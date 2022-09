KUNOVICE – ZBOROVICE 1:2 (1:1)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Utkání hodnotím jako velmi emotivní, s mnoha šancemi na obou stranách, kdy jsme zahodili strašně moc brankových příležitostí. Na druhé straně hosté měli také spoustu brankových šancí. Jinak to byl zápas nahoru dolů a divákům se určitě musel líbit. Pro nás už to bylo horší. Bohužel jsme doplatili na neproměňování šanci, a naopak hostům, kteří v tu dobu hráli bez vyloučeného Ordoše, jsme darovali zbytečné standardní situace, po kterých skórovali. My se snažili vyrovnat, ale bohužel jsme nedokázali skórovat ani z penalty, kterou Dobrozemský zahodil. Pak jsme ale měli kopat ještě jednu, která byla jasnější než ta první, ale místo toho Váňa obdržel žlutou kartu. I přes prohru musím kluky za předvedený výkon a bojovnost pochválit. Jen jsem zklamaný z toho, že nemáme alespoň bod, který bychom si zasloužili. Pokud by zápas skončil 6:6, tak by to bylo odpovídají dění na hřišti. Sám jsem mohl v devadesáté minutě mohl vyrovnat, ale trefil jsem jenom brankáře.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Málem jsme doplatili na naši produktivitu, která byla tentokrát žalostná. Kdybychom z těch šancí proměnili alespoň polovinu, zápas by se odvíjel úplně jinak. S prvním poločasem jsem ale spokojený určitě nebyl. Spíš jsem byl zklamaný z laxního přístupu, ani pohyb hráčů nebyl podle představ. Myslel jsem si, že budeme víc dominantnější na míči, který jsme svojí lehkovážností několikrát zbytečně ztratili a nechávali jsme soupeře chodit do brejků, šancí. Zápas poznamenalo vyloučení Ordoše. Za mě to rozhodčí trošku nezvládli. Nechci se ale na ně vymlouvat. Kluci bojovali, i v deseti dřeli, snažili se dál hrát otevřený fotbal. Jenom těch neproměěných šancí byli mnoho na můj vkus moc. Hned na začátku druhého poločasu jsme měli dvě tutovky, i proto bylo utkání až do samotného konce nervózní. Za stavu 2:1 jsme chodili sami na gólmana Kunovic. Na druhé straně domácí mohli v závěru výsledek srovnat, taky nedali penaltu. Za mě to bylo zbytečně vyhecované a nervózní utkání plné emocí. Jsem spokojený pouze se třemi body, ale nespokojený s produktivitou a vyloučeným Ordošem, kterého čeká trest.“

Branky: 36. Martin Váňa - 40. Andreas Chaloupka vlastní, 54. Richard Jičínský. Rozhodčí: Korch. Červená karta: 32. Ordoš (Zborovice). Diváci: 141.