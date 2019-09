SKUPINA A

PODLESÍ - VAL. POLANKA 3:1 (1:0)

První příležitost si vypracovalo domácí Podlesí, když se k trestnému kopu postavil Pavel Blažek a centroval na hlavu svému jmenovci Radimovi, domácí kapitán však branku těsně minul. Polančané se ozvali záhy, dokonce se jim podařilo vsítit branku, ale ta pro ofsajdovou situaci nemohla být uznána. Další slibnou příležitost hostů vypracoval Novák, když se po jeho přihrávce octl ve střelecké pozici David Maček, ale branku těsně minul. Otevření skóre nastalo ve 12. minutě, domácí zahráli povedený protiútok, který přesnou střelou zakončil Tydlačka. Ve zbytku první půle se Polančané marně snažili vyrovnat. Baran hledal u protější tyče Stanislava Adámka, jehož střelu z první však fantastickým zákrokem vychytal Maleňák. Postupně troskotali v zakončení ještě Daněk, Filip Maček a znovu Stanislav Adámek. Podlesí mohlo Polančany ztrestat v samotném závěru první půle, ale míč z brankové čáry pohotově odehrál Filip Maček. První půle končila za jednobrankového vedení domácího celku.

Hned na startu druhé půle se ke střele dostal polanský David Maček, ale ani tentokrát nemířil přesně. V 63. minutě Podlesí udeřilo podruhé, na Zrníka upaloval osamocený Zetek, zvolil kličku, která jej však zahnala, mezitím se vrátil na pomoc bránící Stanislav Adámek, ale dorážce ze druhé vlny v podání Pavla Blažka nezabránil. Polančany dostal do kontaktu Jiří Novák, když z úctyhodné vzdálenosti zamířil pod horní tyč. Paradoxně kontaktní branka polanský výkon utlumila, domácí si hlídali své hubené vedení a v 88. minutě jej po hrubé chybě hostujícího obránce navýšili díky trefě Jandy. Valašská Polanka tak podruhé v řadě vyšla ze zápasu bodově naprázdno.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: "Polančané zajížděli po letech opět na předměstí Valašského Meziříčí do Podlesí. Bohužel pokračuje nelichotivá bilance z tamního hřiště, kde snad polanský tým ještě zvítězit nikdy v historii nedokázal. Svěřenci trenéra Kučerňáka si však tvořili slibné brankové příležitosti, ale podobně jako v utkání s rezervou Val. Meziříčí je zradila koncovka. Do sestavy se však po zranění vrátil Stanislav Adámek, také on se bude snažit v příštím utkání vybojovat potřebné body pro nováčka.“

Branky: 12. Tydlačka, 63. Blažek, 88. Janda - 69. Novák

KATEŘINICE - ROŽNOV P. R. 1:0 (1:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Rožnov pod Radhoštěm se u nás představil ve velmi dobrém světle a hodně nás potrápil. Mladíci v jeho barvách chtěli hrát fotbal a my jsme se proti nim velice těžko prosazovali. Hosté se také dostali do několika příležitostí, nás podržel brankář Vrba. Od 30. minuty jsme se dostali více do hry. O osudu utkání se rozhodlo ve 40. minutě, kdy Čtvrtníček vystihl rozehrávku a kanonýr Fojtů dal vítěznou trefu. Ve druhém poločasu byli nejlepšími muži na hřišti oba brankáři, jak Vrba, tak i Sekyra vyřešili několik ošemetných situací. My jsme hubenou výhru uhájili až do konce, ale tentokrát jsme se na ni hodně nadřeli. Z naší strany mi chybělo více fotbalovosti, bylo to hodně upracované a do optimálního výkonu to mělo daleko.“

Branky: 40. Fojtů,

HRACHOVEC - VIDČE 1:2 (0:2)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Kdo z fanoušků do Hrachovce na zápas dorazil, tak se určitě nenudil a po utkání odjížděl spokojen s jeho výsledkem. Bylo se na co dívat, fotbal měl říz a dramatičnost až do samotného konce. Úvod zápasu patřil domácím a jen zásluhou v zápase výborně chytajícího Petružely jsme jej přežili bez inkasované branky. Skvěle vychytal jak sólo Janoška z pravé strany, tak i nebezpečný dobře mířený trestný kop Lušovjana z hranice šestnáctky. Od 30.min jsme však přebrali iniciativu my. Dobeš utekl domácí obraně, obešel brankáře a před bránou našel dobře postaveného Kramoliše 0:1. Pět minut před poločasem jsme zahrávali rohový kop a nacvičený signál prošel až ke Kramolišovi a ten se opět nemýlil 0:2.

Druhá půle již byla plně v režii domácích. Vše vsadili na útok a navíc jsme jim nabídli možnost přesilovky, kdy po druhé žluté kartě se nechal zbytečně vyloučit Křenek. Obrana v čele s brankářem odolávala až do 74.min. Při rohu jsme nechali volného Solanského a jeho hlavička skončila v síti 1:2. Poslední čtvrthodina byla infarktová, nejprve mohl vyrovnat Škabraha, ale z malého vápna minul, vzápětí šel sám z půlky na brankáře domácích Mičkal – sólo nedal. A v poslední minutě závar při rohu domácích, kdy už ve velkém vápně byl i jejich brankář ubránili. Z horké půdy Hrachovce tak přivážíme domů doslova „vydřené“ body."

Branky: 74. Solanský - 34., 40. Kramoliš

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VLACHOVICE 5:0 (2:0)

Karel Straka, činovník Valašského Meziříčí: „Úmorné vedro fotbalu nesvědčí. Přesto se ve Valmezu v neděli dopoledne hrálo další utkání I. A třídy mezi B týmem domácích a SK Vlachovice. Hosté zahrozili v samém úvodu zápasu, jejich snahu otupil hned v 7. minutě Kundrát, který pěknou střelou otevřel skóre zápasu – 1:0. Nepřesnosti v rozehrávce stály oba tým mnoho sil. V držení míče Valašské Meziříčí mírně dominovalo, ale založení útoku ztroskotávalo na finálních přihrávkách. Hosté se snažili nakopávanými míči prosadit z brejků, Pobořil ve valašskomeziříčské bráně byl proti. Jedna z akcí domácích přesnou trefou přece jen skončila. Macura zpoza pokutového území z otočky uplatnil okřídlené heslo: „Když nevíš, co s míčem, tak vystřel!“ a překvapil špatně postaveného Macháče ve vlachovické bráně – 2:0 (27´). Druhá půle začala ospalou pasáží. Oba týmy v pokračující výhni nebyly schopny nastartovat vyšší rychlost. Vlachovice s vědomím nepříznivého výsledku přece jen trochu přidaly, ale k přímému ohrožení domácí branky to vedlo jen sporadicky a opět vždy zasáhl jistě chytající Pobořil. Domácí komplikace nepřipustili. Po dvou křídelních akcích a následných centrech nejprve zvýšil na 3:0 Horáček (61´) a poté svůj druhý zásah přidal Kundrát – 4:0 (70´). Když jeden z hostujících hráčů nevyužil stoprocentní šanci poté, co sám před prázdnou bránou trefil pouze břevno domácí svatyně, uzavřel účet zápasu, po parádním propíchnutí míče Vavrynyiukem, v 85. minutě domácí Gajdušek – 5:0.“

Branky: 7., 70. Kundrát, 27. Macura, 61. Horáček, 85. Gajdušek.

VAL. PŘÍKAZY - KELČ 1:2 (0:1)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Velmi špatně jsme vstoupili do utkání a hned v páté minutě jsme inkasovali, což sice při naší výškové převeze asi byl šok, přesto bylo dost času s výsledkem něco udělat. Ale musím uznat, že za první poločas Kelč spálila tak tři tutovky. Do druhé půlky jsme vstoupili velmi dobře a vytvořili si i územní převahu, přesto se nám nepodařilo dát gól i když šancí bylo dost a také hodně závarů. Po jednom z nich hostující hráč na brankové čáře zastoupil gólmana, kdy ho míč trefil do ruky a tím zamezil gólu. Následovala červená karta, penalta a tu jsme proměnili. Myslím si, že druhý gól visel na vlásku, ale z ojedinělého protiútoku byl roh a balón se velmi šikovně odrazil ke Kulichovi, který ze třiceti metrů trefil nechytatelně. Dál se nám s utkáním nepodařilo nic udělat, sice šance byly, ale na to se nehraje. Kelč byla o gól šťastnější, i když remíza by odpovídala více. I když to by asi pro nás byla taky málo, s ohledem na předchozí výsledky."

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Po dlouhé době jsme podali velmi kvalitní výkon a z horké půdy si odvážíme tři body. Domácí spoléhali na standartní situace, kde chtěli využít svoji výškovou převahu. Paradoxně jsme ale ze standartky skórovali my, kdy se již po čtyřech minutách prosadil Pastrnek. V první půli jsme měli další tři příležitosti, také domácí jednou zahrozili. Ve druhém dějství domácí zvýšili agresivitu a podařilo se jim srovnat z penalty, navíc jsme přišli o vyloučeného Hegara. V deseti jsme se semkli a deset minut před koncem šokoval domácí tým utěšenou střelou Kulich. Výhru jsme v závěru velkou bojovností ubránili."

Branky: 74. Perniš (pen.) - 4. Pastrnek, 80. Kulich

VIGANTICE - JUŘINKA 4:2 (4:1)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Vrátil jsem do známého prostředí, kdy jsem Vigantice v minulé sezoně trénoval, ale ten návrat nebyl z mého pohledu úplně optimální, poněvadž jsme tahali za kratší konec. Možná se na nás podepsalo i středeční dohrávané utkání s Podlesím. Mysleli jsme si, že po našem vyrovnání Macíčkem po půlhodině hry se vrátíme do utkání. Nám se hra příliš nedařila, byli jsme všude o krok později a vázla nám kombinace. Ve druhém poločasu domácí kontrolovali vývoj zápasu, my jsme se snažili hrát se třemi útočníky. Druhou branku jsme dali až v samotném závěru a to už se s utkáním nedalo nic dělat. O naší porážce rozhodla první půle, kdy nás domácí doslova přejeli.“

Branky: 16., 35. Křenek, 33. Kus 43. Pavlíček - 31. vlastní (Macíček), 89. Juřica.

HORNÍ LIDEČ - VAL. KLOBOUKY 1:0 (0:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Utkání se hrálo v netradičním dopoledním termínu a na náš výkon to mělo určitě vliv. Navíc nám chybělo několik hráčů základního kádru a tak prostor dostali náhradníci. Věděli jsme, že nás čeká mladý a běhavý soupeř a že to utkání nebude vůbec jednoduché. Ve velkém parnu jsme se do šancí příliš nedostávali a hosté svojí hrou eliminovali naše akce už v zárodku. O výsledku jsme nakonec rozhodli až v samotném závěru, kdy se po akci Surovce prosadil Vaculčík. Body to byly perně vybojované a snad už příštím utkání nebudeme muset takovým způsobem lepit sestavu.“

Branka: 82. Vaculčík.

1. Val. Meziříčí B 4 4 0 0 0 14:4 12

2. Horní Lideč 4 3 0 1 0 6:3 10

3. Podlesí 4 3 0 0 1 15:7 9

4. Vidče 4 2 0 0 2 6:6 6

5. Kelč 4 2 0 0 2 5:5 6

6. Hrachovec 4 2 0 0 2 8:9 6

7. Val. Polanka 4 1 1 0 2 11:9 5

8. Kateřinice 3 1 0 2 0 4:3 5

9. Vigantice 3 1 1 0 1 5:5 5

10. Juřinka 4 1 1 0 2 9:11 5

11. Val. Příkazy 4 0 1 2 1 8:9 4

12. Vlachovice 4 1 0 1 2 6:13 4

13. Val. Klobouky 4 0 1 0 3 4:10 2

14. Rožnov p. R. 4 0 1 0 3 2:9 2

SKUPINA B

BUCHLOVICE – OSVĚTIMANY 1:3 (0:3)

Josef Křiva, vedoucí mužstva TJ Buchlovice: „Do utkání jsme šli bez tří hráčů základní sestavy, což se na hře i výsledku projevilo. Proti Osvětimanům jsme to měli těžké, protože v jejich sestavě jsou samí kluci odchovaní akademií Slovácka. I přesto jsme šli hned v 1. minutě sami na brankáře Chvojku, který ale nájezd chytil a obránce pak balon odkopl. Hned z protiútoku jsme inkasovali, když se po centru Šumulikoského hlavou na zadní tyči trefil neobsazený Salay. Vzápětí hosté udeřili podruhé. Po rohu se hlavou prosadil Skřivan. Osvětimany byly v prvním poločase lepší, fotbalovější. Naši kluci ale bojovali, snažili se. Hosté po dorážce Salaye zvýšili na 3:0. V poslední minutě první půle šel Kunc sám na Chvojku, který spoluhráče podržel a pak mu pomohl i obránce. Dva góly jsme mohli v první půli dát. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Přestali jsme se soupeře bát, byli jsme odvážnější. Více jsme podrželi balon. Hosté prostřídali sestavu, čehož jsme využili alespoň ke zkorigování výsledku, kdy Vaculín z otočky trefil šibenici. Posledních deset minut jsme měli tři gólovky, výtečný Chvojka ale všechno chytil. I když jsme si vypracovali pět šancí, výsledek je pro nás přijatelný. Klukům nejde nic vyčíst.“

Branky: 78. Vaculík – 4. a 36. Salay, 6. Skřivan. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 200.

HLUK – DOLNÍ NĚMČÍ 3:2 NA PENALTY (0:1)

Martin Dostal, sekretář Spartaku Hluk: „Utkání začalo pro domácí, kterým z různých důvodů scházeli Galuška, Brim a Vaďura, velmi nešťastně. Neuplynulo ani čtyřicet vteřin, kdy si všichni v domácí obraně nerozuměli a bylo to hned 0:1. Branku vstřelil Richtr. Potom byli hosté lepší, domácí se vzpamatovávali z šoku. Hráči Dolního Němčí toho však využít neuměli. Ve 30. minutě dostal dobrý balon za obranu Machala, přehodil brankáře Kadlčka, ale míč skončil na tyči. Do druhého poločasu Spartak přidal a byl v poli lepší. Vytvořil si i nějaké šance. Hosté hráli hodně profesorsky, mysleli si, že k vítězství bude stačit jedna branka. Ale v 51. minutě unikl po levém křídle Bukvic a u zadní tyče číhal další dorostenec Martiš a bylo to 1:1. I potom měli Hlučané více ze hry. V 73. minutě se výborně uvolnil Kukla a nádhernou střelou do vinklu upravil na 2:1. Hráči Dolního Němčí přidali, ale obrana domácích odolávala. Hosté srovnali z trestného kopu, když brankáře Fojtíka, který si stavěl zeď, nachytal střelou z třiceti metrů Šmehlík. Bývá zvykem, že při těchto situacích rozhodčí dává pokyn, proč to neudělal, to ví pouze on. V závěru byli lepší hosté, ale naše oslabené mužstvo zaslouží pochvalu za to, že zvládlo penalty. Trefili se Zalubil, Zálešák, Miroš a Horníček. Je potřeba s takovou bojovností a zodpovědností jít i do dalších zápasů. Máme na to, jen je potřeba si více věřit. To, co je napsáno o počtu diváků v zápise, není pravda. Kdo přišel na cifru 120, ten se asi zmýlil. Bylo jich nejméně tři sta.“

Branky: 51. Martiš, 73. Kukla – 1. Richtr, 81. Šmehlík. Rozhodčí: Šubík. Diváci: 120.

ZLECHOV – BOJKOVICE 0:3 (0:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Bohužel jsme zase propadli. V první půlce jsme neproměnili asi tři velmi dobré šance. Jednou jsme nastřelili i tyč. V prvním poločase se lámal chleba. Kdybychom šli do vedení, zápas by vypadal jinak. Hosté nás po přestávce jednoduchou kombinací uprostřed hřiště rozebrali a po kolmici dal Vojtěch Dolina vedoucí gól. Druhou branku vstřelily Bojkovice se štěstím, kdy Miča hlavou přehodil gólmana. Za nepříznivého stavu jsme otevřeli hru a třetí branka v naší síti byla jen logickým vyústěním dění na trávníku. Bohužel zatím nemáme štěstí na to, abychom proměnili dobré příležitosti. Hráčům ale musím poděkovat za bojovnost. Hráli jsme lépe než proti Kunovicícm, bohužel se stejným efektem. Výsledky nejsou dobré, teď máme Osvětimany, pak ale věříme, že začneme body konečně sbírat.“

Branky: 49. Vojtěch Dolina, 59. Miča, 80. Gago. Rozhodčí: Dorotík. Červená karta: 86. Gorčík (Bojkovice). Diváci: 130.

OTROKOVICE B – KUNOVICE 1:3 (1:3)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Problém je, že každý hrajeme v jiné sestavě. Vstup byl přesto z naší strany dobrý. Brzy jsme po pěkné individuální akci dali vedoucí branku. Hosté ale skóre brzy srovnali, když se po prudkém centru ze strany prosadil Ondica. Kunovice z podobných situací přidaly další dvě branky. My jsme naopak další šance neproměnili. Kunovice měly vpředu výborného Kříže a Ondicu, kteří mužstvo drželi. Ve druhém poločase jsme soupeře jasně přehráli. I když jsme Kunovice tlačili, žádnou příležitost jsme nevyužili. Měli jsme víc ze hry. Bylo nám to ale málo platné. Čekám, kdy se stabilizuje sestava. Proti Kunovicím nám scházeli tři hráči, naskočit museli šikovní dorostenci, kteří se mezi muži teprve učí.“

Branky: 4. Dnistrianskyi – 12., 33. a 44. Ondica. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 45.

ŠUMICE – NEDACHLEBICE 1:4 (1:3)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Narazili jsme na dalšího těžkého soupeře. Herně to z naší strany nebylo špatné. Bohužel Nedachlebice zkušeně potrestaly naše chyby. My jsme taky měli nějaké šance, které jsme ale neproměnili. Oba týmy kopaly penaltu, které ale byly. Po vyloučení Urbánka, který v 62. minutě fauloval unikajícího protihráče, jsme se semkli a i v deseti hrozili. Jsme zklamaní. Herně jsme za soupeřem nezaostávali, góly dávali ale hlavně hosté.“

Branky: 45. Žampach z penalty – 16. a 35. z penalty Šuranský, 41. Bartoš, 87. Lapčík. Rozhodčí: Veselý. Červená karta: 62. Urbánek (Šumice). Diváci: 137.

NIVNICE – KORYČANY 2:0 (1:0)

Václav Uhlíř, trenér Nivnice: „Ve velkém horku to pro nás byl těžký zápas. Určitě jsme to s Koryčany neměli jednoduché. První poločas byl vyrovnaný, téměř bez šancí. Bylo to o tom, kdo dá první gól. My jsme se ujali vedení po standardní situaci, kdy Bumbalík dorazil balon do sítě. Aktivní hosté se po přestávce snažili o vyrovnání, hráli ale jenom po šestnáctku. My jsme byli vzadu organizovaní a druhou půlku hrozili z brejků. Jeden nám vyšel a po brance Kelíška jsme utkání v klidu dohráli. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Paradoxně to ale bylo z naší strany nejhorší utkání. Hlavní je, že máme tři body.“

Branky: 33. Bumbalík, 79. Kelíšek. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 280.

ÚJEZDEC – FRYŠTÁK 4:1 (0:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Zápasem jsme se prokousávali těžce. Začátek byl z naší strany dobrý. Během pěti minut jsme si po rohových kopech vypracovali tři gólovky. Dvakrát jsme nastřelili tyčku. Poté ale převzali iniciativu hosté, kteří byli do konce poločasu lepší a ve třicáté minutě dali vedoucí gól. Předtím jim sudí pro hraniční ofsajd branku neuznal. Musím přiznat, že nás Fryšták dostával do velkých problémů. Ve druhé půli se však konečně projevila šířka našeho kádru. Vystřídali jsme čtyři hráče a všchni se podíleli na obratu. Rozhodující byla akce v 60. minutě, kdy Filip Lekeš šel sám na brankáře a v těžké pozici hlavou vyrovnal na 1:1. O minutu později dal vítězný gól. Pak Pochylý trefil šibenici a Vacula soupeře úplně paralyzoval. Desetiminutovka nám neskutečně vyšla. Soupeři jsme vzali veškeré iluze. Hosté přitom celý první poločas byli lepší. Zápas ale rozhodla šířka kádru.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Když jsme v Újezdci hráli před dvěma lety naposledy, domácí po utkání slavil ohňostrojem postup, který potom do krajského přeboru nevzal. Fryšták v té sezóně I. A třídu opustil. Dnes po dvou letech oba týmy úvod soutěže zastihl v dobrém rozpoložení a čekal se pěkný fotbal, kterému odpovídala návštěva. Tým Újezdce před sezónou výrazně posílil. V základní sestavě se ukázalo fryštáckým fans duo exligových fotbalistů Červenka a Valenta. První poločas v úmorném horkém dusném počasí zvládl lépe Fryšták, když po půlhodině hry vstřelil vedoucí branku Hřebačka. Poločasová přestávka mohla být u hostů tedy klidnější, naopak domácí reagovali před přestávkou i během ní dvojím střídáním. Újezdec se tlačil po změně stran do útoku a dočkal se po hodině hry nejen vyrovnání, ale po dvou gólech Lekeše během minuty taky vedení 2:1. Slepené branky nahlodaly sebevědomím našeho celku a po dalších čtyřech minutách a brance Pochylého už Fryšták prohrával 1:3. Hráči Fryštáku nedokázali zastavit rozjetého soupeře a v 71 minutě stanovil konečný výsledek 4:1 střídající Vacula.“

Branky: 60. a 61. Lekeš, 65. Pochylý, 71. Vacula – 30. Hřebačka. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 250.

1. Osvětimany 4 4 0 0 0 19:3 12

2. Kunovice 4 4 0 0 0 12:2 12

3. Bojkovice 4 3 1 0 0 17:6 11

4. Nedachlebice 4 3 0 0 1 13:5 9

5. Újezdec 4 3 0 0 1 9:5 9

6. Fryšták 4 2 1 0 1 10:6 8

7. Dolní Němčí 4 2 0 1 1 7:5 7

8. Nivnice 4 1 0 2 1 5:4 5

9. Koryčany 4 1 0 1 2 5:13 4

10. V. Otrokovice B 4 1 0 0 3 6:11 3

11. Hluk 4 0 1 0 3 6:11 2

12. Šumice 4 0 1 0 3 7:20 2

13. Buchlovice 4 0 0 0 4 4:15 0

14. Zlechov 4 0 0 0 4 0:14 0

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU A PETR KOSEČEK