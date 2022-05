V úvodu utkání uniká po levém křídle Adzima, přichází centr, který nachází Nosálka, ale ten v zakončení míjí. Druhá šance hostí v 6.min. již končí brankou. Tentokráte Blažek centruje na Nosálka, domácí brankář Roman Petružela včasným vyběhnutím sice míč vyráží, ale pouze na kopačky Lukáše Adámka a pro něj již není problém dorazit míč do odkryté brány 0:1. Následuje střela Zetka, která se odráží k Adámkovi, toho však v poslední chvíli nenechává zakončit Lukáš Petružela. V 15.min. Babinec krásně vysouvá Heryána, ten však pro střelu volí svou slabší pravou nohu a bránu míjí. O dvě minuty později Mičkal nastřeluje míč z levé strany před bránu a Heryánovi chybí centimetry k zakončení. Pro Heryána je to poslední šance v zápase, neboť pro zranění opouští hřiště a je střídán Dobešem. Právě Dobeš má na svědomí vyrovnávací branku domácích. V pravém rohu hostující šestnáctky vybojuje míč, navádí jej na střelu a krásně levou nohou trefuje šibenici Maleňákovy brány. Nádherný gól, ve 27.min. srovnáno na 1:1. Místo toho, aby domácí hráče vyrovnávací branka uklidnila a nabudila k vyšší aktivitě, je tomu naopak. Zatahujeme se na vlastní polovinu a za pasivitu jsme potrestáni. Nenápadná střela Holčáka ve 32.min. propadá přes obranu až k Petruželovi, který míč vidí na poslední chvíli a stačí ho jen vyrazit před sebe, kde zcela volný Nosálek pohotově doráží do sítě 1:2. Závěrečnou pětiminutovku startuje nejprve centr Adámka a hlavička Nosálka, kterou Petružela vyráží na roh. V další šanci opět Adámek nachází Holčáka jehož pohotovou střelu pozorný Petružela vyráží a následuje ukázková akce hostů na jeden dotek Radim Blažek, Pavel Blažek a hlavou zakončující Adámek. Znovu skvělý Petružela vyráží. Tři velké šance hostí brankou nekončí a i do druhé půle je pro domácí stále o co hrát.

Úvod druhé půle moc fotbalové krásy nenabídl. Domácím vázla kombinace, hosté nikam nespěchali. Po čtvrt hodině hry se přeci jen po chybě hostujícího stopera dostává do vyložené šance Mičkal, jeho křižnou střelu Maleňák chytá. Vzápětí je opět v zakončení Mičkal. Z boku vniká do šestnáctky, volí střelu na přední tyč, ale míří jen do boční sítě. Na druhé straně Adámek nachází Nosálka, ten se ocitá sám před Petruželou, ale domácího brankáře neprostřeluje. Přichází závěr utkání a v něm nejprve vyložená šance Mičkala, jeho střelu však výborný Maleňák chytá. Na další střelu Lukáše Petružely je již krátký. 86.min. a v ní Filip Mičkal posouvá na svého jmenovce Petra, ten nachází ve velkém vápně Babince, který zpracovává míč pro Petruželu a domácí obránce i s pomocí břevna srovnává 2:2. Následně Kubját nachází u přední tyče Zubíka, jeho střela však míjí bránu. Nedáš dostaneš. Na druhé straně Woloczij vysouvá do uličky Goreje a ten míří přesně k tyči. Akce obou střídajících hráčů v 88.min. vrací vedení zpět na stranu hostí 2:3. Domácí vrhají vše do útoku a již v nastavení v 94.min. dlouhý výkop hostujícího brankáře posílá do brejku Tydlačku, který se snaží obstřelit vyběhnuvšího Petruželu. Trefuje jeho rameno a hlavní rozhodčí trochu necitlivě domácího brankáře posílá ze hřiště. V již nic neřešící situaci přísná červená karta, trestný kop a konec zápasu."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „V utkání ve Vidči jsme v 55. minutě měli vést minimálně 5:1, ale své velké šance jsme neproměnili a další akce jsme řešili špatně. Několik výborných zákroků předvedl také domácí brankář Petružela. Někdy od 60.minutě šel náš výkon dolů a naopak domácí začali kousat více a více. Dvě velké šance domácích jsme přežili, vyrovnání pak přišlo v 86.minutě. Naštěstí v 88.min utě střídající dvojice hráčů nám vítězství vrátila zpět - Woloczij vysunul Goreje a ten rozhodl o třech bodech pro nás."

HORNÍ LIDEČ - KELČ 2:1 (0:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Proti Kelčí jsme chtěli přerušit naši sérii bez bodového zisku. V první půli nás ale soupeř zaskočil brankou agilního Jiříčka již po třinácti minutách hry. Vyrovnat se nám do půle nepodařilo a hosté odcházeli do šaten s jednobrankovým náskokem. Druhý poločas jsme začali lépe a již po pěti minutách srovnal Surovec. Poté se hra přelévala z jedné strany na druhou. Sedmnáct minut před koncem udeřil Surovec podruhé a vedli jsme 2:1. Hosté se v závěru snažili o vyrovnání, my jsme naopak mohli své vedení navýšit. Tři body jsme potřebovali pro psychickou pohodu a v dalším kole to zkusíme zopakovat ve Vlachovicích."

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „S Horní Lidčí jsme i v improvizované sestavě odehráli kvalitní utkání a nebyli jsme daleko od bodového zisku. Do vedení nás poslal kanonýr Jiříček a hubený náskok jsme udrželi až do poločasové přestávky. Domácí tým brzy po příchodu ze šaten vyrovnal. Dvacet minut před koncem se domácí radovali podruhé. Ze závěrečného náporu se nám srovnat již nepodařilo."

JUŘINKA - VAL. PŘÍKAZY 4:0 (3:0)

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Utkání s Valašskými Příkazy jsme zvládli bez větších obtíží a dvakrát se střelecky prosadili Vavřík s Vargou. Utkání jsme rozhodli již do 35. minuty, kdy jsme hostím nasázeli tři branky. Valašské Příkazy se do útočení příliš nepouštěli a co prošlo, zachytila naše obrana s brankářem. Druhý poločas jsme kontrolovali vývoj hry, ale přidali jsme pouze jednu trefu. Naše výhra mohla být mnohem vyšší, hostím scházela potřebná kvalita a také větší bojovnost."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Do Juřinky jsme jeli s odhodláním překvapit, ale kvalita Juřinky byla tentokrát nad naše síly. Jsme v situaci, kdy se nám nic nedaří a chybí nám nasazení, emoce a větší touha po vítězství. Ráz utkání určila první třicetiminutovka, kdy domácí dali tři branky. Nám se do zápasu nepodařilo vrátit a soupeř velmi pohodlně dokráčel k tříbodovému zisku."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VIGANTICE 7:1 (2:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Pro hosty je konečný výsledek hodně krutý. V první půli se hrála poměrně vyrovnaná partie a soupeř dokázal srovnat po naší chybě. Pomohla nám branka do šatny, kterou zaznamenal Daniš. Hosté chtěli ve druhém poločasu s výsledkem ještě něco udělat. Přežili jsme jejich šance na vyrovnání, kdy nás podržel brankář a po hodině hry jsme udeřili potřetí. Poté jsme soupeři nasázeli další čtyři branky. Vigantice už nekladly žádný odpor a v oslabené sestavě byly rády, že utkání již skončilo. Vigantice bez Milana Baroše a dalších zraněných hráčů, si tak svůj kalich hořkosti vypily až do dna."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Po utkání s Hrachovcem se nám rozpadla sestava jako domeček z karet. Do Valašského Meziříčí jsme tak odjeli v hodně okleštěné sestavě, samozřejmě i bez vykartovaného Milana Baroše. V první půli jsme s domácím celkem drželi krok. Inkasovali jsme ale zbytečnou branku na 2:1 ve 43. minutě. Ve druhé půli jsme zatlačili domácí tým, ale z několika vyložených příležitostí se nám srovnat nepodařilo. Domácí utkání definitivně rozhodli po hodině hry, kdy se jim podařilo vstřelit dvě slepené branky. V závěru utkání jsme již fyzicky odpadli a domácí toho využili ke vstřelení dalších gólů. Utkání jsme nezvládli, udělali jsme mnoho individuálních chyb a domácí rezerva nás trestala."

HRACHOVEC - ROŽNOV P/R 4:1 (3:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „Začátek utkání jsme měli z říše snů, neboť kanonýr Vala během úvodních deseti minut zkompletoval hatrtrick. Hosté bojují o záchranu v soutěži a mají svoji fotbalovou kvalitu. V první půli se jim podařilo snížit na dvoubrankový rozdíl. Zápas dostal svižné tempo a k vidění bylo spousta pohledných akcí na obou stranách. Druhý poločas se hrálo nahoru a dolů a oba celky si vytvářely brankové příležitosti. V samotném závěru pečetil Žák naši výhru, která ovšem nebyla vůbec jednoduchá a hosté u nás zanechali solidní dojem. Utkání přihlíželo 320 platích diváků a výhrou jsme je pozvali na další domácí utkání proti Vidči."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Nezachytili jsme úvod střetnutí a Vala zaznamenal během deseti minut tři branky. Nicméně jsme se z této situace oklepali a Kolařík ve 29. minutě snížil na svoubrankový rozdíl. Ve druhé půli si oba týmy vypracovaly několik šancí, ale gólmani byli vždy připraveni. V závěru jsme inkasovali počtvrté, ale s favoritem jsme odehráli dobrou partii."

BYLNICE - KATEŘINICE 2:1 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V duelu s Kateřinicemi jsme chtěli potvrdit tři body z Valašských Příkaz a nakonec se nám to i povedlo. Věděli jsme, že Kateřinice jsou nepříjemným protivníkem, ale mají za sebou náročný program. V první půli se hrála spíše šachová partie, hosté lépe kombinovali, my jsme se zaměřili na poctivou obranu a rychlé brejky. První branka padla těsně před odchodem do šaten, kdy se prosadil Krahula. Ještě předtím hostující brankář Vrba mi kryl pokutový kop. Druhý poločas přinesl podobný obrázek. Vycházeli jsme ze zajištěné obrany a hosty na dostřel příliš nepouštěli. Druhou branku přidal deset minut před koncem agilní Řehák. Hosté v nastaveném času dali výsledku kosmetickou úpravu a hned se pískal konec utkání. Výhra je pro nás velmi cenná a posunuli jsme se do klidných vod ve středu tabulky."

Tomáš Zetek, hráč Kateřinic: „Tak zápas to nebyl moc kvalitní ani z jedné strany. Byli jsme více na míči, ale nic jsme nevymysleli a hráli jsme pořádně maximálně po vápno. Za mne máme málo pohybu a je vidět, že pořádně netrénujeme a nevěříme si tolik. Pak při hře každý se balonu zbavuje. Bylnice využila málo s šancí, které jsme jí darovali. A to ještě v první půlce chytil penaltu Vrba. Doufám, že se zvedne tréninková morálka a tím i pak samotná hra bude lepší. Možná už ale někteří hráči mají v hlavě finále krajského poháru na zlínské Letné a podvědomě šetří síly na vrchol své kariéry."

FRANC. LHOTA - VLACHOVICE 3:4 (1:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Francova Lhota začala aktivně a už v 5. minutě šla do vedení po rychlé akci na levé straně, ze které přilétl centr k penaltovému puntíku, kde presně umístněnou hlavičkou k tyči skóroval ligový navrátilec Lukáš Matůš. Ten tak zužitkoval hned svůj první start v základní sestavě svého mateřského klubu po návratu a léčbě zranění. Hra domácích postupně ztrácela drive a navíc katastrofální hra obrany zapříčinili vedení hostí 1:2 Obránci kupili chybu na chybu a navíc své soky ani pořádně nedostupovali a nechávali je zpracovávat míč bez souboje. A tak byli všichni rádi, že vedení nadšeně bojujících hostů nebylo do půle větší.

Do druhé půle nastoupil i hrající trenér Jaroš a i díky němu se o něco zvedla ofenzivní hra domácích. Hosté se soustředili na obranu a kouskování hry. Přestože jim viditelně docházely síly, byli stále nebezpečnější než domácí. Několik dlouhých míčů jim stačilo k dalším šancím a tak už v 53.min. po uprchnutí obráncům odskočili na 1:3. V 56. minutě se proháčkoval po brankové čáře přes tři obráce Ondra Filák, poslal míč před branku a Jaroš přesně zakončil - 2:3. V 61. minutě se obtočil kolem domácích stoperů hostující útočník a ranou za tyčku zvýšil na 2:4. Lhoty stupňovaly svoji územní převahu a hosté zastavovali její snažení jen za cenu neustálého držení v soubojích, z čehož vyplynula v 70. minutě červená karta pro hosty. Francova Lhota dokázala svoji početní výhodu využít až v 88. minutě, když se trefil Kovář - 3:4. V nadstaveném čase se ješte vyřítil sám na branku Radek Chmela, ale ztroskotal na výborném brankáři hostí. Stejně tak jak o minutu později při dorážce v rozhozené obraně a střele do odkryté branky někdo z našich. A tak si bojovnější a s větším nasazením hrající hosté po zásluze odvezli tři body."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „U vedoucího týmu tabulky jsme neměli co ztratit a chtěli jsme potvrdit zlepšenou formu z duelů s Bylnicí a Juřinkou. Podali jsme velmi bojovný výkon a hráči ukázali, jak se má hrát o záchranu v soutěži. Dokázali jsme využít zaváhání domácích obránců a vstřelili jsme čtyři branky. Podařilo se nám snížit ztrátu na celky před námi a v dalším existenčním utkání hostíme Horní Lideč.“

