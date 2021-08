Dan Vavřík, kapitán Juřinky: „První poločas přinesl po jedné brance na každé straně, nám chvilku trvalo, než jsme se dostali do patřičného tempa. Druhý poločas už přinesl zlepšenou hru a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově. Nově poskládaný tým se postupně sehrává a v kabině panuje dobrá nálada, po dvou zápasech máme šest bodů a jsme spokojeni."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „V netradičním pátečním termínu jsme zajížděli k prvnímu venkovnímu zápasu do nedaleké Juřinky. Za krásného slunečného počasí se muselo utkání se spoustou šancí na obou stranách početné divácké kulise líbit. Pro nás však bez bodového efektu.

Kdo ví, jak by utkání dopadlo, kdyby byla uznána branka Petra Mičkala již ve 3.min zápasu. Jeho souboj „tělo na tělo“ s obráncem domácího celku bohužel posoudil na pokyn pomezního rozhodčího hlavní Gargulák jako faul a branku neuznal. Vzápětí jsme měli štěstí při zakončení domácích, břevno. Druhá střela na bránu již končí v síti. V 17.min Varga i s pomocí pravé tyče otevírá skóre zápasu 1:0. Z vedení se však domácí dlouho neradují. Mičkal nachází v šestnáctce Němce, jeho střelu brankář domácích vyráží jen před Milana Drdu a ten je v zakončení neomylný, ve 23.min. srovnáno 1:1. I nadále pokračuje výborný fotbal a šance na vstřelení druhé branky jsou na obou stranách. Nás opět zachraňuje břevno, na druhé straně po krásné uličce Kubjáta se ve vyložené šanci ocitá Němec, ale neprostřeluje Holáně.

Úvod druhého poločasu nám herně nevyšel a domácí v této pasáži utkání zlomili na svou stranu. Jejich první velkou šanci ještě skvěle chytá Kocián, ta druhá po centru z pravé strany již končí v síti – 52.min. Příhoda 2:1. Vyrovnání má dvakrát na kopačce Mičkal, ale při prvním zakončení netrefuje dobře míč a při tom druhém, kdy se k němu odrazil míč po předchozích střelách Zubíka a Pavla Drdy, míjí branku. V závěru vsázíme vše na útok a tím vznikají mezery a chyby v naší obraně. Do dvou úniků středem hřiště se dostává Vavřík. První výborným vyběhnutím likviduje Kocián, ten druhý v 84.min. již končí za jeho zády 3:1.

VLACHOVICE - VIGANTICE 0:1 (0:0)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „Ve vyrovnaném utkání se do první šance dostali hosté, jejich pokus ale skončil mimo naši branku. Zhruba v polovině prvního poločasu mohl dvakrát skórovat domácí Dominik Plšek, ale poprvé hlavičkoval těsně vedle a druhý pokus, rovněž hlavičkou, vyrazil brankář na roh. Do dobré příležitosti se dostal také Marek Macháč, ale i jeho vychytal brankář hostí.

Ve druhém poločase se hrálo převážně mezi šestnáctkami. V 79. minutě jsme na hranici velkého vápna nechali příliš mnoho prostoru Macíčkovi a ten přehodil našeho brankáře a vstřelil nakonec vítěznou branku. My jsme se ještě v posledních deseti minutách snažili alespoň o vyrovnání. Hosté ale pozorně bránili a nakonec si odvezli všechny body."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Zápas ve Vlachovicích pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Stále nás trápí velká marodka a do utkání nezasáhli ani bývalí reprezentanti René Bolf s Milanem Barošem. Domácí hrozili především ze standardních situací, které se nám nedařilo příliš dobře bránit, ale své možnosti nevyužili. My jsme si vypracovali také dobré možnosti, ale ty jsme neproměnili. Po pauze se obraz hry neměnil, my jsme byli častěji na míči a kontolovali hru. Na branku se čekalo až do 79. minuty, kdy se prosadil Macíček. Závěr utkání jsme si pohlídali a po zásluze si připisujeme tři body."

HORNÍ LIDEČ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 5:1 (1:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Před utkáním jsme museli řešit problémy se sestavou, z níž nám vypadli někteří hráči. Začátek utkání byl ale v naší režii a vyústěním našeho tlaku byla Surovcova branka. Další brankové možnosti jsme neproměnili. Hosté ožili a po zásluze vyrovnali brankou do šaty. I úvod druhé půle byl ve znamení naší aktivity. Podařilo se nám dát dvě slepené branky. Navíc čtvrt hodiny před koncem Surovec zkompletoval Surovec hattrick. Hosté už se nezmohli na odpr a v samotném závěru inkasovali popáté. Výsledek je pro ně možná dost krutý, ale nám se zápas povedl a hráči si s chutí zastříleli. Potvrdili jsme doma tři body z Hrachovce a vstup do sezony se nám vydařil nad očekávání."

René Frolich, trenér Val. Meziříčí B: „Těžko jsme skládali sestavu pro sobotní duel, dopoledne hrály svá utkání oba dorostenecké celky. Domácí z úvodního tlaku vytěžili jednu branku. Poté jsme začali být daleko aktivnější a podařilo se nám vyrovnat. Ve druhém poločasu chyboval náš brankář a domácí toho využili. Po hodině hry jsme odešli fyzicky, neměli jsme už nikoho na střídání a domácí tým dovedl utkání k vysoké výhře."

VAL. PŘÍKAZY - KATEŘINICE 3:4 (0:0)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Doba dovolených moc nepřeje se sejít trošku v ustálené podobě, takže sestavu jsme dnes spíš "polepili", ale Kateřinice přesto měly v prvním poločase navrch a velmi dobře kombinovaly. Všude jsme byli o krok později. Sice skončil první poločas nula nula, ale soupeř měl navrch a neproměnil tři tutovky. Do druhé půle jsme vstoupili dobře a po rohu Pechy dal branku Vaculka. Ale naše vedení mělo krátké trvání a soupeř srovnal a nás to malinko srazilo dolů. Během patnácti minut po pěkných akcích po křídle daly Kateřinice další tři branky a stav vypadal hrozivě 4:1. Asi to soupeře malinko uspokojilo a prostřídal a sundal nohu z plynu, což se jim málem vymstilo. Nám se podařilo snížit na 4:3 o možná hrát se ještě 5 minut déle, tak remíza byla na obzoru. Nutno říct, že pro Kateřinice by byla remíza určitě krutá, prostě jsme celý zápas tahali za kratší konec."

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Začátek utkání byl poměrně vyrovnaný a oba soupeři se vzájemne oťukávali. Poté jsme převzali iniciativi a vypracovali jsme si několik velmi dobrých příležitostí. Ve druhé pli se s brankami roztrhl pytel. Domácí se dostali do vedení. Rychle jsme zareagovali a po pěkných křídelních akcích jsme výsledek otočili. deset mibnut před koncem jsme prostřídali sestavu a domácí toho dokázali využít a v závěru dokonce sahali po vyrovnání. Přesto je naše výhra naprosto zasloužená, vytvořili jsme si několik dalších střeleckých možností, ty jsme nedali a v závěru jsme se o výhru strachovali."

PODLESÍ - HRACHOVEC 2:5 (1:3)

Ing. Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Derby se nám nepovedlo a hodně jej ovlivnilo zranění zkušeného Zetka již v osmé minutě. Přitom jsme se ujali již po sedmi minutách hry Košutem vedení a o chvíli později jsme mohli přidat i druhou trefu. Hosté vyrovnali a od té doby byli na koni. Do půle jsme po našich laciných chybách ještě dvakrát inkasovali. Ve druhém dějství jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat. Tydlačka dal kontaktní branku na 2:3. Hosté ale dvěmi slepenými góly utkání rozhodli ve svůj prospěch. V závěru mohli do rozhozené obrany přidat i další branky. Derby nám nevyšlo podle představ, ale takový je fotbal. Marodka se nám stále více rozšiřuje a čekáme na každého uzdraveného hráče."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Místní derby přineslo zajímavý fotbal s množstvím brankových příležitostí na obou stranách. Trošku jsme zaspali začátek duelu a domácí nás trestali. Dokonce mohli přidat i druhou branku. Naštěstí se nám podařilo po patnácti minutách hry vyrovnat. Od té doby jsme na hřišti jasně dominovali a do půle jsme přidali další dvě branky. Druhý poločas se hrál opět podle našich not a měli jsme i kvalitnější lavičku. Domácím v parném počasí rychle docházeli síly a my jsme toho dokázali náležitě využít. Po letech se nám tak podařilo derby v Podlesí opanovat a za to jsme velmi rádi. Po nevydařené premiéře s Horním Lidčem se nám tentokrát dařilo i střelecky a na konečném výsledku je to znát. Hráče musím pochválit za výborný výkon a absolutorium zaslouží především Solanský s Michalákem."

KELČ - ROŽNOV P. R. 3:1 (1:0)

Radim Minář, trenér Kelče: „V úvodním domácím utkání jsme chtěli odčinit nevýrazný výkon z prvního kola ve Viganticích. Před utkáním jsme museli řešit post brankáře, kdy zraněného Hrdličku nahradil Petrnka z Valašského Meziříčí. Výborně jsme vstoupili do zápasu a již po čtyřech minutách jsme se radovali po brance kanonýra Jiříčka. Stejným stylem jsme začali i ve druhém dějství a po třech minutách dal Machač naši druhou branku. Hosté se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale vítr z plachet jim vzal po hodině hry Reisskup, který se trefil potřetí. Hosté se dostali ke slovu až v posledních minutách, kdy dali výsledku kosmetickou úpravu. Naše výhra je zasloužená a máme první tři body. Pochválit musím brankáře Petrnka, který se své premiéry v naší brance zhostil na výbornou, ale celkově všichni hráči na hřišti předvedli výborný výkon."

FRANC. LHOTA - BYLNICE 5:3 (1:2)

Karel Matůš, činovník Francova Lhota: „Super start do nové sezony potvrdila Francova Lhota i doma. Úvod utkání zvládli lépe hosté, několik minut probíhalo v jejich režii a domácím chvíli trvalo než dokázali hru vyrovnat. Ve velkém vedru, ale lhotští rychlíci soupeře postupně utahali a druhá půle už byla převážně na polovině hostů. Uklidnění do záložní řady přinesl hrající trenér Mojmír Jaroš, který míč podrží a nemusí každá akce proběhnout hurá stylem.

První větší příležitost skončila na břevně domácí branky, když pěkně zakroucený rohlík tlačil domácí brankář ven pouze očima. Francovka oplatila rychlým kontrem, který zakončil Tomáš Kovář do tyče. Po lehké nedomluvě mezi obránci se zmocnili míče hosté, předložili ho osamocenému hráči na dvacítku jenž se v zakončení nemýlil. 0:1 V závěru poločasu srovnal Pavel Juráň po rohovém kopu poslal "kladivem" míč do sítě. 1:1 Ale než se odešlo do šaten, zakončila Bylnica trestňák přes zeď za tyčku – 1:2. Do druhé půle vlétla Francovka jako uragán, nicméně zahodila několik šancí, než přišlo chytré prostrčení od Mojka Jaroše mezi stopery na dvacítce, čímž se uvolnil Ondra Filák a sám před gólmanem nezaváhal - 2:2. Do vedení se domácí dostali po pohotovém zakončení Mojka Jaroše levou nohou kolem brankáře. Pak se na chvíli obraz hry změnil, což stačilo hostům k vyrovnání na 3:3. Naštěstí trestňák z levé strany, díky rozestoupivší se zdi, poslal Mojek Jaroš na bližší tyč. 4:3. A v závěru, díky chytře rozehranému rohu až na půlící čáru, vylákali domácí velmi takticky soupeře do pokusu o brejk, jenž se otočil v brejk Francovky. Radek Chmela upláchl všem a ranou k tyči dodal pojistku výsledku na 5:3."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V prvním poločasu byla k vidění remízová partie. Domácí tým jsme zaskočili aktivní hrou a po dobře zahrané standartní situaci jsme šli do konce do poločasového vedení. Ve druhém dějství se obrázek hry změnil. Domácí zvýšili pohyb a my jsme se zbytečně zatáhli až před svoje pokutové území. Podařilo se nám ještě vyrovnat na 3:3, ale rozhodl špatně ubráněný trestný kop. Mohli jsme i srovnat, ale domácí tým nás v závěru potrestal pátou trefou. Zatím v soutěži platíme nováčkovskou daň, za dva zápasy jsme inkasovali deset branek, což je opravdu hodně."

Ve statistikách

I. A TŘÍDA - SKUPINA A - 3. kolo: Juřinka - Vidče 3:1 (17. Varga, 84. Vavřík, 52. Příhoda - 23. Drda), Franc. Lhota - Bylnice 5:3 (64. Filák, 68. Jaroš, 77. Jaroš, 93. Chmela, 41. Juráň - 30. Sucháček, 43. Lukšík, 75. Lukšík), Horní Lideč - Val. Meziříčí B 5:1 (11. Surovec, 54. Abík, 56. Surovec, 75. Surovec, 89. z pen. Vaculčík - 43. Žemla), Podlesí - Hrachovec 2:5 (7. Košut, 63. Tydlačka - 15. Volek, 20. Orság, 36. Orság, 73. Vala, 76. Šnajdr), Kelč - Rožnov p. R. 3:1 (4. Jiříček, 48. Machač, 61. Reisskup - 90. Kovács), Vlachovice - Vigantice 0:1 (79. Macíček), Val. Příkazy - Kateřinice 3:4 (47. Vaculka, 88. Tkadlec, 89. Tkadlec - 56. Peredarjuk, 60. Smilek, 64. Smilek, 69. Doležel).

1. Horní Lideč 2 2 0 0 6:1 6

2. Juřinka 2 2 0 0 8:4 6

2. Kateřinice 2 2 0 0 7:3 6

4. Franc. Lhota 2 2 0 0 8:5 6

5. Vigantice 2 2 0 0 2:0 6

6. Hrachovec 2 1 0 1 5:3 3

7. Kelč 2 1 0 1 3:2 3

8. Vidče 2 1 0 1 3:3 3

9. Podlesí 2 1 0 1 4:6 3

10. Val. Příkazy 2 0 0 2 3:6 0

10. Rožnov p. R. 2 0 0 2 2:5 0

12. Bylnice 2 0 0 2 6:10 0

12. Vlachovice 2 0 0 2 0:4 0

14. Val. Meziříčí B 2 0 0 2 3:8 0

Petr Koseček