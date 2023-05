DOLNÍ NĚMČÍ – ÚJEZDEC 4:1 (2:1)

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Myslím, že v upršeném počasí dneska diváci v Dolněmčí příliš fotbalové krásy neviděli. Hosté od začátku působili až odevzdaným dojmem. Hned od úvodního hvizdu jsme kontrolovali hru a dostali Újezdec pod tlak, který jsme však zužitkovali pouze dvěma brankami. Nejprve se trefil přesně Palík, poté si svoji hlavičku do tyčky pohotově dorazil Ondřejka. Následně jsme mohli vedení několikrát navýšit a kdyby na tabuli svítilo skóre 5:0 nikdo by se nedivil. Do šancí jsme se dostávali spíše než kombinační hrou, na kterou jsme si v poslední době hlavně na domácí půdě zvykli, zejména nedůrazem chybujícího hostujícího týmu. Kluci zřejmě čekali, že hosté si branky vstřelí samy a nechtěli jim to dělat složitější. Újezdec v první půli předvedl jedinou, ale krásnou kombinační akci a snížil na 2:1. Nutno ale říct, že to byl zřejmě náš nejhorší letošní výkon. Naší hře chyběla přesnost, nasazení i myšlenka. Jelikož jsem nemohl vystřídat celý tým, v kabině jsme si řekli, že i takový zápas někdy přijde a musíme ho za každou cenu zvládnout vítězně. Druhý poločas byl podobný tomu prvnímu, ale Újezdec bojoval a občas vystrkoval růžky. Poté, co pomezní k udivení naprosto všech přítomných přehlédl asi trojmetrový ofsajd od vyrovnání nás zachránil Semanko. My jsme se snažili střídáním i změnou postů hru oživit, což se nám ale nijak zvlášť nepovedlo. Hosté v průběhu dvakrát vykopávali ještě míč z lajnové čáry, a tak za pochvalu stojí jenom dva proměněné nájezdy Tomáše Stojaspala, který tak stanovil nakonec výsledek na celkem přesvědčivých 4:1. Přesto, že do zahuštěné obrany soupeře se nám hrálo těžce, tak si myslím, že zápas měl být jasně rozhodnutý daleko dřív. Místo toho se však zbytečně složitě rodilo takové to utrápené vítězství, které se ale také počítá a jsem za něj samozřejmě nakonec rád.“

Milan Kroupa, trenér Újezdce: „Zápas poznamenala absence Broni Červenky, který byl dopoledne vyloučen jako trenér Kroměříže, a tak za nás nemohl nastoupit, což byla velká ztráta. Začátek nám nevyšel, po půlhodině jsme zaslouženě prohrávali 0:2. Naštěstí jsme ještě do přestávky výsledek zkorigovali a postupně hru vyrovnali. Ve druhém poločase jsme měli velkou šancí na vyrovnání, ale Macků brankáře Semanka nepřekonal. Dolní Němčí pak na konci přidalo další dvě branky a zaslouženě vyhrálo. Domácí byli herně lepší, my zase bojovnější. Kromě Červenky nám ještě chyběl brankář Pochylý, do branky musel náhradní gólman Kusák, ale zhostil se toho dobře.“

Branky: 75. a 88. Tomáš Stojaspal, 7. Michael Palík, 27. Václav Ondřejka - 42. David Pomajbík. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 150.