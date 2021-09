Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký soupeř, což se nakonec i potvrdilo. Utkání nakonec rozhodl hostující Vavřík, který byl rozdílovým hráčem. Nám se příliš nedařila kombinace a útočníci dostávali málo dobrých míčů. Po půlhodině jsme se sice ujali vedení, ale hostíé velmi rychle srovnali. Ve druhém dějství dal Vavřík svoji druhou branku. Přesto jsme mohli v závěru i srovnat, ale Surovec s Klišem své šance neproměnili. Hosté potvrdili své postavení v tabulce, já jsem z našeho výkonu a z celkového výsledku dost zklamaný. O reparát se pokusíme v dalším kole, kdy nás čeká derby ve Francové Lhotě."

Dan Vavřík, kapitán Juřinky: „Těžký duel v Horním Lidči jsme nakonec s vypětím všech sil zvládli. V prvním dějství jsme byli kombinačně lepším týmem a své příležitosti jsme však nedokázali proměnit. Domácí nás pak potrestali po naší indiviuální chybě. Poté se nám podařilo vyrovnat a další branky jsme do půle už nedokázali přidat. Druhý poločas už přinesl jiný obrázek, hra už nebyla tak pohledná. Po hodině hry jsme dali druhou branku. V závěru se domácí marně snažili o vyrovnání a nás podržel i brankář Blaha. Tři body si však za nezměrnou bojovnost zasloužíme po právu, především v prvním dějství jsme byli lepším týmem."

Branky: 30. Plšek - 35. Vavřík, 59. Vavřík.

KELČ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:3 (0:2)

Radim Minář, trenér Kelče: „V souboji s rezervou Valašského Meziříčí jsme zaspali první půli a hosté se po zásluze ujali dvoubrankového vedení. Do druhého poločasu jsme udělali změny v sestavě a na našem výkonu to bylo znát. Podařilo se nám snížit na jednobrankový rozdíly, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Hosté v závěru pečetili výhru svojí třetí trefou."

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Potřebovali jsme už konečně bodovat naplno, což se nám nakonec i podařilo. V prvním dějství jsme domácí zaskočili aktivní hrou a odměnou nám byli dvě branky v domácí síti. Do druhé půle domácí přeskupili své řady a dostali nás pod tlak. Vyrovnávající branka tak visela ve vzduchu, ale v závěru jsme prostřídali a srovnali hru. Nakonec jsme dokráčeli k výhře, když definitivní podobu výsledku dal hrající brankář Vrba."

Branky: 51. Reisskup - 24. Žemla, 29. Žemla, 83. Vrba.

VLACHOVICE - HRACHOVEC 4:4 (4:2)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V sobotu se ve Vlachovicích hrálo utkání, ve kterém útoky převládly nad obranami obou mužstev. Hned od úvodu bylo vidět, že hosté z Hrachovce přijeli oproti minulým sezónám hodně posíleni a na hřišti to bylo znát. Do vedení jsme se ale dostali už ve 4. minutě my, když centr Sáblíka umístil hlavou k zadní tyči Tomáš Mikulčík. Hosté srovnali ve 20. minutě, když se střelou ze šestnástky trefil Vala. Hrálo se nahoru dolů a ve 29. minutě přidal druhou branku domácích znovu Tomáš Mikulčík. Odpověď hostů přišla o 5 minut později, to se trefil Orság. Za dalších 5 minut se měnilo skóre znovu, když se střelou z 18-ti metrů trefil Hověžák. V poslední minutě pak ještě zvýšil vedení domácích na poločasových 4:2 hlavou Pavol Straka.

Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté a hned ve 49. minutě snížil Malý na 4:3. Domácí se snažili rozkouskovat hru a vyrážet do brejků. Tlak hostů ale sílil a v 71. minutě vyrovnal po samostatné akci Vala. Posledních dvacet minut už jsme se víceméně soustředili na ubránění nerozhodného stavu, což se nám nakonec podařilo a pod vedením nového trenéra Aleše Novosada jsme získali první podzimní bod."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Utkání ve Vlachovicích jsme nakonec nezvládli podle našich představ. Zápas ovlivnil těžký terén a také nepřesné výroky rozhodčího. Přesto jsme tento měli zvládnout za tři body, nakonec po divoké přestřelce bereme pouze jeden bod. Přítomní diváci se ale určitě nenudili, viděli osm branek a také celou řadu dalších šancí."

Branky: 4. Mikulčík, 29. Mikulčík, 37. Hovězák, 45. Straka - 20. Vala, 34. Orság, 49. Malý, 71. Vala.

KATEŘINICE - VIGANTICE 1:0 (0:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „V duelu s Viganticemi jsme se chtěli ravanšovat za nečekanou porážku v minulém kole ve Vidči. Proti kvalitnímu protivníkovi se nám to nakonec i povedlo. V první půli byli ale hosté velmi nebezpeční a několikrát nás podržel brankář Rišica. Hosté hráli ze zajištěné obrany, ale předvedli několik nebezpečných kontrů. Nám se přliš nedařila kombinace. Ve druhém dějství jsme zvýšili aktivitu a vytvářeli jsme si příležitosti. Hosté nasadili žolíka Milana Baroše a teď už to bylo na hřišti kdo z koho. Rozuzlení přinesla 80. minuta, kdy se trefil Fojtů. V závěru nás podržel gólman a hubenou výhru jsme dokázali udržet až do konce. Diváci viděli zajímavé utkání dvou vyspělých týmů, tříbodový zisk je tak nakonec pro nás velmi cenný."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Pomaličku se nám vyprazdňuje marodka a na střídačce byl připravený zasáhnout do hry i Milan Baroš. V prvním dějství jsme byli hodně aktivní a vypracovali jsme si řadu dobrých možností. Brankář domácích ale měl svůj den a svůj tým několikrát podržel. Nastřelili jsme dokonce brankovou konstrukci. Ve druhé části se ke slovu dostali i domácí a parádní zákrok vytáhl i náš brankář Slovák. Na hřišti se pak objevil Milan Baroš a bylo zřejmé, že kdo dá branku, ten zápas vyhraje. My jsme hráli stále na vítězství a tlačili jsme se do zakončení. Domácí ale vstřelili hlavou deset minut před koncem vítěznou branku. V závěru jsme hráli vabank, vyrovnání to ale nepřineslo. Zejména v první půli jsme podali výborný výkon a minimálně bod bychom si určitě zasloužili, což se nám však nepodařilo."

Brany: 80. Fojtů.

VAL. PŘÍKAZY - ROŽNOV P/R 1:1 (1:0)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Proti Rožnovu p/R jsme chtěli moc bodovat naplno. Fotbal v neděli dopoledne však trpěl na všech frontách, bylo zde hodně soubojů a nepřesností v zakončení. Přesto jsme se v první půlce ujali vedení 1:0 a vytvářeli si další šance. V zakončení jsme volili pořád nějaké lepší řešení, což se nepotkalo s efektivitou. A nějak podobně se prezentovali i hosté a hrát doma na 1:0 se prostě nedá. Proto jsme se snažili v druhé půlce přidat druhý gól. Poté se Lukáš Vaculka řítil sám na branku a byl podražen a hostující hráč byl vyloučen, což bylo v 52. minutě. Paradoxně se nám hrálo proti deseti hůř a nebyli jsme schopni nic vymyslet. Následně Adam Pecha napřáhl a trefil tyč a Vaculkovi nebyla uznána branka pro domnělý ofsajd.

Ve druhé půli opět sám před brankou po centru ze strany nastřelil Adam Pecha břevno. Ale na kdyby se nehraje a byli jsme potrestáni, kdy se po rohu trefil hostující trenér po pěti minutách pobytu na hřišti. A aby tomu nebylo dost, tak byl vyloučen náš hráč Lukáš Gargulák a to už se pak zápas jen dohrál. Zbytečně jsme ztratili dva body, nedali jsme jsme druhou uklidňující trefu a po standtardní situaci jsme inkasovali. Hru v početní převaze jsme také nezvládli a soupeř nás v závěru potrestal."

Branky: 25. Struhař - 76. Kunc.

PODLESÍ - BYLNICE 1:3 (1:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „V dalším utkání jsme nastoupili proti Bylnici. Zápas jsme chtěli zvládnout za tři body, ale opak je bohužel pravdou. Opět nás srazily různé chyby jak při mezihře, tak při bránění apod. Na první branku hostí z 38.min jsme odpověděli srovnáním Košuta ve 40.min, který se prosazuje dorážkou. Ve 43.min si ale hosté berou vedení zpět. Ve druhé půli jsme se snažili o vyrovnání, herně nám to ale moc nešlo a jednoduše hrající hosté si to vzadu pozorně hlídali. Až v 73.min máme možnost penalty, kterou ale neproměňuje Košut. Na druhé straně pak v 79.min hosté stejnou výhodu proměňují a rozhodují tak o zápase. Bohužel tak po 4 kolech máme pouze 4 body a to je málo.Další zápas hrajeme na Juřince v sobotu, již v 9:30 dopoledne.“

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V duelu v Podlesí jsme chtěli navázat na naši výhru s Horním Lidčem a nakonec se nám to i podařilo. Před utkáním jsme změnili složení záložní řady a tento tah nám vyšek dokonale. Domácí tým jsme zaskočili aktivní hrou a již do půle jsme si vypracovali jednobrankové vedení. Ve druhém poločasu to byl na hřišti podobný obrázek, vycházeli jsme ze zajištěné obrany a spoléhali na rychlé kontry. Domácí mohli srovnat z přísné penalty, ale tu naštěstí neproměnili. Stejnou možnost jsme pak dostali i my, penaltu Hudeček proměnil. Naše výhra je naprosto zasloužená a věřím, že jsme se v nové soutěži již adaptovali."

Branky: 40. Košut - 35. Lysák, 53. Sucháček, 79. z pen. Hudeček.

FRANC. LHOTA - VIDČE 4:0 (2:0)

Karel Matůš, činovník Francova Lhota: „Francova Lhota přežila už v 1.min. samostatný únik hostí, který zlikvidoval perfektně Lukáš Spitzer v brance. Poté ještě efektně robinzonádou zlikvidoval střelu z deseti metrů. Domácí postupně získali převahu a začali si tvořit velké šance. První branku v sítil Radek Chmela, když se vyháčkoval od brankové čáry zpět na malé vápno a zakončil nechytatelně křížem - 1:0 Tyčku orazítkoval po rychlém brejku Ondra Filák. Navíc několik zakončení skončilo vysoko nad brankou. Ve 37.min. přidal druhou branku Pavel Juráň hlavičkou po rohovém kopu. Hosté se uchylovali pouze k nakopávání míčů, což si lhotská obrana dobře pohlídala. Vidče po prostřídání ve druhé půli trochu ožilo a vyrovnalo hru. Francovka si ale dál tvořila obrovské šance, i když si na třetí branku musela počkat do 65.min. Prosadil se Ondra Filák střelou z poza dvacítky, kterou umístnil přesně k tyči. Domácí utkání v klidu kontrolovali a v 82.min přidali čtvrtou branku. Ondra Filák postupoval z půlky na stopera, jenž ustupoval až do dvacítky, tak to nakonec kolem něho kopl do branky a stanovil tak skóre na 4:0."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „ Na půdě Francovy Lhoty jsme toho herně moc nepředvedli a domácímu týmu jsme dnes nebyli důstojným soupeřem. Hned v první minutě utkání se sám na domácího brankáře řítí Mičkal, ale dobře vyběhnuvšího Spitzera neprostřeluje. Málokdo z hostujících příznivců v tu dobu mohl tušit, že se vlastně bude jednat o první a zároveň poslední naši velkou šanci v utkání. Kombinace vázla, v defenzívě jsme dělali chyby a soupeř byl jednoznačně lepší. Navíc jsme nedokázali pohlídat ve středu hřiště výborného Radka Chmelu a v útoku nechali hodně prostoru Ondřeji Filákovi. První velkou šanci Chmelovi ještě Petružela chytá, ale vzápětí v 6.min. ten samý hráč obchází dva obránce hostů a nekompromisně zakončuje 1:0. Vyrovnat může Mičkal, jeho technickou střelu z hranice šestnáctky však bez problému brankář domácích chytá. Následuje krásná střela Filáka do tyče a herní převahu domácí korunují v 37.min, kdy při rohovém kopu necháváme zcela volného Juráně. Jeho hlavička končí v síti. Po prvním poločase 2:0.

Ani poločasovým střídáním, kdy na hřiště přicházejí Němec a následně Kubját se nepodařilo trenéru Marákovi vnést oživení do naší hry. A i když jsme první patnáctiminutovku druhé půle opticky více na míči, jsou to opět domácí, kdo si vytvářejí šance. Bambuchovu nebezpečnou střelu chytá Petružela, ale v 65.min už nestačí na dorážku Filáka, který je v zakončení na správném místě po sólo akci Chmely 3:0. Je rozhodnuto, šanci dostávají náhradníci a hra již ztrácí na svém tempu. Konečnou výsledkovou podobu utkání dává v 82.min opět Filák, tentokráte kolem stopera hostů střelou k tyči překonává bezmocného Petruželu počtvrté. Vstřelit branku nám dnes není přáno, a i poslední střela Mičkala z trestného kopu končí v náruči domácího brankáře."

Branky: 6. Chmela, 37. Juráň, 65. Filák, 82. Filák.

PETR KOSEČEK