: 61. Zavadil - 34. Král. Rozhodčí: Pavlica - Mrňka, Adamkovič. ČK: 90. P. Motal. Diváci: 85. Admira Hulín: D. Vajda - L. Čevora, M. Jurášek, M. Zavadil - S. Mrhálek 72. A. Absolon), Z. Prokop, J. Miklík - P. Motal, I. Csomor (46. J. Kubo), A. Tabara - J. Barták. Lužkovice - Želechovice: A. Jenček - I. Světlík, P. Čekal, M. Paták, J. Novotný (84. P. Novák), V. Tichý, M. Čala, J. Gruber, T. Mičola, Z. Polepil, J. Král.

PŘÍLUKY - LOUKY 1:0 P. (0:0)

V dalším jarním utkání na hřišti Příluků se představily Louky, které sousedí v tabulce s domácími. Zápas začal mírným náporem hostí, kteří se snažili podnikat rychlé útoky, ale bez efektu. Obrana domácích odvracela a hosté se nemohli dostat do slibného zakončení. Stejně tak i na druhé straně se nevedlo domácím a akce končily u brankáře hostí Pavelky. Po změně stran se na hřišti odehrávala spíše bitva uprostřed pole a prim hrály nákopy brankářů. Hosté měli šanci v podobě úniku 3 na 1, ale zakončili nepřesně. Ani domácí Pinkas nebo Polanský své šance neproměnili. Hra se poněkud vyostřila a bylo k vidění několik nepěkných zákroků. Nakonec utkání došlo k penaltám, kdy byli šťastnější domácí v poměru 5:3, a domácí tak berou 2 důležité body.

Jaroslav Brabec, sekretář Příluků: „Utkání nebylo příliš pohledné, spíše nakopávaní a bitva uprostřed hřiště. Šance měly oba týmy, ale nikomu se nepodařilo se prosadit. Na penalty jsme byli šťastnější a dva body jsou pro nás zlaté. Celkem máme z posledních tří utkání osm bodů a jsme spokojeni.“

Rozhodčí: Gargulák - Zubek, Mravec. Příluky: J. Kiza - J. Polanský, M. Bačík (41. P. Pinkas), D. Dvořáček, L. Adamík, D. Frolek, J. Fojtík (73. V. Bittner). Plata (66. J. Seifert), J. Nesvadba, M. Šranko, P. Čelůstka, SK Louky: O. Pavelka - M. Bača, L. Horák (81. M. Pavelka), P. Vyoral, R. Mikač, O. Pisklák - P. Kuchárek, M. Janota (59. J. Kadlík), T. Malota (84. J. Laciga), T. Burša - P. Janča.

CHROPYNĚ - JAROSLAVICE 2:1 (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Ve vyrovnaném prvním poločase jsme se ujali vedení po hezké individuální akci Ležáka, ale hosté následně vyrovnali. O osudu utkání paradoxně rozhodlo vyloučení Podaného ve 40. minutě. Od té chvíle se kluci kousli a zlepšeným výkonem začali soupeře bojovností přehrávat. Nevyužili jsme několik vyložených šancí a ujal se až přímý kop Vaňhary. Hosté naši branku neohrozili, pouze diskutovali s rozhodčím, a proto jsme po zásluze zvítězili.“

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Začátek zápasu byl z naší strany lehkovážný, byli jsme všude pozdě. Po naší chybě běžel domácí hráč z levé strany až do vápna, kde s přehledem zakončil. Pak jsme začali víc hrát s míčem a po rohovém kopu se míč dostal na druhou stranu hřiště, odkud šel centr zpátky do vápna, a bylo vyrovnáno. Poté přišel naprosto zbytečný faul po odpískání a následovala červená karta pro domácího hráče (Podaného). Místo toho, abychom soupeře přehráli, tak jsme přestali hrát a domácí zlobili z brejků. Při jednom brejku byl faul kousek za vápnem a domácí tuto příležitost využili. Po zbytek zápasu se hra hodně kouskovala a domácí nakonec výsledek uhráli a zvítězili i v desíti.“

Branky: 16. Ležák, 54. Vaňhara - 30. Paníček. Rozhodčí: Toman - Štěpánek, Polášek. ČK: 39. R. Podaný. Počet diváků: 80. Chropyně: J. Loučka - J. Ležák, M. Sanislo (57. T. Loučka), D. Hrabal, J. Kovařík, R. Podaný, M. Panáček, J. Štěpánek, M. Vaňhara (77. D. Matějov), R. Mareš (70. L. Šeděnka), M. Grmela. Jaroslavice: P. Žbel - M. Podéšť, V. Gazda, O. Polách, D. Vrba (89. V. Hefka) - T. Valenta, L. Macalík, Š. Polách, V. Chovanec, D. Horňák (66. P. Bětík) - P. Paníček.

KOSTELEC U HOL. - VESELÁ 1:4 (0:3)

Zdeněk Kučera, funkcionář Sokola Veselá: „Věděli jsme, že domácí díky našim dubnovým špatným výsledkům cítí jednu ze svých posledních šancí na odlepení se ze dna tabulky, a že tudíž budou velmi nepříjemní, dokud budou žít, tedy dokud jim gólově neodskočíme. To vše se potvrdilo, a proto nás mrzely neproměněné šance v první půlhodině hry. To i domácí se dostávali před Červenkovu branku a snažili se dlouhými míči hledat především Mir. Geráta na hrotu. Ze hry jsme se nedokázali prosadit, a tak pomohla standardka. Branka Tomáše Dujky z přímého kopu v 36. minutě proto měla pro nás cenu zlata. Veselá se pak uklidnila, zpřesnila kombinaci a výsledkem byly ještě do poločasu dva slepené góly Petra Dlouhého. Ty o výsledku de facto rozhodly. Kostelec se dostal ještě do hry v 73. minutě po brance svého nejlepšího hráče, Mir. Geráta a snížení na 1:3. Další snížení skóre sice viselo stále ve vzduchu, protože Veselá zahazovala jednu šanci za druhou, ale více štěstí už domácí neměli a do šatny ještě dostali čtvrtou branku po kličkované Romana Manďáka.“

Branky: 73. Gerát - 36. Dujka, 42., 45. Dlouhý, 89. Manďák. Rozhodčí: Zámorský - Marek, Gajdošík. Diváci: 55. Kostelec u Holešova: L. Kopřiva - M. Ragoš, M. Václavíček, M. Hradil, M. Gerát, J. Čuzy (65. J. Hradil), L. Odložilík, T. Marek, D. Valoušek, R. Šimčík, R. Přikryl. Veselá: P. Červenka - R. Manďák, D. Dlabaja, T. Pavel, M. Dlabaja, O. Tkadlec (76. M. Střílka), P. Dlouhý, M. Bodlák (62. R. Soukup), J. Červenka, M. Čoček, T. Dujka.

HOLEŠOV B - SLAVKOV P. H. 0:1 (0:1)

Jiří Pavlica, hráč Slavkova pod Hostýnem: „Zápas jsme začali aktivně, svým nasazením, bojovností jsme domácí zaskočili a přehrávali. Opět jsme neproměnili několik tutovek. Těsně před poločasem vstřelil Radek Ponížil branku do šaten. Druhý poločas už byl vyrovnaný a hlavně bojovný. Několik šancí na obou stranách, ale skóre se už neměnilo.“

Branky: 44. Ponížil. Rozhodčí: Prokůpek - Zámorský, Voříšek. Diváci: 100. Holešov B: M. Oral - P. Polomík, M. Machálek, J. Chudárek, F. Kotas, M. Roubalík, M. Hasala, A. Vymětal, O. Zaoral, J. Kadlčík, R. Paštěka. Slavkov pod Hostýnem: L. Neradil - P. Šimčík (87. P. Darebníček), F. Kostov, V. Vrubel, R. Sadil, R. Ponížil (90. L. Urbánek), Z. Sadil, M. Kužel (70. D. Mrázek), S. Zámorský, P. Krajcar, R. Pálka.

TEČOVICE - MALENOVICE 1:2 P (1:1)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Domácí zahájili velmi dobře, když hned po zahájení po levé straně unikl Vopatřil, ale jeho centr Juráň chytil. Pak utekl Kysučanovi míč z trestného kopu zahrávaného Plachým a v 5. minutě po kolmici od Shejbala postupoval Kysučan už po brankové lajně do pokutového území hostí a jeho přízemní nahrávku umístil do sítě hostí David Dorazín a otevřel skóre. Pak si však „Bivoj“ vybral herní volno, přepustil aktivním hostům střed pole a dostal se do defenzívy. Aktivní Bartek se uvolnil u spojnice pokutového území s brankovou lajnou, dal pod sebe na Střelce, ale jeho ránu Jokl chytil. Pak střílel z oblouku trestného území Kostka, jeho ránu zablokoval Šnajdr s Chovancem a dorážku poslal mimo branku. Pak znovu Bartek centroval na Střelce, centr odvrátil hlavou Šnajdr. A do třetice znovu Bartek po chybě Balcárka na půlící čáře utekl po straně, ale jeho šanci překazil Michal Dorazín ve spolupráci se Šnajdrem. V 17. minutě zahrával Střelec trestný kop, míč poslal po zemi kolem zdi, ale Martin Bartek přestřelil. Z protiútoku po dlouhém výkopu Jokla prodloužil David Dorazín na Shejbala, hosté reklamovali ofsajd, ale akce stejně skončila v autu. Po trestném kopu hostů zahrávaném Střelcem střílel Torma z hranice brankového území nad břevno domácí branky. Hosté se dočkali po půlhodině hry, když po centru z pravé strany posoudil rozhodčí souboj uvnitř domácí šestnáctky jako faul Plachého na Kostku a Malenovice dostaly výhodu pokutového kopu, kterou využil Torma a vyrovnal na 1:1. Do konce poločasu měli domácí možnost, když po kolmici od Balcárka střílel po zemi k tyči David Dorazín, ale Juráň si poradil. Trestný kop Plachého gólman hostí těsně před Chovancem vyboxoval a na druhé straně proklouzl míč Kysučanovi, ale Torma střílel nad břevno. Ze začátku druhé půle byl před brankami chvíli klid. Po cca čtvrthodině po uvolnění od Vopatřila, střílel David Dorazín, byl zablokován a z brejku na druhé straně po nahrávce od Střelce neuspěl Bartek. Pak střílel nad Joklovu branku Hynčica, domácí se neprosadili po nákopu Plachého na Dorazína a trestný kop Šnajdra prošel přes celé pokutové území bez kontaktu až do zámezí. Dvacet minut před koncem střílel Plachý z dobrých 25m, Juráň vyrazil, ale odražený míč hosté odkopli. Vopatřil pak uvolnil uličkou Davida Dorazína, ale Juráň těsně před ním vně svého pokutového území vykopl. Po dalším trestném kopu Plachého 4 minuty před koncem zakončoval Chovanec, ale míč skončil v rohu. Přetažený rohový kop Závody poslal Plachý obloučkem na břevno malenovské branky, odražený míč hlavičkoval Závoda slabě do koše gólmana hostí. Z protiútoku nedlouho poté minutu před koncem po spolupráci Páleníčka a Tormy prošel míč k Bartkovi, který ale netrefil odkrytou branku domácích a přestřelil. Utkání tak v normální hrací době skončilo remízou, o dalším bodu pro hosty rozhodl pokutový rozstřel, v němž hosté zvítězili 2:4. Za domácí se trefili David Dorazín a Kysučan, Michalovi Dorazínovi a Balcárkovi penaltu zneškodnil Juráň, za hosty byli úspěšní Novak, Menša, Hynčica a Torma, pátá série se už za rozhodnutého stavu nekopala. Hosté tak vrátili Bivoji utkání z podzimu a v celkovém součtu v sezoně je to nerozhodně. Jako hráče utkání lze pochválit u domácích Plachého a Jokla, u hostů Juráně a Tormu.“

Branky: 5. Dorazin - 32. Torma (pen.). Rozhodčí: Nuc - Mravec, Klouda. Diváků: 100. Tečovice: Z. Jokl - J. Plachý, L. Balcárek, V. Šnajdr, D. Kysučan, D. Chovanec - J. Vopatřil, R. Závoda, M. Dorazín - D. Dorazín, L. Shejbal (81. M. Chrastina). Malenovice: A. Juráň - R. Střelec, D. Paták (84. J. Mňaček), M. Struška - J. Kostka, M. Bartek, P. Menša, D. Hynčica, V. Hradil (46. Š. Dočkal) - P. Páleníček (90. Novak), D. Torma.

MLADCOVÁ - FRYŠTÁK 1:2 P (1:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Utkání dvou vedoucích celků přineslo rychlý fotbal s nasazením na obou stranách. Hosté byli pohyblivější, především díky Sklenářovi kombinačně zdatnější a měli častěji míč na kopačkách. Už ve 3. minutě se ocitli z pravé strany v první šanci. Naše sestava sužovaná zraněními bojovala a v 8. minutě se k odraženému míči dostal Petr Venený, jeho střela šla ale nad. Ve 13. minutě se po hlavičce Vavruši zatřáslo břevno naší branky. Po čtvrthodině hry přišla další rána do naší sestavy a kvůli svalovému zranění musel vystřídat Laďa Bahulík. V polovině první půle rozhodčí nevytasil po faulu hostujícího Holého druhou žlutou, tento hráč však utkání stejně nedohrál. Ve 28. minutě se rozběhl k velkému sólu po levé lajně Honza Chvíla, dostal se až do šestnáctky a jeho zakončení na bližší tyč překvapilo gólmana hostí, Honza tak vsítil první branku v našem dresu. Po půlhodině střílel ze dvaceti metrů hostující Vavruša a jeho skákavá střela minula jen těsně levou tyč. Ve 36. minutě se ocitl ve velké šanci ve vápně Honza Chludil, bohužel jeho zakončení se mezi tři tyče nevešlo. V závěru poločasu pak měli hosté několik příležitostí, ale Petr Kupka ještě uhájil naši branku. Po odpískání přestávky přišla ze strany hostujícího Holého zbytečná kritika rozhodčího a ten již tentokrát neměl slitování a ukázal druhou žlutou kartu. Do druhé půle jsme tak šli s převahou jednoho hráče v poli, hosté se však ukázali jako běhavý tým a zápas byl až do konce vyrovnaný. Navíc hned ve 49. minutě po rohovém kopu se k propadlému míči dostal hostující Vavruša a Petr Kupka přišel o jarní neprůstřelnost. Hned o dvě minuty později přišla největší šance našeho mužstva, po průniku Petra Votavy po pravém křídle a následném centru trefil bohužel Honza Chvíla přesunujícího se brankáře a ten zázračným zákrokem zachránil hosty. V 56. minutě nás Petr Kupka podržel po dalším zakončení hostujícího Vavruši, v 64. minutě na druhé straně vychytal brankář i Honzu Chludila a v 69. minutě skončil těsně vedle volej hostujícího Chudého. V závěru nám doházely síly a fryštačtí nám i v deseti zle zatápěli, zápas však dospěl k pokutovým kopům. Hned jako první neuspěl Michal Dlabač a protože hosté všechny proměnili, odváží si bod navíc.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Měli jsme před následujícím víkendem velké přání, na Mladcové bodovat. Utkání prvních dvou týmů tabulky bylo celou dobu hodně vyrovnané, šance se střídaly na obou stranách. Hned v úvodu ukázal nejlepší střelec soutěže Vavruša, že s ním domácí obrana bude mít plno starostí. Svou šanci neproměnil a mohlo být zle. Mladcová totiž potom měla dvě střely z dobrých pozic, které naštěstí pro nás minuly bránu. Ve 28. minutě už Fryšták prohrával, sólo přes polovinu hřiště zakončil Chvíla - 1:0. Hned po rozehrávce mohlo být srovnáno, Vavrušova střela těsně minula tyč. Zdálo se, že Mladcové dochází dech a závěr první půle patřil našim hráčům. Z tlaku vyrovnání nepřišlo a navíc se nechal za řeči vyloučit Holý. Druhý poločas začal pro nás nejlépe, jak mohl. Vavruša ve 48. minutě vyrovnal 1:1. Domácí s převahou jednoho hráče zaveleli k útoku, ale s výjimkou jedné velké šance byl jejich tlak slaboučký. Naopak naši hráči v deseti byli aktivní do útoku, Vavruša a Chudý měli vítězství na dosah. Zápas dospěl k penaltám a ty začaly nezdarem Mladcové, Fryštáčané ani jednou nezaváhali a z horké půdy na Mladcové vezou v klíčovém utkání jara dva body.“

Branky: 28. Chvíla - 48. Vavruša. Rozhodčí: Ševčík - Havrlant, Fojtů. ČK: 45. T. Holý. Diváci: 120. Mladcová: P. Kupka - J. Zapletal, M. Dlabač, M. Kraváček, M. Blažek, D. Kahaja, J. Chvíla, P. Venený, P. Polášek, J. Chludil, L. Bahulík (18. P. Votava). Fryšták: M. Mikel - B. Krajča, P. Bednařík, L. Skalička, T. Holý - O. Kučera, P. Petráš (64. M. Okonkwo), J. Hřebačka, T. Chudý, D. Sklenář - M. Vavruša.

1. Fryšták 19 14 2 2 3 77:16 48

2. Mladcová 19 12 1 2 4 40:16 40

3. Admira Hulín 19 10 3 1 5 43:33 37

4. Tečovice 19 9 3 1 6 34:23 34

5. Veselá 19 11 0 0 8 46:41 33

6. Chropyně 19 8 4 0 7 33:37 32

7. Holešov B 19 9 0 1 9 47:42 28

8. Lužkovice 19 7 2 3 7 31:33 28

9. Jaroslavice 19 6 2 3 8 26:33 25

10. Malenovice 19 6 2 1 10 28:45 23

11. Louky 19 6 0 3 10 27:39 21

12. Slavkov p. H. 19 6 0 2 11 39:39 20

13. Příluky 19 5 2 1 11 26:46 20

14. Kostelec u Hol. 19 3 0 1 15 25:79 10

SKUPINA C

DRSLAVICE – LUHAČOVICE B 3:2 (1:2)

Přemysl Přecechtěl, asistent trenéra Drslavic: „Pro nás je to vydřené vítězství. Jelikož nám scházelo hodně kluků, v jednapadesáti letech jsem musel odehrát celý zápas. Pomohli nám tři kluci z béčka, aby nás bylo alespoň jedenáct. I v okleštěné sestavě jsme hráli poctivě a zápas odmakali. Všichni šli na krev. Luhačovice byly herně lepší a ve všem rychlejší. Na jejich vedoucí gól jsme ale rychle dokázali odpovědět. Ve druhém poločase nás podržel také brankář, který soupeři za stavu 1:1 zneškodnil penaltu. Tu ale nedovoleným zákrokem předtím sám zavinil. Na druhé straně nám k bodům pomohla hrubá chyba hostujícího gólmana, který si šel na velké vápno pro balon. Ten mu ale proletěl mezi nohama a Rezek dával do prázdné branky. Těsný náskok už jsme nepustili. Za výhru jsme rádi. Otázka je, co bude dál. Těší nás, že i v takové sestavě jsme dokázali, že jde vyhrát i s prvním mančaftem.“

Branky: 10. Petr Duda, 67. Bronislav Flasar, 84. Jiří Rezek - 7. Martin Kroesbergen, 38. Sebastián Daňo. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 55.

ZLECHOV – STARÉ MĚSTO 1:0 (1:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „První poločas poznamenalo nešťastné zranění hostujícího Hastíka, který si zlomil ruku. Byl to pro všechny nepříjemný okamžik. Celkově jsme si vytvořili víc šancí. Ke gólu nám pomohla chyba hostujícího brankáře, který po souboji vyboxoval balon doprostřed za velké vápno, kde to syn placírkou vrátil do prázdné branky. Jinak to bylo klasické derby. Hrálo se důrazně, malinko to bylo vyhrocené, ale celkově to nepřekročilo rámec. Hosté se ve druhém poločase více tlačili do zakončení. Měli víc standardních situací a také minimálně dvě gólové příležitosti na vyrovnání, ale hlavou netrefili odkrytou branku a druhou tutovku nohou zmařil náš gólman. Výhry nad Starým Městem si samozřejmě vážíme. Soupeř na jaře všechna utkání vyhrál při skóre 23:6, což mluví za všechno.“

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Nebyl to pěkný fotbal. Spíš boj. Minimálně bod jsme si zasloužili. Domácí byli šťastnější. Začátek utkání poznamenal nešťastný souboj, po kterém si Hastík přilehl ruku, kterou si zlomil těsně nad zápěstím. Trošku nás to vyvedlo z míry. Přece jenom je Hastík pro nás dost důležitý útočník. Prvním poločasem jsme se spíše protrápili. Navíc jsme dostali hloupý gól po chybě. O přestávce jsme sestavu překopali, přeházeli, což výkonu prospělo. Ve druhé půli jsme si vypracovali dvě tisíciprocentní šance, bohužel sedmnáctiletý Janoušek je neproměnil. Ale jinak hrál výborně. Slušnou šanci měl taky Petek. Domácí to se štěstím ukopali.“

Branka: 29. Pavel Nožička. Rozhodčí: Zelený. Červená karta: 90. Miroslav Velcr (Zlechov). Diváci: 460.

BŘEZOLUPY – NEDAKONICE 1:3 (1:2)

Pavel Hubáček, předseda oddílu fotbalu SK Březolupy: Jsme zklamaní. Chtěli jsme zlomit prokletí z předešlých zápasů, i když jsme si byli vědomi, že náš čeká jeden z nejsilnějších týmů soutěže. Bohužel zůstalo jen u přání. Hráčům ale nelze velice co vytknout, podali jsme bojovný výkon, i dle slov neutrálních příznivců nebylo poznat, který tým hraje o záchranu a který o postup. Hosté ale byli produktivnější, proto zvítězili. Nedakonice skóre otevřely krásnou střelou už v 10. minutě, na což jsme dokázali hned za tři minuty reagovat neméně povedenou trefou Popelky, přesto šli do poločasu opět lépe hosté, když ve 30. minutě po standardní situaci dokázali využít hrubé chyby v naší obraně. My měli rovněž dvě tutovky, ale gól prostě nedáme. Druhá půle už nebyla tolik zajímavá, ani jeden z gólmanů příliš práce neměl. Naši snahu definitivně pohřbila jedna z ojedinělých střel, když se čtvrt hodiny před koncem další povedenou střelou prezentoval hostující Kopčil. Poté se utkání již jakoby z povinnosti dohrávalo. Touto prohrou jsme se ocitli na samotném dně tabulky, ale do konce ještě zbývá 7 kol, stát se může cokoli, rozhodně nic nevzdáváme.“

Branky: 13. Stanislav Popelka - 10. Andriy Bazyuk, 29. Jan Hyrák, 73. David Kopčil. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 130.

LUDKOVICE – UHERSKÝ OSTROH 2:1 (1:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Utkání díky oběma mužstvům začalo poměrně vlažně. Hosté byli rychlejší a domácí měli velký problém pokrýt hráče Ostrohu. Přesto však šli do vedení domácí. Ve 28. minutě po rozehraném autovém vhazování přesně nacentroval Dvorník a Bureš se hlavou nemýlil. To bylo v prvním poločase vše. Po přestávce hosté vsadili vše na útok, nastřelili tyčku, ale skóre se neměnilo. Tlak hostů narůstal, ale gólman domácích Mikel čaroval. Kapituloval až po střele z trestného kopu v sedmdesáté minutě. Když už to vypadalo, že se obě mužstva rozejdou remízou, unikl domácí Suchý a v 87. minutě vrátil domácím vedení. V nervózním závěru již gól nepadl, a tak domácí mohli slavit vítězství.“

Branky: 28. Ondřej Bureš, 87. Petr Suchý - 71. Roman Šálek. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 100.

BŘEZNICE – TLUMAČOV 1:2 NA PENALTY

Vlastislav Kadlčák, sekretář Březnice: „Od počátku to bylo vyrovnané utkání hrané zejména ve středu hřiště. Za domácí bylo nebezpečné duo Vávra, Daníček, které během půl hodiny zahodilo každý po šanci. Hosté se na dostřel dostali zejména po rohových kopech. Skóre zápasu otevřel v půli poločasu domácí Rosinec, který zakončil individuální akci po levé straně. Do konce poločasu svoji šanci na vyrovnání hosté Holubem nevyužili. Hosté ve druhém poločase zvýšili aktivitu s cílem utkání vyrovnat. Nebezpečí hrozilo zejména od aktivního Zálešáka. Březničtí podnikali nebezpečné protiútoky po straně, kde operoval rychlonohý Běhula. A v 75. minutě po faulu na něm mohl domácí Vávra z pokutového kopu rozhodnout, branku však netrefil. A tak přišlo zasloužené vyrovnání, když dvě minuty před koncem hosté vyrovnali zásluhou Mouky. V penaltovém rozstřelu byli šťastnější hráči Tlumačova.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Na malém hřišti v Březnici to byl spíše boj než fotbal. Hrálo se nahoru dolů, ale se spoustou nepřesností na obou stranách. Myslím, že jsme byli lepší ve hře mezi šestnáctkami, domácí zase v pokutovém území. Díky tomu se ujali v prvním poločase vedení. My jsme za celý poločas domácí branku neohrozili. Druhá půle byla podobná, s tím rozdílem, že jsme neproměnili dvě šance. Ale i domácí zahodili příležitosti, dokonce pohrdli i vymyšlenou penaltou. To se jim vymstilo v poslední minutě, kdy vyrovnal střídající Mouka. Musím přiznat, že jsme měli v zápase štěstí, ale i tak si myslím, že je remíza spravedlivá. V penaltách čarovali brankáři. Dlouho jsem nezažil, aby se chytlo tolik penalt. Náš brankář chytl čtyři a s tou v zápase dokonce pět. Korunoval tím svůj výborný výkon. Tyhle body jsou pro nás hodně důležité. Chtěl bych poděkovat klukům za bojovnost do poslední minuty.“

Branky: 26. David Rosinec - 89. Jiří Mouka. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 110.

ŠUMICE – MORKOVICE B 4:1 (2:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Morkovice musím pochválit. Chtěly s námi hrát otevřený fotbal. Nebyly zalezlé ani nehrály nijak agresivně. Zápas rozhodně nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek. Hosté to k nám nepřijeli pouze odehrát. Naopak, byli organizovaní, v jejich středu vyčníval záložník Oplt, který tvořil hru Morkovic. Hosté mají mladý tým, který s námi vydržel běhat až do konce. My jsme si vypracovali spoustu šancí. Měli jsme více ze hry, lépe kombinovali a po pohledných akcích vstřelil góly. Za stavu 4:0 se utkání pouze dohrávalo. Hosté výsledek alespoň zkorigovali.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Dnes se hrál aktivní fotbal z obou stran. V první půli se domácí prosadili dvakrát v rozmezí dvou minut ze standardek, kdy jsme soupeři nechali až moc prostoru pro zakončení. Po přestávce kluci přidali na důrazu a zlepšili jsme hru dopředu, ale chybělo nám zvládnout lépe finální fázi. Na lepší výsledek se muselo zapomenout po individuálních chybách, kdy jsme doslova domácím branky darovali. Nám se podařilo skóre korigovat Petrášem z přímého kopu.“

Branky: 29. Vlastimil Šidlo, 31. Jan Žampach, 60. Tomáš Ondřej, 67. Martin Mach - 77. Oldřich Petráš. Rozhodčí: Němec. Diváci: 115.

HAVŘICE – SLOVÁCKO B 4:2 (0:0)

Pavel Slavíček, předseda klubu Tatran Havřice: „Jsme spokojení. Domácí zápas jsme zvládli. Hra byla celkem vyrovnaná. My jsme v prvním poločase neproměnili dvě tutovky. Jednou hostující stoper vykopl míč z brankové čáry. I ve druhé půli jsme měli herně navrch. Slovácko sice dokázalo na vedoucí gól Doležálka odpovědět vyrovnávacím gólem, ale závěrečná čtvrthodina nám vyšla parádně. Herně jsme byli o něco lepší, fotbalovější. Vyzdvihnout musím výkon Petera Vrtáka, který byl u všech branek. Tři branky připravil, poslední sám dal.“

Branky: 54. Radim Doležálek, 77. Lukáš Maršálek, 81. Tomáš Janíček, 90. Peter Vrták - 67. Ondřej Vašek, 86. Vladimír Šišák. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 100.

1. Nedakonice 19 12 1 2 4 39:27 40

2. Zlechov 19 12 1 1 5 40:24 39

3. Šumice 19 12 1 0 6 49:30 38

4. Luhačovice B 19 10 3 1 5 51:37 37

5. Ludkovice 19 10 3 1 6 43:27 35

6. Uh. Ostroh 19 10 2 1 6 41:28 35

7. Staré Město 19 11 0 1 7 58:34 34

8. Slovácko B 19 7 2 2 8 33:35 27

9. Březnice 19 5 2 4 8 36:37 23

10. Tlumačov 19 4 4 2 9 25:40 22

11. Morkovice B 19 6 1 1 11 35:67 21

12. Havřice 19 5 2 1 11 40:66 20

13. Drslavice 19 4 0 2 13 30:43 14

14. Březolupy 19 3 1 3 12 31:56 14

