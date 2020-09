Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Po výhře v derby s Francovou Lhotou jsme chtěli body potvrdit i na domácí půdě. V první půli jsme ale hráli hodně komplikovaně a často jsme míče jen nakopávali. Vázla nám kombinace, přesto jsme se ujali vedení po rohovém kopu, kdy se trefil Smolík. Hosté ale začali vystrkovat růžky a na hrotu se prosazoval Vavřík. Právě on zařídil ve druhém poločas vyrovnání. Na nás se pak v závěru usmálo štěstí, kdy si hosté vstřelili vlastní branku. Utkání by ale spíše slušela remíza, hlavně ve druhé půli byli hosté aktivnějším celkem, takže tři body bereme všemi deseti."

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Začátek utkání byli domácí aktivnějším celkem a prosazovali se ze standartních situacích. Po dvaceti minutách jsme navíc inkasovali branku. Po půlhodině hry jsme ale začali přebírat otěže zápasu do svých rukou. Vavříkem se nám podařilo po zásluze vyrovnat a měli jsme i další příležitosti. Domácí pak vytěžili z minima maximum, kdy jsme si dali hloupou vlastní branku. V závěru jsme mohli srovnat, domácí nakonec výhru uhájili. Výkon našeho týmu byl ale dobrý, bohužel to na body nestačilo."

Branky: 21. Smolík, 73. David (vl.) - 66. Vavřík

VLACHOVICE - ROŽNOV P/R 1:2 NP (1:0)

Karel Hověžák, činovník Vlachovice: „Po opatrném úvodu se v 11. minutě uvolnil na pravém křídle domácí Mikulčík a přesným centrem našel Dana Stružku, který z první vážnější akce otevřel skóre zápasu - 1:0. Hosté poté přidali na tempu a vytvořili si několik příležitostí, ale buď minuli branku domácích nebo ztroskotali na brankáři Machačovi. Hrálo se nahoru dolů, takže i diváci se měli na co dívat.

Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté a už v 51. minutě se jim podařilo Kovácsem vyrovnat. Tlak hostů ještě následně pokračoval, ale domácí obrana včetně brankáře odolala. Po asi 15-ti minutách se probrali i domácí a v 65. minutě po akci Mikulčíka se ocitl v dobré šanci Martin Sáblík, ale jeho střelu reflexně vykopnul brankář hostů. Asi největší šanci domácích měl Hověžák v 75. minutě, když šel sám na brankáře. Ten ale jeho pokus o přehození vystihl. Závěr zápasu si už obě mužstva pohlídala a na řadu přišly penalty. V těch se hosté nemýlili a odvezli si bod navíc."

Branky: 11. Stružka - 51. Kovács

VIGANTICE - VAL. KLOBOUKY 2:1 (0:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantic: „Předvedli jsme těžkopádný výkon a chyběla nám i finální přihrávka, kterou by mohl Milan Baroš zužitkovat. Po hodině hry jsme se dostali do vedení, hosté ale o deset minut později dokázali srovnat. Rozuzlení zápasu přišlo v poslední minutě, kdy se k přímému kopu postavil Milan Baroš a zaskočil brankáře hostí. Naše vítězství tak bylo hodně utrápené a na tři body jsme se hodně nadřeli."

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Neměli jsme ve Viganticích co ztratit a chybělo málo a odvezli jsme si nějaký bodík. Domácím vázla kombinace a proti naší obraně se těžko prosazovali. Stejně ale jako v posledním duelu s Vlachovicemi, jsme o body přišly v závěrečných minutách. Výkon týmů je však příslibem do dalších zápasů."

Branky: 62. Macíček, 90. Baroš - 72. Fojtů

KELČ - VIDČE 1:2 NP (0:1)

Zbyněk Vinklár, trenér Kelče: „Před vlastními fanoušky jsme chtěli zopakovat výkon jako proti Francově Lhotě. To se nám však nepodařilo. Utkání skončilo spravedlivou remízou. Nakonec každý celek ale mohl zápas rozhodnout ve svůj prospěch, což se ale žádnému týmu nepodařilo. V penaltové loterii se nám nedařilo a bod navíc mají hosté."

Jan Marák, trenér Vidče: „V první půli jsme byli o něco aktivnějším týmem, domácí hrozili jen ze standartních situací. Podařilo se nám vstřelit první branku a mohli jsme svůj náskok i pojistit. Druhý poločas začali lépe domácí a dokázali vyrovnat. Poté nás podržel brankář Kocián. Na konci duelu mohla padnout branka na každé straně. Nakonec jsme zvládli penalty a se dvěma body u nás panuje spokojenost."

Branky: 54. Jiříček - 37. Dobeš

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VAL.PŘÍKAZY 3:2 (1:0)

René Frolich, trenér Val. Meziříčí: „Za výhru jsem samozřejmě rád, ale dnes jsme si ji tolik nezasloužili. Kdyby soupeř v prvním poločasu vedl 5:1, nikdo by se nedivil. Měli mnoho gólových šancí a jejich neproměnění je stálo výhru. S naším výkonem jsem sice spokojený, ale chybí nám pravidelný trénink, což je způsobeno tím, že jsme doposud nebyli schopní se všichni společně setkat. To se musí změnit, protože naším cílem je hrát do 5. místa v tabulce."

Pavel Jánošík, trenér Val. Příkazy: „Prohra je to mrzutá. Mrzí nás o to víc, jelikož jsme byli v prvním poločase velmi aktivní. Vytvořili jsme si velké množství tutových gólových šancí, bohužel jsme nebyli schopní přeměnit je v gól. Soupeře jsme téměř do ničeho nepustili. Jedinou gólovou šanci, kterou si Valmez v první půli vytvořil, dokázal přetavit v branku. Gól před druhým poločasem nás mentálně srazil na kolena. Soupeř z kraje druhého poločasu vstřelil další gól. Sice jsme ještě dokázali vyrovnat, zaměřili jsme se pak ještě více na ofenzívu, chtěli jsme vyhrát, propadli jsme ale v obraně a soupeř nás potřetí potrestal. Došli nám síly a srovnat jsme pak nedokázali. Výhru potřebujeme jako sůl. Cíl je jasný a to porazit v příštím zápase Vlachovice."

Branky: 41. Gajdoš, 47. Daniš, 76. Macura - 70. Ptáček (pen.), 73. Pupiš

HRACHOVEC - FRANCOVA LHOTA 4:0 (1:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Nastoupili jsme v kombinované sestavě a na našem výkonu to bylo znát. Hosté doplatili na střeleckou nemohoucnost a výsledek je pro ně hodně krutý. Nám dnes v sestavě pomohli hráči ze Stříteže. Citelně nám chyběl v záložní řadě Malý, který je zraněný z duelu v Kateřinicích. Utkání jsme nakonec zvládli díky lepší střelecké efektivitě. Hosté se ale představili jako houževnatý tým, naštěstí pro nás vyhořeli v zakončení. Teď nás čeká derby v Juřince a snad se nám vrátí někteří hráči do sestavy."

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Vzhledem k tomu, že máme na marodce šest hráčů, tak jsme šli do zápasu v okleštěné sestavě, kdy nám museli vypomoct hráči, kteří už nehrají. Ale musím říct, že to na výkon nemělo vliv, tito borci podali dobrý výkon a patřili k nejlepším hráčům. První poločas jsme byli lepším týmem, byli více na balónu, měli jsme tam 3-4 gólové šance, nebyl nám uznaný gól pro sporný ofsajd. Bohužel po naší šanci, kdy jsme špatně vyřešili přečíslení tři na jednoho , jsme hned po brejku dostali z první šance gól na 1:0. Druhý poločas začal naší další obrovskou šanci, ale bohužel nám to nelepí a nejsme schopni trefit bránu. Hrachovec dal po rohu na 2:0 a ze třetí šance v zápase přidal třetí gól. My dál zahazovali šance a Hrachovec nás potrestal po čtvrté. Takže jakékoliv hodnocení je zbytečné, i když to byl přinejmenším vyrovnaný zápas a šancí jsme měli na dva zápasy, tak výsledek 4:0 je rozhodující a není co řešit. My jedeme dál, je pozitivní, že nás nikdo nepřehrává a věřím, že už nás ta střelecká impotence musí opustit."

Branky: 25. Lušovjan, 52. Cahlík, 54. Šnajdr, 83. Michalák.

Kateřinice - Podlesí – odloženo na 9. 9. 2020 17:00.

1. Rožnov p. R. 3 2 1 0 0 10:3 8

2. Vidče 3 2 1 0 0 5:2 8

3. Hrachovec 3 2 0 1 0 9:1 7

4. Vigantice 3 2 0 0 1 10:3 6

5. Horní Lideč 3 2 0 0 1 6:6 6

6. Val. Meziříčí B 3 2 0 0 1 7:9 6

7. Kateřinice 2 1 1 0 0 5:1 5

8. Kelč 3 1 0 1 1 7:6 4

9. Vlachovice 3 1 0 1 1 3:4 4

10. Podlesí 2 1 0 0 1 5:6 3

11. Juřinka 3 1 0 0 2 6:10 3

12. Val. Klobouky 3 0 0 0 3 3:6 0

13. Val. Příkazy 3 0 0 0 3 4:11 0

14. Franc. Lhota 3 0 0 0 3 2:14 0

