Vojtěch Kučera, útočník Osvětiman: „Krásná slunečná sobota, čekali jsme třaskavé derby proti Koryčanům, které bývá vždy vyhrocené a těšili jsme se všichni na zápas. Bohužel tři hodiny před utkáním jsme se dozvěděli, že soupeř nedojede, pro údajný nízký počet hráčů. Jestli se nás ty týmy spíše nebojí, letos je to třetí utkání v sezóně (kontumace proti Těšnovicím a Koryčanům, a utkání venku proti Kunovicím, které bylo ukončeno hned ve 20. minutě pro nízký počet hráčů domácích). Nás také nebývá dvacet, vždyť v minulém důležitém utkání proti Hluku za nás hrál trenér, dále brankář, který už s námi dva roky nechytá, ale zápas jsme odehráli se ctí a nakonec uhráli i velmi cenný bod a takový zápas poté potěší ještě více. V tomhle utkání jsme měli mít na lavičce jediného náhradníka a to právě zmiňovaného bývalého brankáře, který hrál minulý týden v základu. No nedá se nic dělat, bereme tři body a naše šňůra neporazitelnosti se v této sezóně vyšplhala na číslo jednadvacet. Hráči a realizační tým tedy volnou sobotu využili společným sledováním českého týmu na mistrovství světa v hokeji při pivu a klobásce.“

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Po minulém týdnu, kdy jsme měli kupu zraněných, se k nim přidali další tři kluci s horečkami. Čekali jsme, jestli se jejich stav nezlepší. Bohužel když jsme v sobotu dopoledne zjistili, že nás do Osvětiman pojede devět a to ještě všichni z toho nejsou zcela fit, museli jsme soupeři zavolat, že na utkání nepřijedeme. Vím, že je to naše ostuda a že prohrajeme kontumačně a zaplatíme pokutu, ale nic jiného se dělat nedalo. Osobně mě to velmi mrzí, protože Osvětimany mám ze Žádovic, kde bydlím, ze všech soupeřů nejblíž. Celou dobu co jsem v Koryčanech jsem se na zápas těšil, nakonec to dopadlo jak asi nemělo. Nemám podobné věci rád, opravdu ale nebylo zbytí. Musíme se soupeři omluvit, ale jiné východisko nebylo. Nemáme dorost, už tak by hrál vedoucí mužstva a náhradní gólman. Nemělo by to smysl. Nebavilo by to nás ani je. Snad se ve větším počtu sejdeme př dalších zápasech. Naše situace opravdu není jednoduchá.“

NEDACHLEBICE – HLUK 1:0 (0:0)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Pro nás je to velké vítězství nad velmi kvalitním soupeřem. Výhra se rodila velice těžce. V prvním poločase jsme byli malinko ustrašení. Soupeř byl herně lepší, vypracoval si i nějaké příležitosti. Po přestávce jsme ale vyrovnali hru a po standardní situaci dali vedoucí gól. Náskok už jsme poctivou hrou nepustili. Celkově to byl asi remízový zápas. Měli jsme více štěstí. Nás v prvním poločase podržel gólman, který chytil soupeři nějaké větší šance. My jsme zahrozili hned na začátku druhého poločasu, další akce jsme nedohráli. Hluk tam měl po přestávce jednu nebo dvě střely. Nám chyběl křídelník Kafka, kterého nahradil Řezník. Jinak byla sestava stejná jako v Kunovicích. Kluky musím za výkon i přístup pochválit. Zápas opravdu odmakali.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Věděli jsme, že domácí potřebují body k záchraně a po vítězství v Kunovicích byli nažhaveni i na náš tým. Naše mužstvo není stále kompletní, navíc pro zranění nenastoupil brankář Pěgřim, k tomu už v 6. minutě odstoupil Skovajsík. Takže oba stopeři jsou mimo hru. Zastupuje Crla a v neděli byl druhý stoper Přecechtěl. Přestože začátek patřil domácím, od 20. minuty jsme byli lepším mužstvem. Nedařilo se však Zelinkovi, takže jsme si moc šancí nevytvořili. Ve 35. minutě dal sice Zelinka branku, ale rozhodčí na lajně zvedl praporek na znamení ofsajdu. Ve 40. minutě měl velkou šanci Sopůšek, ale brankář Hubáček zabránil gólu. Druhý poločas jsme měli více míč na kopačkách, domácí si až do 68. minuty žádnou šanci nevytvořili, až přišla 68. minuta, kdy domácí zahrávali volný kop do našeho pokutového území, který umístil neveliký fotbalista Bartoš hlavou do sítě Gaška. Jak se to mohlo stát, to ví jen naše obrana. Začali jsme s velkou snahou utkání alespoň vyrovnat. Dvě šance Ondry Machaly však vychytal Hubáček a David Zlínský zase svoji šanci neproměnil. Domácí zásluhou jedné standardky své vítězství udrželi. Nehráli jsme dnes dobře, byli jsme nepřesní, v útoku málo tvořiví a tím i méně nebezpeční. Je fakt, že nás trápí zranění klíčových hráčů, ale i dnes jsme prohrát nemuseli. Nechci to opakovat, protože někteří soupeři to nemají rádi, že je to výmluva, ale hrát proti Nedachlebicím u nich doma za stavu 1:0 se čtyřmi dorostenci v sestavě není záviděnihodné pro žádného trenéra.“

Branka: 68. Michal Bartoš. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200.

TĚŠNOVICE – ŠUMICE 5:1 (3:0)

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Nám se konečně vrátili do sestavy kluci, co byli zranění. Ve středu hřiště nastoupili Bartůšek s Urubekem, který stál po červené kartě, a jejich přítomnost byla hned znát. Je fakt, že Šumice byly prvních dvacet minut lepší. Byly více na míči, měly náznaky šancí. My jsme to však přežili a hned z první vážnější akci dali Suchánkem gól na 1:0. Brankou jsme se dostali do pohody a do přestávky přidali Mršťákem a Urubkem další dva góly. Na začátku druhé půle jsme z brejku dostali branku na 3:1. I přesto jsme byli lepším týmem. Dařila se nám kombinace, měli jsme další šance. Přidali jsme dva góly a vysoko vyhráli. Výsledek je krásný, ale ve druhém poločase jsme měli ještě více šancí. Celkově jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Konečně si to všechno vedlo.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Domácí hráli dobře, kombinačně. My jsme sice byli o něco lepší na míči, soupeř ale svojí zkušeností potrestal veškeré naše chyby. Těšnovice mají dobrý mančaft, který chce hrát fotbal. Tři branky jsme domácím sami usnadnili vlastními chybami. Těšnovice je ale chytře potrestaly. My jsme sice ve druhém poločase zariskovali, zkoušeli jsme to otočit, ale domácí si to svými zkušenostmi již uhráli. Těšnovice už nás do mnoha šancí nepouštěly. I když jsme na začátku druhého poločasu dali branku, udělali jsme další chybu a ze standardní situace jsme inkasovali na 4:1. Domácí se uklidnili a zápas se v klidu dohrál. Ve druhém poločase jsme zkusili sestavu prostřídat, dostat do hry více hráčů, ale porážku jsme stejně neodvrátili.“

Branky: 27. Petr Suchánek, 31. Josef Mršťák, 40. Jan Urubek, 68. Ondřej Šilinger, 78. Jiří Bartušek - 53. Michal Kelíšek. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 120.

BOJKOVICE – NIVNICE 1:6 (1:3)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Věděli jsme, že to pro nás bude těžký zápas. Nivnice má široký kádr, což je na dnešní dobu úplně nadstandardní věc. Nejen my s tím bojujeme a sestavu stěží skládáme dohromady. Nivnice má kvalitní tým, který je vždy připravený a nikdy nám nedá nic zadarmo. Věděli jsme, že na úspěch můžeme pomýšlet jen tehdy, když se vydáme na maximum, což se nestalo. Soupeř dal brzy dvě branky a odskočil nám. My jsme se na něj snažili dotáhnout. Obrovská chyba byla, že když jsme se kontaktní brankou dostali zpátky do zápasu, ve 44. minutě z brejk jsme obdrželi branku na 3:1. O přestávce jsme věřili, že se ve druhé půli zvedneme stejně jako s Hlukem, ale hned na začátku druhé půle jsme dostali na 4:1 a bylo po zápase. Hosté byli lepší. Nivnice nás ničím nepřekvapila. Představila se u nás jako běhavý, rychlý a důrazný mančaft. My jsme se jim bohužel v těchto atributech nevyrovnali. Po celou dobu jsme hráli druhé housle a zaslouženě jsme prohráli. Soupeř byl lepší, nám nešlo nic. Z porážky ale tragédii neděláme. Víme, že každý den není posvícení. Možná je i lepší, že jsme prohráli 1:6 než smolně 1:2. Musíme se zase zvednout a uvědomit si, že nejsme až tak dobrý mančaft, který bude každého porážet. Příště se musíme zlepšit. Co mě zklamalo, že všichni nebyli stoprocentně připravení a zápas v hlavě podcenili. Nivnice je nyní mužstvo s nejširším kádrem a s nejlepším formou.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Povedl se nám začátek, kdy jsme hned ve druhé minutě šli hlavičkou po standardní situaci do vedení. Od té doby jsme začali hrát svůj fotbal. Brzy jsme přidali druhou branku a od třicáté minuty jsme nepochopitelně začali balony pouze nakopávat dopředu a na chvíli z toho byla holomajzna. Navíc jsme udělali nesmyslnou a zbytečnou penaltu, po které domácí snížili na 2:1. Naštěstí se nám v poslední minutě první půle podařilo z brejku dát na 3:1. Ve druhém poločase jsme byli na hřišti jednoznačně lepší. Hned zkraje jsme přidali čtvrtý gól a bylo rozhodnuto. Branek mohlo víc nakonec i víc, ale s výkonem i výsledkem jsme samozřejmě spokojení. Vždyť jsme vyhráli venku 6:1. (úsměv) Výhry si vážíme, protože Bojkovice mají dobrý mančaft. Holt jim to tentokrát nevyšlo. I když domácí byli chvílemi podráždění a lítaly i jiskry, kromě deseti minut jsme byli po celý zápas jasně lepší. Gólovek jsme měli na dva zápasy. Výsledek je pro soupeře ještě milosrdný. My máme teď opačné starosti než většina týmů v soutěži. Vždycky přemýšlím, koho postavím. Někteří si musí na šanci počkat, protože v posledních třech zápasech jsme získali devět bodů a jediný gól dostali z nesmyslné penalty. Na lavičce byli hráči, kteří by v jiném mančaftu této třídy nastupovali od začátku.“

Branky: 38. Daniel Vacula z penalty - 44., 51. a 70. Ondřej Kolaja, 2. Lukáš Pavluš, 20. Stanislav Josefík, 81. David Bumbalík. Rozhodčí: Tvardek. Diváci: 251.

BUCHLOVICE – KUNOVICE 6:1 (2:0)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Zasloužené vítězství. V prvním poločase se oba mančafty spíše jenom oťukávaly. V sedmé minutě zahrozil pěknou hlavičkou Hromada, pak měl velkou šanci mladý Jakub Kořínek, který z pozice mezi penaltu a malým vápnem hostující branku překopl. Hned v úvodních patnácti minutách jsme mohli jít do vedení, ale obě šance jsme zahodili. Kunovice se v prvním poločase nedostaly k ničemu. Jejich hra nebyla tolik uspořádaná, proto poločasový výsledek 2:0 odpovídá dění na hřišti. První gól mladému Kořínkovi naservíroval Křiva, který se pak trefil hezky do šibenice. Na to, že nastoupil se sebezapřením, podal velice dobrý výkon. Hned na začátku druhého poločasu jsme zvýšili skóre Mikulou, kterému nacentroval Belant, na 3:0. Pak se pro průniku prosadil Lukeštík. Za stavu 4:0 jsme na chvíli usnuli na vavřínech, z čehož pramenilo soupeřovo břevno. Vyloženou šanci ale Kunovice neměly. Prosadily se Bihárim z trestného kopu. My jsme však mezi tím měli další šance. Křiva nastřelil břevno, neuspěl ani hlavičkující Mikula či Kořínek. Kdyby zápas skončil 9:3, nikdo se nemohl divit.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Dnešní body jsme domácím věnovali našimi individuálními chybami, které jsou důsledkem přístupu, ale tohle už jsem říkal mnohokrát. Bohužel rozpoložení týmu není dobré, sráží nás chyby, které soupeři potrestají a my nejsme schopni reagovat na vývoj utkání. Buchlovice hrály ze zatažené obrany, do které se nám těžce prosazovalo. Poté hrozily z rychlých brejků a ty trestaly. V prvním poločase jsme si nevytvořili žádnou šanci kromě jednoho trestného kopu. Buchlovice hrály organizovaně, utkání měly pod kontrolou. My jsme se těžko dostávali do vápna. A když už jsme se tam ve druhém poločase dostali, tak jsme z toho nic nevytěžili. Za stavu 3:0 jsme hru otevřeli a domácí hrozili, a to tak, že každá akce mohla skončit brankou. My jsme dnes bohužel nepředvedli vůbec nic. Vítězství domácích je naprosto zasloužené a mohlo to skončit větším rozdílem. Nám nezbývá než se semknout a dostat se z té deky, která na nás leží. Ale věřím, že se nám to podaří a výsledky se dostaví.“

Branky: 19. Jakub Kořínek, 39. David Křiva, 52. Jiří Mikula, 62. Robert Lukeštík, 88. Filip Černota, 90. Miroslav Hromada - 85. Radek Bihári. Rozhodčí: Smýkal. Diváci: 180.

ZLECHOV – ÚJEZDEC 2:1 (0:1)

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Byl to velice těžký zápas. Z prvního poločasu jsem byl hodně rozčarovaný. Zaplaťpánbůh, že máme vynikajícího gólmana Červinku, který chytil penaltu, což bylo rozhodující, a ještě jednu tutovku soupeře. V prvním poločase se všechno dělo kolem něho, my jsme byli bojácní, neprůbojní. Nehráli jsme to, co jsme chtěli. V kabině o přestávce jsme trošku zvýšili hlas. Ve druhé půli se ukázala týmová soudržnost a najednou to začalo na hřišti fungovat a začali jsme soupeře přehrávat, což rozhodlo. Porážka je pro hosty krutá, my ale takových zápasů máme za sebou hrůzu. Kluky chválím hlavně za druhý poločas, kdy jsme do hry dali větší srdce a výhru si zasloužili.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Pokud by se nám v první půli podařilo utéct na rozdíl dvou branek, neměl by Zlechov na otočení výsledku. Soupeře jsme převyšovali, měli jsme další šance. Zápas jsme měli zlomit už v prvním poločase. O přestávce jsme si říkali, že jim nesmíme dát čuchnout, ale chybou gólmana, který měl balon v rukou a pustil jej, jsme inkasovali gól na 1:1. Pak už to bylo trošku o hlavě. Ukázalo se, jak velkou roli hraje ve fotbale psychika. Domácí výsledek druhou brankou otočili. Pak jsme tam měli nějaké závary, jednu nebo dvě šance, ale na zvrat už jsme neměli sílu, protože ve Zlechově jsme měli pouze jednoho hráče na střídání, což rozhodlo. Kdybychom měli další dva náhradníky, tak tady neprohrajeme. Scházeli nám Solařík, Pěnička a maturanti Kostiha a Moravanský. Zlechov má díky výhře nad námi velkou šanci to ještě zvrátit. Ani my ale klid rozhodně nemáme. Je to nepříjemné. Kdybychom tady získali bod, Fryšták už by nás nedohonil. Týmy si body seberou vzájemně, mají těžký los. Hotovo to ale ještě není.“

Branky: 49. Jakub Šmatelka, 75. Michal Cigoš - 29. Roman Vacula. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 100.

FRYŠTÁK – DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (0:2)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „První půle rozhodla o osudu utkání. Fryšták podal vlažný výkon, prostě chyběl tomu tentokrát zápal. Po chybě v malém vápně, když si dva hráči dávali přednost při odkopu míče, šlo Dolní Němčí lacino do vedení. Na koně hosty dostala navíc taky darovaná penalta, po nichž nejenže hosté vedli 0:2, ale následovala velká nespokojenost hráčů, lavičky i diváků Fryštáku, protože dvakrát před tímto momentem se dožadovali penalty též domácí. První poločas se s vypětím všech sil po karetním mariáši dohrál. Emoce cloumali domácí kabinou i mnohými diváky. Ve druhém poločase hrálo Dolní Němčí dlouho co potřebovalo. Drželo dvougólové vedení pevnou obranou. Fryšták si nějaké příležitosti připravil, ale v zakončení již tradičně selhával. Snížení přišlo až z pokutového kopu po sražení Kučery ve vápně, Skalička nezaváhal – 1:2. To byl taky konečný výsledek a další porážka Fryštáku.“

Zdeněk Skopal, trenér Dolního Němčí: „Je to naše první venkovní výhra, o to větší radost z ní máme. Jsem moc rád, že jsme ve Fryštáku navázali na zodpovědný a bojovný výkon z minulého kola proti Těšnovicím. Na klucích bylo vidět, jak moc chtějí ukázat, že výhra po dlouhé době nebyla náhodná. První poločas byl z obou stra hodně opatrný s minimem šancí. Byli jsme lepší na míči a po krásné akci vedli 1:0. Z penalty jsme pak přidali druhý gól a zvýšili na 2:0. Bohužel už před zápasem jsme měli problémy se sestavou a po zranění dalšího hráče jsme museli reagovat nejen střídáním, ale i změnou taktiky. Bohužel jsme se museli ve druhé půli na úkor krásy zatáhnout do bloku, který jsme poctivě drželi celý druhý poločas. Inkasovali jsme pouze z penalty. Opět bych chvěl za přístup a bojovnost pochválit celý tým. Učíme se kolektivně vyhrávat. Domácí byli nervózní. Šlo na nich vidět, že hrají o hodně. Bohužel se diváci nechovali korektně, což byla kaňka na utkání. Domácí byli fotbaloví, rozhodně nepatří na poslední příčku tabulky. Asi stejně jako proti nám doplácí na zbrklost v zakončení.“

Branky: 77. Lukáš Skalička z penalty - 24. Martin Krchňáček, 37. Ivo Bída z penalty. Rozhodčí: Pavlica. Červené karty: Jakub Hrnčiřík (asistent trenéra Fryštáku), Josef Valášek (po utkání, Fryšták). Diváci: 70.