PODLESÍ - VIGANTICE 2:2 (1:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Zasloužená remíza i bez Milana Baroše - takto by se dal chrakterizovat dnešní zápas. Bohužel Milan nemohl dorazit, i tak se ale hrál zajímavý zápas, který gradoval hlavně v závěru. Již ve 3.minutě jdou hosté do vedení, to naši chybnou rozehrávku trestá Siedlok. Jinak se hraje vyrovnaný fotbal, bez větší šance na obou stranách. Ve 26.minutě vyrovnáváme, po standardní situaci hosté zahrávají rukou a penaltu proměňuje Pavel Blažek. V závěru půle mají hosté velkou šanci, hráč ale zakončuje mimo.

Ve druhé půli pokračuje prakticky stejný - vyrovnaný obraz hry. V 72.minutě se po křídelní akci a přihrávce prosazuje Lukáš Adámek a jdeme do vedení. Hosté se tlačí za vyrovnáním a to bohužel pro nás přichází v 87.minutě, kdy se po přihrávce prosazuje střídající Kulišťák. V nastaveném čase zápas graduje - nejdříve jde sám na brankáře Nosálek, ale míč mu tak poskakuje, že se do zakončení prakticky ani nedostal. Z výkopu pak na druhé straně těsný ofsajd zastavuje hostujícího Rezdara, který by se jinak radoval z branky. Fanouškům, kterých dorazilo více jak 250, děkujeme moc za podporu."

Hokejový Vsetín bez sedmi hráčů schytal sedmičku v Litoměřicích

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Utkání v Podlesí jsme nezvládli podle našich představ. I když jsme se rychle ujali vedení, tak nás to spíše ukolébalo a domácí dokázali ještě do půle srovnat. Strhnout vedení na naší stranu mohl agilní Siedlok, ale to se nestalo. Do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Ve druhé jsme se dožadovali penalty, ale asistent rozhodčí ji odvolal. Poté jsme inkasovali druhou branku. Podařilo se nám srovnat Kulišťákem tři minuty před koncem. Za chvíli mohli domácí dát třetí trefu, ale na gólmana Slováka domácí hráč nevyzrál. Nakonec ze závěrečného tlaku dal Rezdar branku, ale opět na pokyn asistenta rozhodčího neplatila. Z utkání máme nakonec jenom jeden bod, což považujeme za ztrátu."