NIVNICE – BUCHLOVICE 2:0 (2:0)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Naše vítězství je zasloužené. Od Buchlovic jsem čekal trošku víc. Do dvacáté minuty jsme si vypracovali dvě velké šance. Jednu měl Josef Karlík a druhu měl Vlastík Velecký. Celkem jsme si jich za celé utkání vypracovali pět, soupeř skoro žádnou. Je pravda, že ve druhé půli jsme už zalezli a nechali hrát i Buchlovice, ale i tak jsme hned po přestávce měli Karlíkem další tutovku. My navíc momentálně nemáme. Museli nastoupit i hráči, kteří nejsou doléčení a od sedmdesáté minuty tahali nohy, ale tak to prostě je. Máme jednoho vyloučeného, asi čtyři zraněné. I tak jsme byli v první půli herně lepší, po přestávce už to bylo vyrovnané, což je ale logické, protože jsme se víc soustředili na obranu. Veleckého jsem v útoku vyzkoušel již v minulém zápase, na hrot jsem ho poslal ve druhém poločase. Dneska to prolomil, dal oba góly a zápas rozhodl. Při druhé brance měl i štěstí, když mu to soupeř přihrál, ale mohl si připsat i hattrick. Chtěli jsme hostující obranu trošku zaměstnat, takže jsme zariskovali a hráli jenom na tři obránce, ale rozestavení nám vyšlo. Stížnosti soupeře nechápu. Gól dali po jasném ofsajdu, kdy naši hráči už pomalu nehráli. Ano, jednou se rozhodčí upískl, když hosty nepustil do šance, ale nařídil trestný kop a dal našemu hráči žlutou kartu. Za mě ale pískal normálně. To, co viděl. Jsem zásadně proti tomu, aby nám někdo pomáhal.“

David Křiva, hrající trenér Buchlovic: „Zápas ovlivnila situace z úvodu zápasu, kdy jsme po dlouhém autu vstřelili gól, který ale rozhodčí neuznal. Za mě to ale byla velká chyba, protože aut hlavou prodloužil domácí hráč a Zdeněk Tomešek balon uklidil do branky. Za mě se o žádný ofsajd nejednalo, tudíž jsme se cítili poškození. V té chvíli jsme znervózněli, začali se hádat a trošku jsme se přestali koncentrovat na hru, což byla naše chyba. Pak tam byla ještě jedna sporná situace, kdy jsme měli jít z boku sami na brankáře, rozhodčí to ale odpískal a akci přerušil. Domácí nás potrestali dvěma góly z brejků na konci první půle. Před první brankou jsme měli roh, soupeř to však odhlavičkoval a Velecký po úniku poslal Nivnici do vedení. Pak se stejný hráč prosadil znovu. Domácí byli produktivní, ze tří šancí nám dali dva góly. My jsme se naopak spornými verdikty nechali vyvést z míry a nekoncentrovali jsme se na hru. Jinak rozhodčí nebyli úplně špatní, vyloženě nám neublížili, ale ty dva momenty ovlivnily celé utkání. Náš výkon byl spíš podprůměrný. O přestávce jsme museli vystřídat dva hráče, takže jsem musel jít hrát stopera. Ve druhé půli jsme nebyli tolik ve hře a jestli jsme vystřelili dvakrát na branku, tak to bylo moc. Zahrozili jsme z dlouhých autů, ale nic velkého jsme si nevytvořili. Soupeř už ale taky moc nehrozil. Nivnice dala dva góly, my žádný, proto vyhrála zaslouženě.“

Branky: 42. a 45. Vlastimil Velecký. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.