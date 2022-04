Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Když jsme si přečetli, že soupeř jako jediný ještě neprohrál, byla to ta naše největší motivace. Do utkání jsme šli s defenzivní taktikou, protože kvalita Osvětiman je obrovská. Od začátku jsme poctivě bránili. Soupeř byl více na balonu, ale moc šancí si nevypracoval. My jsme si v prvním poločase vytvořili dvě tutovky, které jsme nedali. Soupeři jsme pak nabídli jedbu brejkovou situaci, ze které nám dal gól. Byla to po hříchu jediná šance hostů do přestávky. Ve druhé půli jsme se však zvedli a výsledek vyrovnali na 1:1. Osvětimany nám pak po vlastním gólu zase odskočily. Míč skončil v naší síti po rohovém kopu a dvou tečích, takže kdyby hosté ve vápně nebyli, nic by se nestalo. I po tomto smolném momentu jsme se ale otřepali. Za stavu 1:2 jsme ale měli i štěstí, protože hosté neproměnili velikou šanci. Kdyby nám odskočili na 3:1, těžko bychom výsledek srovnávali. Takto jsme vyrovnali Pěničkou po rohovém kopu. Za stavu 2:2 jsme měli největší šanci rozhodnout zápas my, když šel Šimon Moravanský z boku sám na brankáře, ale místo střely volil přihrávku, která sice skončila v bráně, ale rozhodčí přísně odmával velmi těsný ofsajd. Na sudího se ale nezlobíme, hlavní vinu nese náš hráč, který to prostě měl vzít na sebe a ne nahrávat do prázdné brány. Jinak bod s respektem k soupeři určitě bereme. Jsme hrdí na to, že jsme jako první Osvětimany připravili o nějaké body.“

Jiří Perůtka, záložník Osvětiman: „Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme nevyhráli, ale vědu z toho neděláme. Tentokrát jsme moc nebezpeční nebyli. Za mě jsme si vytvořili strašně málo šancí ke skórování. Spoléhali jsme jeden na druhého. Čekali, někdo něco s míčem, který jsme si jen tak přehazovali, udělá. Sice jsme dvakrát vedli, ale pokaždé jsme si nechali dát hloupě vyrovnávací gól. Uprostřed hřiště nám chyběl Šumi (Šumulikoski – pozn. red.), který umí vytvářet šance, uvolnit spoluhráče. Bez něj nám nahrávka moc nešla. Nedokázali jsme si vytvořit pořádnou šanci. Furt jsme jenom čekali, až ten, co má míč, jej doveze až do brány. Přitom nikdo z nás sám nic nezmůže.“

Branky: 56. Miroslav Kobzinek, 76. Dominik Pěnička - 41. Miroslav Čevelík, 67. Tomáš Smejkal vlastní. Rozhodčí: Korch. Diváci: 220.

HLUK – NIVNICE 3:2 (1:1)

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Vcelku pěkná dubnová sobota a v Hluku se hrálo derby. Vzpomínat na návštěvy před lety je jenom nostalgie. Dnes přišli hlavně fandové, kteří mají fotbal rádi a chodí na něj hlavně doma. Z Nivnice přijelo také několik jeho věrných fandů, takže atmosféra byla celkem solidní. To se nedá říci o první půlhodině zápasu. Nepřesnost v přihrávkách na obou stranách. Domácí se v 10. minutě ujali po hlavičce Horáka, po rohovém kopu vedení 1:0. To však nevedlo k nějaké ofenzívě. Hosté se osmělili a Radim Straňák prošel obranou jak nůž máslem, ale Pěgřim ho vychytal. Ve 41. minutě jsme kopali rohový kop, kdy jsme mohli dát branku, ale zaspali jsme při protiútoku. Hosté šli do přečíslení, Radim Straňák našel pěknou přihrávkou Bumbalíka a ten k tyči srovnal na 1:1. Před koncem poločasu prohrál souboj se Soukeníkem Škorec, nivnický hráč ale poslal ve vyložené šanci míč vedle. Bylo to varování pro domácí hráče, protože bylo vidět razantní zlepšení ofenzivní činnosti hostujícího mužstva. Druhou půli jsme začali skvěle. Po trestném kopu v 47. minutě Crla hlavou vzal vedení zase pro domácí mužstvo. Hosté byli nebezpeční v každé útočné akci, ale přišla 67. minuta a Bumbalík šel zbytečně protestovat k rozhodčímu, po celkem nezajímavé akci a dostal za to, po své první žluté kartě, červenou kartu. Jeho nedisciplinovanost. Tím se karta trochu obrátila a čas hrál nyní proti Nivničanům. V 72. minutě si v pokutovém území zahrál volejbal domácí Crla a byla z toho penalta, kterou s jistotou proměnil Radim Straňák. Proti deseti se domácí více dostávali do hry. Šimoník trefil z přímého kopu břevno, po akci Zelinky ukopl gólovou šanci před nosem Zlínskému nivnický obránce Hladiš. Hosté však chtěli bod. Vrhli se do útoku a byli nebezpeční, ale šanci už si nevytvořili. Snad jednu, kdy nivnický hráč poslal balon zase mimo branku. v 86. minutě dostal v pokutovém území balon Sopůšek a tady bylo vidět, jaký to je pro Hluk hráč. Lehce obešel nivnického obránce, podíval se kde je volno a nedal Hladišovi šanci. Bylo to hlavně ve druhém poločase velmi dramatické utkání. Útoky na obou stranách se střídaly v rychlém tempu, s prvním poločasem se to nedalo srovnat. Nivničané by si bod zasloužili, ale na to se fotbal nehraje. Hraje se na branky a jednu víc vstřelili tentokrát Hlučané.“

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „S Nivnicí je to pokaždé těžké utkání. I když jsme tam na podzim vyhráli 4:1, hodně jsme se nadřeli. S kluky jsme se o tom před zápasem bavili a znovu jsme se o tom přesvědčili. Nivnice má dobré a důrazné mužstvo. Nechci říct, že nám to nesedí, ale museli jsme se s tím vypořádat. Prvních třicet minut bylo slušných. Pak jsme na patnáct minut vypadli, soupeř se chytil a skóre srovnal. O přestávce jsme si řekli, že ve druhé půli budeme muset hrát jinak, rychleji a hlavně musíme běhat, protože Nivnici jsme vlili novou krev do žil. Museli jsme to nějakým způsobem zastavit. Vstup do druhé půle nám vyšel, dali jsme gól na 2:1. Po zbytečném vyloučení hostujícího hráče jsme zápas mohli rozhodnout dřív než v 86. minutě. V dobré pozici byl Zelinka, hlavičkoval Crla. Pro nezaujatého diváka to bylo zajímavé utkání, pro nás trenéry to bylo hodně stresující. Navíc nám vypadl stoper Horák, který má svalové problémy. Je to takové nečitelné. Chybět může týden nebo i měsíc, což je problém, protože jsme dohrávali se třemi dorostenci. I když jsme vyhráli s odřenými uši, jsme spokojení. Pokud to takto bude pokaždé, zlobit se nebudeme. Jedeme dál. Máme před sebou zápasy s Bojkovicemi a Osvětimany, dva nejtěžší soupeře. Budeme čekat, až se uzdraví Tomáš Martiš. Snad to bude brzy.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Porážka mě neskutečně štve. I když jsme byli lepší a vytvořili si daleko víc příležitostí, body však má soupeř. Doplatili jsme na neproměňování šancí. My jsme měli osm tutovek, dali jenom dva góly. Fotbal nemá logiku. Přitom kluci bojovali, jezdili po zadku, byli lepší. Nemám jim co vytknout. Tedy až na Bumbalíka, který nás už podruhé na jaře oslavil. Nechal se vyloučit v Těšnovicích, nyní dostal hloupou červenou kartu zase. Úplně tím znegoval svoji vstřelenou branku, svůj výkon. Jsem na něj naštvaný, vůbec to nechápu. Klukům jsem před zápasem říkal, že Hluk chce hrát fotbal, což nám vyhovuje. Domácí si nic vypracovali a vedli 2:1. My jsme do druhé inkasované branky měli snad čtyři šance. Možná jsem na hráče až příliš kritický, ale některé věci mi prostě vadí. Chápu, když uklouzne stoper, to se stane, takový je fotbal, ale mít venku osm šancí a nemít žádný bod, je k vzteku.“

Branky: 10. Zdeněk Horák, 47. Ondřej Crla, 86. Roman Sopůšek - 41. David Bumbalík, 72. Radim Straňák z penalty. Rozhodčí: Veselý. Červená karta: 67. Bumbalík (Nivnice). Diváci: 180.

DOLNÍ NĚMČÍ – BUCHLOVICE 2:2 (0:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Byl to vyrovnaný zápas, remíza asi odpovídá. Hosté po prvním poločase vedli 1:0, když nám dali gól z trestňáku. Za tohoto stavu mohli přidat druhou branku. My jsme zase měli tutovku za stavu 2:1 pro nás, ale Tomáš Stojaspal další gól nedal. Ke konci byl vyloučen jeden hostující hráč, ale to bylo chvíli před koncem.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Spoléhali jsme na rychlé brejky a po jednom z nich jsme Jakub Kořínek nastřelil tyčku. Pak z padesáti metrů vystřelil David Křiva a jeho dalekonosná rána lízlo břevno a míč spadl na horní síť. V první půli jsme hráli po větru a měli jsme další útoky. Vyřešili jsme až akci ve 32. minutě, kdy Hromada nahrál Křivovi a ten sám před gólmanem uklidil balon k tyči. Ve 37. minutě šel Křiva sám na brankáře téměř z poloviny hřiště, ale zastavil jej zdvižený praporek asistenta rozhodčího, který odmával ofsajd. Ten přitom vůbec nebyl. Mohli jsme jít do vedení 2:0. Domácí naopak v první půli nic neměli, hráli jenom po vápno. Ve druhém poločase zahrával soupeř spoustu trestných a rohových kopů. Po jednom z nich Stojaspal poslal míč k tyči. V 72. minutě ještě za stavu 1:1 šel David Křiva sám na brankáře, který mu ale zmenšil úhel a velkou šanci zneškodnil. Míč se pak odrazil k Jakubu Kořínkovi a ten z boku překopl prázdnou bránu. Mohli jsme jít do vedení, místo toho nám domácí po standardní situaci dali druhý gól. Centr do šestnáctky jsme hlavou odvrátili pouze k Bídovi, jeho střelu asi tečoval Krchňáček a rázem jsme prohrávali. Naštěstí jsme skóre v 82. minutě vyrovnali. Trestný kop Křivy brankář Dolního Němčí neudržel a dorážející Tomeček uklidil balon pod břevno. V závěru byl ještě vyloučen náš Tomáš David, takže jsme dohrávali v deseti, ale oslabení jsme už zvládli i se zraněným gólmanem, který to musel dochytat. Myslím, že remíza je spravedlivá. Mohli jsme vyhrát i prohrát. Ukázalo se, že máme bojovného ducha a velkou vnitřní sílu.“

Branky: 66. Tomáš Stojaspal, 77. Pavel Krchňáček - 32. David Křiva, 82. Zdeněk Tomešek. Rozhodčí: Hrubý. Červená karta: 87. David (Buchlovice). Diváci: 150.

KUNOVICE – BOJKOVICE 1:2 (1:1)

Jiří Chramcov, trenér Kunovic: „S předvedeným výkonem jsem spokojený, hra byla dobrá, ale neproměňujeme šance, což nás sráží a stojí body. Bylo to stejné jako v Nivnici. I doma s Bojkovicemi jsme si vypracovali spoustu tutových šancí, které neproměníme. Viz Bihári, Šašinka, Marovič. Zlomový okamžik přišel ještě v prvním poločase, kdy jsme inkasovali vyrovnávací branku. Bohužel jsme hostům darovali gól. Nevím, jestli za něj může brankář, ale když už se rozběhl, měl za míčem jít. Nebo měl zůstat stát. Ve druhé půlce jsme hráli s větrem na brejky, ale žádný z nich jsme neproměnili. Druhý klíčovým okamžikem byla nevyužitá šance Biháriho za stavu 1:1. Nedal a z protiútoku jsme inkasovali branku na 1:2. Pak už to byla taková frustrace z toho, že tutovky neproměníme. Dál nás trápí i velká marodka. Chyběli Kříž, dlouhodobě Roubal, nemocný Masařík. Museli pomoct dorostenci, ale oba se s tím poprali velice dobře.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Spokojený jsem hlavně s výsledkem a třemi body, které jsou pro nás dobré. Byli jsme favoritem, ale fotbal z naší strany plakal. Nejsme spokojení s tím, co jsme tady předvedli. V prvním poločase jsme bohužel nedokázali využít podpory silného větru, ba naopak. Dlouhé nákopy nám vítr bral, nehráli jsme vůbec jednoduše. Domácí nás z brejku potrestali, dali nám rychlý gól. My jsme se nemohli najít. V první půli jsme se nesoustředili na hru, neustále se dohadovali. Naštěstí jsme do přestávky alespoň vyrovnali na 1:1. Věřil jsem, že se náš výkon ve druhé půli zlepší. Trošku jsme sestavu prostřídali, dali tam zkušenost, ale hra byla z naší strany nepřesná. Bylo to hodně rozhárané, chyby byly na obou stranách. Hrálo se nahoru dolů, vypadalo to na ofenzivní fotbal, ale spíš to bylo o tom, že si ani jeden z týmů nedokázal dvakrát nebo třikrát po sobě přihrát míč. Hrálo se jenom na náhodu, na nákopy. Do toho vstupoval silný vítr, který komplikoval zpracování i odhad balonu. Myslel jsem si, že to skončí remízou, naštěstí nám vyšel jeden protiútok. Kunovice měly v hektickém závěru standardky, klidně nám tam mohlo něco spadnout. Podržel nás gólman. Chyběl nám akorát Martinec.“

Branky: 11. Radek Bihári - 38. Vojtěch Dolina, 73. Tomáš Gorčík. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 100.

KORYČANY – FRYŠTÁK 1:1 (1:1)

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Remíza je pro nás ztráta. Doma jsme chtěli vyhrát a taky jsme na to měli. Do utkání jsme ale vstoupili vlažně, čehož soupeř využil a v osmé minutě šel zaslouženě do vedení. My jsme prvních deset minut nehráli dobře, ale postupně jsme hru vyrovnali a za stavu 0:1 jsme měli dvě stoprocentní šance, které gólman hostů bravurně zlikvidoval. Pak jsme měli dokonce výhodu pokutového kopu, která zahrával Dominik Kaňa, ale brankář Fryštáku se opět vyznaamenal a jeho ránu chytil. Přesto se nám ještě před poločasem podařilo kuriózní ranou ze čtyřiceti metrů srovnat na 1:1. Dalekonosný oblouček Daniela zapadl hezky do sítě. Ve druhé půli jsme byli mírně lepší, šancí však bylo poskrovnu. Výjimkou byla závěrečná desetiminutovka, ve které jsme měli drtivý tlak a dvě nebo tři příležitosti, které zaváněly gólem. Bohužel nám nebylo přáno. Všechno pochytal výborný brankář Fryštáku. Citelně nám chyběl kanonýr Gejdoš, který byl s přítelkyní na dovolené. Jinak to byl poklidný zápas.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták odjel k nejvzdálenějšímu soupeři do Koryčan s odhodláním přivézt zpět domů nějaké body. Od začátku se pustil do soupeře a po pár minutách vedl, když branku vstřelil Dobeš. Domácí zaskočení úvodem čtvrtinu utkání prospali, jenže situace se brzy obrátila. Nejdříve byl nařízen pokutový kop proti nám, ale domácí hráč nedal. Do přestávky ovšem Koryčany přeci jen srovnaly. Po změně stran přetahovaná o vítěznou branku neměla vítěze a zápas skončil remízou 1:1.“

Branky: 42. Ondřej Daniel - 8. Jiří Dobeš. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 110.

ŠUMICE – NEDACHLEBICE 3:2 (1:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Soustředili jsme se na začátek zápasu, abychom nedostali nějaký hloupý gól. Chtěli jsme z pozorné obrany vyrážet do rychlých kontrů, což se nám celkem dařilo. Stejně jsme ale z první vážnější šance hostů prohrávali, když jsme se špatně domluvili. Nesložili jsme ale zbraně a brzy ze standardní situace vyrovnali. Do druhého poločasu jsme vstoupili mnohem lépe. Byli jsme aktivnější, hosty jsme zatlačili a vytvářeli si šance. Zaslouženě jsme vedli 3:1. Nedachlebice, který byly dobrý a fotbalový soupeř, to ale nevzdaly a zaslouženě výsledek snížily. Konec byl hektický. Bylo to hlavně o tom, jestli odoláme tlaku soupeře a výsledek udržíme. Dopředu jsme se už moc nehnali. Po třech prohrách jsme totiž potřebovali zabodovat, což se nám podařilo, takže jsme spokojení. Nyní máme před sebou soupeře, se kterými si můžeme normálně zahrát.“

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Nehráli jsme dobře. Soupeř byl lepší, zaslouženě vyhrál. My jsme si body nezasloužili. Naši kluci nebyli v ideálním rozpoložení, top formě. Sice jsme vedli 1:0, ale náskok ztratili a po přestávce tahali za kratší konec. Dva góly jsme inkasovali ze standardních situací, jeden ze hry. My jsme si vypracovali minimum vyložených šancí. Chyběl nám vyloučený Vrták a zraněný Klvaňa. Jinak utkání bylo poklidné.“

Branky: 28. Tomáš Andrlík, 69. Stanislav Pilka, 74. Libor Žáček - 23. Jiří Řezník, 78. Filip Brzica. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 150.

TĚŠNOVICE – ZLECHOV 1:0 (1:0)

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Zápas moc koukatelný nebyl. Utkání hodně ovlivnila bouřka, která přišla hned ze začátku. Pršelo celý první poločas, takže terén byl takové těžší. Bojovalo se hlavně ve středu pole, bez vyložených šancí. Utkání bylo vyrovnané, bojovné. My jsme dali gól ve 13. minutě, kdy se střelou ze střední vzdálenosti prosadil navrátilec v sestavě Jan Urubek. Ve středu hřiště nám hodně pomohl, navíc dal jediný gól zápasu. Zlechov byl těžký soupeř. Měl jednu nebo dvě šance, kdy nás klidně mohl připravit o body, ale brankář Filip Zavadil nás podržel. Jinak to bylo klidné utkání. Přišlo velice málo lidí, takže se hrálo v komorní atmosféře. Tři body ale máme, což je hlavní. Navíc se pomalu začínají vracet kluci po zranění, takže ve Fryštáku by to mohlo být ještě o něco lepší.“

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „S remízou by asi byly spokojené obě strany. Zápas rozhodla naše nekoncentrovanost v prvních patnácti minutách. Nechali jsme soupeře vystřelit jedinou střelu na naši bránu a byl z toho gól, což rozhodlo. Ve druhém poločase jsme zvýšili tlak. Měli tři samostatné nájezdy a tři stoprocentní tutovky, ale gól jsme nedali. Domácí podržel skvělými zákroky jejich výborný brankář. Pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Bohužel nám v Těšnovicích scházel jediný hrotový útočník Tomáš Vaněk, který onemocněl. Jinak stále nemohu stabilizovat sestavu, protože dvakrát za sebou nehrajeme ve stejném složení. Šance si vytvoříme, ale nedáme je a v tom je rozdíl mez námy a týmy z horní poloviny tabulky. Už je to poněkolikáté, co jsme prohráli o branku. Je to škoda, ale věřím, že brzy přijde top zápas, kdy se konečně rozstřílíme a chytíme.“

Branka: 13. Jan Urubek. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 80.