TĚŠNOVICE – MLADCOVÁ 3:1 (2:0)

Jiří Maceja, trenér Těšnovic: „Hra nebyla úplně optimální, ale s výsledkem i body jsme spokojení. Kluky musím pochválit za obětavost a bojovnost. Byli jsme vysoce efektivní v zakončení, což se nás drží po celou sezonu. Díky tomu je výsledek lepší než hra. Chyběl nám jenom Jan Urubek, který je po zraněný a postupně se zapojuje do tréninku. Zápas bych rozdělil na dva poločasy. Vstup do utkání patřil hostům, naopak my jsme nezačali zrovna nejlépe. Mladcová si v úvodu vypracovala jednu velkou šanci, my jsme se dostávali do hry postupně. S přibývajícími minutami jsme získávali herní převahu a ve 24. minutě jsme šli šťastným gólem do vedení. Tím jsme se trochu zvedli. Utkání ale bylo pořád vyrovnané. Pomohl nám druhý gól do šatny. Hosté o přestávce prostřídali sestavu a po změně stran si vypracovali herní převahu. My jsme nebyli schopní tomu čelit. Mladcová ale měla jenom pár závarů, my jsme naopak těžili z brejků. Hosté výsledek snížili z penalty, která byla nařízená po našem nedorozumění. Hosté se za stavu 2:1 stále tlačili dopředu, my jsme ke konci přidali třetí branku a zápas definitivně rozhodli.“

Nejlepší fotbalová adresa ve Zlínském kraji? Přehled nominací do soutěže

Jan Somberg, trenér Mladcové: „Přišlo mi, že jsme na tom byli herně lépe, ale domácí byli neskutečně produktivní a z každé své šance nás potrestali. My jsme naopak další vyložené šance nedali. Jednu jsme zahodili hned v úvodu, což byla velká škoda, protože jsme mohli jít do vedení. Vzápětí se prosadil soupeře a bylo to 1:0. Zřejmě klíčová situace přišla na konci prvního poločasu, kdy domácí dali na 2:0. První půlka byla od nás výsledkově velmi špatná. Po přestávce jsme začali velmi dobře, pomohlo nám i jedno střídání. Hned ve 46. minutě jsme si vypracovali vyloženou šanci, ale gól jsme po dlouhém dobývání dali až v 78. minutě Halodou z penalty. Těšnovice ve druhé půli hrozily spíše z brejků. Na konci jsme to úplně otevřeli a potřetí inkasovali.“

Branky: 24. Filip Nohava, 42. Radek Janoštík, 85. Michal Brázdil – 78. Tomáš Haloda z penalty. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 150.