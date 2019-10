PROSTŘEDNÍ BEČVA – BYLNICE 1:2 NA PENALTY (1:1)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečva: „V utkání s nováčkem z Bylnice jsme chtěli navázat na výhru z posledního duelu v Krhové, což se nám ale nepodařilo. V první půli jsme se dostali do několika příležitostí, ujala se až trefa Ondryáše. Poté se dostali ke slovu i hosté, kteří srov-nali pěknou brankou Sucháčka. I ve druhé půli jsme měli několik dobrých možností, ale doma se střelecky zatím trápíme. Závěr utkání si již hosté pohlídali, mají v zadních řadách urostlé a především zkušené hráče, kteří si s vysokými míči poradili. Utkání tak dospělo až do penaltové loterie. V penaltách se nám nedařilo a tak bonusový bod navíc putuje do Bylnice."

Branky: 20. Jakub Ondryáš - 37. Radim Sucháček. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 99.

CHORYNĚ – DOLNÍ BEČVA 2:1 (2:1)

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „Utkání se hrálo na velmi těžkém terénu. Začátek utkání jsme zvládli na jedničku a byli jsme téměř půlhodiny hry lepším týmem. Z naší aktivity pramenila i úvodní branka, kterou vstřelil ve 22. minutě Růčka po chybě domácího brankáře. Další pojistku jsme však nepřidali a domácí se dostali do utkání po vyrovnávajícím gólu Landy. Ješ-tě do půle domácí otočili vývoj zápasu, kdy se prosadil zkušený Hadvičák. Ve druhém poločasu se hrálo víceméně mezi šestnáctkami a šancí bylo k vidění pramálo. Nám se v závěrečném náporu vyrovnat nepodařilo a tři body nakonec zůstaly v Choryni."

Branky: 33. Jiří Landa, 36. Luboš Hadvičák - 22. Radek Růčka. Rozhodčí: Číž. Diváci: 30.

HALENKOV – KRHOVÁ 7:1 (4:1)

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání s nováčkem z Krhové vyznělo jednoznačně v náš prospěch a s chutí jsme si zastříleli. Již po patnácti minutách jsme vedli 3:0, když se dvakrát prosadil Zádilský a jednou se trefil kanonýr Šulák. Do půle pak padlo po jedné brance na každé straně, hosté nejdříve snížili na 1:3, ale zanedlouho nám Kovář vrátil tříbrankové vedení. Ve druhém poločasu jsme na hřišti dominovali, hosté se snažili hrát fotbal, což nám vyhovovalo. Po hodině hry přidal Šulák pátou branku. Osm minut před koncem zkompletoval Zádilský hattrick a v samotném závěru dal výsledku konečnou podobu Kašpar. Nakonec jsme mohli vyhrát i větším rozdílem. Hráči se tentokrát na hřišti fotbalem bavili a také diváci museli odcházet velmi spokojeni. Hosté ale předvedli snaživý výkon, což ale na naši kvalitní hru nemohlo stačit."

Branky: 6., 10. a 82. Tomáš Zádilský, 15. a 57. Jan Šulák, 35. Daniel Kovář, 88. Tomáš Kašpar - 32. Petr Jasoněk. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 120.

POLIČNÁ – SLAVIČÍN B 0:1 (0:1)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Slavičínská rezerva se u nás prezentovala velmi kompaktním výkonem a s její hrou, založenou na rychlých brejcích, jsme si nedokázali poradit. V první půli jsme nastřelili břevno, pár šancí jsme nedotáhli do konce. Před půli nás hosté po-trestali úvodní brankou. Celkově jsme ale v prvním poločasu působili ospalým dojmem. Do druhé půle jsme udělali několik změn v sestavě a zatlačili jsme hosty na jejich polovinu. Hrou do plných jsme se však nedokázali prosadit a hosté výhru udrželi až do konce. Slavičín nás tentokrát nachytal na hruškách a vyhrál u nás zcela zaslouženě. My se musíme z prohry oklepat a pokusit se zabodovat na půdě brumovské rezervy."

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Do Poličné jsme odjížděli s omlazeným týmem, který vyztužili fluktuanti z A týmu Lukáš Šebák a Jakub Žůrek. Oba byli také klíčovými muži naší sestavy. Vyšel nám úvod utkání, kdy jsme se rychlými brejky dostávali na dostřel domácí branky, své možnosti jsme však nevyužili. Domácí zahrozili pouze jednou, kdy z úhlu trefili břevno. Roz-hodující moment zápasu přišel ve 40. minutě, kdy Lukáš Šebák naservíroval míč před branku Žůrkovi a ten se nemýlil. Do druhé půle domácí přeskupili své řady a svoji hru oživili i řadou střídání. My jsme i nadále pokračovali v aktivní hře a patřil nám střed hřiště, navíc jsme nastřelili i břevno. Domácí se za naši obranu dostávali nakopávanými míči, které jsme stačili posbírat. Závěrečný tlak domácího týmu jsme ustáli a po bojovném a obětavém výkonu si odvážíme cenné tři body."

Branka: 40. Jakub Žůrek. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 60.

HOVĚZÍ – FRANCOVA LHOTA 4:2 (4:1)

Petr Pukýš, asistent trenéra Francovy Lhoty: „V prvním poločasu souboje s Hovězím nám nic nevycházelo, hráči jako by měli svázané nohy. V naší hře bylo plno nepřesností, prohrávali jsme navíc i osobní souboje. Domácí využili našich hrubých chyb v obraně a ve 37. minutě již vedli o tři branky. Z penalty jsme snížili, ale domácí ještě do půle upravili na tříbrankový roz-díl. Ani druhý poločas nebyl z naší strany optimální. Kanonýr Filák sice snížil na 2:4, poté jsme byli lepším týmem, nastřelili jsme ale jen břevno. Rozhodčí od začátku utkání připustil tvrdší hru, na což v průběhu utkání doplatili zraněním Chmela s Filákem. Nicméně si domácí za výkon v prvním dějství tři body zasloužili. My se pokusíme tento výpadek napravit v posledním podzimním utkání, kdy hostíme Choryni."

Branky: 18., 23. a 37: Tomáš Zádilský, 44. Karel Trlica - 39. Radek Chmela z penalty, 72. Ondřej Filák. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 220.

LIDEČKO – BRUMOV B 2:6 (1:3)

Radek Číž, hráč Lidečka: „Na duel s brumovskou rezervou přišlo hodně diváků, ale nám se utkání vůbec nepovedlo a soupeř si odvezl všechny tři body. Brumovjané přivezli do Lidečka kvalitní tým s několika fluktuanty v sestavě a prim zde hrál Olin Bartozel s Markem Chovancem. Nezachytili jsme začátek utkání a již ve 13. minutě jsme prohrávali o dvě branky. Poté dal zkušený Aleš Číž kontaktní branku, ale hosté si ještě do poločasu vzali dvoubrankové vedení zpět. V úvodu druhé půle snížil z penalty Aleš Číž na 2:3, ale po dvou chybách jsme za malou chvíli inkasovali další dvě branky. Za stavu 2:5 se utkání jen dohrávalo. Dvacet minut před koncem přidali hosté šestou branku. Brumov u nás vyhrál zasloužené, hosté byli agresivnější a důraznější, dali nám také lekci z produktivity."

Branky: 36. a 49. z penalty Aleš Číž - 52. a 71. Olin Bartozel, 5. Lukáš Chovančík, 13. Lukáš Novák, 43. Ota Ščuglík, 53. Jakub Habanec. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 100.

PRLOV – RATIBOŘ 1:2 (0:0)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Hosté se u nás bez několika opor prezentovali velmi kvalitním výkonem. Nám se v první půli hra příliš nedařila, branku hostí jsme příliš neohrozili. Naopak hosté se mohli dvakrát dostat do vedení, to se jim naštěstí nepodařilo. Do druhého dějství jsme přeskupili řady v 51. minutě dal Vojtášek úvodní branku. Poté jsme neuhlídali kanonýra Sovák, který v 67. minutě vyrovnal. Stejný hráč připravil i vítěznou branku pro hostujícího Hrabicu. V závěrečném náporu jsme sahali po vyrovnání, to se nám nakonec nepodařilo a zůstáváme bez bodového zisku."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V Prlově jsme díky bojovnosti získali tři body. Museli jsme se obejít bez Svitáka a Měrky, ale ostatní hráči je zastoupili. Již v prvním poločasu jsme mohli vyhrávat 2:0, což se nám nepodařilo. Ve druhé půli se domácí brzy dostali do vedení, nám se však podařilo vývoj utkání otočit v náš prospěch. V závěru jsme pak ustáli tlak a dvě příležitosti k vyrovnání od domácího celku."

Branky: 51. Michal Vojtášek - 67. Petr Sovák, 77. Petr Hrabica. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

1. Poličná 12 8 1 0 3 28:16 26

2. Franc. Lhota 12 7 0 2 3 35:23 23

3. Halenkov 12 7 1 0 4 34:24 23

4. Ratiboř 12 5 2 2 3 37:21 21

5. Brumov B 12 5 2 2 3 32:24 21

6. Choryně 12 5 0 5 2 26:24 20

7. Bylnice 12 4 4 0 4 22:31 20

8. Slavičín B 12 5 1 0 6 23:24 17

9. Prostř. Bečva 12 4 1 2 5 23:24 16

10. Lidečko 12 4 1 3 5 21:25 16

11. Prlov 12 5 0 0 7 26:31 15

12. Hovězí 12 3 2 2 5 19:29 15

13. Krhová 12 2 3 0 7 15:31 12

14. Dol. Bečva 12 2 0 1 9 18:32 7

SKUPINA B

CHROPYNĚ - TEČOVICE 0:1 (0:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „V utkání s Tečovicemi byl vidět rychlý a důrazný fotbal. Hosté přijeli s obrannou taktikou a vzhledem k naší dnešní nekvalitě v útočné fázi se jim to vyplatilo. V první půli jsme nevyužili tři vyložené šance a to rozhodlo. Hosté poté zaparkovali před vlastní bránou autobus a ze se své jediné šance utkání rozhodli. Nerad se vyjadřuji k rozhodčím ale dnes se výkon panu Čechovi v náš neprospěch hrubě nepovedl, navíc mu dle jeho vyjádření chyběl VAR…“

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Domácí začali sebevědomě a dostali hosty pod tlak. Předčili hosty v držení míče, kombinaci i "čtení hry" a působili vyzrálejším fotbalovým dojmem. Bivoj se více času pouze bránil tlaku domácích, ale obranná hra byla dobře organizovaná a výrazně podpořená výkonem Jokla v brance. Převaha chropyňských ale končila v mnohých případech na hranici pokutového území Bivoje a střelami buď do náruče brankáře hostí, nebo mimo jeho tři tyče. Aktivní na straně domácích byl Josl, který organizoval hru ze zadních řad, v útočné fázi „zlobili“ hlavně Hrabal, Vaňhara a Zelený. Hosté měli míč v držení méně, ale usilovně bojovali a podnikali brejkové akce.

Ve druhé půli se obraz hry neměnil, ale úspěchu dosáhli tečovičtí, když po uvolnění Vladimírem Šnajdrem postupoval Vopatřil sám a překonal Loučku přízemní střelou k tyči. Domácí ve snaze korigovat výsledek ještě přitlačili, ale obraz hry se neměnil a museli odvracet ještě minimálně další brejkové příležitosti Bivoje po akcích Shejbala, Dorazina a Hajdy. V emočně mírně vypjatějším konci zápasu začali domácí více konverzovat s rozhodčím a ztráceli tím koncentraci na hru. Navíc zkušený Josl byl odměněn za tyto pohovory i žlutou kartou a do konce zápasu hosté už výsledek udrželi. Pro domácí je porážka díky obrazu hry na hrací ploše krutá, za zisk plného počtu bodů je třeba pochválit celý tým Bivoje za kolektivní výkon. Hosté si tak po nepodařeném vstupu do soutěže výrazně polepšili i v mistrovské tabulce této soutěže.

Branka: 61. Vopatřil.

BŘEZNICE - MLADCOVÁ 1:2 (1:0)

Vlastislav Kadlčák, sekretář Březnice: „V Březnici se co do úrovně hrálo nejkvalitnější utkání podzimu. Ihned zkraje první půle se zadařilo domácím, když se po standardní situaci hlavou prosadil Vávra. Výborní a běhaví hosté domácím zle zatápěli. Nebezpečí hrozilo zejména z kopaček Dvořáčka a Halody. Největší šanci na srovnání skóre měl v 35. minutě Čihánek, ale v dobré šanci zakončil nepřesně. Hosté i dále byli velmi nebezpeční, domácí obrana však do půli odolala.

Hosté do druhého poločasu nastoupili s velkým odhodláním s výsledkem něco udělat. Domácí obrana jen s velkým úsilím odolávala. Vynikající byl domácí gólman Dyšlevský, který v 70. minutě bravurně zneškodnil sólový nájezd Čihánka. Jenže z následného rohového kopu, vyrovnal neobsazený Kraváček. Hostů vyrovnání dodalo ještě více energie. A svůj fotbalový um přetavili ve vedoucí gól zásluhou Votavy, který po kombinaci celého mužstva stanovil konečný výsledek utkání. Domácí zaslouží pochvalu za krásný fotbalový podzim, hostující Mladcová zase za velmi kvalitní výkon.“

Branky: 4. Vávra - 71. Kraváček, 82. Votava.

SLAVKOV P. H. - HOLEŠOV B 4:3 P (2:3)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Dnešní utkání jsme měli zvládnout za tři body, ale opět vlastními chybami soupeři darujeme laciné branky. Byli jsme lepší, ale domácí nám nedali nic zadarmo a proto máme jen bod.“

Branky: 3., 29. (pen.) Ponížil, 78. Janečka - 2., 44. (pen.) Šuba, 24. Chudárek.

ADMIRA HULÍN - KOSTELEC 3:2 (2:2)

Pavel Vlha, sekretář Admiry Hulín: „Za krásného slunečného počasí jsme přivítali celek Kostelce, který si vytvořil již v 6. minutě první šanci, ale volný hráč trefil zblízka jen břevno prázdné Černockého brány. My jsme odpověděli v 9. minutě střelou Mrhálka, ta jen těsně minula pravou tyč. Ve 13. minutě jsme přečíslili ve vápně obranu hostí, Prokop našel volného Motala, který ještě zasekl obránce a levou nohou nás poslal do vedení 1:0. Po čtvrthodině hry mohl Motal zvýšit, dostal se sám před brankáře, ale nastřelil jen jeho nohy. Vše si vynahradil ve 23. minutě, po příhře Karamona šel zleva sám na bránu a střelou k pravé tyči zvýšil na 2:0. Jenže hned ve 28. minutě zastavil rychlý brejk hostí Barták ve vápně jen faulem a hosté kopali penaltu. Tu Bahulík proměnil a snížil na 2:1. Ve 33. minutě znovu vyšel rychlý útok hostům, který proměnili, a rázem bylo srovnáno 2.2. My jsme po této brance úplně vypadli z role, hosté byli lepší, ale do poločasu se již stav nezměnil, i když ve 43. minutě skončil Dutkevičův oblouček na břevně. V poločase svítil zasloužený stav 2:2.

I v druhé půli se hrála vyrovnaná partie, útoky se střídali na obou stranách, velkou šanci měli hosté v 65. minutě po rychlé akci zprava, první střelu Černocký vyrazil před sebe, ale na levé straně hráč hostí poslal střelu jen podél brány do autu. Naše šance přišla v 72. minutě, kdy se Mrhálek dostal před brankáře, ale jeho střela skončila vedle pravé tyče. Zápas se chýlil ke konci při zasloužené remíze, ale štěstí se usmálo na nás, v 86. minutě odcentroval zleva Dutkevič, stoperovi hostí proletěl míč pod nohou, ten se dostal k volnému žolíkovi Štollovi, který neomylně střelil svůj 180. gól za Admiru a rozhodl zápas, kterému by asi lépe slušela remíza. Tři body tak se štěstím zůstali doma.

Přesto, že jsme dnes nepodali optimální výkon a navíc přišli o zraněného Motala, udrželi jsme vedení v tabulce a v sobotu se na Mladcové utkáme o titul půlmistra.“

Branky: 13., 22. Motal, 87. Štoll - 28. Bahulík (pen.), 32. Krhůtek.

JAROSLAVICE - VESELÁ 3:0 (1:0)

Pavel Bětík, hráč Jaroslavic: „Zápas proti Veselé provázela ze začátku spousta nepřesností na obou stranách. V 16. minutě bohužel musel odstoupit ze hřiště domácí špílmachr Lukáš Macalík, který si bude muset po přetržení achilovky oddechnout od fotbalu na delší dobu. Ze standartní situace trefil hostující hráč Dujka levou tyč domácí svatyně. Ve 41. minutě vybojoval kanonýr Paníček pokutový kop po faulu hostujícího brankáře. Na penaltu se postavil Michal Podéšť a s přehledem poslal domácí tým do vedení.

Ze začátku druhé půle přidali domácí další branku zásluhou Šimona Polácha střelou na zadní tyč. Hostující tým i přes aktivní hru směrem dopředu, žádnou branku nevstřelil. Za to se na druhé straně urodila ještě jedna gólová situace, kdy se po dlouhém nákopu v souboji s obráncem prosadil Vrba a upravil skore na konečných 3:0.“

Branky: 45. Podéšť (pen.), 48. Polách, 64. Vrba.

LOUKY - LUŽKOVICE 1:0 (0:0)

V záchranářském zápase se na první gól čekalo dlouho. Až v 64. minutě však přišel na hřiště Martin Pavelka a po osmi minutách pobytu na hřišti vystřelil Loukám proti Lužkovicím tři body.

Branka: 72. Pavelka.

LUHAČOVICE B - MALENOVICE 5:2 (4:0)

Martin Coufalík, hráč Luhačovic B: „O výsledku utkání rozhodl prakticky první poločas a především vysoká produktivita. V 11. minutě našel Zábojník za obranou naběhnutého Hyžíka, který nabídnutou šancí nepohrdl 1:0. Poté se dvakrát prosadil Zábojník a účet prvního poločasu zpečetil po přihrávce Postavy do prázdné branky Ďurďa. Ve druhém poločase po faulu domácích v pokutovém území vstřelil Torma čestnou branku Malenovic. V 67. minutě pronikl za obranu Postava a pěknou přihrávkou pod sebe našel Horáčka, který se nemýlil. V závěru utkání ještě vstřelil Novák druhou branku Malenovic a uzavřel tak účet utkání na 5:2 pro luhačovskou rezervu.

Hodnocení utkání: O osudu utkání rozhodla především velká produktivita na naší straně. Z pěti šancí v prvním poločase jsme vstřelili 4 branky. Radost nám dělají kluci z dorostu, kteří hned 4 nastoupili do zápasu, a podařilo se jim dát tři branky. Pokud se nám podaří uspět v posledním zápase na půdě Holešova tak budeme s průběhem podzimní části sezóny spokojeni.“

Branky: 11. Hyžík, 21., 36. Zábojník, 44. Ďurďa, 67. Horáček - 54. Torma, 86. Novak.

1. Ad. Hulín 12 8 2 0 2 32:21 28

2. Mladcová 12 7 2 1 2 35:17 26

3. Jaroslavice 12 6 3 2 1 22:12 26

4. Březnice 12 7 1 1 3 23:18 24

5. Tečovice 12 6 0 2 4 22:21 20

6. Kostelec 12 5 1 1 5 23:19 18

7. Luhačovice B 12 5 1 1 5 26:24 18

8. Chropyně 12 6 0 0 6 23:22 18

9. Slavkov p. H. 12 4 1 1 6 24:24 15

10. Louky 12 4 0 2 6 17:22 14

11. Holešov B 12 3 1 2 6 22:26 13

12. Veselá 12 3 1 1 7 20:42 12

13. Lužkovice 12 2 1 2 7 10:18 10

14. Malenovice 12 2 2 0 8 23:36 10

SKUPINA C

STARÉ MĚSTO – UHERSKÝ OSTROH 3:0 (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Výsledek vypadá dost jednoznačně, ale jednoduché utkání to rozhodně nebylo. Zápase jsme se trošku protrápili. Sice jsme dali poměrně brzy vedoucí gól a až do třicáté minuty měli zápas pod kontrolou, ale nevyužili jsme nějaké šance a pak se kluci začali bát o výsledek. Hosté se snažili, ale do pořádného zakončení se dostali pouze jednou, když as čtvrt hodiny před koncem vystřelil jeden z jejich hráčů z úhlu do boční sítě. My jsme výsledek definitivně pojistili až v poslední minutě, kdy jsme nejprve dali na 2:0 a hned poté i na 3:0. Výhra je vydřená, trochu utrápená, ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Nikdo po nás nemůže chtít, abychom pokaždé doma zvítězili suverénně.“

Branky: 10. David Horák, 90. Martin Petek, 90. Milan Smělík. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 150.

TĚŠNOVICE – BŘEZOLUPY NEHRÁNO. Hosté se nedostavili

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „O tom, že hosté nedorazí, jsme se dozvěděli hodinu před výkopem. Bohužel už jsme měli všechno nachystané. I klobásy už byly v udírně. Je to škoda, chtěli jsme si zahrát, ale alespoň jsme se lidi, co přišli, pobavili fotbálkem osm na osm. Zahráli jsme si v tréninkovém tempu dvakrát třicet mnut. Bohužel se nám to dvakrát nebo třikrát stalo v okresním přeboru. Mysleli jsme si, že když postoupíme, stávat se to nebude. Teď přemýšlíme, kam ještě postoupit, abychom se nám to nestávalo.“

MORKOVICE B – SLOVÁCKO C 4:1 (2:1)

David Vlček, prezident FC Morkovice: „Do tohoto zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně a dát co nejdříve branku, abychom se uklidnili a hráli kombinační fotbal. To se nám povedlo, neboť z první vážnější akce jsme se ujali vedení již ve 2. minutě, kdy se prosadil Tomáš Oplt. Poté jsme hráli dobře, ale po půl hodině hry se do zápasu více dostávali hosté, kteří využili naší nepozornosti v obraně a měli možnost zahrávat pokutový kop, který neproměnili. My jsme se moc nepoučili a stále v této chvíli tahali za kratší konec, což se vymstilo vyrovnáním, kdy se hosté prosadili po rohovém kopu. Tato situace nám pomohla a do poločasu se nám ještě podařilo vrátit vedení na naši stranu, kdy se hlavou prosadil těsně před přestávkou Radim Zápařka. Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně a hosté měli 2 rohové kopy, ze kterých naštěstí nic nevytěžili. My se od tohoto okamžiku vrátili ke hře, kterou jsme praktikovali v úvodu utkání a soupeře přehrávali a už ho nepustili do žádné vážnější akce. Navíc se nám podařilo přidat 2 další branky, které vstřelil Marek Oplt. Za tento zápas musím všem klukům poděkovat a věřím, že na tento výkon navážeme i v příštím kole, kdy hrajeme poslední utkání podzimu a rádi bychom změnili naši nelichotivou bilanci na venkovních hřištích.“

Branky: 65. a 72. Marek Oplt, 2. Tomáš Oplt, 44. Radim Zápařka - 39. Radek Blažek. Rozhodčí: Toman. Diváci: 100

SLAVKOV – HAVŘICE 3:2 (0:1)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Jsme spokojení s výkonem i výsledkem, který ale trochu mate, protože to mělo být 7:1 a ne 3:2. Celý zápas jsme byli jasně lepší. Bohužel první půlku jsme prohospodařili. Do zápasu jsme vstoupili vlažně, asi dvacet minut se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. I tak jsme měli dvě šance, trefili břevno. Hostům v první půli vyšla jedna rychlá kombinační alce na tři doteky, po centru se hlavou prosadil Rachůnek. Nám vyšel začátek druhé půle. Po přestávce jsme se tlačili do zakončení, na soupeře jsme vletěli, dali tři góly za deset minut a zápas rozhodli. Potom jsme ještě třikrát šli sami na gólmana, měli další nebezpečné střely. Havřice se pak chvíli před koncem dostaly náhodně do vápna a snížily, když Rachůnek přihrál spoluhráči, který upravil na konečných 3:2. Výsledek vypadá úplně jinak než hra. Jsme ale hlavně rádi za tři body.“

Branky: 59. a 67. Michal Machala, 57. Marek Husták - 34. Tomáš Rachůnek, 89. Milan Bania. Rozhodčí: Němec. Diváci: 66.

JANKOVICE – NEDAKONICE 0:2 (0:0)

Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Zápas jsme nezvládli hlavně po taktické stránce. Utkání bylo vyrovnané, bohužel jsme udělali hrubé chyby, které soupeř potrestal. Nedakonice vytěžily z minima maximum. My jsme měli v prvním poločase dvě tři slušné příležitosti, ale žádnou z nich jsme nevyužili. Soupeř nás rychle napadal, dobře nás dostupoval, takže jsme neměli čas na rozehrávku ani kombinaci. Aktivní presink se hostům vyplatil. Zápas zřejmě rozhodla penalta hned na začátku druhé půle. Za stavu 1:0 hráli hosté velice chytře, takticky. Dobře bránili, kouskovali hru. My jsme se sice snažili, ale po druhé inkasované brance to z naší strany už byla pouze platonická převaha a křeč. Bohužel jsme nezměnili styl hry, nešlo nám to.“

Branky: 47. Jan Stupka z penalty, 66. Lukáš Krsička. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 160.

LUDKOVICE – OŘECHOV 4:3 NA PENALTY (0:2)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Hosté vstoupili do utkání ve velkém stylu a již ve třetí minutě se překrásně z třiceti metrů trefil Zukič. Ořechov byl lepší na míči i v rychlosti, proto se dostával do dalších šancí. Jednu z nich ve čtrnácté minutě proměnil nestárnoucí Kowalík. Pak se začali osmělovat i domácí, ale střelecky se neprosadili. Poločasové skóre zůstalo ve prospěch hostujícího Ořechova. Druhý poločas domácí přidali na důrazu a bojovnosti, což se jim také vyplatilo. V 53. minutě po nastřelené spojnici se ještě neradovali, ale o minutu později již snížil Dvorník na 1:2. Touha domácích po dalším gólu byla na hřišti znát. V 69. minutě se po křídle uvolnil Kunorza a nechytatelnou střelou vyrovnal. Když už se zdálo, že utkání skončí remízou, tak domácí Bureš poslal hlavou Ludkovice do vedení. V nastaveném čase však zkušený Kowalík utkání vyrovnal na 3:3. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější domácí.“

Branky: 54. Rostislav Dvorník, 69. Michal Kunorza, 90. Ondřej Bureš - 14. a 90. Jiří Kowalík, 4. Adnan Zukić. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 100.

ZDOUNKY – TLUMAČOV 2:1 NA PENALTY (0:0)

Petr Skypala. Trenér Tlumačova: „My ani Zdounky jsme neodehráli špatný zápas. V prvním poločasu jsme si vytvořili čtyři jasné gólové situace. I soupeř měl nějaké šance, ale branka nepadla. Ve druhém poločasu to dlouho vypadalo, že kdo vstřelí branku, ten vyhraje. Nakonec se nám ji podařilo v 82. mnutě vstřelit, ale bohužel jsme zase po hloupé chybě při nedůrazu při rohu v poslední minutě také inkasovali. Myslím, že to byla nakonec spravedlivá remíza. Bohužel jsme tentokrát nezvládli penalty. Líbil se mi i výkon rozhodčího Svobody, který zvládl utkání s přehledem.“

Branky: 89. Adam Krčmař - 82. Radek Zálešák. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 120.

1. Staré Město 12 8 2 0 2 42:15 28

2. Zdounky 12 7 2 2 1 20:9 27

3. Těšnovice 11 7 2 1 1 31:20 26

4. FC Slovácko C 12 8 0 1 3 39:21 25

5. Tlumačov 12 6 3 1 2 33:20 25

6. Ořechov 12 6 0 3 3 35:21 21

7. Slavkov 12 6 0 1 5 28:19 19

8. Uh. Ostroh 12 5 0 0 7 27:34 15

9. Morkovice B 12 4 1 0 7 26:35 14

10. Ludkovice 12 3 2 1 6 19:31 14

11. Nedakonice 12 4 1 0 7 15:28 14

12. Jankovice 12 2 2 2 6 21:27 12

13. Havřice 12 1 0 3 8 12:29 6

14. Březolupy 11 0 1 0 10 10:49 3

