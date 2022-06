Martin Särkozy, trenér Juřinky: „Zápas v Rožnově pod Radhoštěm jsme nezvládli. Inkasovali jsme branku po deseti minutách hry. Do poločasu jsme výsledek zápasu otočili ve svůj prospěch po brankách Příhody a Brňovjáka. Domácí brankou do šatny srovnali na poločasových 2:2. Ve druhém poločasu domácí rozhodli o své výhře. V současné době nás trápí marodka a hráči, kteří nastoupili, jej odmakali. Proti nám však stála trojice rozhodčích, která pískala velmi tendečně pro domácí tým. Byl nám upřen pokutový kop. Je vidět, že domácí tým se zachraňuje v soutěži a výkon rozhodčích tomu i tak odpovídal."

VIGANTICE - FRANC. LHOTA 1:2 (1:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Do utkání s jedním z aspirantů postupu jsme nastoupili bez bývalých českých reprezentantů Reného Bolfa a Milana Baroše. Oba celky produkují v celé sezoně ofenzívní fotbal a tak se bylo na co dívat. Zápas přinesl množství šancí na obou stranách a brankáři měli plné ruce práce. Ve 25. minutě nás poslal Macíček do vedení z pokutového kopu. Hosté spoléhali na rychlé brejky a nastřelili párkrát brankovou konstrukci. Druhou branku se nám vstřelit nepodařilo a do šaten jsme odcházeli s hubeným jednobrankovým vedením. Ve druhé půli se hosté snažili o vyrovnání, ale brankář Bilík byl hodně pozorný. Podařilo se jim ho překonat až dvacet minut před koncem. Navíc čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem udeřila Francova Lhota podruhé. Na vyrovnání jsme již neměli dostatek sil a hosté si odvážejí tři body."

Krajský přebor: Sestupový osud Valašské Polanky se zdá být zpečetěn

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Prvních dvacet minut bylo slabší od obou týmů, kdy se čekalo na první chybu. Potom se utkání zlepšilo a Francova Lhota si vypracovala pár gólových šancí, kdy ale Vigantice podržel výborně chytající gólman a zvonilo i pár tyček. Vigantice proměnily správně nařízenou penaltu a šlo se do šaten za stavu 1:0 pro domácí. V šatně ale šlo vidět, že to kluci nechtějí nechat jen tak a do druhého poločasu šli v bojovné náladě. A nakonec po zásluze jsme otočili utkání a vezeme si domů důležité tři body, které nám dávají možnost mít vše ve vlastních rukou a bojovat a vítězství až do posledního kola."

VLACHOVICE - KELČ 5:2 (5:0)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V sobotním utkání se nám podařil vstup do utkání kdy už ve 2. minutě otevřel skóre Hověžák, kterého do úniku vyslal Kolouch. O dvě minuty pozděj už to bylo 2:0, když se hlavou trefil Kolouch. Hosté působili v prvním poločase dost vlažně a nám se postupně dařilo navyšovat skóre. Ve 20. minutě zvyšoval na 3:0 Coufalík, ve 35. minutě přidal čtvrtou branku Mikulčík a tři minuty před koncem prvního poločasu uzavřel skóre na 5:0 Fojtů.

Do druhého poločasu vstoupili hosté se snahou vstřelit alespoň jednu branku a jelikož domácí hodně zvolnili tempo, podařilo se jim to už v 53. minutě, když se prosadil Hlavica Tomáš. V následujících minutách jsme přeci jenom trochu přidali a dostali jsme se do několika dobrých příležitostí. Pozadu nezůstávali ani hosté, ale další branku viděli diváci až v 76. minutě. Na 5:2 snižoval Hlavica Tadeáš. Závěr zápasu už jsme si pohlídali a připsali si důležité tři body."

Ve Vsetíně se hrálo bez branek. Gerža ani Mlýnek při šancích neuspěli

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Nezvládli jsme především první půli, kdy jsme inkasovali pět branek. Zaspali jsme zejména v úvodu střetnutí a po čtyřech minutách jsme prohrávali o dvě branky. Domácí do poločasu přidali další tři střelecké zásahy. Po obrátce šel náš výkon nahoru a dokázali jsme se dvakrát gólově prosadit. Domácí už další branky nepřidali, nakonec si připisují zaslouženou výhru."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VIDČE 4:2 (2:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Naše vítězství je naprosto zasloužené. Hosté se sice ujali brzy vedení, ale Gajdoš vzápěti srovnal. Do půle jsme přidali druhou trefu. Ve druhém poločasu jsme postupně navyšovali náš náskok. Hosté jen korigovali výsledek deset minut před koncem. V kvalitním utkání padlo šest branek, k vidění bylo i množství šancí a diváci museli být spokojeni."

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „V nedělním dopoledním čase, za letního počasí na hlavním hřišti nám pohyb domácích mladíků po celých devadesát minut dělal velké problémy, nicméně domácí obrana byla dnes zranitelná a při lepším zakončení jsme mohli i nějaký ten bodík domů přivést.

Úvod utkání patří jednoznačně domácím. Kombinace však končí povětšinou před šestnáctkou nebo nepřesnou finální přihrávkou. A tak trochu překvapivě jdeme do vedení my. Ve 14.min. dlouhý výkop Petružely nachází Petra Mičkala, který v souboji kapitánů přetlačuje domácího stopera Němce a obchází i vyběhnuvšího Fröhlicha a do prázdné brány uklízí míč 0:1. Z vedení se neradujeme dlouho. Ihned po rozehrání uniká po levé straně David Veselý, přihrávkou pod sebe nachází Gajdoše a ten nechytatelně pod břevno srovnává 1:1. Rychlé akce po levé straně a rohové kopy domácích, s tím máme v první půli největší problémy. Ve 20.min. rohový kop Kundráta přesně na Nevařila, ale obrana hostů na poslední chvíli střelu blokuje. Na druhé straně se ocitá v šanci Heryán, po centru Mičkala v zakončení na malém vápně střelou míjí domácí bránu. Následují dvě dobré akce domácích a v obou případech v zakončení Kopecký. Nejprve uniká hostující obraně Veselý, nastřeluje míč před bránu, kde v poslední chvíli zasahuje Kubját a nenechává domácího záložníka zakončit. Vzápětí opět akce z levé strany, centr Gajdoše a znovu Kubját blokuje střelu Kopeckého na roh. Rohový kop 35.min. k míči se staví Veselý, přesně nachází hlavu Vaigla a ten nikým neobsazen míří na zadní tyč Petruželovy brány 2:1. Srovnat může Mičkal, jeho individuální akci ve 40.min. však Fröhlich s přehledem chytá. V poslední stoprocentní šanci první půle se ocitá Gajdoš, který v 43.min. běží sám na hostující brankáře. Volí střelu, Petružela skvěle vyráží.

Trenér Hajný přihlížel, jak jeho bývalý klub z Hranic slaví postup do třetí ligy

Druhá půle a tutovka Mičkala. Rozehrávku Kopeckého na brankáře vystihuje Petr Mičkal a běží zcela sám na domácího gólmana. V zakončení však hostující kanonýr volí jeho přehození, ale lob je nízký a Fröhlich střelu vyráží. Místo toho, abychom skóre srovnali, následuje rychlý kontr domácích a třetí branka v naší síti. Gajdoš přesnou přihrávkou vybízí k zakončení Daniše a ten se v 56.min. nemýlí 3:1. O pět minut později může být s hosty ještě hůře, Daniš uniká hostující obraně, ale tentokráte je v zakončení nepřesný a bránu míjí. Následuje na druhé straně dobrá střela Babince, domácí gólman je pozorný. Závěrečná čtvrthodina a po uličce Gajdoše se řítí sám na Petruželu střídající Juřík. Hostující brankář skvěle chytá. O minutu později už ani on nemá šanci. Kopecký nádherně do běhu vysunuje Reného Veselého a druhý střídající hráč s přehledem zakončuje 4:1. Hosté sympaticky bojují až do konce utkání a za svou snahu jsou odměněni druhou brankou. Petr Mičkal vniká do šestnáctky, kde je stažen Němcem a následný pokutový kop v 80.min. bezpečně proměňuje 4:2. Závěrečné šance na obou stranách Babince a Daniše již brankou nekončí."

VAL. PŘÍKAZY - PODLESÍ 1:2 (1:0)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Především musím podotknout, že hrát na amatérské úrovni s úzkým kádrem v termínu pátek - neděle je složité. V domácím prostředí jsme chtěli získat tři body, tak abychom se vyhnuli sestupové pozici. Vše se vyvíjelo dobře, sice hosté neproměnili tři tutovky, přesto jsme se ujali vedení po podražení našeho hráče v pokutovém území. penaltu proměnil Tomáš Baránek a to byl i výsledek první půle. Vše podstatné se událo ve 48 minutě druhé půlky. Ukázkový obranný zákrok rameno na rameno ukázal Lukáš Polách a k údivu všech vytáhl sudí červenou kartu. tento moment ovlivlinil zbytek druhé půlky, kdy se nám v deseti nic nedařilo a soupeř nás potrestal dvěma góly. Nám docházely síly, přesto jsme vše vrhli do útoku. Ale soupeř hrozil brejky, sice ani jeden nevyužil a tím byl výsledek utkání nakonec i daný. Fotbal není jaderná fyzika a asi není otázka, jakou třídy budou kluby hrát, ale zda vůbec bude na obcích fotbal dlouhodobě zachován. Nic nebalíme, zabojujeme a nějak to dopadne."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „K zápasu jsme odjížděli bez šesti prakticky základních hráčů sestavy a do utkání tak postupně zasáhli čtyři dorostenci. Domácí bojují o záchranu, ale jak ukázali i v tomto utkání, herně jim to moc nejde. Do 20.min jsme měli vést 3:0, dvě gólové šance skončily na tyči, jednou zakončujeme nad. Domácí prakticky nezahrozili, přesto jdou ve 42.min do vedení - z penalty po faulu se prosazuje Baránek - 1:0. V poslední minutě první půle máme i trochu štěstí, unikajícímu Vaculkovi se míč odrazil mimo něj.

I. A třída sk. B: Fryšták nasázel Osvětimanům čtyři branky, v přestřelce padl

Ve druhé půli je hned ve 48.min vyloučen domácí obránce, když zastavuje unikajícího Nosálka. O pár minut později ve velké šanci hlavičkuje těsně vedle Holčák. V 65.min je vyrovnáno, po hezké individuální akci se prosazuje Woloczij - 1:1. Na druhé straně domácí v 70.min po rohu hlavičkují do břevna. V 75.min pak skóre otáčíme, přízemní střela Skalického zapadá přesně na zadní tyč - 1:2. Ve zbývajícím čase domácí vrhli síly do útoku a my měli řadu brejků. Ty největší dva neproměňuje Nosálek, když u jednoho z nich domácí opět zachránila tyč. Na druhé straně mají domácí největší šanci v 86.min, míč putuje malým vápnem a na poslední chvíli jej odkovává hostující hráč. Nakonec jsme vítězství uhájili a odvážíme si plné tři body. Škoda jen řady neproměněných šancí. To domácí v posledních dvou kolech nečeká vůbec nic snadného."

HRACHOVEC - BYLNICE 7:2 (3:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „Hosté přijeli v kombinované sestavě a v první půli se zaměřili pouze na obranu. První branku vstřelil Orság již ve 12. minutě, kdy se nemýlil z pokutového kopu. Pak se do půle dvakrát trefil Žák. Do šaten jsme tak odcházeli s pohodlným tříbrankovým náskokem, který mohl být vyšším rozdílem. Začátek druhé půle nás zastihl v nedbalkách, kdy hosté po dvou akcích snížili na jednobrankový rozdíl. Klid do našich řad přinesla trefa Jandy v 66. minutě. Stejný hráč o tři minuty později dal naši pátou branku. Do konce utkání se znovu prosadil Žák a po něm i v samotném závěru z penalty Janda. Oba hráči tak zkompletovali hattrick. Naše výhra je naprosto zasloužená, ale v našem výkonu byly mezery. Teď nás čeká těžký los, nejdříve cestujeme do Juřinky a v posledním kole hostíme druhý celek tabulky z Francovy Lhoty."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „K lídru tabulky jsme odjeli v hodně slátané sestavě a do hry museli i dva naši brankáři. V prvním poločasu se domácí ujali vedení z velmi přísné penalty. Poměrně příznivý stav vydržel až do 34. minuty, kdydomácí udeřili podruhé. Zanedlouho přidali i třetí trefu. Ve druhém poločasu jsme domácí tým zaskočili dvěmi brankami a rázem to bylo 3:2. Domácí zvýšili obrátky a chtěli utkání co nejdříve rozhodnout. Podařilo se jim to až v 66. minutě. Poté jsme inkasovali pátou branku a závěr utkání jsme už jen dohrávali. Neměli jsme ani dost sil a domácí ještě dvakrát skórovali."

KATEŘINICE - HORNÍ LIDEČ 2:3 (2:1)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Máme za sebou náročný program. Po vítězství v krajském poháru nás v pátek čekala dohrávka s Valašskými Příkazy, kterou jsme nakonec vyhráli 2:0. Dobře rozhrané utkání s Horním Lidčem jsme alenezvládli a přišli jsme o všechny body. Ve 12. minutě se prosadil po standartní situaci Míka. Po půlhodině hry se prosadil Macík a vedli jsme již o dvě branky. Inkasovali jsme pak z pokutového kopu branku do šatny. Ve druhém poločasu jsme chtěli výhru pojistit, ale hosté dvěmi slepenými brankami vývoj utkání otočili."

I. B. tř., sk. B: Mladcová definitivně stvrdila postup. Březnice jasně zvítězila

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Věděli jsme, že domácí mají za sebou páteční dohrávané utkání s Valašskými Příkazy a chtěli jsme toho náležitě využít. Nám se do sestavy vrátili někteří zkušení hráči a hned to bylo znát. Nezachytili jsme ale úvod utkání a po standartce jsme poprvé inkasovali. Poté jsme si kombinační hrou vytvářeli převahu a měli jsme i gólové šance. Udeřilo ale znovu na straně domácích, kteří po půlhodině vedli už o dvě branky. Pokračovali jsme v aktivní hře a z penalty jsme dvě minuty před koncem poločasu snížili. Ve druhém poločasu se nám podařilo v rozmezí 52. a 55. dvakrát skórovat. Domácí už nenašli odpověď na naše rychlé vedení a cennou výhru jsme nakonec uhájili až do závěrečného hvizdu. Teď nás čeká domácí souboj s Viganticemi, tak uvidíme, zda přijedou i s Milanem Barošem a René Bolfem."

PETR KOSEČEK

10543