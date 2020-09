Soutěž 9397

Kanonýrem víkendu je Martin Gajdoš, když se podílel pěti brankami na demolici Vlachovic. Horní Lideč i bez slovenských legionářů připravila Rožnovu p. R první prohru. Valašské Klobouky zaskočily Hrachovec a mají premiérový bod v soutěži.

VIDČE - FRANC. LHOTA 4:2 (3:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Povinné domácí vítězství nad nováčkem soutěže se nerodilo lehce. Snaživého, houževnatého soupeře jsme nakonec lepším zakončením přehráli a zaslouženě si připisujeme do tabulky další tři body. Po šesti kolech parádní šesté místo a zisk 12.bodů. Úvod utkání plně v naší režii a kdybychom vedli větším brankovým rozdílem, nemuseli jsme domácí fanoušky držet v napětí až do posledních minut zápasu. Již v 8.min využil Mičkal špatné nahrávky obránce hostí brankáři, neukvapil se v zakončení a naservíroval míč před opuštěnou bránu Dobešovi. Pro něj již nebyl problém skórovat 1:0. V 10.min unikl po pravém křídle dnes v útoku hrající Mičkal, na velkém vápně našel Heryána, ten však v dobré pozici míjí. Vzápětí stejná akce jako přes kopírák a opět zakončení Heryána. Tentokráte brankář hostí vyráží na roh. Následuje rychlé rozehrání Drdy s Mičkalem a druhý jmenovaný i s pomocí teče hostujícího obránce překonává ve 22.min podruhé Spitzera 2:0. A přišla 31.min a první vážná akce hostí končí gólem. Filák si navedl míč středem hřiště a střelou k tyči nedává Petruželovi šanci 2:1. Závěrečná pětiminutovka však patří nám. Nejprve ve 41.min dobře hrající Špůrek vysílá do brejku Mičkala, jeho střela však končí na břevně. Třetí branky se přeci jen dočkáváme ještě do poločasu. V 45.min dlouhý nákop Drdy podceňuje špatným výběhem brankář hostí. Mičkal je u míč dřív, obchází ho a trefuje prázdnou bránu 3:1. Druhý poločas začíná šancí Chmely jehož střela jde mimo bránu. V 60.min ve středu hřiště Mičkal krásně uvolňuje Dobeše, ten však zakončuje zbrkle vedle brány. 74.min a pro změnu velká šance na druhé straně. Filák však Petruželu neprostřeluje. Poslední desetiminutovka začíná šancí Jana Kubjáta, ten se rozbíhá z vlastní poloviny, obchází tři protihráče, ale jeho střelu vyráží Spitzer. Na opačné straně je na hranici šestnáctky faulován kdo jiný než Filák, k míči se staví Chmela a trefuje přesně k tyči 80. min 3:2. V 89. min má na kopačce vyrovnání hostující kapitán, Petružela je však proti a drží náš tým. Se závěrečným hvizdem rozhodčího v 90.min přichází výhoda trestného kopu i na naší straně. Míč si staví Heryán a jeho tečovaná rána končí počtvrté za bezmocným brankářem Francovy Lhoty 4:2.“

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „První poločas nám herně moc nevyšel, bylo to od nás takové upracované a bez nasazení. Hra byla sice vyrovnaná, ale díky našim školáckým chybám soupeř vyhrál první poločas 3:1. První gól padl po naší hrubce, kdy malou domů vystihl hostující útočník, obešel našeho brankáře a dal do prázdné branky. Druhý gól padl po střele, která trefila našeho hráče a ten si srazil míč do protipohybu brankáře. Pak sice snížil krásnou střelou Filák, ale přišla 45. minuta, kdy jsme udělali chybu při našem brejku. Vidče odkoplo balón, ale bohužel náš gólman zaspal, vyběhl pro balón, ale bohužel pomalu a u míče byl dříve hostující hráč, který obešel gólmana a dal do prázdné branky na 3:1. Druhý poločas jsme soupeře tlačili a snížili jsme po trestném kopu. Ale bohužel už jsme další šance neproměnili a soupeř na konci zápasu dal po další tečované střele z trestňáku na 4:2 a bylo po zápase. Pro nás krutá prohra, ale bohužel jsme udělí zbytečné školácké chyby a tak nebereme ani bod."

Branky: 8. Dobeš, 22., 45. Mičkal, 90. Heryán - 31. Filák, 80. Chmela.

ROŽNOV P. R. - HORNÍ LIDEČ 1:3 (0:2)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p. R.: „Vyloženě jsme prospali první poločas a hosté nás do půlhodiny potrestali dvěmi trefami. Hra se nám vůbec nedařila a chyběla nám bojovnost i patřičné nasazení. Hosté vytěžili z minima maximum. Ve druhém poločasu jsme zvýšili aktivitu a dostali jsme hosty pod tlak. Z nevinné akce ale hosté skórovali potřetí. O malou chvíli jsme sice dali branku, ale snížit na kontaktní gól se nám už nepodařilo. V závěru jsme nastřelili tyčku, ale obrana hostí náš závěrečný tlak ustála. Utkání se nám vůbec nepovedlo a hosté nám dali tvrdou lekci.“

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Zápas na rožnovské umělce jsme odehráli bez slovenských legionářů, kteří k duelu neodcestovali kvůli opatřením na hranicích. Šanci tak dostali naši mladíci a svoji příležitost chytili za pačesy. Domácí celek jsme zaskočili zejména pohybem a agresivitou. V prvním poločasu se nám podařilo vstřelit dvě branky a mohli jsme přidat i další. Domácí si s námi nevěděli rady a do šancí se příliš nedostávali. Druhý poločas už přinesl jiný obraz hry, domácí nás přitlačili, ale vysvobozením pro nás byla Surovcova branka. Domácí sice vzápětí snížili na dvoubrankový rozdíl, ale více jim naše pozorná obrana již nedovolila. Jsem na své hráče hrdý a za výkon jim děkuji. Mrzí mne jen vyloučení Kovalčíka v poslední minutě, který nám bude v příštím utkání hodně chybět. Připravili jsme Rožnovu první prohru v soutěži a naše fanoušky tak pozvali na sobotní derby s Valašskými Příkazy."

Branky: 65. Kolařík - 11., 29. Krajča, 63. Surovec.

VAL. PŘÍKAZY - KELČ 1:0 (1:0)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „V první půli jsme byli útočně mnohem víc aktivní. Zatímco Kelč si dokázala vytvořit téměř jen jedinou gólovou šanci, která skončila orazítkováním naší brankové konstrukce, my jsme byli v jejich šestnácte mnohem častěji. Tím v žádném případě nechci shodit jejich výkon. Od začátku bylo jasné, že to bude velice těžký zápas. Náš soupeř hrál velice bojovně, důsledně, mnohdy až agresivně. Naše aktivita v útoku se zužitkovala poté, co byl náš nejšikovnější hráč Lukáš Vaculka zfaulován v pokutovém území. Penalty se sebevědomě chopil Michal Ptáček a s přehledem ji proměnil. Mohlo by se nabízet, že v druhé půli budeme hrát pouze defenzivní fotbal. To by byla nejen obrovská chyba, ale taky velký omyl. Nic jsme neměli vyhrané. Soupeř do druhé půle vstoupil s obrovským odhodláním a chtěl otočit průběh utkání v jejich prospěch. My jsme si toho byli vědomi a hráli jsme zodpovědně nejen zezadu, ale snažili jsme se neustále atakovat jejich branku. Tato taktika se ukázala být velmi užitečná. Hráče sice stála obrovské fyzické úsilí, to se ale proměnilo v důležité tři vítězné body. Pro nás to je velmi vydřené vítězné utkání a soupeřům děkuji za dobrý a bojovný fotbal."

Zbyněk Vinklár, trenér Kelč: „Utkání ve Valašských Příkazech se nám vůbec nepovedlo. Máme poměrně mladý tým, který ale nedokáže zopakovat dvakrát po sobě kvalitní výkon. Hodně točíme sestavu a zatím si to nemůže sednout. Domácí celek byl nakonec asi o tu jednu branku lepší. Z tohoto duelu se musíme oklepat a připravit se na další utkání, kdy nás čeká v domácím prostředí celek z Podlesí."

Branka: 35. Ptáček (pen.).

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VLACHOVICE 9:0 (5:0)

René Frolich, trenér Val. Meziříčí B: „V utkání s Vlachovicemi jsme byli papírovým favoritem. Hosté přijeli v okleštěné sestavě a na střídání měli pouze jednoho hráče. Naše vítězství mohlo být i dvouciferné. Podařilo se nám pokrýt hostujícího Hověžáka, kterému chyběl spoluhráč, který by mu dal přesnou přihrávku. Pěti brankami se v duelu blýskl Gajdoš. Utkání jsme od úvodního hvizdu pod kontrolou a hosté v tomto složení navíc prostě neměli. Ve druhé půli se utkání jen dohrávalo. Celkové lze říct, že jsme splnili povinnost získat tři body a v tabulce jsme se posunuli na pátou příčku. Teď nás čeká náročné utkání ve Viganticích a v jejich sestavě by se měl podle mých informací znovu objevit Milan Baroš."

Karel Hověžák, činovník Vlachovice: „Utkání jsme chtěli odložit, bohužel tomu tak nebylo a přijeli jsme v kombinované sestavě. Domácí byli od samotného úvodu lepším týmem a svoji převahu dokázali vyjádřit i střelecky. Krutou porážku musíme rychle hodit za hlavu."

Branky: 12., 16., 33., 62., 74. Gajdoš, 26. Švajda, 45., 76. Horáček, 84. Zahradníček.

PODLESÍ - VIGANTICE 3:4 NP (1:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Více jak 500 fanoušků dnes dorazilo k nám do Podlesí a ti viděli zajímavý zápas mezi domácím týmem a soupeřem z Vigantic. Hlavně druhá půle měla náboj, domácí dvakrát utekli do vedení, ale hosté vždy skóre srovnali. V dresu hostí nastoupil Milan Baroš a právě on vstřelil všechny tři branky soupeře. Za nás se prosadili Pavel Blažek, Košut a Tydlačka.

Milanovi zároveň patří velké díky, protože po zápase vyslyšel všechna přání o fotku či podpis a rád se s malými i velkými vyfotil. Poločasovou pauzu pak vyplnila minizápasem naše mladší a starší přípravka. Pro děti to bylo krásné hrát před tolika fanoušky a zároveň získat fotku či podpis naší fotbalové legendy. Všem fanouškům i hostujícím, kteří dnes dorazili, moc děkujeme za perfektní podporu a těšíme se na Vás při dalších utkáních.“

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Do utkání v Podlesí opět nastoupil Milan Baroš a i s jeho pomocí jsme chtěli venku už konečně bodovat. V úvodu utkání jsme ale udělali několik zbytečných chyb a domácí se dostali do šancí. První poločas skončil ale nerozhodným stavem, nás poslal do vedení Baroš, za domácí srovnal těsně před odchodem do šaten Blažek. Druhý poločas přinesl zajímavou podívanou. Domácí se dostali do vedení, Baroš o pět minut později srovnal. Domácí Tydlačka vrátil Podlesí vedení. Domácí krutě trestali naše dvě zaváhání, jinak jsme byli lepším týmem. V závěru jsme měli přeci jen více sil než soupeř a Milan Baroš pět minut před koncem zkompletoval svůj hattrick. V penaltové loterii nás podržel brankář Slovák, Milan Baroš proměnil i penaltu. Dva body z Podlesí určitě bereme, domácí potrestali naše chyby, naštěstí si Milan Baroš znovu nazul střelecké kopačky."

Branky: 42. Blažek, 55. Košut, 72. Tydlačka - 35., 60., 83. Baroš.

VAL. KLOBOUKY - HRACHOVEC 1:2 NP (0:0)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „První poločas v souboji s Hrachovcem se toho na hřišti příliš nedělo a šancí na obou stranách k vidění příliš nebylo. Pořádný fotbal se začal hrát až po změně stran, kdy padaly i góly. Nejprve udeřili hosté, kdy se po centu z levé strany trefil hlavou Janošek. Domácí srovnali o jedenáct minut později. Rychle rozehraný přímý kop zatáhl Nevrlka po levé straně a po zemi jej naservíroval Trnavskému, který uklidil míč k levé tyči. Do konce utkání se již stav na ukazateli skóre nezměnil. V penaltové loterii se více dařilo hostím, v domácím celku přestřelil branku Fojtů. Domácí celek po nejlepším podzimním výkonu získal zaslouženě první bod v soutěži, který je může namotivovat před víkendovým derby ve Francově Lhotě."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Ve Valašských Kloboukách se nám tradičně nedaří a znovu se to prokázalo. Na nekvalitním trávníku se nám nedařila kombinace a hráli jsme příliš komplikovaně. Domácí celek neměl co ztratit a příkladně bojoval. Ve druhé půli nás poslal Janošek do vedení, to jsme udrželi pouze deset minut. V závěru utkání jsme se dožadovali pokutového kopu, rozhodčí jej ale neodpískal. Navíc nám byl v poslední minutě velmi přísně vyloučen Volek. Utkání se nám nepovedlo, naštěstí jsme další bod vybojovali v penaltách. Ztráta nás určitě mrzí, tentokrát ale náš výkon nebyl optimální, byl spíše takový profesorský. V příštím kole nás čeká Rožnov pod Radhoštěm a na něj se musíme lépe připravit."

Branky: 66. Trnavský - 55. Janošek.

JUŘINKA - KATEŘINICE 1:5 (0:3)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinka: „Soupeř z Kateřinic se u nás představil ve velmi dobrém světle a dá se říct, že po právu vévodí tabulce. Velké problémy nám dělali především rychlonozí Drda se Čtvrtníčkem. V první půli jsme měli velkou šanci, ale Vavřík nedal. Hosté trestali každé naše zaváhání a v první půli se třikrát radovali ze vstřelené branky. Ve druhém poločasu jsme prostřídali sestavu a podařilo se nám vstřelit Chocholatým branku. Hosty jsme chvilku přitlačili a vytvořili si dobré příležitosti. Hosté si už výhru ale vzít nenechali a v poslední čtvrthodině přidali další dvě branky. Prohra je to pro nás dost krutá, náš výkon nebyl až tak špatný, ale Kateřinice nám daly lekci z produktivity. Z porážky se musíme rychle oklepat a připravit se na další domácí duel, kdy nás čekají Vidče."

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Zápas v Juřince se nám povedl na výbornou. Byli jsme produktivní. Dali jsme navíc nádherné branky. I když si domácí vytvořili nějaké šance, tak si myslím že jsme byli v utkání lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Na tabulku se zatím příliš nedíváme a jdeme zápas od zápasu. V dalším kole hostíme zatím trápící se Vlachovice, které ale nemůžeme podcenit."

Branky: 71. Chocholatý - 25., 40. Smilek, 42. Drda, 74., 77. Čtvrtníček.

1 Kateřinice 6 5 1 0 0 20 : 7 17

2 Rožnov pR 6 4 1 0 1 15 : 8 14

3 Horní Lideč 6 4 1 0 1 14 : 8 14

4 Hrachovec 6 3 1 2 0 17 : 5 13

5 Val. Meziříčí B 6 4 0 0 2 21 : 14 12

6 Vidče 6 3 1 1 1 11 : 10 12

7 Vigantice 6 3 1 0 2 19 : 10 11

8 Kelč 6 2 0 1 3 14 : 9 7

9 Podlesí 6 2 0 1 3 15 : 19 7

10 Val.Příkazy 6 2 0 0 4 14 : 17 6

11 Juřinka 6 1 1 0 4 10 : 20 5

12 Vlachovice 6 1 0 1 4 6 : 23 4

13 Franc. Lhota 6 1 0 0 5 8 : 21 3

14 Val. Klobouky 6 0 0 1 5 4 : 17 1

PETR KOSEČEK