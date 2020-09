Milan Náměstek, předseda Rožnov p/R: „Derby s Viganticemi sledovalo 900 fanoušků. Podobu utkání určila již třetí minuta, kdy se kopala penalta na Milana Baroše. Reprezentačního kanonýra však vychytel brankář Sekyra. Hráli jsme pak velmi takticky v bloku, vědomi si síly soupeře. Vyráželi jsme ale k nebezpečným kontrům a trpělivě jsme čekali na svoje příležitosti. Podařilo se nám těsně před odchodem do kabin dát Fiuráškem úvodní branku. Také druhý poločas přinesl podobný obrázek. Hosté byli častěji na míči, ale my jsme pozorně bránili. V 70. minutě hostující obrana zaspala a Mičkal potrestal hosty druhou trefou. Vigantice korigovaly výsledek až v samotném závěru, z dalšího pokutového kopu. Máme další tři body po velmi bojovném výkonu. Postavení v tabulce teď neřešíme, jdeme zápas od zápasu."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Zápas na rožnovské umělce přilákal množství fanoušků. V derby se objevil již avizovaný Milan Baroš a ve třetí minutě nás mohl poslat do vedení. Ale brankář domácích jeho pokus z jedenácti metrů kryl. Pokračovali jsme v aktivní hře, zatlačili jsme domácí celek před jeho šestnáctku, ale chybělo nám zakončení a finální přihrávka. Domácí se dočkali minutu před odchodem do kabin. Druhá půle byla jako přes kopírák, měli jsme územní převahu, ale bez gólového efektu. Mohli jsme vyrovnat, ale překopli jsme branku. Domácí pak rychle rozehráli standartní situaci a trestali nás podruhé. V závěru jsme si vytvořili tlak, ale branku jsme dali až z pokutového kopu. Naše střelecké trápení na hřištích soupeřů tak pokračuje i nadále. Teď nás čekají Valašské Příkazy a znovu by měl nastoupit Milan Baroš."

Branky: 43. Fiurášek, 69. Mičkal - 88. Paprskář (pen.)

FRANC. LHOTA - KATEŘINICE 1:2 (1:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Začátek zápasu byl od nás povedený, dali jsme brzký gól na 1:0 a měli další dvě tutovky. Takže kdyby jsme vedli ve 20. minutě 3:0, tak nemůže nikdo nic říct a asi by bylo i po zápase. Bohužel na kdyby se nehraje, takže přišel trest, kdy po naší velké chybě v rozehrávce Kateřinice vyrovnaly. Za pět minut po hezky zahraném trestném kopu šli hosté do vedení. Musím uznat ,že po našich dobrých dvaceti minutách, se hra prvního poločasu otočila a Kateřinice byly lepším týmem. Druhý poločas už byl v naší režii. Měli jsme tři tutové šance, nebyl nám uznán vyrovnávací gól po hodně sporném ofsajdu. Kateřinice pak zkušeně rozkouskovaly hru a vítězství si pohlídaly. Pravdou je, že za druhý poločas je pro nás prohra hodně krutá, ale realita je taková, že máme po čtyřech kolech nula bodů a to je rozhodující. Vzhledem k tomu, že nás nikdo nepřehrává, jen dostáváme hodně velkou lekci z produktivity, tak věřím, že už se to otočí. V týdnu se dobře připravíme a v neděli proti Juřince si půjdeme pro první tři body, od kterých se odrazíme."

Petr Sedláček, as. trenéra Kateřinice: „¨Do Francovy Lhoty jsme jeli oslabeni o několik hráčů a lavičce chyběl i trenér Marcel Beňo. Domácí nás v úvodu náležitě zaskočili a již ve 3. minutě se ujali Chmelou vedení. Domácí pokračovali v aktivní hře a my můžeme jen děkovat brankáři Rišicovi, že nás uchránil od další pohromy. Postupně jsme ale dostali do hry a podařilo se nám srovnat. Pak se prosadil Čtvrtníček z trestného kopu a do kabin jsme šli s jednobrankovým vedením. Domácí chtěli ve druhém dějství s výsledkem ještě něco udělat, opět ale čaroval brankář Rišica. I my jsme mohli přidat třetí pojistku, což se ale nestalo. Taktickou hrou jsme si v závěru tříbodovou výhru pohlídali."

Branky: 3. Chmela - 27. Fojtů, 34. Čtvrtníček

JUŘINKA - HRACHOVEC 3:2 NP (1:2)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinka: „Dnes jsme doslova vydolovali dva body v samém závěru. Začali jsme lehkovážně a soupeři darovali dvougolové vedení. Zvedli jsme se, začali hrát nátlakově, měli jsme rohy, auty, ale nic nám tam nespadlo. Pomohl nám kontaktní gól ve 45 minutě. Druhou půli jsme bušili do zavřených vrat Hrachovce, měli jsme více ze hry a v poslední možné chvíli jsme srovnali.Penalty jsme zvládli a máme dva cenné body. Vadí mi laxnost v prvních dvaceti minutách, cením si nasazení a vůle výsledek otočit. Dnes to byl boj, je to týmový úspěch. Měli jsem za stavu 2:1 i štěstí při šancích soupeře, ovšem i smůlu při situacích v soupeřově šestnástce.

Derby se vším co k tomu patří, remíza je spravedlivá, soupeř měl svou kvalitu."

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Nám vyšel skvělým způsobem začátek utkání a po třinácti minutách jsme vedli již o dvě branky. Domácí tým nebyl ve své kůži a my jsme mohli přidat další branky. Inkasovali jsme ale branku do šatny. Ve druhé půli jsme mohli utkání dvakrát definitivně rozhodnout Bajarem. V hektickém závěru se domácím podařilo srovnat na 2:2. Na penalty se pak více dařilo domácímu týmu. Bod z dobře rozehraného derby je pro nás určitě málo, od výhry nás dělilo jen pár sekund."

Branky: 44. Smolka (pen.), 90. Vanduch - 4. Janošek, 13. Orság.

VIDČE - HORNÍ LIDEČ 1:2 NP (0:0)

Vladislav Basel, činovník, trenér Vidče: „Do Vidče zavítal velmi kvalitní soupeř s celou řadou slovenských legionářů. Absence Špůrka znamenala zásah do prozatím velmi jisté obranné čtveřice, přesto se zaskakující Petružela zhostil nové role velmi dobře. Ve vyrovnaném utkání se nakonec zrodila zasloužená remíza. Hned v úvodu utkání unikl po křídle Mičkal, dobře odcentroval, ale hlavička Dobeše minula hostující bránu. Vzápětí dobrá kombinace domácích po ose Mičkal, Dobeš a zakončující Heryán, jehož střela končí na levé tyči Kubínovy brány. Hosté hrozili hlavně po levé straně a v útoku spoléhali na svou novou posilu Drblíka. Ten měl v prvním poločase dvakrát na hlavě a v samotném závěru po rychlém přečíslení i na noze úvodní branku. Z hranice šestnáctky však mířil vedle.

Druhé půle začala velkou šancí Tkadlece, který postupoval z pravé strany sám na Petruželu. Ten však chytá a drží mužstvo i vzápětí při střele a následné dorážce z bezprostřední blízkosti Drblíka. Domácí kontrují vydařenou akcí Zubíka s Dobešem na jejímž konci je střela Drdy z hranice velkého vápna, kterou však obrana hostí blokuje na roh. V 75.min dobře zahraný trestný kop Mičkala vyráží Kubín. V závěrečné desetiminutovce se dočkávají branek i diváci. Nejprve po rohovém kopu zůstává u zadní tyče nepokrytý Sporek a jeho hlavička v 81.min zápasu končí v domácí síti 0:1. Vyrovnání přichází v 85.minutě. Trestný kop Drdy se ve skrumáži odráží na ruku hostujícího obránce a nařízený pokutový kop proměňuje bezpečně domácí kapitán Mičkal 1:1. Následný penaltový rozstřel končí v páté sérii, kdy prvním hráčem, který neproměňuje je domácí Nerád. Druhý bonusový bod putuje tentokráte do Horního Lidče."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Do utkání ve Vidči jsme nastoupili v hodně improvizované sestavě. Museli nám pomoci naši dorostenci, kteří se své role zhostili na výbornou. Vcelku se nám dařilo pokrýt domácí záložní řadu a vyráželi jsme k nebezpečným kontrům. Domácí celek sice nastřelil brankovou konstrukci, více šancí ale bylo na naší straně. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, domácí celek jen nakopával míče do vápna. Deset minut před utkání jsme šli Sporkem do zaslouženého vedení. O čtyři minuty později ale domácí srovnali z diskutabilní penalty. Výkon rozhodčího tak raději nebudu komentovat. V penaltové loterii se nám pak dařilo a zaslouženě si připisujeme bod navíc. I když jsme v závěru již pomýšleli na výhru, nakonec dva body z horké půdy ve Vidči jsou pro nás cenné."

Branky: 85. Mičkal (pen.) - 81. Sporek.

VAL. PŘÍKAZY - VLACHOVICE 7:1 (1:1)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Podařilo se nám vstřelit rychlou branku, ale hosté na ni dokázali pohotově zareagovat, kdy se prosadili z penalty. Stejnou možnost jsme zahrávali i my, ale Gargulák penaltu neproměnil. Ve druhém poločasu už na hřišti existovalo pouze jedno mužstvo, my jsme svoji převahu nakonec dokázali vyjádřit i střelecky. Výhru jsme ale už nutně potřebovali. Zlepší naši dosud nalomenou psychiku. Kluci byli po zápase konečně šťastní. Příprava a poctivost hráčů se konečně odrazila ve vyhraném utkání. Co se zápasu týče, byli jsme jednoznačně lepší, nemám nikomu co vytknout a výsledek tomu odpovídá. Neznamená to ale, že usneme na vavřínech. Za čtyři kola je to teprve první výhra a naše ambice jsou mnohem vyšší. Příští zápas do toho půjdeme na plno, čekají nás venku Vigantice s Milanem Barošem."

Branky: 12. Pupiš, 49., 57. Obadal, 51. Macháč (vl.), 75. Kucharík, 80. Holec, 83. Dorica - 18. Sáblík (pen.)

PODLESÍ - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:4 (0:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Potýká se s velkou marodkou, ke zraněným hráčům máme nyní další a to Blažka a Skalického. Hosté dali v první půli dvě slepené branky. Dvacet minut před koncem se hosté trefili potřetí. Nám se vzápětí podařilo snížit na dvoubrankový rozdíl. O dvě minuty později přidali hráči čtvrtou trefu a o vítězi toho duelu již nebylo pochyb. Ve středu nás čeká dohrávka duelu v Kateřinicích a již nyní řešíme, koho vůbec postavíme."

René Frolich, trenér Val. Meziříčí B: „Do Podlesí jsme přijeli s mladým týmem a hráči mne příjemně překvapili. Prvních dvacet minut s námi domácí na těžkém terénu ještě drželi krok a hra v poli byla vyrovnaná. Pak se nám vydařily dvě pěkné akce a vedli jsme o dvě branky. Domácím se navíc zranil Blažek a na jejich výkonu to bylo znát. Domácí se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale naše obrana pracovala spolehlivě. Ve druhém dějství jsme si výhru pohlídali. V brance jsme měli jistého Michuta a vpředu hodně zlobila domácí obranu dvojice Horáček - Gajdoš. Naše výhra s kvalitním protivníkem je tak naprosto zasloužená."

Branky: 72. Janda - 22., 24., 74. Horáček, 69. Gajdoš

VAL. KLOBOUKY - KELČ 0:6 (0:2)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „V předchozích třech duelech jsme vždy prohráli o jedinou branku, kdy jsme navíc inkasovali v závěrečných minutách. To se možná i projevilo na psychice našeho mladého týmu. Kelč se u nás představila se zabezpečenou obranou, ze které její hráči vyráželi ke smrtícím brejkům. Přitom prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem. Nepodařilo se nám uhlídat jejich rychlé hráče a ještě do pauzy jsme dvakrát inkasovali. Podobný obraz hry přinesla i druhá půle. Hosté poctivě bránili a vyráželi do rychlých kontrů. Ty se jim dařilo i zakončovat. V poslední minutě se nám nepodařilo proměnit ani pokutový kop. Zápas nakonec pro nás skončil debaklem, hostě nám udělili lekci z produktivity."

Zbyněk Vinklár, trenér Kelč: „Hráči ve Val. Kloboukách do puntíku splnili taktické pokyny. Hráli jsme výborně dozadu a pak vyráželi do brejků. Ty se nám dařilo zužitkovat. Domácí si nevěděli vůbec rady s našimi náběhy za jejich obranu, my jsme byli také hodně produktivní. Přitom i domácí měli několik dobrých možností ke skórovaní, nás jednou zachránila branková konstrukce a další šance chytil brankář. Výsledek ale plně neodpovídá poměru sil na hřišti, domácí tým se snažil kombinovat, ale v zakončení se mu nedařilo. Zápas jsme odmakali a výsledkem je vysoká výhra. Mohli jsme přidat i další branky. Snad se nám podaří takový výkon zopakovat i za týden, kdy hostíme lídra tabulky z Rožnova p/R."

Branky: 21. Jiříček, 29., 54. Škařupa A., 63., 71. Škařupa M., 75. Jiříček.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK