Podlesí: J. Maleňák – J. Janda (46. P. Pernický), T. Adámek (83. M. Janeček), J. Švec (76. P. Adzima), J. Zetek, P. Bělocký, P. Blažek (66. Z. Košut), B. Petřvalský, R. Blažek, P. Skalický, T. Holčák. Kelč: T. Hrdlička – R. Pastrnek, M. Hegar, A. Škařupa – J. Hlavica – D. Jiříček (90. J. Pavlištík) – L. Vadel (88. J. Rada), V. Kulich, J. Machač (80. R. Reisskup), L. Novák, M. David.

SLUŠOVICE – BRUMOV B 4:0 (2:0)

Lídr tabulky přivítal na svém hřišti omlazený celek z Brumova, který nemohl využít služeb fluktuantů. Brumovský A tým hrál totiž ve stejném času svůj duel v Krajském přeboru proti Luhačovicím. Domácí vstoupili do utkání velmi dobře a po deseti minutách se ujali vedení. Hosté pak dlouho odolávali tlaku domácího týmu a brankář Smolík je několikrát podržel.

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Domácí vstoupili do zápasu aktivně a od začátku utkání nepustili hosty z jejich vlastní polo-viny. Brzy se jim podařilo jit do vedení po pěkné kombinaci zásluhou Jakuba Janků. Poté domácí ubrali a poctivě bránící hosté drželi pro ně přijatelný výsledek. Přesto se domácí těsně před přestávkou podruhé prosadili hlavičkou Patrika Kvasnici. Začátkem druhého poločasu domácí znovu nevyužili své šance a museli hrát neustále do plné obrany hostů. Hosté nehráli vůbec špatně, ale pozorně hrající obrana nedovolila hostům vstřelit kontaktní branku. Definitivně zlomili hosty v 85. minutě a svou druhou branku vstřelil Janků. O tři minuty později při-dal z trestného kopu čtvrtou branku Karel Zedníček. Domácí si tak zaslouženě připsali tři body a vstoupili vítězně do důležitých jarních odvet.“ .

Branky: 10. J. Janků, 40. P. Kvasnica, 85. J. Janků, 88. K. Zedníček. Slušovice: M. Kučera – L. Čunek, J. Večeřa, K. Zedníček, P. Kvasnica (81. A. Burša), T. Zbranek, J. Vlachynský (55. A. Novák), L. Klečka (85. O. Povolný), R. Dobeš, J. Janků (85. D. Šarman), P. Bořuta (65. M. Poslušný). Brumov B: R. Smolík – O. Novák (77. L. Novák), T. Tkadlec (41. J. Kolínek), J. Búbela, J. Fojtík, M. Kubiš, J. Bartozel, O. Janáč (80. D. Pešout), P. Novák, D. Polách, K. Holec (60. O. Polách)

KATEŘINICE – VAL. PŘÍKAZY 2:1 NA PEN. (1:0)

Kateřinice vstoupili do utkání velmi aktivně a hosty nadvakrát podržel brankář Valčík. Poté se začali osmělovat i hosté a začali si vytvářet brankové příležitosti. Domácí se nakonec ujali ve-dení brankou Fojtů, hosté ale zlepšenou hrou dokázali ve druhém poločasu srovnat.

Jiří Kuznik, trenér Kateřinic: „V první půlce se hrál oboustranně vyrovnaný fotbal. Každé z mužstev mělo dvě gólovky, které zlikvidovali výbornými zákroky na jedné straně Valčík, na druhé Dobeš. Domácí tak ve 34. minutě poslal do vedení Fojtů Radek. Kateřinice si myslely, že ve druhé půlce hosty přejedou, ale opak byl pravdou. Hosté zpřesnili hru, vytvářeli si převahu a legionář Kušnier neustále hrozil domácí obraně. V 70. minutě hosté po zásluze vyrovnali. V penaltové rozstřelu však byly Kateřinice šťastnější.“

Andrej Stánok, trenér v Valašských Příkazů: „Začátek zápasu jsme měli dost ospalý, naštěstí gólman Valčík domácí útočníky v jasných šancích vy-chytal. Pak se naše hra zlepšila, přesto jsme inkasovali do půle branku. V kabině jsme si vyříkali některé chyby a ve druhém dějství jsme ovládli hru. Vyústěním našeho tlaku byla vyrovnávající branka Martina Petruška, který k nám v zimě přišel z Horní Lidče. V závěru jsme mohli utkání rozhodnout, což se nám nepodařilo. Penalty jsme nezvládli a nakonec bereme pouze jeden bod.“

Branky: 35. R. Fojtů – 72. M. Petrušek.

HRACHOVEC – ROŽNOV 2:3 NA PEN. (0:2)

Zápas v Hrachovci začali lépe rožnovští fotbalisté a po půlhodině hry se ujali Mičkalem vede-ní. Když přidal před odchodem do šaten Fiurášek druhou trefu Rožnova, tak se zdálo být o osudu tohoto duelu rozhodnuto. Hosté i ve druhé půli kontrolovali dvoubrankový náskok. Domácím však vyšel na jedničku závěr utkání. Nejdříve se trefil dvanáct minut před koncem Blažek a to domácí celek nabudilo. O pět minut později už bylo srovnáno, kdy Lušovjan zajis-til konečnou podobu výsledku. V penaltové loterii se více dařilo hostím, kteří ji opanovali v poměru 4:3 a berou bonusový bod navíc.

Branky: 78. M. Blažek, 83. M. Lušovjan – 33. J. Mičkal, 45. M. Fiurášek. Rozhodčí: Dorotík. Počet diváků: 80. Hrachovec: M. Růžička – M. Blažek – D. Štěpán, M. Varga, D. Varga, T. Brázdil (59. L. Pavelka), R. Škabraha, V. Mooc, M. Lušovjan, O. Janošek (75. J. Tóth), P. Horák. Rožnov p. R.: F. Sekyra – L. Mužátko, M. Urban – - Š. Ondruch (45. J. Cahlík) – T. Dvořák, M. Fiurášek, J. Mičkal (62. J. Hrůzek), R. Bortl, J. Novák (80. V. Kolařík), L. Fuksa, M. Seidl (74. L. Zetek)

VAL. MEZIŘÍČÍ B – NEDAŠOV 0:3 (0:1)

Nedašov se představil ve Valašském Meziříčí ve velmi dobrém světle a zaskočil domácí celek aktivní celoplošnou hrou. Hosté si dokázali vytvořit brankové příležitosti, které nakonec doká-zali přetavit i ve tři pěkné góly. „Utkání nám dnes sedlo ve všech řadách, od začátku zápasu jsme byli aktivnějším týmem a z toho pramenily také naše brankové příležitosti. Domácímu týmu však nelze upřít snahu, ale tentokrát to na náš tým nestačilo. Hodně nám pomohla branka do šatny a když přidal Šuráň druhou trefu, bylo rozhodnuto. V závěru jsme dali výsledku kosmetickou úpravu. Pochválit tentokrát musím celé mužstvo za zodpovědný výkon, který snesl velmi přísné měřítko,“ neskrýval radost z výsledku trenér nedašovských fotbalistů Tomáš Kolínek.

Branky: 45. M. Macháč, 58. P. Šuráň, 90. M. Slovák

VAL. KLOBOUKY – VLACHOVICE 1:2 NA PEN. (0:0)

Místní derby přilákalo do hlediště klobouckého stadionu poměrně solidní návštěvu, která se v první půli branky nedočkala. Domácí celek bojuje o záchranu v soutěži a tak potřebuje každý bodík jako sůl. Hosté z Vlachovic přicestovali do Valašských Klobouk i se slovenským legionářem Pavolem Strakou, který má za sebou například angažmá v turecké ligové Antalyi. „První poločas přinesl spíše taktickou bitvu a střílelo se pouze z větších vzdáleností. Vše odstartovala branka ex-divizního fotbalisty Slavičína Dominika Plška, který poslal Vlachovice do vedení. Nám se podařilo srovnat v samotném závěru, kdy se prosadil mladíček Fojtů. Penalty nám nevyšly podle představ a bod z derby je v naší situaci pro nás málo,“ hodnotí výkon klobucké-ho Spartaku vedoucí mužstva Radek Ovesný.

Branky: 89. V. Fojtů – 52. D. Plšek. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 120. Val. Klobouky: R. Důbrava – M. Dubčák – J. Nevrlka, F. Mana, F. Obadal (66. V. Fojtů), M. Sáblík, T. Mikulčík (66. P. Procházka), J. Trnavský, M. Šuchma, J. Sucháček (77. M. Šoman), J. Vaněk. Vlachovice: P. Macháč – Z. Kupčík, J. Nedavaška (46. M. Trčka), J. Bobot (91. M. Kudela), P. Straka, O. Šimoník (46. V. Trčka), Z. Míča, D. Plšek (84. J. Polomík), T. Olejník, A. Fojtů, O. Vavrys.

VIGANTICE – VIDČE 1:0 NA PEN.

Utkání vigantické Modré Hvězdy a soupeře z Vidče řídil zkušený rozhodčí Jan Filgas. Utkání sledovalo dvě stovky fanoušků, kteří si mohlo zakřičet gól až v penaltovém roz-střelu, neboť v základní hrací době branka nepadla. Nakonec to byli domácí příznivci, kteří mohli hned čtyřikrát oslavovat své střelce, zatímco hosté proměnili penalty pouze dvě.

Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200. Vigantice: J. Slovák – M. Macíček, D. Křižan, K. Barabáš (75. R. Babinec), M. Jež, J. Paprskář – M. Václavík, T. Pavlíček, M. Vičan, V. Vičan – D. Mikulenka (65. D. Bolcek). Vidče: L. Einšpiegl – J. Heryán, P. Křenek, V. Urban, D. Nerad (19. A. Fryšara) – J. Kubját (90. L. Petružela), P. Mičkal, P. Drda – O. Dobeš (76. M. Kramoliš) – P. Špůrek, R. Bill.

1. Slušovice 14 12 2 0 0 38:8 40

2. Nedašov 14 9 1 1 3 26:18 30

3. Vigantice 14 7 2 1 4 24:16 26

4. Podlesí 14 6 1 3 4 30:20 24

5. Kateřinice 14 6 2 1 5 32:23 23

6. Val. Meziříčí B 14 6 2 1 5 36:30 23

7. Vlachovice 14 6 2 1 5 25:26 23

8. Val. Příkazy 14 6 0 4 4 29:18 22

9. Kelč 14 6 2 0 6 32:22 22

10. Hrachovec 14 3 2 2 7 17:35 15

11. Rožnov p.R. 14 3 2 2 7 15:35 14

12. Val. Klobouky 14 3 1 1 9 19:38 12

13. Vidče 14 3 0 2 9 22:33 11

14. Brumov B 14 3 0 0 11 12:35 9

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – KVASICE 4:1 (1:0)

V Osvětimanech po výborném startu zavládla euforie. „Jsme rádi, že jsme těžké utkání zvládli a porazili vedoucí tým tabulky. Na druhé straně musím říct, že jsme se utkali s kvalitním soupeřem a že diváci viděli oboustranně výborný zápas. Byli jsme produktivní, pro hosty je výsledek až krutý,“ prohlásil kouč Osvětiman Pavel Němčický. Jeho tým tak stále živí naději na vítězství v krajské soutěži. „Kdybychom prohráli, odskok už by byl až příliš velký. Sice jsme se Kvasicím přiblížili, ale pět bodů je pořád hodně. Navíc soupeř má velmi dobrý mančaft. Soutěž ale aspoň bude trošku zajímavější,“ míní Němčický.

V Osvětimanech v zimě po vzájemné dohodě skončil zkušený obránce Fišer, na místo levého obránce přišel Ondřej Čajka ze Slovácka. Hrdinou utkání byl dvougólový střelec Jakub Salay. „Byl to velice těžký zápas, který byl hodně o soubojích. Ty jsme zvládli většinou vyhrávat. Hráli jsme jako tým. Doufám, že nás výhra posílí,“ věří Salay.

Branky: 32. z penalty a 70. Jakub Salay, 71. Jiří Perůtka, 88. Aleksa Pantič – 53. Radim Zapletal z penalty. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 225.

OŘECHOV – ÚJEZDEC 0:3 (0:2)

Poslední Újezdec začal záchranářskou misi přesvědčivou výhrou v Ořechově. „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Hosté k nám přijeli s mladým týmem, který má svoji kvalitu, rychlost což se o našich čtyřicátnících až tolik říct nedá. Zaskočil nás gól hned v první minutě z první standardky. Rychlá branka nám moc pohody nepřidala. Hosté měli víc šancí, my jsme hrozili spíše sporadicky,“ líčí předseda Sokola Ořechov Tomáš Mrkus. Domácí definitivně dorazila třetí branka Lišky ve 48. minutě. „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Soupeř chtěl body potřební k záchraně víc. Hosté byli nadrženější, do zápasu šli naplno, což rozhodlo,“ řekl Mrkus.

Ořechov se i na jaře musí obejít bez čtyř dlouhodobě zraněných hráčů, kteří laborují s koleny. „Absence kluků se projevila na podzim i v zimní přípravě,“ přiznává Mrkus.

Branky: 1. Filip Lekeš, 12. Petr Škařupa, 48. Jakub Liška. Rozhodčí: Číž. Diváci: 55.

OTROKOVICE B – DOLNÍ NĚMČÍ 6:3 (2:0)

Otrokovické béčko na úvod přestřílelo Dolní Němčí. Hattricky se blýskli Adam Bahounek a Petr Červenka. Trenér Viktorky Jan Janča ale až tolik spokojený nebyl. „Hra nebyla podle mých představ. Soupeře soupeř jsme nepřehráli. Dokázali jsme se ale dostat do vyložených brankových příležitostí, které jsme proměnili. Spíš mě mrzí, jak špatně jsme bránili a nechali hosty dát tři góly po našich chybách,“ uvedl Janča. Otrokovičtí fotbalisté dvakrát neubránili rohový kop, jednou se dopustili laciné ztráty při rozehrávce. „Pro diváky to bylo hezké utkání, pro nás trenéry už to bylo horší. Zápas rozhodly individuální výkony jednotlivců,“ pravil Janča. Na mysl měl hlavně posily z třetiligového éčka Petra Červenku a Adama Bahounka. Oba se do sítě soupeře trefili třikrát.

Branky: 7., 56. a 65. Petr Červenka, 43. z penalty, 82. a 88. Adam Bahounek – 50 a 71. Libor Kadlček, 55. Pavel Krchňáček. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 120.

BOJKOVICE – BUCHLOVICE 2:1 (0:0)

Bojkovice na úvod přemohly Buchlovice, ale na tři body se pořádně nadřely. „Vítězství bylo šťastné. Se třemi body jsme ale samozřejmě spokojení,“ uvedl sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice Pavel Miča. Podle něj byl k vidění vyrovnaný fotbal s šancemi na obou stranách. „Bylo vidět, že kluci na trávě dlouho nehráli,“ řekl Miča. V úvodních vteřinách měli hosté dvě střely z vyložených pozic v rozmezí patnácti vteřin, které bravurními zákroky zneškodnil brankář Urbánek. Gólů se diváci dočkali až ve druhé půli. Nejprve v 73. minutě zastavili Buchlovičtí drzý Dolinův průnik do pokutového území jen za cenu faulu a nařízený pokutový kop Gago bezpečně proměnil. Vzápětí ovšem z pětadvaceti metrů obstřelil z přímého kopu domácí zeď hostující Křiva a míč zapadl přesně k levé tyči Urbánkovy branky. „O tom, že všechny tři body přece jen zůstanou v Bojkovicích, rozhodl v 86. minutě svou druhou brankou pohotový Gago, který se nejlépe zorientoval v nepřehledné situaci v hostující šestnáctce po rohovém kopu a přesně mířenou ránou prostřelil vše, co mu stálo v cestě,“ popsal klíčový moment Miča. Bojkovice se musí na jaře obejít bez slovenského střelce Pastorka, který zamířil do Rakouska, odkud se zase vrátil Lukáš Hladík.

Branky: 73. z penalty a 85. Petr Gago – 78. David Křiva. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 200.

NIVNICE – KUNOVICE 2:3 (0:1)

Kunovice hned v prvním jarním kole udělaly důležitý krok k záchraně, když po dlouhé zimní přestávce zaskočily domácí Nivnici. „Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Domácí mě svým výkonem trochu zklamali, protože vpředu měli vysokého Zikmunda, na kterého nakopávali dlouhé balony, ale my jsme všechno v pohodě uhráli. Domácí v prvním poločase neměli žádnou šanci,“ prohlásil kunovický kouč Vratislav Chaloupka.

Hosty nasměrovali za důležitou výhrou Náplava a po změně stran i Kříž. „I když jsme po standardní situaci inkasovali kontaktní gól, rychle jsme reagovali a po třetí brance zápas kontrolovali. I když jsme pak obdrželi další gól, zápas už jsme uhráli,“ uvedl Chaloupka.

Kunovice zvládly těžkou šichtu i bez pracovně vytíženého Brima. Premiéru v novém klubu si odbyl mladý gólman Pěgřím. „Začali jsme sice dobře, ale před sebou máme další těžké zápasy. Vítězství musíme potvrdit doma proti Nedachlebicím,“ dodal Chaloupka.

Branky: 65. Jan Máčalík, 82. Radim Straňák – 25. a 76. Jaroslav Náplava, 50. Pavel Kříž. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 250.

ŽALKOVICE – KORYČANY 4:0 (1:0)

Žalkovice si bez problémů poradily s oslabenými Koryčany. „Výsledek hovoří jasně. Zatímco první poločas byl poměrně vyrovnaný, po přestávce už jsme převzali otěže zápasu do vlastních rukou, přidali další góly a nakonec si připsali jednoznačné vítězství,“ hlásil sekretář žalkovického klubu Radomír Pala. „Soupeř se sice snažil, ale do vyložených šancí se nedostával. My jsme si vypracovali víc příležitostí, které jsme však neproměnili. Výsledek mohl být pro nás ještě příznivější,“ míní Pala.

Koryčany v úvodním jarním duelu zklamaly. „První poločas jsme ještě drželi s domácími krok. Žalkovice byly efektivnějším týmem. Ze čtyř šancí dokázaly třikrát skórovat. My jsme naopak ohrozili domácí bránu dvakrát bez efektu a to je žalostně málo,“ posteskl si hostující činovník Jiří Vybíral. Skóre utkání otevřel překvapivou střelou přes obranu Petr Horák. Na začátku druhého poločasu si hosté dali vlastní branku a zanedlouho potom Zdeněk Horák vytrestal domácí obranu potřetí. Tento luxusní náskok si už domácí nenechali vzít. V závěru zpečetil skóre Neubert z pokutového kopu.

Branky: 34. Petr Horák, 55. Jan Věžník vlastní, 76. Zdeněk Horák, 90. Martin Neubert z penalty. Rozhodčí: Zapletal. Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – NAPAJEDLA 4:0 (3:0)

Souboj dvou týmů ze středu tabulky byl zcela v režii domácích Nedachlebic, které uštědřily napajedlům nečekaný výprask. „Utkání odpovídalo ročnímu období. Bylo spíše průměrné úrovně, i když snaha tam určitě byla. Na to, ale že se hrálo na konci března, bylo hřiště ve velmi dobré kondici. I počasí bylo docela pěkné, takže si naši fanoušci zápas nakonec užili,“ prohlásil sekretář Nedachlebic Jaroslav Řešetka. Podle něj výsledek odpovídá dění na trávníku. „V prvním poločase byli domácí jasně lepší. Proměnili tři brankové příležitosti, nastřelili tyčku a ještě měli další možnosti. Hosté byli po celý první poločas horším týmem a za celé utkání si nevytvořil žádnou čistou příležitost,“ říká Řešetka. „Ve druhém poločase si domácí výsledek hlídali, navíc přidali jeden gól,“ dodal Řešetka. Éra po Faldynovy začala výhrou.

Branky: 3. a 28. Pavel Kováč, 38. Michal Bartoš, 67. Ondřej Kadlčák. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 153.

1. Kvasice 14 11 0 1 2 47:12 34

2. Osvětimany 14 9 1 0 4 42:21 29

3. Bojkovice 14 8 1 1 4 32:33 27

4. Dolní Němčí 14 7 1 1 5 34:27 24

5. Nedachlebice 14 7 0 2 5 36:25 23

6. Nivnice 14 7 1 0 6 29:25 23

7. Napajedla 14 5 4 0 5 22:23 23

8. V. Otrokovice B 14 5 1 3 5 30:35 20

9. Žalkovice 14 4 2 1 7 22:24 17

10. Kunovice 14 4 1 1 7 30:33 17

11. Buchlovice 14 5 0 1 8 20:27 16

12. Ořechov 14 4 1 1 8 19:43 15

13. Koryčany 14 4 0 2 8 18:27 14

14. Újezdec 14 3 1 1 9 22:48 12

