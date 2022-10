ROŽNOV P/R - VIDČE 1:1 (0:0)

Radim Polách, trenér Rožnova p/R: „V derby jsme zbytečně přišli o dva body. V první půli jsme kontrolovali vývoj hry, ale z mnoha šancí, jsme nedokázali dostat míč do hostující branky. Poločas tak skončil bezbrankovou remízou. Ve druhém dějství hosté přišli po hodině hry o vyloučeného Špurka. Dvacet minut před koncem nás poslal Talpa do vedení. To jsme ale dlouho neudrželi a v 77. minutě kanonýr Mičkal proměnil penaltu. Pět minut před koncem se nám dokonce naskytla přesilovka o dva hráče, ale naše převaha ke konečné výhře nakonec nevedla."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „První poločas nabídl fotbal jen ze strany domácích. Ti dobře kombinovali, hodně byl vidět věkem ještě dorostenec Vachník, ale v zakončení byli značně nepřesní. Hosté s kvalitní defenzívou, ale bohužel za celých 45.min. ani s jedinou střelou na domácího brankáře Skláře. Již v 10.min. Slovák na vlastní polovině předává míč do běhu Ondruchovi, který krásně mezi hostující stopery uvolňuje Baroše. Pohotová střela naštěstí pro hosty míří vedle brány. O deset minut později uniká po pravém křídle Talpa, centruje před bránu, kde se k zakončení dostává Kolařík. Jeho střela jde však mimo tři tyče. V 35.min. přichází největší šance prvního poločasu. Domácí kapitán Kolařík nádherně uvolňuje Baroše, který se objevuje sám před Martinem Mičkalem. Hostující brankář jeho střelu skvěle vyráží a následná dorážka Vachníka míjí opuštěnou bránu. Následuje dobrá střela k tyči Kolaříka z hranice velkého vápna, pozorný Martin Mičkal chytá. První půle končí bez branek.

Ani ve druhém poločase se obraz hry nemění. Domácí jsou sice více na míči, ale směrem dopředu neškodní a ani od hostů to dnes není vydařený zápas. A tak zajímavé momenty přicházejí až v závěrečné půlhodině. V 64.min. se ve středu hřiště rozebíhá s míčem Vachník a je zastaven až před půlkruhem pokutového území Špůrkem. Druhá žlutá karta pro hostujícího obránce a Vidče jde do deseti. Následný trestný kop Talpy Martin Mičkal vyráží před sebe a míč doráží do sítě Vachník. Branka však neplatí pro ofsajdové postavení dorážejícího hráče. 70.min. a domácí otevírají skóre utkání. Míč z kopačky Ondrucha míří na Kolaříka. Pomezní rozhodčí zvedá praporek a signalizuje ofsajdové postavení hráče, ale ihned ho dává dolů. Míče se zmocňuje Juřík, posouvá jej před bránu a zde zcela volný Talpa s přehledem zakončuje. Domácí se radují, hosté cítí křivdu, neboť na moment přestali hrát, nicméně branka platí 1:0. Teprve v 72.min. přichází na straně hostí první střela mezi tyče a hned má gólové parametry. Petr Mičkal uniká domácí obraně, nebezpečně zakončuje levačkou, ale pozorný Sklář vyráží na roh. Následuje 77.min. a přihrávka Babince v šestnáctce na Pavla Drdu trefuje ruku bránícího Dvořáka. Pokutový kop, míč si bere Petr Mičkal a bezpečně proměňuje 1:1. Vzápětí Babinec skvěle uvolňuje střídajícího Němce, ten však dobře vyběhnuvšího Skláře neprostřeluje. Posledním vzrušením pro diváky v zápase je druhá červená karta pro hosty v 85.min. za faul Milana Drdy na Vachníka na půli hřiště. Domácí převahu dvou hráčů v poli již nevyužívají a derby utkání tak končí remízou 1:1."