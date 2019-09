Dolní Bečva poprvé v soutěži vyhrála, vedoucí Ratiboř doma zaváhala s Halenkovem, do čela se vyšvihla tak Poličná. Fotbalisté Mladcové doma přehráli Louky 2:0 a dál se drží na druhém místě za vedoucí Březnicí.

SKUPINA A

PRLOV – LIDEČKO 2:1(2:0)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Před venkovním dvojzápasem, který nás čeká, jsme chtěli doma naplno bodovat. S Lidečkem ale dlouhodobě nemáme dobrou bilanci. Proto jsme rádi, že jsme zápas zvládli a zaslouženě vyhráli. Nehrál se moc pohledný zápas. Lidečko hrálo velmi důrazně, přesto jsme do poločasu vedli 2:0. Hned v úvodu druhé části jsme měli obrovskou šanci zápas rozhodnout. Z malého vápna jsme však nastřelili břevno a soupeř z brejku snížil na 2:1. Bojovat o vítězství jsme tak museli až do konce. Výhra v derby však má svoji cenu."

Radek Číž, hráč Lidečka: „Nastoupili jsme opět v nekompletním složení. K vidění nebyl příliš pohledný fotbal, více se bojovalo, než hrálo a rozhodčí také odpískal hodně faulů. Domácí poprvé udeřili ve 27. minutě zkušeným Novosadem. Druhou branku jsme obdrželi těsně před odchodem do šaten, kdy po závaru z rohového kopu dotlačil míč do sítě Františák. Domácí v úvodu druhého dějství pohrdli třetí trefou. Nám se poté podařilo snížit na jednobrankový rozdíl Gargulákem. Domácí si však náskok pohlídali a do větších šancí nás nepouštěli. V poslední době chybí naší hře lehkost a není to z naší strany ideální. Domácí nakonec z tohoto duelu berou tři body."

Branky: 27. Petr Novosad, 45. Václav Františák - 47. Michal Gargulák. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 151.

KRHOVÁ – POLIČNÁ 2:3 (0:3)

Alois Bayer, trenér Krhové: „Proti Poličné jsme v úvodu nastoupili s přílišným respektem a dobře hrající hosté toho dokázali náležitě využít. Po půlhodině hry vedla Poličná již o tři branky. Ve druhém dějství jsme se dostali také my ke slovu, bylo nás plné hřiště a hosté s námi začali mít potíže. Snížili jsme na jednobrankový rozdíl, v závěru jsme utkání zdramatizovali. Musím své hráče pochválit za výkon, přesto jsme bez bodového zisku."

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Utkání v Krhové jsme ovládli především v prvním dějství, kdy jsme na hřišti dominovali. Po půlhodině jsme vedli o tři branky a zdálo se být o výsledku rozhodnuto. Rozhodila nás ale sporná branka ve 47. minutě, poté jsme se nesoustředili na hru a domácí nás začali přehrávat. Krhová dala v 78. minutě druhou branku a v závěru sahala po vyrovnání. Dramatickou koncovku jsme nakonec ustáli a cennou výhru uhájili. Podařil se nám na výbornou první poločas, v tom druhém jsme vypadli z tempa a málem se nám to vymstilo. Navíc jsme přišli o zraněného Mooce a uvidíme, jak bude jeho zdravotní stav vypadat do dalšího utkání s Prlovem."

Branky: 47. Vladislav Grygařík, 78. Lukáš Bayer - 4. Radim Bártek, 12. Petr Bártek, 29. Petr Libosvár z penalty. Rozhodčí: Číž. Diváci: 130.

RATIBOŘ – HALENKOV 2:3 NA PENALTY (2:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Utkání s Halenkovem jsme nezvládli podle našich představ, nutno ale podotknout, že Halenkov se u nás představil ve velmi dobrém světle. Po půlhodině hry jsme vedli po brance Sováka, hosté ale srovnali zkušeným Šulákem z penalty. Do půle ještě zvýšil na 2:1 z pokutového kopu Měrka a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Hostím ale vyšel nástup do druhého dějství a Kašparem srovnali. My jsme pak neproměnili několik dobrých příležitostí a hosté udrželi remízu až do konce a vyhráli i na penalty. Soupeř u nás vytěžil z minima maximum, my můžeme litovat neproměněných šancí a z utkání máme jenom bod."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Domácí celek v tomto zápasu ukázal svoji vysokou kvalitu, nám se ale podařilo vždy velmi brzy na jeho branku odpovědět vyrovnáním. Na rozdíl od jarní části, jsme zvýšili produktivitu v zakončení a náš fotbal jsme podstatně zjednodušili. Ratiboř mohla ve druhé půli zápas rozhodnout ve svůj prospěch, to se jí nakonec nepodařilo. Domácímu týmu jsme ale byli důstojným protivníkem a z těžkého zápasu máme dva cenné body."

Branky: 29. Petr Sovák, 45. Jakub Měrka z penalty - 31. Jan Šulák z penalty, 48. Tomáš Kašpar. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 120.

SLAVIČÍN B – FRANCOVA LHOTA 2:3 (2:0)

Slavičínská rezerva hostila kvalitní tým Francova Lhota. Hosté vsadili na rychlé brejkové situace a domácí obrana jen stěží zvládala tyto nebezpečné situace. Hned ve 3. minutě musel zasahovat Kuja v domácí brance proti úniku Chmely. V 15. minutě však chybovala i hostující obrana a zcela osamocený Titov zvolil v jasné brankové příležitosti přihrávku na Salajku, která však nebyla přesná a hosté hned následným rychlým útokem vybojovali roh a nekrytý Urubek poslal pěkným volejem hosty do vedení 0 -1. Domácí se začali více tlačit před branku hostí, ale po pěkné kombinaci ve finální přihrávce chybovali a hosté po rychlém nákopu nestíhali Filáka, který unikl po křídle a vstřelil 2. branku hostů. Domácí byli zaskočeni a do poločasu se již mnoho neudálo, až v samotném závěru nebezpečně vystřelil domácí Blažek a brankář hostí jen stěží vyrazil míč před sebe, ale dobíhající Salajka v jasné příležitosti brankáře neprostřelil. V poločasové přestávce bylo v kabině domácích hodně „dusno“ a do druhé půle nastoupili Slavičané naprosto odlišně. Byli velmi aktivní, neustále kombinovali a zatlačili soupeře do šestnáctky. Jejich aktivita byla odměněna, když se nejprve v 60. minutě svým důrazem prosadil v pokutovém území stoper Šebák a snížil na 1:2 a o pět minut později tvrdou střelou srovnal na 2:2 druhý stoper Ondruš. Domácí to ještě více „nakoplo“ a snažili se o vstřelení vítězného gólu, ale 10 minut před koncem jim opět unikl rychlonohý Filák a vstřelil vítěznou branku pro hosty.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „ Před utkáním jsem hráče upozornil na rychlé útočníky hostí, ale vše bylo marné, přesto nám několikrát unikli a získali tak vítězství na svou stranu. Kluci ve druhé půli zabrali, vyrovnali skóre a sahali po výhře, ale stále nám chybí klid v koncovce a to nás stojí body.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „První poločas ve Slavičíně byl z naší strany vynikající, hráči do puntíku plnili taktické pokyny a vedli jsme o dvě branky. Kdyby to ale bylo o pět branek, tak by se nikdo asi nedivil. Domácí hráli nepřesně a pouze nakopávali míče za naši obranu. Domácí ale ve druhé půli zlepšili pohyb a agresivitu, přitom my jsme mohli předtím zápas definitivně rozhodnout. Slavičín ze svého tlaku vytěžil vyrovnání, my jsme byli v této době hodně pasívní. Naštěstí jsme se po vyrovnání nesložili a po brance velmi dobře hrajícího Ondry Filáka dali gól na 3:2 a vezeme si 3 body, které jsou pro nás hodně důležité. Slavičín předvedl sympatický výkon a přeju mu, ať v dalších zápasech se mu daří i bodově. Dnešní výhru bych chtěl věnovat našemu výbornému rozhodčímu panu Josefu Václavíkovi, který ve věku 63 let náhle skonal."

Branky: 60. Ondřej Šebák, 66. Filip Ondruš - 33. a 79. Ondřej Filák, 15. Michal Urubek. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 63.

BRUMOV B – DOLNÍ BEČVA 2:4 (1:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání se mi hodnotí velmi těžko, zápas s posledním celkem jsme absolutně nezvládli a nakonec jsme přišli o všechny body. Přitom začátek zápasu byl ideální, hosté si dali ve třetí minutě vlastní branku. Další obrovské šance k navýšení skóre jsme nevyužili a hosté nás za to potrestali. Dolní Bečva spoléhala na brejkové situace a z těch dokázala vytěžit maximum. Nám chyběla poté na hřišti patřičná kvalita, v zakončení se navíc trápíme už čtvrtý zápas. Nezvládli jsme oba domácí duely s nováčky soutěže, což je hodně špatné. Musíme se vrátit ke své hře, která nás zdobila v úvodu soutěže a zkusit zabojovat v dalším utkání ve Francově Lhotě."

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „Do Brumova jsme přijeli v oslabené sestavě a chtěli jsme se spoléhat na zabezpečenou obranu a vyrážet k rychlým brejkům. Zaspali jsme ale úvod utkání a již ve třetí minutě jsme si dali vlastní branku. Domácí byli i nadále aktivní, své možnosti ale nedotáhli do konce. Vrátili jsme se do zápasu brankou Kuběny a do poločasu přidal Vyvíjal druhou trefu. Pět minut po zahájení druhé půle se prosadil potřetí Růčka. Naši hru skvěle dirigoval Tomáš Ostřanský a v 77. minutě jsme přidali z penalty čtvrtou branku. Domácí korigovali výsledek až deset minut před koncem. Podali jsme velmi obětavý a bojovný výkon a výhra v Brumově nás může posílit do dalších zápasů. V dalším kole hostíme Krhovou a zde bychom chtěli výhru z Brumova potvrdit."

Branky: 3. Jan Dědič vlastní, 80. Jakub Vaněk z penalty - 37. a 77. z penalty Filip Vyvijal, 25. Lukáš Kuběna, 50. Radek Růčka. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 40.

BYLNICE – HOVĚZÍ 2:1 (0:1)

Josef Lysák, činovník Bylnice: „Utkání v Bylnici sledovalo v nedělním odpoledni 140 platících diváků. Domácí hráči se opět dlouho nemohli dostat do herní pohody a hned v 9. minutě potrestal jejich lehkovážnost hostující Tomáš Koňařík. A to bylo prakticky ze strany hostů všechno. Trenér Bylnice Martin Lukšík má v kádru několik dobrých útočníků a do druhé půlky vystřídal celý útok a bylo to hned znát. O vyrovnání se postaral po hodině hry Ondřej Lukáč. Z obávaných standartních situací umí hráči Bylnice vymyslet hodně. A po jedné z nich poslal Roman Macků míč do brány, gól však zastavila tyčka, ale pohotově reagoval Denis Hudeček a poslal míč do sítě. Bylnice vyhrála nad Hovězím zaslouženě, když dokázala ve druhé půli zlomit odpor celku z Hovězí. Domácím vyšly standartní situace, které mají hráči dobře zvládnuté. V dalším kole poměří Bylnice síly s celkem z Choryně."

Branky: 59. Ondřej Lukáč, 80. Denis Hudeček - 2. Tomáš Koňařík. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 140.

PROSTŘEDNÍ BEČVA – CHORYNĚ 3:2 NA PENALTY (2:1)

Zbyněk Jurajda, asistent trenéra Prostřední Bečvy: „Začátek utkání s Choryní byl hodně divoký a do osmi minut vidělo 220 platících diváků hned tři branky. Nejprve se ve třetí minutě nedomluvil náš Poledník s Jurajdou a Pelc toho dokázal využít. Naštěstí nás to nesložilo a o dvě minuty později se ujala utěšená střela Křenka pod břevno, A aby toho nebylo málo, tak o tři minuty později zúročil naši aktivitu Sívek. Poté jsme promarnili několik vyložených příležitostí, které přímo volali po gólu. Ve druhé půli však hosté skákavou střelou Oravy srovnali na 2:2. Do konce duelu jsme pokračovali v zahazování šancí a utkání dospělo k remíze. V penaltové loterii se konečně štěstí usmálo na náš tým a máme bod navíc. V utkání jsme ale mohli bodovat naplno, zradila nás však koncovka."

Branky: 5. Lukáš Křenek, 8. Karel Sívek - 3. Michal Pelc, 54. Vojtěch Orava. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 220.

1. Poličná 7 5 0 0 2 13:11 15

2. Ratiboř 7 3 1 1 1 23:13 14

3. Franc. Lhota 7 4 0 2 1 21:12 14

4. Halenkov 7 4 1 0 2 17:12 14

5. Choryně 7 3 0 3 1 16:10 12

6. Prostř. Bečva 7 3 1 1 2 16:15 12

7. Prlov 7 4 0 0 3 17:17 12

8. Brumov B 7 3 0 2 2 14:13 11

9. Bylnice 7 3 1 0 3 13:15 11

10. Lidečko 7 2 1 1 3 9:12 9

11. Slavičín B 7 2 1 0 4 11:15 8

12. Krhová 7 0 3 0 4 6:15 6

13. Hovězí 7 0 2 0 5 8:16 5

14. Dol. Bečva 7 1 0 1 5 11:19 4

SKUPINA B

HOLEŠOV B - VESELÁ 2:3 p. (1:1)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Začátek utkání byl opatrný, ale hosté z ojedinělé akce dokázali skórovat a šli do vedení. Nám se podařilo hned odpovědět po rohu, kdy se hlavou prosadil Gerat. Zbytek poločasu byl vyrovnaný. Druhou půlku jsme se chtěli zlepšit, ale pozorně bránící hosté nás do moc šancí nepouštěli. Nakonec se nám přece jen jedna ojedinělá akce povedla a my šli do vedení. Bohužel ke konci jsme opět chybovali v obraně a dostali vyrovnávací gól. Penalty to je loterie a dnes měli štěstí hosté.“

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé: „Úvod měla Veselá ve Všetulích z říše snů. První míč za obranu v 9. minutě a na milimetr přesný lob Dujky do levé šibenice Oralovy svatyně. Na druhé straně ale v 16. minutě standardka a její exekutor posadil míč přímo na hlavu domácího snajpra Geráta a než si Patrik Gerych sáhnul na míč, bylo to 1:1. Do poločasu měla více příležitostí ke skórování Veselá, ale žádná ze šancí Dujky, Dlouhého ani Divokého se neujala. I úvod druhé půle patřil Veselé, ale v 55. minutě propadla práva strana veselské defenzivy a Šuba samostatný únik zakončil přesnou přízemní střelou na zadní tyč, tam se hostující gólman natahoval marně. Holešovská rezerva po tomto gólu ožila a zle Veselé zatápěla, ale její dominance končila před vápnem, do gólovek se nedostávala. Veselá se nesmířila s nepříznivým stavem a nejblíže vyrovnání byla v 62. minutě po dalekonosné střele Dujky do pravé šibenice. Ofenzivní choutky hostům vydržely i v dalších minutách a Petrovi Dlouhému se asi na popáté přeci jen podařilo domácí obranu přelstít a zkušeně zavěsil.

Domácí z blížící se ztráty bodu byli nervózní a závěrečný tlak v jejich podání se už nekonal. Veselá tak s dosažením remízy už neměla příliš problémů. K penaltovému rozstřelu hosté přistupovali s klidem, jelikož už měli de facto splněno. A proto asi byli i odměněni druhým, bonusovým bodem. První dva střelce totiž gólman Veselé donutil svým pohybem tlačit své střely k tyči a oba tu tyč nakonec nastřelili. No a třetí pokus u opačné tyče holešovskému kapitánovi Paštěkovi lapil. Až překvapivě úspěšný byl návrat Patrika Gerycha po letech na fotbalové trávníky.“

Branky: 16. Gerát, 55. Šuba - 9. Dujka, 69. Dlouhý.

MLADCOVÁ - LOUKY 2:0 (1:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Utkání přineslo nepříliš pohledný fotbal z obou stran a utrápené vítězství domácích. Lépe začali hosté, ale Mladcovští proměnili hned svou první vážnější akci. Kapitán Dlabač po zisku míče založil rychlý útok, přes Halodu míč dostal do běhu Čihánek a zleva prostřelil gólmana. Domácí postupně získávali mírnou převahu, ale hra se jim stejně jako hostům nedařila. Definitivu tří bodů nám zajistila až branka Jana Chludila deset minut před koncem.“

Branky: 26. Čihánek, 80. Chludil.

MALENOVICE- TEČOVICE 3:2 p (0:2)

Dominik Torma, střelec Malenovic: „Začali jsme mizerně. Po mém nešikovném zákroku se pískala penalta, kterou proměnil Vopatřil. Poté jednoduchou narážečkou Tečovice přehrály naši obranu a bylo to 2:0. A od té doby teprve začal náš tým něco hrát. Poločas skončil 2:0 pro hosty, my jsme věděli, že to takhle nepůjde. Druhý poločas začal karetní epizodou. Po skrumáži obdržel červenou kartu Martin Bartek a David Dorazín. Poté začala hostím docházet energie. Po rohovém kopu vrátil balón do šestnáctky Páleniček a z otočky jsem prostřelil Jokla. To nás nakoplo a začali jsme soupeře doslova ždímat. Střelec mě uvolnil v šestnáctce, kde mě fauloval Závoda a z penalty jsem vyrovnal. Ke konci zápasu obdržel červenou ještě hostující Shejbal. Zápas, tak skončil remízou 2:2 a přešlo se na penalty, kdy za hosty neproměnil Vopatřil a rozhodující penaltou ztvrdil vítězství domácích v derby kapitán Střelec.“

Branky: 65., 72. (pen.) Torma - 8. Vopatřil (pen.), 15. Dorazin. ČK. Bartek.

BŘEZNICE - SLAVKOV P. H. 2:1 (0:0)

Vlastislav Kadlčák, sekretář Březnice: „V prvním poločase byl k vidění vyrovnaný fotbal. Lépe začali domácí a první šanci si v 10. minutě vytvořili Kamenčákem. Hosté odpověděli nebezpečnou hlavičkou v podání Pavlici, který si naběhl na rohový kop, ale v šanci minul. Březničtí si vytvořili optickou převahu. V zakončení však nenacházeli klid. V největší šanci prvního poločasu se ocitl hostující Grygar, ale svůj sólový nájezd trestuhodně zahodil.

Druhý poločas už přinesl i gólové situace. Skóre otevřeli v 51. minutě domácí. Když vystihli špatnou rozehrávku hostí a střelu vyraženou brankářem doklepl Kamenčák. O 10 minut později už to bylo 2:0 když technickou střelou k tyči se zaskvěl Kozel. Hosté však zvýšili obrátky a v 73. minutě zásluhou Šimčíka snížili. Do konce zápasu se hosté tlačili do vyrovnání, ale domácí výsledek ubránili. I nadále tak zůstávají v čele tabulky.“

Branky: 52. Kamenčák, 62. Daníček - 73. Šimčík.

ADMIRA HULÍN - JAROSLAVICE 2:1 (0:0)

Pavel Vlha, člen výkonného výboru a vedoucí týmu Admiry Hulín: Do utkání s neporaženými Jaroslavicemi jsme nastoupili v silně improvizované sestavě a navíc v 10. minutě, kdy se zranil Dutkevič, musela na hřiště Admirácká legenda Slávek Štoll, přesto jsme to byli my, kdo měl první šanci, ve 23. minutě dostal právě Štoll pěknou uličkou míč mezi obránce, ale brankář jeho střelu vyrazil nohou na roh. Ve 33. minutě jsme kopali roh a znovu Štoll trefil hlavou břevno. Hosté prakticky v první půli nepředvedli nic a tak první poločas skončil bezbrankovou remízou.

Druhou půli začali šancí hosté, v 53 minutě po rohu vrátili odražený míč znovu před bránu, ale hlavička zblízka skončila nad Černockého brankou. V 70. minutě si našel odražený míč před vápnem hostí Vaculík a krásnou střelou s pomocí tyče nám získal vedení. 1:0. Odpověď hostí netrvala dlouho, v 76. minutě vystřelili z 20 metrů na Černockého a nepříliš prudká střela skončila u pravé tyče - 1:1. Ke konci zápasu mohli hosté otočit skóre, ale jejich šance skončila na břevně naší brány. Zápas skončil remízou a o bodu navíc rozhody penalty.

Na ty jsme byli úspěšnější my a v poměru 6:5 jsme si připsali bod navíc. Přesto, v jaké sestavě jsme hráli, všichni hráči podali bojovný výkon a byli favorizovaným Jaroslavicím více než vyrovnaným soupeřem.“

Branky: 70. Vaculík - 75. Macalík.

KOSTELEC - CHROPYNĚ 1:2 (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Hrálo se na velmi nekvalitním povrchu a proto utkání moc fotbalové krásy nepobralo. Byli jsme celou dobu vice na míči, navíc jsme k tomu přidali i bojovnost. A protože Vaňhara dvě ze tří svých šancí proměnil, odvezli jsme si zaslouženě tři body.“

Branky: 34. Krhůtek - 37., 59. Vaňhara.

LUŽKOVICE - LUHAČOVICE B 1:2 (0:1)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Utkání patřilo k těm kvalitnějším, které zásluhou obou celků muselo uspokojit početnou diváckou kulisu. Hosté posíleni čtyřmi hráči z „A“ týmu měli opticky mírnou herní převahu. Domácí se svou bojovností soupeři vyrovnali a tak nebyla nouze o pěkné fotbalové akce. Hrálo se více ve středu hřiště s několika střeleckými pokusy na obou stranách. Oba gólmani, opory obou celků byli vždy na místě. To až do 30. minuty, když neobsazený hráč hostů Kroesbergen vstřelil první gól - 0:1. Do poločasu se hra, ani skóre nezměnilo a tak měli domácí, obdrženou brankou mírně otřeseni co dohánět. Ve druhém poločase se domácí herně více projevili a výsledkem bylo v 58. minutě vyrovnání na 1:1 zásluhou kapitána Václava Tichého z pokutového kopu. Hosté svými brejky nadále ohrožovali domácího brankáře Jenčeka. Výsledkem bylo zvýšení skóre střídajícím Ďurďou v 70. minutě na – 1:2. Domácí v závěru utkání vrhli všechny síly do útočení se snahou o vyrovnání, ale zkušení hráči hostů už vítězství uhájili.“

Branky: 58. Tichý - 30. Kroesbergen, 70. Ďurďa.

1. Březnice 7 6 0 1 0 18:7 19

2. Mladcová 7 6 0 0 1 28:8 18

3. Jaroslavice 7 4 1 2 0 10:5 16

4. Admira Hulín 7 3 2 0 2 16:18 13

5. Luhačovice B 7 3 1 0 3 16:14 11

6. Kostelec 7 3 1 0 3 10:11 11

7. Slavkov p. H. 7 3 0 0 4 14:10 9

8. Holešov B 7 2 1 1 3 14:12 9

9. Lužkovice 7 2 1 1 3 8:9 9

10. Veselá 7 2 1 1 3 15:25 9

11. Malenovice 7 2 1 0 4 15:18 8

12. Chropyně 7 2 0 0 5 7:18 6

13. Tečovice 7 1 0 2 4 10:18 5

14. Louky 7 1 0 1 5 5:13 4

SKUPINA C

FC SLOVÁCKO C – JANKOVICE 4:1 (3:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Hosté nastupovali do utkání docela odevzdaní a s přehnaným respektem. Také na jejich hře byla hodně znát absence několika hráčů. Ani my jsme ale nebyli kompletní. Na lavičce jsme měli pouze dva kluky. Vyšel nám skvěle začátek a po čtvrt hodině hry vedli 2:0. V té chvíli jsme převzali iniciativu a byli jasně lepší týmem. Zase nám pomohli kluci z juniorky. A byl to právě Řehola, který před přestávkou zvýšil na 3:0. Hosté sice ve druhé půli po ojedinělé akci a šťastném gólu výsledek zkorigovali, ale zápas jsme dál kontrolovali a připsali si další tři body. Pro nás je super, že pokračuje vítězná šňůra. Snad bude tým šlapat dál.“

Branky: 9. a 51. z penalty Fermin Sánchez, 16. Tomáš Maniatis, 41. Martin Řehola - 62. Zdeněk Silný. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 150.

NEDAKONICE – STARÉ MĚSTO 1:5 (1:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který má v sestavě hodně mladých hráčů. Chtěli jsme na Staré Město vletět, což se nám podařilo. Vstup do utkání jsme měli výborný a z první akce dali vedoucí gól. Do desáté minuty jsme mohli přidat druhý gól, místo toho jsme si sami dali vlastní branku. Stoper se nedomluvil s gólmanem a hlavou ho přehodil. Hosty vyrovnání nakoplo a ještě v první půl výsledek otočili. I za stavu 1:2 jsem věřil, že zápas stejně jako v minulé sezoně otočíme. Zase jsme začali soupeře přehrávat. Vyrovnání viselo na vlásku. Měli jsme dvě slušné možnosti ke skórování, ale ani jednu z nich jsme nevyužili. Soupeř nám dal naopak z první střely na branku ve druhém poločase gól a zvýšil na 3:1. Ihned po rozehrávce jsme inkasovali počtvrté a bylo po zápase. Výsledek je pro nás děsivý, ale rozdíl mezi mužstvy nebyl tak velký. V utkání byly gáze, kdy jsem byl lepší my a kdy zase hosté. Staré Město bylo efektivnější v koncovce. Do hry jsme mu pomohli vlastním gólem. Jinak utkání mělo výbornou kulisu. Vyšlo počasí, přišlo hodně lidí a hostující fanklub použil i pyrotechniku.“

Branky: 1. Pavel Dvouletý - 69. a 70. Martin Petek, 11. Radim Balíček vlastní, 21. Michal Lahodný, 76. Tomáš Vanda. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 150.

MORKOVICE B – TĚŠNOVICE 1:2 (1:0)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Utkání bylo hodně fyzicky náročné a obě mužstva byla směrem dopředu aktivní. Podařilo se nám dostat do vedení po akci M. Oplta a zakončení Zápařky. Když jsme přečkali šance soupeře, do kterých se dostal, do kabin jsme odcházeli s jednogólovým náskokem. Druhá půle se nesla v odrazu té první. Bohužel nám chyběl klid a trocha štěstí v zakončení, čehož využili hosté a ve sledu dvou minut otočili vývoj utkání na svou stranu. I když se kluci snažili, už se nepodařilo s nepříznivým výsledkem nic udělat.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „V Morkovicích jsme narazili na mladý a aktivní tým. Začátek celkem patřil domácím, kteří na nás vyrukovali s vysokým presinkem. Nechtěli nás nechat hrát. Dobře nás dostupovali, my jsme neměli čas na rozehrávku. My jsme ale postupně hru vyrovnali a vypracovali jsme si nějaké možnosti. V 18. minutě šli ale do vedení domácí, když se po pěkné kombinační akci a po úniku z pravé strany z malého vápna prosadil dorážející Zápařka. My jsme mohli rychle vyrovnat, ale Bartůšek mířil z penalty do tyče a neuspěli jsme ani při následné dorážce. Poté jsme ale zapnuli a hráli aktivně. Zrychlili jsme přechod přes střed hřiště a začali se dostávat do šancí. Po rohu skončil balon na břevnu, pak šel sám Chalupa, ale nevyřešil to ideálně. Do zakončení se dostal i Bernatík, který ale rovněž neuspěl. Vyrovnání přišlo až v závěru. Mršťák zatáhl míč, našel Bernatíka, který totožným způsobem jako domácí Zápařka srovnal na 1:1. Hned za dvě minuty jsme předvedli další hezkou akci. Malát po úniku ze strany prostřelil domácího brankáře. Zbytek utkání se v klidu dohrál. Morkovice už jsme do šance nepustili. Pro nás je to zasloužené vítězství. Doplatili jsme ale na neproměňování šancí. Kdybychom byli v koncovce přesnější, mohl být zápas rozhodnutý daleko dřív. Na druhé straně se zase ukázala síla týmu, který se stejně jako minulý týden ve druhé půli zvedl a otočil zápas.“

Branky: 18. Radim Zápařka – 78 Michal Bernatík, 80. Jiří Malát. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 150.

ZDOUNKY - LUDKOVICE 4:1 (3:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Utkání se nám podařilo. Od první minuty jsme byli pány na hřišti a na hosty se valil jeden útok za druhým. První dvě branky byly jako přes kopírák, kdy po křídle zaútočil Navrátil a krásnou přihrávkou pod sebe našel nejdříve Kutňáka a o deset minut později Sigmunda, kteří se nemýlili. Když si hosté nešťastnou tečí po stříleném centru Fojty dali vlastňáka, bylo rozhodnuto. Druhý poločas se již dohrával v klidnějším tempu, ale i přes to jsme si vytvářeli a taky pálili tutovky. Podařilo se zvýšit Horákem. Po ojedinělé chybě v rozehrávce před vlastní šestnáctkou soupeř kosmeticky skóre upravil. Kluky musím pochválit, oproti minulému kolu to byl zase náš fotbal. Teď na nás však čeká derby a silnější soupeři.“

Branky: 15. David Kutňák, 24. Stanislav Sigmund, 32. Petr Fojta, 58. Petr Horák - 88. Libor Dostálek. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 80.

TLUMAČOV – SLAVKOV 1:0 NA PENALTY

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Neodehráli jsme dobrý zápas. Dokonce si myslím, že to byl nejhorší výkon v dosavadní sezoně. Kromě úvodních dvacet minut byli hosté lepší. My hráli bez zájmu, jako by si kluci mysleli, že se Slavkov porazí sám. Ten ale předvedl slušný výkon. Nebýt jejich útočné impotence, tak bychom byli bez bodu. Jediný světlý bod vidím v tom, že jsme neinkasovali branku. Jinak to nestálo za nic. Vytěžili jsme z minima maximum. Nevyhrál lepší tým.“

Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 90.

UHERSKÝ OSTROH – HAVŘICE 4:1 (1:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Samozřejmě jsem spokojený s výkonem i výsledkem. Diváci ale viděl spíš bojovné než pohledné utkání plné nakopávaných balonů. My jsme se hned ve třetí minutě ujali vedení. Hosté po přestávce otevřeli hru, chtěli vyrovnat, což nám svědčilo. Hned po přestávce jsme přidali druhou branku a pak další dvě. Navíc jsme Durnou neproměnili pokutový kop. Mrzet nás to ale nemuselo. Havřice hrály pouze po šestnáctku, snížily až za rozhodnutého stavu v závěru.“

Branky: 3. a 67. Miroslav Durna, 48. a 68. Zbyněk Pavlas - 72. Jaroslav Janík. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 56.

BŘEZOLUPY – OŘECHOV 2:8 (0:5)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Přiznám se, že jsme po minulém solidním výkonu proti Nedakonicím očekávali zlepšení a že můžeme znovu bodovat, respektive musíme. To, co se ovšem z naší strany během prvních třiceti minut odehrálo, byl doslova fotbalový horor. Poločasový výsledek 0:5 hovoří za vše a snad nikdo nemůže mít jakékoli racionální vysvětlení, co se s námi stalo. Do druhé půle jsme už sice vstoupili s jakousi myšlenkou, vypracovali si spoustu solidních příležitostí, byli místy lepším týmem, zahodili spoustu šancí, ale samozřejmě to bylo dáno i rozdílem skóre, kdy soupeř zřejmě polevil. Bohužel jsme se dostali tam, kde jsme nechtěli, ale nezbývá, než se situaci postavit čelem a nic nevzdávat.“

Branky: 52. a 61. Petr Gajdošík - 22. a 51. Tomáš Durna, 30. a 87. Jiří Kowalík, 8. Roman Trlida, 33. Adam Červinka, 41. David Hynčica, 73. David Váňa. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 35.

1. FC Slovácko C 7 7 0 0 0 27:6 21

2. Těšnovice 7 5 2 0 0 19:11 19

3. Zdounky 7 5 1 1 0 14:4 18

4. Tlumačov 7 4 2 0 1 17:7 16

5. Staré Město 7 4 1 0 2 19:10 14

6. Ořechov 7 3 0 2 2 21:13 11

7. Morkovice B 7 3 0 0 4 19:19 9

8. Uh. Ostroh 7 3 0 0 4 18:20 9

9. Ludkovice 7 2 1 1 3 11:15 9

10. Nedakonice 7 2 1 0 4 10:22 8

11. Jankovice 7 1 1 2 3 12:17 7

12. Slavkov 7 1 0 1 5 7:14 4

13. Havřice 7 0 0 1 6 7:19 1

14. Březolupy 7 0 0 1 6 9:33 1

