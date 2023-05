ÚJEZDEC – ZBOROVICE 3:4 (1:1)

Milan Kroupa, trenér Újezdce: „Do utkání jsme vstoupili velice dobře a brzy vedli 1:0. Zborovicím jsme dál byly vyrovnaným soupeřem. Bohužel před půlkou jsme dostali gól na 1:1. Bohužel ve druhém poločase se na trávníku děly věci, které nešly ovlivnit. Za mě rozhodčí znehodnotil utkání. Zatímco nám dával žluté karty, hostům ani fauly nepískal. Navíc jim odpustil dvě stoprocentní penalty. Hlavně ta na Pomajbíka, kterého v šestnáctce srazil hostující brankář, byla jasná. Vše vygradovalo v poslední minutě, kdy Broňa Červenka soupeři čistě vypíchl míč a my šli do přečíslení 4 na 3. Asi po deseti sekundách ale rozhodčí odpískal faul a nařídil proti nám trestný kop, po kterém hosté zápas rozhodli. Po utkání za námi rozhodčí přišel a omluvil se nám za to, že neví, co pískl. Pro mě je to nepochopitelné. Jinak z naší strany to byl nadstandardní zápas. Kluky chválím za fantastický výkon. Chvílemi jsme byli lepší než Zborovice. Taktiky jsme to zvládli velice dobře i bez čtyř nebo pěti hráčů, kteří nám chyběli. Opravdu jsme s kvalitním soupeřem odehráli velmi dobré utkání. Mrzí nás, že jsme nevyhráli. Rozhodčí utkání hrubě nezvládl. Co je nám platné, že se nám po utkání přišel omluvit.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Jsme rádi, že jsme Újezdci oplatili porážku z podzimu, kdy jsme inkasovali branku v 94. minutě. Naše vítězství se ale rodilo těžce. Bylo to dramatické utkání, které nás stálo spoustu nervů. Soupeř hrál důrazně, ostře, některé zákroky byly i za hranou. Domácí chvílemi nechtěli hrát míč, ale naše hráče. My jsme do utkání vstoupili špatně a od druhé minuty prohrávali. Navíc se nám brzy zranil stoper Jičínský, který musel střídat. Vypadli jsme z tempa a místo toho, abychom podrželi balon a kombinovali, tak jsme balon jenom zbrkle nakopávali dopředu. Prohrávali jsme souboje, špatně jsme řešili finální fázi. Naštěstí se nám ve ve 43. minutě povedlo srovnat na 1:1. Ve druhém poločase jsme hráli na tři útočníky. Podařilo se nám odskočit na 3:1, ale soupeř vzápětí snížil na 3:2. Pak z toho bylo drama. Domácí po chybě ve středu naší obrany skóre srovnali. Závěr byl dramatický, vypjatý. Po regulérním faulu na našeho hráče jsme zahrávali standardku a Hanus hlavou strhl vítězství na naši stranu. Už předtím tam měl jasnou tutovku. Taky jsme dvakrát nastřelili břevno, měli i další šance.“

Branky: 2. Jakub Macků, 56. Roman Vacula, 65. David Pomajbík - 51. a 54. Dominik Knap, 43. Jan Krejčíř, 90. Martin Hanus. Rozhodčí: Korch. Diváci: 211.