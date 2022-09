V. KARLOVICE - VIDČE 4:1 (2:1)

Jaroslav Valián, činovník Vel. Karlovic: „Oslavy osmedesáti let kopané ve Velkých Karlovicích jsme zvládli na jedničku a po zásluze si s kvalitním protivníkem připisujeme tři body. První půli jsme vyhráli o jednu branku. Ve druhé půli se hosté snažili vyrovnat, ale další naše dvě branky zápas definitivně rozhodly. Bereme tak zaslouženě tři body po nejlepším podzimním výkonu."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „V sobotním pro domácí slavnostním odpoledni se zrodilo jejich zasloužené vítězství. Chvílemi však početná skupina videčských fanoušků, která na utkání dorazila doufala i v nějaký ten bodík ze hřiště soupeře, ale bohužel z Karlovic odjíždíme s prázdnou. Soupeři gratulujeme k dosažení významného sportovního jubilea a do dalších let přejeme hodně sil a úspěchů.

Úvodní minuty utkání hostujícímu mužstvu hrubě nevychází. Již v 7.min. propadáme při souboji ve středu hřiště. Domácí kapitán Štuler posouvá míč na velké vápno Jurajdovi a jeho přesná střela k levé tyči končí za zády Lobanova. Další šance domácích a málem naše vlastní branka. Aktivní Reshetniak posílá střílený centr do šestnáctky, míč odkopává Petružela pouze do Drdy a od něj naštěstí pro hosty míří těsně vedle pravé tyče na rohový kop. Ten v 17.min. posílá Jurajda na zadní tyč a po zaváhání hostujícího brankáře Lobanova se míč odráží od na malém vápně stojícího Kováře do sítě 2:0. Vzápětí obrovská šance na straně druhé. Špůrek nachází ve velkém vápně Heryána, ten krásně přiklepává na Zubíka jenže jeho střelu doprostřed brány reflexivně nohama vyráží Sedlák na roh. Následují tři šance domácího Reshetniaka. Ve dvou případech jej vychytává výborný Lobanov, ve třetí šanci míří svou střelu těsně vedle hostující brány. Jako blesk z čistého nebe přichází ve 42.min. akce hostí. Mičkal vysunuje do křídla Šimšu, ten se krásně uvolňuje a posílá přesný centr do šestnáctky na hlavu nabíhajícího Mičkala a ten míří přesně. Branka do šatny, hosté snižují na 2:1.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Povzbuzeni kontaktní brankou vstupujeme aktivně i do druhého poločasu. Daří se nám kombinace a vytváříme si i šance a do 65.min. zápasu jsme lepším celkem. Nejprve Cáb pěkně na hranici velkého vápna uvolňuje Babince, ten však z dobré střelecké pozice míří nepřesně. Další šance hostí v 61.min. již končí brankou. Trestný kop zahrávaný Mičkalem se odráží k Drdovi, který pohotově míč vrací zpět do šestnáctky. Míč si znovu nachází hostující kapitán, který na druhý pokus pohotově prostřeluje domácího brankáře Sedláka. Srovnáno. K překvapení hostí však vidí snad jen hlavní rozhodčí faul střelce a branku neuznává. Hosté vypadávají ze hry a domácí toho dokonale využívají. 71.min. po křídle hostující obraně uniká Reshetniak, Lobanov skvěle vyráží. Další šance domácích již končí brankami. V obou případech po akcích středem hřiště. 77.min. využívá nedorozumění hostující obrany patnáctiletý Gášek, který jako zkušený střelec proměňuje střelou k tyči své sólo na Lobanova. O dvě minuty později faulujeme ve velkém vápně a nařízený pokutový kop proměňuje s přehledem domácí Reshetniak 4:1. Závěrečná pětiminutovka a v ní dvě šance domácích. Chromčák vysouvá do tutovky Štulera, Lobanov skvěle chytá a opět Chromčák tentokrát postupuje sám na hostujícího brankáře, ale v zakončení míjí bránu. Skóre se tak již nemění."