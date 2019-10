Ve skupině B náskok fotbalistů Osvětiman v čele skupiny B narůstá. Rozjetá parta trenéra Němčického brala body i na hřišti v Kunovicích, kde zvítězila přesvědčivě 4:1. Hostům ani nevadilo, že kanonýr Zýbal zahodil pokutový kop.

SKUPINA A

JUŘINKA – KELČ 2:4 (2:2)

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „K zápasu se mi těžko hledají slova. Po čtvrthodině hry jsme vedli 2:0, v další obrovské šanci jsme však fatálně selhali. Poté jsme vyrobili strašné množství chyb a hosté nás trestali hbitým Jiříčkem. V poločasu jsem musel v kabině zvýšit hlas, ale ani to nepomohlo. Naše výkony jsou především o hlavě a plnění taktických pokynů, což se nám v duelu s Kelčí vůbec nepodařilo a byli jsme za to potrestáni. U hráčů postrádám sebereflexi a k utkání přistupují jako k tréninkům a jdou si jenom zahrát. Výhru jsme soupeři doslova darovali a ten toho také náležitě využil.“

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Začátek byl pro nás jako z hororu a po patnácti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Nejprve jsme inkasovali po lobu ze čtyřiceti metrů a poté jsme si nepohlídali standardní situaci. Naštěstí pak ve skvělé formě hrající Jiříček dvakrát pláchl domácím obráncům a bylo srovnáno. Domácím pak musel odstoupit ze hry kanonýr Vavřík a na jejich výkonu to bylo znát. Po hodině hry připravil Raisskup pro Jiříčka třetí branku a dílo dokonal minutu před koncem David. Až na nepovedený začátek utkání jsem s výkonem mých svěřenců hodně spokojený.“

Branky: 6. Juřica, 14. Petrů – 30., 39., 63. Jiříček, 89. David.

ROŽNOV – VAL. POLANKA 0:1 (0:1)

Polančané se na umělce v Rožnově rychle adaptovali a již ve 2. minutě mohl otevřít skóre David Ondra, jenž se uvolnil díky spolupráci Štrbíka s Daňkem, polanský záložník však na pohotového brankáře Sekyru nevyzrál. O minutu později měli hosté další tutovku, tentokrát centroval míč Baran na Daňka, ten prodloužil Kovalčíkovi, polanský mladíček však skákavý míč netrefil ideálně. Nápor Valašské Polanky kulminoval v 9. minutě, to si ke standardní situaci postavil míč Lukáš Trčka, polanský zastupující kapitán dokázala ze vzdálenosti téměř 30m nádherně vymést prvý růžek rožnovské branky a srdce polanských příznivců plesala. Málokdo by vzhledem k průběhu utkání v tu dobu tušil, že trefa Lukáš Trčky je rozhodujícím momentem celého zápasu. Rožnov se dokázal z polanského tlaku vymanit a ve zbytku poločasu si vytvořil územní i herní převahu, polanská obrana ovšem odolávala a nepouštěla domácí do brankových příležitostí. Výjimka nastala ve 41. minutě, kdy po centru hlavičkoval Ondruch, Zrník však své spoluhráče podržel.

Ve druhé půli byli přítomní diváci svědky bojovného fotbalu. Nebyla nouze o důrazné souboje, bohužel pro jednoho z rožnovských hráčů utkání skončilo předčasně, když nešťastně spadl a udeřil se do hlavy, nakonec pro něj musela přijet záchranná služba. Polančané mohli zvýšit svůj náskok v 58. minutě, po přihrávce Barana pálil David Maček, Sekyra byl ovšem připraven zasahovat. Rožnov zase mohl srovnat v 62. minutě, po centru Kolaříka pálil Ondruch, střela však polansku branku minula. Polančané pak takticky zvládli závěrečné minuty a z Rožnova si odvezli kompletní tříbodový zisk, Kučerňákův tým zvítězil pošesté v řadě a drží se ve vrchních patrech tabulky.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „V Rožnově pod Radhoštěm jsme se museli vyrovnat s umělou trávou. To se našim fotbalistům podařilo již v prvních minutách, kdy si vytvořili slibné příležitosti. Nakonec se však za celých devadesát minut ujala pouze jedna trefa, která však stála za to. Lukáš Trčka nádherně vymetl pavučinky v růžku rožnovské branky. Bratrům Trčkovým kapitánská páska sedí, Roman dal v minulém kole hattrick a starší Lukáš zajistil tříbodový export na půdě Rožnova pod Radhoštěm.“

Branky: 9. Trčka.

VIGANTICE – HRACHOVEC 2:1 (2:0)

Pavel Štůrala, trenér Vigantic: „Soupeře z Hrachovce jsme nechtěli před tímto duelem podcenit a věděli jsme, že nás bude čekat těžká šichta. Začátek utkání byl v naší režii a bývalý český reprezentant René Bolf nás poslal již v sedmé minutě do vedení. V prvním dějství jsme mohli několikrát navýšit skóre, ale to se nám nepodařilo. Nakonec druhou branku vsítil pět minut před koncem první půle Křenek, ale naše vedení mohlo být daleko vyšší. Ve druhé půli začali hosté zlobit ze standartních situací a podařilo se jim dát kontaktní branku. Drama jsme však nedopustili a výhru jsme si pohlídali. Hráčům musím za výkon poděkovat, neboť hosté byli nepříjemným protivníkem a do konce zápasu měli o co hrát.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Ve Viganticích nám utekl první poločas, kde jsme byli horším týmem a zaslouženě jsme prohrávali o dvě branky. Ve druhém poločasu jsme se ale dostali ke slovu i my, podařilo se nám snížit na 1:2. Domácí poté mohli navýšit své vedení, což se jim ale nepodařilo. V závěru nám nebyla uznána vyrovnávající branka. Výhra domácích je ale zasloužená, vzhledem k vývoji hry v prvním poločasu, který jsme nezvládli podle představ.“

Branky: 7. Bolf, 40. Křenek – 65. Pavelka.

VAL. KLOBOUKY – VLACHOVICE 0:4 (0:2)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Začali jsme vlažně a to se projevilo na obrazu celého utkání. V 11. minutě hosté kopali již druhý rohový kop. Domácí gólman Důbrava vysoký centr vyrazil pouze na hlavu hostujícího Plška a ten hlavou poprvé skóroval. V 18. minutě byl vyloučen domácí gólman Důbrava, když před vápnem srazil hostujícího útočníka, který sám postupoval na domácí branku. Do brány se postavil Ruman Marek. Z přímého kopu hostující Sáblík zatočil míč do levé šibenice – 0:2. Vyloučení určilo další vývoj hry. Do šaten se šlo za stavu 0:2. Po změně stran hosté povolili. Domácí i v deseti vyrovnali hru, snažili se, dokonce měli i šance na korigování nepříznivého stavu. Bohužel neproměnili a čekání na vstřelenou branku se prodlužuje. V dalším průběhu góly dávali pouze opět hráči Vlachovic. V 61. minutě sudí Jílková darovala Vlachovicím možnost zvýšení stavu. Nesmyslně odpískaný pokutový kop proměnil hostující Mikulčík. Slečna Jílková v té chvíli absolutně nezvládla situaci a upískla se. V 82. minutě pečetil vítězství na čtyřbrankový rozdíl hostující Kupčík.“

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „V utkání dvou posledních mužstev se do první velké šance dostali domácí, nás ale podržel brankář Macháč. V 11. minutě jsme se po rohu a nedůrazu domácích dostali do vedení po hlavičce Dominika Plška. Ve 21. minutě zastavil únik Hověžáka na hranici šestnáctky brankář domácích a musel předčasně do sprch. Navíc z následujícího trestného kopu se trefil Sáblík a zvýšil na 2:0 v náš prospěch. Domácí se i v deseti přesto snažili do poločasu alespoň snížit. Do větší šance se ale nedostali. Ve druhém poločase se hrálo převážně mezi šestnáctkami. V 61. minutě zastavil únik Hověžáka nedovoleně domácí obránce a z pokutového kopu zvýšil Mikulčík na 3:0. Utkání se potom už víceméně dohrávalo a v 82. minutě završil skóre zápasu na 4:0 Zdeněk Kupčík.“

Branky: 11. Plšek, 21. Sáblík, 61. Mikulčík (pen.), 82. Kupčík,

PODLESÍ – VIDČE 2:1 na penalty (0:1)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „V krásném slunečním nedělním odpoledni, před výbornou diváckou kulisou jsme prvnímu týmu tabulky byli více jak vyrovnaným soupeřem a nebýt velmi přísně nařízeného pokutového kopu v náš neprospěch, mohli si i odvést domů všechny body. První minuty zápasu byly v režii domácího celku a dvě totožné střely Zetka jen těsně minuly pravou tyč naší brány. My dnes spoléhali na brejky a hned ten první skončil brankou. Dobeš utekl domácí obraně a podél padajícího Maleňáka otevřel ve 27.min. skóre utkání 0:1. Inkasovaná branka domácí zmrazila natolik, že upustili od kombinační hry a po zbytek zápasu se snažili dostávat do šancí jen nakopávanými míči, se kterými si naše obrana včetně jistého Petružely v bráně bezproblémově poradila. I ve druhé půli se obraz hry nezměnil, my pečlivě bránili a nebezpečně vyráželi do brejků. V 60.min. měl druhou branku na kopačce Mičkal, domácího brankáře však ve vyložené šanci neprostřelil. Škoda, neboť v 77.min. posoudil běžecký souboj Heryána a Jandy „tělo na tělo“ v rohu velkého vápna hlavní rozhodčí s velkou pomocí svého asistenta jako penaltový a domácí zásluhou Křižana srovnali na 1:1. V hektickém závěru jsme mohli opět strhnout vedení na svou stranu, ale Kramoliš z malého vápna netrefil hlavou míč a šance dvojice Křenek Dobeš, kdy postupovali sami jen na stopera domácích skončila nepřesnou finální přihrávkou. Následný penaltový rozstřel dospěl až do desáté série, domácí proměnili my přestřelili bránu. Na penalty 7:6. Bod z hřiště soupeře se počítá, těší, ale fotbalová štěstěna se dnes k nám otočila zády.“

Branky: 77. Křižan (p.) – 27. Dobeš.

KATEŘINICE – VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:1 na pen. (0:0)

Marcel Beňo trenér Kateřinic: „První poločas přinesl vyrovnanou partii a branku nepřinesl, i když se několik šancí urodilo na obou stranách. Ve druhém dějství nám vyšlo střídání a Mikšík po dvou minutách pobytu na hřišti otevřel skóre zápasu. Mohli jsme přidat Doleželem i druhou branku. Hosté o pár minut později srovnali Kundrátem. Poté si obě mužstva vytvořila pár dobrých příležitostí, nás podržel i brankář Vrba. Tři body nám mohl vystřelit nejlepší hráč na hřišti Bětík, ale trefil jen tyč. a Kuzník v poslední minutě hlavou nedal. Utkání tak dospělo do zasloužené penaltové loterie a nám se konečně podařilo prolomit smůlu z posledních rozstřelů a bereme z duelu bod navíc.“

Karel Straka, vedoucí Val. Meziříčí: „Naše rezerva převážně dorostenecké sestavě na hřišti silných Kateřinic mohli v první půli v pohodě vést. Chyběla větší rozvaha v řešení závěru akcí. Na domácí platila především rychlost mládí Valmezu. Ve druhém poločasu už bylo znát, že mnoho hráčů má v nohách ranní zápas dorostenecké divize. Domácí z prvního útoku ve druhém dějství vedli, takřka vzápětí se za naši „Benfiku“ trefil Michal Kundrát a, i přes další množství šancí na obou stranách, remízový stav se již do konce zápasu nezměnil. Penaltovou loterií vykopali pro svůj tým bonusový bod domácí.“

Branky: 47. Mikšík – 58. Kundrát.

HOR. LIDEČ – VAL. PŘÍKAZY 3:2 (1:0)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V bojovném derby jsme nakonec získali tři body a jsme za ně rádi. Podařilo se nám jít rychle do vedení agilním Plškem a po půli jsme vedli o jednu branku. Hosté srovnali po standardní situaci, které se nám nedařilo v průběhu utkání dobře pokrývat. O šest minut později nám Plšek vrátil vedení. Dvacet minut před koncem zvýšil Fojtík na dvoubrankový rozdíl. Situaci jsme si ale zkomplikovali dvanáct minut před koncem, neboť hosté snížili kontaktní brankou Petruška. V závěru zápasu bylo na hřišti plno emocí, vypjatý duel jsme ale nakonec zvládli a bereme další tři body. S výhrou jsem nadmíru spokojený, tak jako s přístupem všech hráčů.“

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Očekávali jsme, že v sousedském derby bude těžké získat body. Přesto jsme věřili, že malinkou bodovou krizi prolomíme, přesto jsme prohráli o gól. Ale ono to přesně bylo o tom, kdo dá branku navíc, urve nakonec vítězství. Až tak moc svým hráčům vyčítat nemůžu, bojovali, snažili se, ale chybí nám střelec, který by rohodl takový zápas. Utkání ale bylo hodně bojovné, tak jako skoro každé valašské derby, my jsme ale zůstali bez bodového zisku.“

Branky: 17., 56. Plšek, 69. Fojtík – 50. Dorica, 78. Petrušek.

1. Podlesí 10 7 1 0 2 33:16 23

2. Vigantice 10 7 1 0 2 32:16 23

3. Val. Polanka 10 6 2 0 2 31:18 22

4. Horní Lideč 10 7 0 1 2 21:14 22

5. Val. Meziříčí B 10 6 0 2 2 21:13 20

6. Kateřinice 10 5 1 0 3 1 22:18 20

7. Juřinka 10 4 1 0 5 25:24 14

8. Rožnov p. R. 10 4 1 0 5 14:15 14

9. Kelč 10 4 0 0 6 21:23 12

10. Vidče 10 2 2 1 5 8:18 11

11. Vlachovice 10 3 0 1 6 22:32 10

12. Hrachovec 10 3 0 0 7 13:19 9

13. Val. Příkazy 10 1 1 2 6 22:30 7

14. Val. Klobouky 10 0 1 1 8 5:34 3

SKUPINA B

KUNOVICE – OSVĚTIMANY 1:4 (0:1)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Měli jsme problémy se sestavou. Kvůli zraněním nebo kartám nám chyběli hned čtyři hráči. Kromě kapitána Kříže také Masařík či Hostýnek. Musel nastoupit třeba Šebák, který vůbec netrénuje, nebo také někteří dorostenci, což bylo na výkonu i výsledku samozřejmě znát. Chtěli jsme co nejdéle vydržet a první gól dostat co nejpozději, ale inkasovali jsme už v patnácté minutě. První poločas byl z naší strany ještě slušný. Ve druhé půli ale Osvětimany na trávníku dominovaly a přidaly další tři góly. My jsme sice výsledek snížili, ale kvalita byla jednoznačně na straně soupeře. V zápase nebylo co řešit, výsledek odpovídá dění na hřišti.“

Branky: 78. Flek – 15. Tomaštík, 56. Perůtka, 64. Zýbal, 87. Jahoda. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 228.

ÚJEZDEC – BUCHLOVICE 2:1 (1:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Čekali jsme jednoduší zápas. Potřebovali jsme velkou dávku štěstí, abychom zápas zvládli. Buchlovice se u nás ukázaly jako nepříjemný a silný soupeř. V prvním poločase ještě byla hra podle mých představ. Do šestnáctky soupeře letěla spousta balonů. Vypracovali jsme si i několik gólových příležitostí, proměnili jsme však pouze jednu z nich. Soupeř po jednom podařeném brejku zahrával velmi přísnou penaltu, po které vyrovnal na 1:1. Druhý poločas už z naší strany už nebyl tak dobrý. Naopak soupeř se dostal do hry, předvedl u nás velmi dobrý výkon. Po dalším brejku zahrával po faulu na Mikulu druhou penaltu, ale sám faulovaný hráč pokutový kop neproměnil, kdy mu ji náš gólman chytil, což byl rozhodující moment. Za chvilku jsme totiž utkání přelomili na vlastní stranu. Valenta nádhernou přihrávkou vyslal do samostatného uniku Lekeše, který chytře přehodil vyběhnutého gólmana. Závěr už jsme zvládli.“

Branky: 22. Pilka, 75. Lekeš – 32. Mikula z penalty. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 150.

FRYŠTÁK – BOJKOVICE 1:2 NA PENALTY (0:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Ve Fryštáku bylo k vidění zajímavé utkání druhého týmu soutěže se čtvrtým. Soupeř z Bojkovic se v úvodu prezentoval rychlým přechodem do útoku a zejména Vojtěch Dolina s Gagem svým pohybem dělali starosti domácím obrancům. V 10. minutě viděli diváci první velkou šanci utkání, když fryštácký Vavruša na zadní tyči hlavičkoval, ovšem jeho pokus lapil brankář hostí. V 16. minutě přízemní střela Bojkovic prosvištěla těsně kolem tyče a v hledišti to jen zašumělo. Ve 23. minutě hosté přečíslili z brejku hosté po standartní situaci Fryštáku obranu, ale Gagův pokus šel doprostřed brány. Ve 26. minutě se do zakončení dral Hřebačka, nadějná situace skončila výborným obranným zákrokem hostů. Situace se opakovala po chvilce na druhé straně. Vojtěch Dolina z úhlu osamocen pelášil na bránu, ale čistý skluz Kučery ho v zakončení zastavil. Ve 33. minutě si připsal krásnou ránu do statistik domácí Valášek, ale ránu pod břevno stejně krásně vyrazil brankář Bojkovic na roh. Ve 40. minutě se zrodily dvě největší šance první půle. Nejdříve dostal míč za obranu Fryštáku Slavíček, ale sám proti brankáři neuspěl. Rozehrávka od brány se fryštáckým hráčům nepodařila, namazali míč Peškovi. Ten jej předložil Vojtovi Dolinovi, který netrefil prázdnou bránu. Atraktivnímu fotbalu první půlky chyběly jen branky. Druhá půle patřila pětadvacet minut Fryštáku. Ten hned v úvodu zahrozil, když po pěkné přihrávce Valáška se asi velké šance lekl Hřebačka. Tlak Fryštáku se stupňoval a v 67. minutě přišla po zásluze vedoucí branka. Hosté pod tlakem udělali na levé straně hřiště u rohového praporku chybu v rozehrávce, Sklenář vnikl do vápna a naservíroval míč Manďákovi, který ho procedil mezi nohy brankáře do sítě. Bohužel tlak domácích zastavilo vyloučení Hřebačky, který v 73. minutě postupoval sám na obránce hostů, při kličce mu míč odskočil a dále to byl souboj s obráncem o míč, který posoudil rozhodčí jako faul. Rozhodčí, který od začátku s hráči na ploše hrál karetní mariáš, k překvapení vytáhl žlutou kartu. Ta už byla pro Hřebačku ovšem druhá v zápase. Bojkovice začaly přesilovku pěkně zahranou standardkou a na zadní tyči musel hlavičku hostů likvidovat reflexivním zákrokem brankář Mikel. V 84 min. se hosté dočkali srovnání. Rozhodčí Štěpánek pískl aul domácích, protože ze svého postavení situaci neviděl dobře, jelikož za pohybem hráčů po celý zápas výrazně zaostával, doběhl k místu faulu a přestože byl faul mimo pokutové území, posunul je víceméně po diskuzi s hráči Bojkovic,kteří měli větší hlas faul do velkého vápna a ukázal na penaltový puntík. To domácí tým rozčílilo a odnesli to vyloučením další hráče Valáška po strkanici ve vápně. K míči se postavil hostující Gago, ale nedal. Vyražený míč dorazil do brány dobíhají Vojtěch Dolina. Fryšták ihned reklamoval jeho předčasné vběhnutí do pokutového území, ale rozhodčí situaci neviděli, čímž korunovali svůj špatný výkon. K situaci na hřišti nebyl schopný dát logické vysvětlení ani delegát utkání a jen tvrdil, že on neví, proč rozhodčí tak píská. Bohužel rozhodčí nejsou ozdobou letošních soutěží a hřeší na to, že je jich málo. Ale jejich nasazování do soutěží by mělo být podle toho, co umějí. Odměnu berou od oddílů dost velkou. To si každý příznivec může najít a v běžné práci se na to hodně lidé nadřou. Navíc hráči dostávají tresty. Co rozhodčí, kolik bude stát kol? Zápas nakonec vyhrály Bojkovice po penaltách 1:2, když ve čtvrté sérii nedal fryštácký Topič. Fryšták čeká příští týden v sobotu těžké utkání na hřišti suveréna soutěže Osvětiman.“

Branky: 68. Maňdák – 84. Vít Dolina. Rozhodčí: Štěpánek. Červené karty: 73. Hřebačka, 84. Valášek (oba Fryšták). Diváci: 58.

OTROKOVICE B – NIVNICE 3:2 (2:0)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Byl to oboustranně dobrý zápas. Bohužel na začátku jsme trošku zaspali. Hosté nás prvních deset minut přehrávali, gól ale nedali. Ve zbytku první půle jsme byli lepší, z několika šancí dali dvě branky a vedli. Gólů jsme ale klidně mohli dát ještě víc. Bohužel jsme i přestřelili prázdnou branku. Ve druhém poločase jsme po pěkné akci přidali Minářem třetí branku. Hosté po brejku výsledek snížili a před koncem nás trošku dostali pod tlak. My jsme ale závěr zvládli a nepřipustili žádné drama. Vítězství je zcela zasloužené.“

Branky: 24. a 52. Minář, 39. Marčík – 57. Kostelník, 77. Bumbalík. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 120.

HLUK – ŠUMICE 2:3 NA PENALTY (1:1)

Martin Dostal, sekretář Spartaku Hluk: „Domácí mužstvo provází velká krize. Hráči, kteří hrávali krajský přebor, jakoby zapomněli hrát fotbal, mladí hráči asi ještě nedorostli. Schází nám rychlost, kombinace a důraz. Obě dvě branky, které jsme vstřelili, byli takové umouněné. Díky za ně. Když to bude pokračovat i dále, nečeká nás nic dobrého. Ujali jsme se vedení po rohu, kdy míč po hlavičce Galušky skončil jen těsně za brankovou čarou. Místo toho, abychom získali sebevědomí, tak jsme nechali hrát Šumice. Zachraňoval nás brankář Šícha, ale ve 43. minutě už kapituloval. Obrana nechala volného Pilku, který z malého vápna skóroval. Doufali jsme, že druhý poločas bude lepší, ale hned ve 46. minutě Ondřej křížnou střelou z hranice velikého vápna překonal podruhé Šíchu. Doufali jsme v nějaký nápor, ten však nepřišel. V 78. minutě po nepřehledné situaci v pokutovém území hostů skóroval Horák. Je třeba říci, že remíza je velmi přijatelná. Věřili jsme v pokutové kopy, ale i tady jsme zklamali.“

Branky: 3. Galuška, 78. Horák – 43. Pilka, 46. Ondřej. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 120.

ZLECHOV – NEDACHLEBICE 0:2 (0:1)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „V první půlce nám chyběla motivace, nasazení a větší vůle po vítězství. Soupeře jsme se hodně báli. Zápas šel odehrát určitě trošku jinak. Bohužel jsme byli hodně zalezení. Nedachlebice zahrávaly strašně moc standardek a rohů. Po jedné z nich nám dal Brzica vedoucí gól, když hlavou tečoval letící míč. Byl tam ještě jeden sporný moment, když hosté nastřelili břevno a dožadovali se branky. Těžko říct, zda balon přešel brankovou čáru či nikoliv. My jsme v první půlce měli jednu vyloženou šanci, ale chybu hostujícího brankáře jsme nevyužili, když se vypadnutý balon od hráče odrazil do tyčky. My jsme nebyli schopní ho dorazit. Jinak zápas byl poměrně vyrovnaný. Hosté byli herně lepší. My jsme se ve druhé půlce snažili otevřít hru. Na konci jsme Nedachlebice zatlačili. Dostali jsme se do tlaku, ale bylo to bez gólového efektu. Po chybě středního obránce jsme v poslední minutě obdrželi druhý gól. Dlouhý balon nakopnutý do naší šestnáctky propadl přes našeho stopera k jejich útočníkovi, který se obtočil kolem našeho hráče a propálil gólmana.“

Branky: 32. Brzica, 90. Ryška. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 150.

DOLNÍ NĚMČÍ – KORYČANY 4:5 NA PENALTY (3:2)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Samozřejmě s výsledkem nejsem spokojený. Je to pro nás jednoznačná ztráta. Jeden bod je pro nás málo. Vždyť jsme už v šesté minutě vedli 2:0 a soupeře dál přehrávali. Měli jsme dát pět branek a bylo by hotovo. Nastřelili jsme břevno a zahodili další čtyři tutovky. Stojaspal se sice trefil třikrát, ale další šance nedal. Je to furt stejná písnička. Neproměníme vyložené šance a pak za to tvrdě pykáme. Srazily nás hrubé individuální chyby, které hosté využili. Bohužel jsme se zase ukolébali a přestali hrát. Koryčany naopak bojovaly. I ve druhém poločas jsme hráli aktivně a měli příležitosti, ale po další chybě jsme obdrželi gól na 3:3. Penalty nekomentuji, ty už jsou loterie.“

Branky: 6., 20. z penalty a 48. Stojaspal, 1. Tinka – 13. a 66. Hanák, 39. Kaňa, 50. Gedjoš. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 120.

1. Osvětimany 10 9 1 0 0 46:8 29

2. Bojkovice 10 5 3 0 2 33:18 21

3. Nivnice 10 4 2 2 2 21:10 18

4. Újezdec 10 5 0 3 2 25:18 18

5. Fryšták 10 5 1 1 3 20:15 18

6. Kunovice 10 5 1 0 4 20:20 17

7. Nedachlebice 10 5 0 1 4 23:15 16

8. Koryčany 10 4 1 2 3 21:24 16

9. Dolní Němčí 10 4 0 3 3 20:20 15

10. V. Otrokovice B 10 5 0 0 5 18:26 15

11. Šumice 10 2 2 1 5 22:30 11

12. Hluk 10 1 1 1 7 11:23 6

13. Buchlovice 10 1 1 1 7 10:29 6

14. Zlechov 10 0 2 0 8 3:37 4

PETR KOSEČEK