HLUK – TĚŠNOVICE 3:0 (0:0)

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Věděli jsme, že hrajeme s prvním týmem tabulky. Kluci plnili to, co jsme si řekli v kabině i při tréninku. Chtěli jsme hrát rychle a agresivně, protože Těšnovice mají oproti nám starší a zkušenější týmem, což se nám dařilo. V prvním poločase to byl spíše taktický boj. Těšnovice poctivě bránily. My jsme čekali, kdy na tom velkém hřišti fyzicky odejdou, což se potvrdilo a ve druhé půlce jsme klidně mohli dát sedm branek. Na to, že jsou Těšnovice první, tak nás herně zklamali. Utkání mohlo skončit daleko vyšším rozdílem. Klidně to mohlo být 7:0 a nikdo by nic neřekl. Soupeř si za celé utkání jedinou vyloženou šanci. Na druhé straně na tom svém domácím hřišti budou dál silné a nebezpečné, budou sbírat body. My chceme v každém zápase být nepříjemní, agresivní. Těšnovice nám nestíhaly.“

Jiří Maceja, trenér Těšnovic: „Do Hluku jsme nejeli jako favorit. Chtěli jsme uhrát nějaký solidní výsledek. Po prvním poločase to vypadalo, že se nám to i podaří, byť převaha soupeře byla znatelná. My jsme ale domácím ve druhé půli nestíhali fyzicky, tak jsem začali kupit chyby, což vyústilo v první gól, který ještě nebyl tak kritický a pořád se s tím dalo něco dělat. Střídačku jsme ale měli úzkou a neměli jsme možnost hru směrem dopředu vylepšit. V závěru jsme udělali dvě chyby a výsledek je takový, jaký je. Zajíci se ale počítají až po honu. Hluk má ale nyní nejlepší formu. My jsme tu mohli uhrát solidní výsledek jedině bojovností, koncentrací a nějakou kvalitou v obraně, bohužel to nevyšlo. Moc nebezpeční jsme nebyli. V prvním poločase jsme měli jednu střelu, pak jenom náznaky.“

Branky: 85. a 86. Roman Sopůšek, 53.Tomáš Chodura. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 222.