VALAŠSKÉ PŘÍKAZY - VIGANTICE 2:3 P. (0:1)

Andrej Stánok, trenér Valašských Příkaz: „O kvalitách hostujících Vigantic jsme věděli a proto jsme se na soupeře dobře připravili. Již v úvodu jsme si vypracovali první příležitost, ale tu jsme neproměnili. Poté hosté srovnali hru a jednou jsme dokonce míč vykopávali z brankové čáry. Pak jsme byli aktivnějším týmem, ale hosté dokázali využít zaváhání naší obrany. Do půle se nám už vyrovnat nepodařilo, i přes několik velmi dobrých šancí. V kabině jsme si určité věci vyříkali a druhou půli jsme začali náporem. Z něj jsme nakonec dokázali využít dvě příležitosti ke vstřelení branky. Škoda, že naše vedení mělo jepičí život, neboť hosté vzápětí srovnali na konečných 2:2. Na konci utkání byl hostím vyloučen Řepka, ale krátkou přesilovku jsme nevyužili. Penalty nejsou naše oblíbená disciplína, i přesto, že hosté první dvě neproměnili, tak bod navíc putuje do Vigantic.“

Branky: 57. Chovanec, 68. Kušnier - 32. Mikulenka, 69. Blažek.

KELČ - BRUMOV B 2:3 P. (2:2)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „V souboji s posledním celkem tabulky jsme chtěli bodovat naplno, což se nám ale nakonec nepodařilo. Hosté přijeli s několika mladíky v sestavě a po naší rychlé brance to vypadalo, že pohodlně dokráčíme ke třem bodům. Hráčům brumovské rezervy se však podařilo po dvou naších individuálních chybách po dvaceti minutách otočit vývoj utkání. Nám se podařilo Hlavicou srovnat po standardní situaci. Do druhé půle jsme chtěli předvést nátlakovou hru, což se nám ale nepodařilo a hosté s námi stále drželi krok. Citelně nám chyběl kanonýr Jiříček, jehož střelecké schopnosti by se nám určitě hodily. Po devadesáti minutách se tak urodila podle mne zasloužená remíza. V penaltách se více dařilo hostím a bodu navíc pro Brumov rozhodl Habanec, který už předtím vstřelil dvě branky. Máme za cíl uhrát v sezoně 40 bodů, tak snad se nám to podaří.“

Branky: 4. Kulich, 34. Hlavica - 9., 19. Habanec (pen.).

VIDČE - ROŽNOV P. R. 0:2 (0:0)

Vladislav Basel, činovník TJ Vidče: „Po třech výhrách v řadě jsme nastupovali s mírnou psychickou výhodou oproti soupeři, jenže derby zápasy bývají nevyzpytatelné. Po celé utkání nám chyběla konstruktivní rozehrávka a spoléhali jen na stereotypní nakopávání míčů na útočníky, kteří se ovšem dnes neprosadili. První poločas oboustranně nepřesné kopané šanci nenabídl. Hned z kraje poločasu druhého se však rozběhl hostující Novák, obešel tři naše hráče a otevřel skóre utkání - 0:1. Vyrovnat mohl Kramoliš, jenž se ocitl po nahrávce Billa ve vyložené šanci, ale nedal. A tak deset minut před koncem do již otevřené obrany přidal druhou branku Rož-nova Gomola. Derby utkání se nám vůbec nepovedlo a po jeho konci odcházeli domácí diváci z předvedené hry týmu značně rozladěni.“

Branky: 46. Novák, 80. Gomola.

VLACHOVICE - PODLESÍ 2:5 (2:3)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Úvod zápasu patřil domácímu mužstvu, které se v 15. a v 19. minutě dostalo do dvoubrankového vedení zásluhou Hověžáka. Hosté z Podlesí ale od-pověděli podobně a v rozmezí čtyř minut srovnali stav utkání na 2:2, když se ve 21. minutě trefil Zetek a ve 25. minutě Skalický. V závěru poločasu po zaváhání domácí obrany šli hosté do vedení zásluhou Bělockého.

Domácí se ve druhém poločase snažili o vyrovnání a v 65. minutě měli k němu velmi blízko když po trestném kopu Šimoníka hlavičkoval do břevna Tomáš Olejník. Následně se domácí dožadovali jasné penalty po sražení Trčky v pokutovém území. Rozhodčí Zúbek ale k nelibosti domácích fanoušků rozpažil. Až v poslední čtvrthodince o sobě dali znovu vědět i hosté a po nákopu za domácí obranu a zaváhání domácího brankáře zvýšili Tydlačkou vedení na 2:4. V závěru zápasu už domácím chyběly síly na vyrovnání a když v 83.minutě přidal pátou branku Petřvalský, bylo utkání rozhodnuto.“

Branky: 15., 19. Hovězák - 21. Zetek, 25. Skalický, 44. Bělocký, 75. Tydlačka, 83. Petřvalský.

SLUŠOVICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 7:1 (4:0)

Michal Klimt, vedoucí Slušovic: „Po sobotním utkání není prakticky co hodnotit. Soupeř z Valašského Meziříčí přijel s pěti dorostenci v základu a dva další mladíci byli na lavičce. A tak už od začátku utkání to byla otázka času, kdy skórujeme a jaké bude skóre. Musím kluky po-chválit, jak k utkání přistoupili. Nic jsme neodflákli, i když ty spálené neproměněné šance mrzí. Oni ti, kteří to byli, to určitě dají příště. Skóre tak mohlo být dvouciferné. Mohli jsme tak protočit celou lavičku a to jsme ostřílené borce ještě nechali "doma". Hattrickem se v sobotním duelu blýskl Jan Večeřa. Hosté s omlazeným týmem na lepší výsledek prostě neměli.“

Branky: 8. Večeřa, 20. Zbranek, 39., 39. Klečka, 60. Bořuta, 62., 59. Večeřa - 82. Gajdoš.

NEDAŠOV - HRACHOVEC 3:1 (1:1)

Radek Cícha, činovník Nedašova: „V souboji s Hrachovcem jsme chtěli udržet druhé místo v celkové tabulce a to se nám nakonec i podařilo. Hostům z Hrachovce se povedl vstup do utká-ní a již v sedmé minutě kopali penaltu, kterou proměnili. Poté se začalo na hřišti jiskřit a sudí Svoboda musel tasit několik žlutých karet, nakonec jich padlo v utkání hned jedenáct. Hodně nám pomohla branka do poločasu, kterou zařídil Marek. Velkou bojovností jsme ve druhém dějství hosty přehrávali a ti si často pomáhali jen za cenu faulů. V 66. minutě jsme naopak my kopali penaltu, kterou Šuráň proměnil. Aby toho nebylo málo, tak o pár minut později jsme přidali definitivní pojistku, v podobě třetí branky. Pochválit musím všechny hráče za výborné nasazení a také naše věrné fanoušky, kteří nám také pomohli k další výhře nad nepříjemným protivníkem.“

Branky: 44. Marek, 66. (pen.), 72. Šuráň - 7. Orság (pen.).

KATEŘINICE - VAL. KLOBOUKY 3:1 (2:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Proti Valašským Kloboukám jsme hráli poslední zápas na domácí půdě v této sezóně. Začátek utkání byl poměrně vyrovnaný. Hosté hráli sympatický fot-bal i s omlazeným týmem a toto nám vcelku vyhovuje. Do 30. minuty se spíše ohrožovaly branky z větší vzdálenosti a nám se ujala střela ve 31. minutě. S velkou chutí hrající Čtvrtníček vymetl pravou šibenici hostující svatyně. Na druhou branku jsme pak dostali možnost pokutového kopu, který Smilek s přehledem proměnil. Ve druhé půli vyslal Čtvrtníček do samostatného úniku Macíka, který pohotově zvýšil už na 3:0. Následně jsme trochu zaspali v obraně a po centru zleva jsme inkasovali gól na 3:1. Potom Fojtů mohl zvýšit naše vedení druhou penaltou, ale gólman Valašských Klobouk vystihl jeho směr a pohotově našeho kanonýra vychytal. Zbytek zápasu jsme si pohlídali a dotáhli ho do vítězného konce".

Branky: 30. Čtvrtníček, 43. Smilek (pen.), 49. Macík - 50. Grygar.

1. Slušovice 24 18 4 1 1 63:16 63

2. Nedašov 24 15 1 2 6 55:30 49

3. Podlesí 24 13 1 7 3 53:31 48

4. Vigantice 24 14 4 1 6 48:31 48

5. Val. Příkazy 24 12 1 5 6 46:36 43

6. Kateřinice 24 11 4 1 8 50:38 42

7. Vlachovice 24 10 2 1 11 45:48 35

8. Kelč 24 9 3 1 11 52:42 34

9. Val. Meziříčí B 24 7 2 2 12 51:59 27

10. Vidče 24 8 0 2 14 42:51 26

11. Hrachovec 24 6 2 4 12 25:56 26

12. Rožnov p. R. 24 5 3 2 14 29:58 23

13. Val. Klobouky 24 6 2 1 15 25:55 23

14. Brumov B 24 5 1 0 18 29:62 17

SKUPINA B

KVASICE – ÚJEZDEC 2:0 (1:0)

Petr Bláha, trenér Kvasic: „Utkání se mi hodnotí zvláštně. Trápili jsme se v ofenzivě. Udrželi jsme nulu vzadu, což je ale dobře. Defenziva fungovala velmi slušně. Hráli jsme bez útoku. Ofenzivní stránka naší hry nebyla vůbec dobrá. Sice jsme si vypracovali tři brankové příležitosti, ale celkově bylo šancí méně než jindy. V útoku jsme měli málo pohybu, nabídek. Přišlo mi, jako bychom byli unavení. Přísnější měřítko z útočných hráčů snese pouze Pavel Vojtášek, který se snažil využít svoji rychlosti a několikrát soupeře pozlobil. Byl to jediný náš hráč v ofenzivě, kterého zdobily nějaké parametry, zbytek se k němu bohužel nepřidal. Nám pomohla proměněná penalta, v závěru jsme přidali druhý gól. S výkonem i třemi body jsem spokojený, ale s přístupem ne. Hosté nic zásadního neměli.“

Branky: 43. R. Zapletal z penalty, 89. J. Zapletal. Rozhodčí: Korch. Diváci: 141.

KUNOVICE – OSVĚTIMANY 0:2 (0:1)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Osvětimany jsou někde jinde než my. Vyhrály zcela zaslouženě. Nás několikrát podržel gólman, který zneškodnil soupeři několik tutovek. My jsme se za celý zápas nezmohli na nic. Velký odpor jsme nekladli, neboť jsme znovu látali sestavu. Měli jsme jenom pár střel.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Jsem spokojený. Mohli jsme vyhrát daleko vyšším rozdílem. Hlavně na konci jsme měli strašně moc šancí. Nechci říct, že je to povinné vítězství, zápas jsme ale zvládli velmi dobře. Jenom škoda, že jsme nevyužili další vyložené příležitosti. Na góly se strašně nadřeme. Utkání jsme ale měli pod kontrolou.“

Branky: 41. a 51. Zýbal. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 245.

NAPAJEDLA – ŽALKOVICE 6:3 (2:1)

Pavel Ratiborský, předseda klubu FS Napajedla: „Domácí po úvodním hvizdu rozhodčího doslova vlétli na soupeře a prvních osm minut jej nepustili na vlastní polovinu. Měli dvě stoprocentní šance, ale jak už je u domácích zvykem, neproměnili. To hosté při první útoku na polovinu domácích trefili z trestného kopu tyčku. Domácí dále útočili a odměnou jim byly dva góly rychle za sebou. Kdo by si ale myslel, že to hosty zlomí, tak ten se mýlil. Hosté ihned po rozehrání snížili a hra se najednou vyrovnala. Domácí se snažili hrát, ale hosté podnikali nebezpečné brejky a do konce poločasu se skóre neměnilo. Když ihned po rozehrání ve druhém poločase hostující brankář bravurním zákrokem vychytal domácí, vypadalo na další trápení domácích v koncovce. Potom ale začalo být utkání zajímavé především pro diváky, méně potom pro trenéry. Domácí zvýšily na 3:1, hosté po dvou minutách snížili na 3:2. Domácí potom zvýšili až na 5:2, ale hosté po dalším brejku a zmatcích v domácí obraně snížili na 5:3 a dále z brejků hrozili. Nakonec ale domácí asi tři minuty před koncem přidali šestý gól a utkání se již jenom dohrálo.“

Branky: 15. a 60. Holomek, 58. a 87. Hudák, 14. Bůžek, 63. Dvořáček - 16. a 59. Kojetský, 76. Bartušek. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – NIVNICE 2:3 NA PENALTY (2:1)

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „Poslední domácí zápas v tomto ročníku byl posledním i pro mě za Nedachlebice, jelikož končím po sezoně. Proto nejenom kvůli divákům jsme chtěli 3 body. Bohužel dostat vyrovnávací branku v 93. minutě po rohu od hostujícího gólmana zamrzí. V penaltách jsme si kalich vypili do dna.“

Branky: 2. Kováč, 42. Bartoš - 13. Borýsek, 90. Hladiš. Rozhodčí: Surovec. Diváci: 110.

KORYČANY – DOLNÍ NĚMČÍ 3:1 (0:0)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Do emotivního zápasu, ve kterém diváci viděli čtyři branky a dvě červené karty, vstoupili aktivněji hosté z Dolního Němčí. Už ve 3. minutě po chybě v domácí obraně se ocitl sám před gólmanem Světinský, ale připravený Vrba ho vychytal. Bohužel pro hosty musel ve 23. minutě tento pohyblivý útočník hřiště opustit pro dvě žluté karty. Plně ho nahradil Krchňáček a už ve 32. minutě musel hrdina dnešního zápasu Vrba vystřihnout suverénní zákrok, aby spoluhráče podržel. Domácí odpověděli ve 41. minutě, ale Věžník Karel vysoko překopl bránu hostí. První poločas vítěze nepřinesl. V tom druhém ukázal své kvality Gejdoš. Nejprve se v 50. minutě uvolnil po přihrávce ze zálohy a bez zaváhání otevřel skóre utkání. O osm min později dostal opět přihrávku z domácí obrany, kterou sice nejistě zpracovával nicméně, ale finální zakončení rozhodlo o vedení domácích 2:0. Hosté se ale nevzdávali. V 64. minutě musel Vrba opět vystřihnout bravurní zákrok, aby likvidoval pokus Krchňáčka. V závěru utkání neudrželi domácí nervy na uzdě a hřiště opouští Tesař. Z nařízeného pokutového kopu se hosté dostávají zpět do utkání. Vsadí vše na ofenzivu a toho využije opět Gejdoš a samostatně zakončí tažení dnešním utkáním svým hattrickem.

Branky: 50., 58, a 90. Gejdoš - 88. Mikulec z penalty. Rozhodčí: Kovářčík. Červené karty: 87. tesař – 25. Světínský. Diváci: 200.

BUCHLOVICE – OTROKOVICE B 3:2 NA PENALTY (2:1)

Josef Křiva, vedoucí mužstva TJ Buchlovice: „Zápas ovlivnila neproměněná penalta Otrokovic v prvním poločase. Domácí brankář Pavela střelu kryl. My jsme šli do vedení hned ve 3. minutě, kdy se po chybě gólmana prosadil Procházka. Hosté vyrovnali střelou z dvaceti metrů. Balon se do sítě dostal odrazem od tyče. My jsme si ale v závěru první půle vzali vedení zpět, když se po hezké kombinaci prosadil znovu Procházka. I druhý poločas byl oboustranně pohledný. Domácí velmi dobře kombinovali, herně byli o něco lepší. Hrálo se ve vysokém tempu. Otrokovice srovnaly po zbytečném faulu a trestném kopu Bahounka, který vymetl šibenici a nechytatelnou ranou srovnal na 2:2. Buchlovice následně soupeře zatlačily a během dvanácti minut si vypracovaly čtyři gólovky. Žádná vyložená šance se však neujala. Ze tří metrů neuspěl ani střídající dorostenec Karásek, následně selhal také Kunc. Viktorka zahrozila povedenou ranou, kterou brankář vyrazil. Remíza je nakonec asi spravedlivá. Při penaltách jsme měli víc štěstí. V sedmé sérii rozhodl gólem náš brankář Pavela.“

Branky: 3. a 43. Procházka - 34. Zach, 53. Bahounek. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 157.

OŘECHOV – BOJKOVICE 1:4 (1:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Měli jsme jednu z posledních šancí, jak zdramatizovat situaci na konci tabulky. Skoro celý první poločas jsme vedli. Hráli jsme po větru a mohli jsme přidat druhý gól. Nějaké možnosti jsme měli. Na konci první půle ale přišel první gól a pak hned na začátku druhého poločasu jsme inkasovali druhou branku, která nás zlomila. Je pravda, že Bojkovice v první půli zahodily pět šest tutovek. Naštěstí pro nás to hosté řešili silově a netrefovali naši branku. Něco také pochytal gólman Kuchař. Nakonec se prosadil až Hladík, se kterým jsme až tolik nepočítali. Ale tentokrát zastínil spoluhráče Gaga a Vargu, který hrál v obraně. Hladík oba góly vstřelil díky chytrému technickému řešení, které se ukázalo jako účinné. Kluci bojovali a na to, že jsme před zápasem nevěděli, zda vůbec poskládáme základní jedenáctku, odehráli slušné utkání. Bohužel zdravotní stav mužstva je žalostný. Máme problémy, čtyři hráči nastoupili i se zraněním. Ve druhém poločase za stavu 1:3 nám už chyběly morální a později i fyzické síly. Jsou to hříchy předchozího období, kdy se netrénovalo podle požadavků soutěže. I tak ale musím ocenit týmu. Nakonec se projevila kvalita soupeře. Zůstáváme dál poslední a naše situace je špatná, ale pořád není úplně všechno ztraceno.“

Branky: 8. Durna - 44. a 51. Hladík, 64. Vacula, 85. Gorčík. Rozhodčí: Zicháček. Diváci:40.

1. Kvasice 24 20 0 2 2 77:20 62

2. Osvětimany 24 19 1 0 4 83:30 59

3. Dolní Němčí 24 14 2 1 7 57:38 47

4. Bojkovice 24 12 1 1 10 54:59 39

5. Napajedla 24 9 5 1 9 51:39 38

6. V. Otrokovice B 24 8 3 5 8 54:60 35

7. Nedachlebice 24 10 0 4 10 52:51 34

8. Koryčany 24 10 1 2 11 39:38 34

9. Kunovice 24 8 4 1 11 43:51 33

10. Nivnice 24 9 2 1 12 47:51 32

11. Buchlovice 24 7 3 2 12 35:42 29

12. Žalkovice 24 6 2 2 14 42:52 24

13. Újezdec 24 4 2 2 16 31:73 20

14. Ořechov 24 5 1 1 17 27:88 18

