Na poslední místo klesly Kunovice, tři body mají i Koryčany. A právě jejich trenér Karel Rotter na pondělní schůzi výkonného výboru nabídne svoji rezignaci.

ZBOROVICE – TĚŠNOVICE 2:1 (1:1)

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Narazili jsme na velmi kvalitního soupeře, který si v zápase vypracoval více brankových příležitostí, ve druhém poločase nedal ani penaltu. Stejně jako před týdnem v Kunovicích nás při ní podržel gólman Harásek. Zápasu by více slušela remíza, nerozhodný výsledek by byl spravedlivější, při nás tentokrát stálo i štěstí, ale utkání jsme zvládli i svou bojovností a zarputilostí. V obraně jsme ale stejně jako v Kunovicích byli poněkud horší. Začali jsme dobře a po gólu Hanuse vedli 1:0. Pak si ale naši dva hráči dávali přednost, čehož soupeř využil a po hrubé chybě jsme inkasovali lacinou branku. Zatímco hostům po vyrovnání narostla křídla, my jsme znejistěli. Těšnovice nás zlobily, neustále hrozily z brejků. My jsme byli vzadu nejistí, ale zase jsme Hanusem využili dvě standardní situace. Pro diváky to byl celkově zajímavý a otevřený fotbal. Hrálo se nahoru a dolů. Bylo vidět, že se potkaly dva týmy z popředí tabulky. Hlavně začátek ale ovlivnil vydatný déšť, který se před úvodním hvizdem spustil. Hrálo se i v dešti. Na mokrém terénu to klouzalo, hra byla hlavně na začátku plná nepřesností.“

Petr Suchánek, kondiční trenér Těšnovic: „Přesvědčili jsme se, že každá šňůra má svůj konec. Na začátku utkání nám pěkně sprchlo. Byla to slušná průtrž i s kroupami. Prvních deset minut to bylo nehratelné. Dostali jsme gól po standardní situaci, ale celkem rychle jsme se vrátili do hry, když Janoštík vyrovnal na 1:1. V prvním poločase jsme měli o trochu víc šancí, které měli skončit gólem. Byla velká chyba, že jsme soupeři do přestávky neodskočili. Také druhý poločas byl od nás relativně dobrý. Bohužel za stavu 1:1 Janoštík neproměnil penaltu, což na nás trošku zanechalo stopy. Chvíli jsme byli pod dekou, čehož Zborovice využily a ze standardky se jim podařilo dát druhý gól. Ve zbytku utkání jsme se měli mírně navrch. Soupeře jsme dostávali pod tlak dlouhými nakopávanými balony, ale zbytečně jsme to tlačili na sílu. I tak jsme si vypracovali šance na vyrovnání, ale v koncovce se nám nevedlo. Zatímco doteď nám to vpředu šlo, nyní jsme si vybrali smůlu. Blízko ke gólu jsme byli v nastaveném čase. Kopali jsme roh, v šestnáctce soupeře byli všichni včetně gólmana. Večerka měl na noze vyrovnání. Balon trefil přímo z voleje, ale letěl přímo domácímu brankáři do náruče. Pokud by to šlo jinam, byl by to jasný gól. Jinak diváci viděli zajímavý a vyrovnaný zápasy. Na šance jsme byli lepší, ale hraje se na góly a Zborovice daly o jeden víc, proto vyhrály. My jsme do utkání nastoupili i s Karlem Majkričem, který k nám zamířil z Kvasic. Zatímco my byli kompletní, domácí oslabení nejen o vyloučeného Ordoše, takže jsme toho chtěli využít, což se nám ale nepodařilo.“

Branky: 10. a 62. Martin Hanus - 15. Radek Janoštík. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 240.