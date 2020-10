Jan Rada z Kelče stihl dát za poločas Vlachovicím čtyři branky. Podlesí schytalo v derby v Hrachovci debakl a Francova Lhota zvládla derby s Valašskými Příkazy.

JUŘINKA - ROŽNOV P/R 2:1 (0:0)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinka: „Nastoupili jsme v okleštěné sestavě. Navíc jsme nevěděli, co s námi udělá neplánovaná čtrnáctidenní pauza. V úvodu jsme nastřelili břevno rožnovské branky. V první půli nám vázla kombinace a naše útočná aktivita končila před šestnáctkou hostí. Hra v poli byla vyrovnaná a do kabin se tak odcházelo za bezgólového stavu. Ve druhé půli se nám podařilo dát úvodní branku zkušeným Fröhlichem. Naše vedení ale mělo jepičí život a hosté po naší chybě rychle srovnali. Naštěstí o minutu později jsme si vzali vedení Macíčkem nazpět. Mohli jsme pak přidat i třetí uklidňující trefu, ale to se nám nepodařilo. Zápas jsme i díky nezměrné bojovnosti dotáhli do vítězného konce. Tři body s kvalitním protivníkem určitě bereme a hráči zápas doslova odjezdili po zadku."

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání, což se nakonec i potvrdilo. V posledních zápasech se ale na nás lepí střelecká smůla a stejně tomu tak bylo i v Juřince. Všechny tři branky padly v rozmezí tří minut. Domácí dali o branku více a proto berou z duelu všechny tři body."

Branky: 54. Fröhlich, 57. Macíček - 56. Kovács.

KATEŘINICE - VIGANTICE 3:2 (1:2)

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „V úvodu zápasu nás Vigantice zaskočily velmi aktivní hrou a nám trvalo delší dobu, než jsme se soupeřem srovnali krok. Hosty poslal do vedení krásným volejem Vičan již v 18. minutě. Po půlhodině hry náš kanonýr Fojtů srovnal. Poslední slovo v prvním dějství měla fotbalová legenda Milan Baroš, který vrátil hostím vedení. Nutno přiznat, že vedení Vigantic v první půli bylo zasloužené. Druhý poločas se ale obraz hry změnil. Zvýšili jsme pohyb a agresivitu a z penalty Smilek vyrovnal. Klíčový moment utkání přišel v 66. minutě, kdy Drda vysunul Fojtů a ten se nemýlil. V hektickém závěru už branka nepadla. Nám se podařilo udržet jedenácti zápasovou sérii a bez prohry a s výkony i výsledky týmu v podzimní části jsme velmi spokojeni."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „ První poločas jsme byli lepším celkem a po zásluze jsme šli do kabin s jednobrankovým náskokem. Domácí ve druhé půli přidali a na nohy jsme je postavili zbytečnou penaltou. Rozhodující branka padla po další naší chybě v rozehrávce a domácí kanonýr Fojtů zápas rozhodl. Závěr utkání byl hodně nervózní, domácí nakonec výhru udrželi. Zápasu by spíše slušela remíza."

Branky: 34., 66. Fojtů, 54. (pen.) Smilek - 18. Vičan, 39. Baroš.

KELČ - VLACHOVICE 4:0 (4:0)

Zbyněk Vinklár, trenér Kelč: „Utkání s Vlachovicemi jsme doma zvládli především díky dobrému výkonu v prvním dějství. Od úvodního hvizdu jsme byli velmi aktivní a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i brankově. První půle se změnila v "one men show" Honzy Rady, který hostím nasázel čtyři branky. Jeho střelecký koncert začal již v 5. minutě. O tři minuty později přidal Rada druhou branku a v 18. minutě dokonce zkompletoval hattrick. Aby toho nebylo málo, tak ve 38. minutě přidal svoji čtvrtou trefu. Druhý poločas začali lépe hosté a zatlačili nás na naši polovinu. Ve druhé půli jsme pak prostřídali sestavu a šanci jsme dali několika mladíkům. Tempo hry se už zvolnilo a my už jsme hráli hodně profesorsky. Utkání jsme ale nakonec v poklidu zvládli. Podařilo se nám navíc udržet čisté konto a připsat si do tabulky zasloužené tři body. Ke cti hostím patři to, že utkání nezabalili a ve druhé půli působili sympatickým dojmem. Nás samozřejmě tři body těší, teď nás asi čeká delší pauza, tak uvidíme, co to s formou hráčů udělá. "

Branky: 5., 8., 18., 38. Rada.

HORNÍ LIDEČ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 0:4 (0:2)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Zápas s rezervou Valašského Meziříčí jsme vůbec nezvládli a soupeř nás přehrál ve všech činnostech. V útočné fázi nám citelně chyběl zraněný Surovec, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Zaspali jsme úvod utkání a po sedmnácti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Mladíci z Valašského Meziříčí byli hbitější a měli lepší start na míč. Hosté měli utkání ve své režii a svoji převahu dokázali vyjádřit i brankově. My jsme si vypracovali pár dobrých příležitostí, ale hostující gólman byl vždy na místě. My jsme propadli a pro náš výkon to není omluva. Závěr sezony nás nezastihl v dobrém rozpoložení, nakonec můžeme být i rádi, že soutěž byla přerušena. Hosté vyhráli zaslouženě a byli velmi zdatným protivníkem. Závěr podzimu nám nevyšel podle představ, zbytečně jsme ztratili body v Podlesí a na rezervu Valašského Meziříčí jsme tentokrát neměli."

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání v Horní Lidči nám sedlo a byli jsme lepším týmem. I domácí si vytvořili několik dobrých příležitostí, ale podržel nás brankář Vrba. Zápas se povedl i Gajdošovi, který zkompletoval hattrick. V souboji s kvalitním protivníkem jsme ve fyzicky náročném utkání uspěli a hráčům patří za výborný výkon poděkování. Škoda jen, že soutěž bude přerušena, neboť v posledních zápasech jsme se potkali s velmi dobrou formou."

Branky: 10., 17., 52. Gajdoš, 76. Kristýn.

HRACHOVEC - PODLESÍ 7:2 (3:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Do derby s Podlesím jsme vstupovali v menší nejistotě, poněvadž se nám proti tomuto celku tradičně nedaří. Hosté však přijeli oslabeni o své klíčové hráče Blažka a Zetka, což nám situaci ulehčilo. Vyšel nám začátek utkání a první branka padla již v šesté minutě. Po půlhodině hry jsme dali druhou branku a pět minut před odchodem do kabin jsme vstřelili uklidňující třetí trefu. Druhý poločas jsme měli opět ve svých rukou a po hezkých akcích jsme postupně přidávali další góly. Ke slovu se dostali i hosté, ale výsledku dali jen kosmetickou úpravu. Zápas se vydařil především Vargovi, který si připsal hned čtyři asistence a dal i jednu branku. Derby nám tak vyšlo nad očekávání a se starými kabinami jsme se tak rozloučili tím nejlepším možným způsobem. Podlesí u nás vyhořelo, ale rozhodl především náš výborný týmový výkon a také kvalitnější lavička náhradníků."

Branky: 6. Vala, 29., 69. Bajar, 39. Malý, 66. Lušovjan, 73. Horák, 78. Varga – 55., 77. Janda.

VIDČE - VAL. KLOBOUKY 5:2 (4:0)

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Utkání bez diváků, bez atmosféry mělo díky výbornému prvnímu poločasu a díky výtečné střelecké formě kapitána domácích Petra Mičkala jasného vítěze. Hosté dorazili na Saharu pouze ve dvanácti hráčích s jedním náhradníkem, ale hlavně bez klasického brankáře.

V 17.min průnik Kubjáta obrana hostí zastavila jen za cenu faulu, k trestnému kopu se staví Mičkal a jeho tečovaná střela končí v bráně 1:0. Následně se hosté dožadují pokutového kopu za hraní rukou, nicméně rozhodčí zápasu neposoudil nastřelení jako penaltové. Po půlhodině hry využívá chyby stopera Čtvrtlíka opět Mičkal a pro změnu umístěnou střelou k tyči nedává brankáři hostů šanci 2:0. Ve 37.min Heryán krásně do uličky vysunuje Mičkala, pro kterého nebyl problém obejít špatně vyběhnuvšího Fojtů a do prázdné brány zakončit 3:0. V závěru prvního poločasu neproměňuje své sólo Němec, ale vzápětí dokončuje své střelecké galapředstavení Mičkal. Navádí si míč na hranici šestnáctky a nechytatelnou střelou k pravé tyči upravuje na 4:0.

Ve druhém poločase i s vidinou náskoku ubíráme na herní aktivitě a přicházejí šance hostů. Nejprve se ve velkém vápně uvolňuje Opravil a jeho střela podél Kociána končí na tyči. V 70.min po rohovém kopu se k zakončení dostává Helis, jeho ránu naštěstí tečuje Drda na břevno. Trest za laxní hru přichází vzápětí. Heryán fauluje Opravila, následuje pokutový kop, který faulovaný hráč bezpečně proměňuje 4:1. Druhý poločas z naší strany není dobrý, ale dočkáváme se páté branky. Na obranný odkop na polovinu soupeře vybíhá brankář hostů Fojtů, při kličce chybuje a pro Zubíka již není problém trefit prázdnou bránu. 78.min 5:1. V závěrečné desetiminutovce brankář hostů nadvakrát chytá šanci Babince a v samotném závěru upravuje na konečných 5:2 v 89.min Nevrlka, když doráží hlavou do sítě vyražený trestný kop Many.

Regionální fotbal má teď na 14.dní pauzu, věřme že tomu tak bude. Doufejme, že nějaký ten zápas do konce roku ještě zhlédneme."

Branky: 17., 29., 37., 45. Mičkal, 78. Zubík - 71. (pen.) Opravil, 89. Nevrlka.

FRANC. LHOTA - VAL.PŘÍKAZY 2:0 (0:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Místní derby se odehrálo na těžkém terénu, ale musím říct, že byl k vidění hezký fotbal. První poločas byl lepší soupeř, hlavně hostující Vaculka a Gargulák Jiří odehráli moc dobrý polcas a na šance vyhráli hosté 3:2, ale šlo se do šaten za stavu 0:0. V poločasové přestávce jsme si řekli, jak je potřeba rozdílové hráče soupeře bránit a musím chlapce pochválit, že dodrželi přesně to, co měli a už jsme je k ničemu nepustili. Druhý poločas byla Francova Lhota lepší, bojovnější a vytvořila si dost šancí na to, aby zápas rozhodla dřív. Ale bohužel jsme své šance neproměnili a dokonce Příkazy měly svoji jedinou gólovku ve druhém poločasu. Tu ale náš gólman Spitzer chytil a bereme zaslouženě tři body. Trošku mě mrzí, že se soutěž přerušuje, protože máme teď dobrou formu, ale respektujem rozhodnutí vlády, dobře potrénujeme v pauze a vrátíme se do soutěže ještě silnější."

Pavel Jánošík, činovník Val. Příkazy: „Na těžkém terénu to bylo malinko víc bojovnější a kombinovat se moc nedalo. T akový klasický podzimní zápas, kdy už terény nejsou moc fotbalové. V první půlce jsme byli lepší a vytvářeli jsme si spoustu šancí, ale ty se nám nepodařilo proměňovat. Proto se odcházelo do kabin za bezbrankového .Do druhého poločasu vstoupili domácí aktivněji, z čehož rezultoval pokutový kop, který domácí proměnili a dal jim vítr do plachet. Domácím pak nasazením a bojovností nás moc do šancí nepouštěli, přesto se nám podařilo se dostat do brankových příležitostí, ale opět bez úspěchu. V závěru utkání jsme všechny síly vrhli do útočné fáze a domácí hrozili jen brejky. V 90min velmi krásnou střelou domácí hráč zvýšil na dva nula a rozhodčí ukončil zápas. Určitě jsme nepodali špatný výkon, ale neproměňování šancí nás opět připravilo o body. velmi dobrý výkon předvedl brankář Robin Důbrava."

Branky: 55. (pen.), 91. Chmela.

1. Kateřinice 9 8 1 0 0 28:10 26

2. Val. Meziříčí B 9 6 1 0 2 32:18 20

3. Hrachovec 8 5 1 2 0 27:8 19

4. Horní Lideč 9 5 1 0 3 20:16 17

5. Vigantice 9 4 1 1 3 27:17 15

6. Vidče 8 4 1 1 2 17:14 15

7. Rožnov pR 9 4 1 0 4 20:17 14

8. Kelč 9 4 0 1 4 25:15 13

9. Franc. Lhota 9 4 0 0 5 20:27 12

10. Podlesí 9 3 0 1 5 22:34 10

11. Juřinka 7 2 1 0 4 12:21 8

12. Val.Příkazy 8 2 0 0 6 14:22 6

13. Vlachovice 9 1 0 1 7 8:34 4

14. Val. Klobouky 8 0 0 1 7 9:28 1

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK