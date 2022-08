ŠUMICE – NIVNICE 1:1 (0:1)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Pocity jsou takové smíšené. I když jsme sahali po třech bidech, ve finále jsme rádi i za bod. Vstup do zápasu nám moc nevyšel, strašně brzy jsme dostali gól. Hosté svoji pohlednou akci dobře vyřešili, když jejich hráč chytře přehodil našeho gólmana. Inkasovaná branka nás trošku probudila. Zvýšili jsme úsilí, snažili se s výsledkem něco udělat. Standardky nám moc nešly, přesto jsme měli nějaké dvě šance, ale branku jsme nedali. Ve druhé půli jsme začali ještě víc běhat, bojovat. Vytvářeli jsme si i šance, ale několik z nich jsme neproměnili. Naštěstí nám vyšla jedna akce a po centru ze strany jsme dali gól na 1:1. V tu chvíli jsme se začali nadechovat, ale zpět nás srazila červená karta Koktavého, který byl za zbytečný skluz oprávněně vyloučen. Vůbec tam nemusel takto chodit. V deseti jsme se chvilku srovnávali, měli i mírný tlak, ale druhý gól nepřidali. Na druhé straně i Nivnice měla nějaké možnosti ke skórování.“

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Bod bereme, za mě je výsledek spravedlivý. Na začátku utkání jsme byli jasně lepším týmem a vypracovali si tři gólovky. Proměnili jsme ale jenom jednu. Bohužel ve druhé půli jsme ustoupili od aktivní hry, nesmyslně jsme zalezli a jenom se bránili. Domácí zaslouženě vyrovnali. I přes jejich jednoduchou hru jsme tam měli nějaké náznaky. Po vyloučení jsme byli o něco lepší, ale výsledek se nezměnil. Bohužel jsme po zákroku na kriminál přišli o Otrusiníka, kterého odvezla sanitka do nemocnice. Udivuje mě, co dokáží diváci udělat s pomezními, jak moc ovlivňují jejich výkony. Nám chyběl Bumbalík, při rozcvičce se navíc zranil náhradník Patrik Valenta, takže jsme měli na lavičce jenom dva hráče.“

Milan Bršlica, vedoucí mužstva Nivnice: „V týdnu u nás bylo novinek poskrovnu čili žádné. Zklamání z minulého týdne už také spolykal čas a bylo nanejvýš potřebné se připravit na první výjezd v sezóně. Toho se znovu několik členů kádru nezúčastnilo (J.Hulín je na dovolené a D.Bumbalík se brodí Vltavou), ale my budeme preferovat ty, co do Šumic odjeli. Tam jsme nastoupili s jedinou změnou, když hrál navrátivší se R.Otrusiník na místo D.Bumbalíka a tak jsme museli improvizovat zejména ve středové řadě. Pokud nechceme začít volat o pomoc už po dvou kolech bylo nanejvýš vhodné, aby naše jedenáctka zabrala a něco zkusila přivést. Nejlépe nějaký ten bod. Když už jsme na začátku nakousli novinky, tak jednou můžeme sloužit v kádru soupeře. Toho posílil na jaře stávkující Tonda Popelka, který naposledy chytal právě u nás a to třiadvacetkrát. Nebylo tedy pochyb, že se bude chtít vytáhnout. U nás jsme žádný pohyb nezaznamenali, ač by chuti ještě bylo, ale veškeré tahy jsou na mrtvém bodě a tak budeme doufat, že není všem dnům konec. Samotný duel začal svižně a rychle, ale najít v nějaké úvodní osmiminutovce šanci se nám nepodařilo, jelikož špatná rozehrávka domácích v 6.minutě skončila u kopaček T.Kelíška, jenž místo individuálního průniku do vápna nahrával obsazeným spoluhráčům a to ještě všelijak. Sotva byl tento nezdar sepsán tak padla první branka utkání. V 9.minutě ji S.Josefíkovi připravil přesnou nahrávkou za obranu V.Soukeník a náš útočník s grácií přehodil vyběhnuvšího brankáře Popelku - 0:1. Ve 13.minutě jsme poprvé psali o domácích a konkrétně o jejich střeleckém úsilí. To dopadlo slabou střelou Andrlíka vedle a nestálo zhola za nic. V 16.minutě kopal přímák do vápna V.Soukeník na O.Kolaju, jemuž chyběl klid a netrefíc balon byl odzbrojem golmanem Popelkou. Tímto okamžikem můžeme říct o naší úvodní převaze, že ji odvál čas a domácí byli na naší polovině čím dál častěji. Poreferovat můžeme například o centru Žampacha z 20.minuty, leč hlavička z dílny Andrlíka skončila vedle. Ve 26.minutě točil do vápna další standardku domácí Červenka, ale pozorný V.Velecký ji na zadní tyči hlavou odvrátil tak daleko, že můžeme povědět, žeji hlavou odkopl. Ve 30.minutě se do odvráceného balonu opřel Červenka, ale o nebezpečí naší branky si mohl nechat leda zdát. Za minutu už to na domácí straně vypadalo celkem fotbalově, když s balonem kšeftovali Žampach a střílející Žáček, ale pozorný P.Kratochvíl poslal balon na roh. Ve 38.minutě nás domácí ždímali nadále na naší polovině, ale mnoho starostí z toho nebylo. Bodejď by také ano, když přímák Červenky z rohu velkého vápna skončil kdesi v harampádí a hlavička Žampacha po rohu ve 45.minutě v místech podobných. Přesto jsme konec první poloviny přivitali a povděkem a jednobrankové vedení ještě více. Ve druhé půli nás čekalo hájení branky u kabin a o to byla naše práce složitější. Šumičané na nás vletěli ve stejném stylu jako končili v poločase prvním a my nevěděli ani kde nám hlava stojí. Jako příklad může sloužit koncovka Havlíka z 53.minuty, kterou s vypětím všech sil vytáhl na roh P.Kratochvíl. Po následujícím rohu se vznášel nejvýše Žáček a po jeho hlavičce nám solidně zatrnulo, ale i ta cílovou čárou neprošla. V 57.minutě přihrával ze strany Andrlík Žampachovi a krve by se v nás po střele z prvního doteku nedořezal v krátkém sledu podruhé. Asi jste se z těchto řádků dovtípili, že na hřišti bylo jenom jedno mužstvo a těm méně chápavým prozradíme, že to bylo to domácí. Také u dalších dvou fotbalových procesů jsme byli jenom v řadách diváků. V 61.minutě jsme sledovali tutovku M.Koktavého po přihrávce Žáčka, ale tento sotva dorostu odrostený chlapec nemaje zkušeností pálil zblízka zbrkle vedle. V 70.minutě už jsme nápor domácích nevydrželi a zkrácený centr M.Kelíška uklidil na zadní tyči hlavou do naší branky Andrlík - 1:1. Domácí byli v euforii a tranzu, ale hned po rozehraní došlo k incidentu, který na další minuty utkání neblaze ovlivnil. Domácí obránce a nejmladší hráč na hřišti O.Koktavý nasedl léto-neléto na saně a oběma nohama napřed poslal koliky svých bot do stojných končetin našeho R.Otrusiníka. Trefil naštěstí jenom jednu… Jednoznačná červená karta bez předchozího napomenutí ještě více vybláznila několik rozumu zbavených domácích diváků, jejichž chování nemá v soutěži obdoby, a každé další písknutí proti domácím si hlavní rozhodčí musel dvakrát rozmyslet, ale zvládt to. Následujících šest či sedm minut se nehrálo a pro našeho fotbalistu musela přijet sanitka a o zbytku utkání si bude muset přečíst. Snad nebude mít nic zlomeného a brzy se na trávník vrátí. Po pauze domácí v jistém tlaku pokračovali, ale naše obrana s brankářem stála na pevných nohách a centry a jiné pašované míče do našeho vápna celkem s přehledem vracela do pryč. K tomu se začala probouzet i naše útočná letka a v 81. minutě jsme po křídelním útěku T.Kelíška mohli zpět do vedení, ale střelu S.Josefíka domácí bek zablokoval a odvrácený balon poslal P.Valenta na hřbitov (bez nadsázky). V 84.minutě (pěkných pár minut bude nastaveno) hlavičkoval I.Pilka nad naši branku a to byla asi poslední akce značící jakési nebezpečí ze strany domácích. U nás se ještě urodit mohlo. O krátkou malou domů svedl s brankářem Popelkou souboj O.Kolaja, ale oběma míč ve finále uskočil a to domácícm stačilo k oddechnutí. Tečku za rušným střetnutím napsal v nastavení na levé straně ocitnuvší V.Soukeník, který po zaseknutí míče udělal tón s míčem navíc a také jeho skladba po branku nedozněla. To bylo vše a utkání, kdy už se paprsky loučily se dnem, skončilo. Domácí v něm byli lepší a častěji na míči, ale nic platné jim to nebylo a byl z toho nerozhodný stav. Z naší strany by bylo záhodno pochválit zadní řady a nejvíce asi V.Veleckého a P.Stojaspala, kteří domácí drzé kasuáry odháněli, co mohli. Po dvou kolech máme dva body, když jsme dva ztratili doma s Újezdcem a jeden získali v Šumicích."

Branky: 70. Tomáš Andrlík - 9. Stanislav Josefík. Rozhodčí: Dobiáš. Červená karta: 70. Koktavý (Šumice). Diváci: 200.