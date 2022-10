ŠUMICE – ZBOROVICE 2:3 (1:2)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Začátek zápasu byl v režii hostů, kteří byli lepší a drželi víc míč. Taky dali po standardní situaci úvodní branku. Druhý gól pak přidali po dobré kombinaci a centru ze strany. Zborovice v tu chvíli zaslouženě vedly 2:0. My jsme se postupně nadechovali a do přestávky výsledek snížili 2:1. V této pasáži hry jsme byli o něco lepším týmem. Také do druhé půlky jsme vstoupili dobře a dál hráli aktivně. Myslím, že zaslouženě jsme vyrovnali. Hosté ale měly více ze hry a taky nějaké šance. Kolem šedesáté minuty jsme chtěli hru oživit střídáním, abychom udrželi tempo hry. V závěru to bylo už nahoru – dolů. Nějaké příležitosti si vypracovaly oba týmy. Bylo to takové kdo z koho. Když to směřovalo k remíze, Ordoš se hezky uvolnil a pěknou střelou strhl vítěztsví na stranu Zborovic. Našemu brankáři míč přeskočil nohu a zapadl do sítě. Hosté si už konec pohlídali a svými zkušenostmi a taktickým výkonem dovedli zápas k výhře. My jsme už žádnou šanci neměli. Zborovice vpředu dobře podržely balon, hrály fakt chytře a zkušeně. My jsme sice sahali po bodu, ale Zborovice díky ex-ligovému hráči výsledek zvrátili na svoji stranu.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Úvod utkání byl od nás dobrý. Poměrně brzy jsme se dostali do vedení 2:0. Pak jsme ale podcenili situaci ve středu hřiště, kde jsme moc chybovali, a soupeř nám z protiútoku dal kontaktní gól. Domácí se tak vrátili zpátky do hry. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení, zahustili střed hřiště. Nechtěli jsme, aby se Šumice po našich chybách a ztrátách dostávaly do jednoduchých šancí. Naopak jsme se snažili hrát před krajní prostory, jenže soupeř krásnou střelou o tyč srovnal na 2:2 a bylo z toho drama. Naštěstí jsme zápas díky Ordošovi dovedli po dramatickém závěru do vítězného konce. Je škoda, že jsme si utkání sami zkomplikovali. Pro nás to bylo hodně důležité utkání. Po dvou porážkách jsme přišli o šest bodů a nechtěli jsme ztratit kontakt s týmy z popředí tabulky. Vsadili jsme na bojovnost a jednoduchost, což se nám vyplatilo. Šumice ale bojovaly, pomáhaly si standardními situacemi a nákopy. Nám dělalo problémy i nerovné hřiště. Chyběli nám tři hráči do pole a gólman, takže jsem rád, že i bez nich jsme to zvládli.“

Branky: 29. Tomáš Andrlík, 57. Jan Žampach - 18. a 75. Michal Ordoš, 22. Martin Hanus. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 143.