Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Nastoupili jsme bez několika hráčů, které museli nahradit dorostenci. Nově se v domácím dresu představili Sáblík a Mikulčík, kteří přestoupili z Valašských Klobouk. V prvním poločasu se hrálo převážně mezi šestnáctkami a do větších šancí se nedostalo ani jedno z mužstev. Také ve druhém poločase to zpočátku vypadalo na vyrovnanou partii. V posledních 25-ti minutách byl ale k vidění fotbal nahoru dolů a přibývalo i šancí. V největší se ocitl hostující útočník, který šel sám na branku, domácí brankář jej ale vychytal. A jak se říká nedáš – dostaneš, v 81. minutě zahrávali domácí trestný kop Sáblíkem, na který si naběhl Dominik Plšek a hlavou překonal brankáře. Kelčští se poté snažili o vyrovnání, my už ale těsné vítězství ubránili.“

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Utkání přineslo vyrovnaný průběh, domácí hrozili především ze standardních situací. Nám se naopak nabízelo množství brejkových situací, které jsme ale nedokázali dobře vyřešit. Ve druhém dějství jsme byli aktivnějším týmem, rozhodnout mohl Jiříček. Domácí nás v závěru trestali z dobře zahrané standartní situace. V závěru jsme nevyužili přesilovku a domácí s vypětím všech sil výhru uhájili. Minimálně bod jsme si ale za předvedený výkon zasloužili.“

Branka: 81. Plšek.

ROŽNOV P. R. – VAL. PŘÍKAZY 2:1 P (0:0)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „První půle byla z obou stran hodně opatrná a přítomní diváci branku neviděli. Hrálo se spíše mezi šestnáctkami a brankáři moc práce neměli. My jsme přicestovali bez náhradníků a chtěli jsme v horkém počasí na rozpálené umělce pošetřit síly. Čtvrt hodiny před koncem se domácí tým ujal vedení, nám se však vzápětí podařilo srovnat zkušeným Martinem Nikolénem. Utkání tak dospělo do penaltového rozstřelu, v něm se více dařilo domácímu týmu, my jsme totiž jednou trefili tyčku domácí branky. I tak bod v okleštěné sestavě bereme.“

Branky: 74. Mičkal – 75. Nikolén.

VIDČE – HORNÍ LIDEČ 1:2 (0:0)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „První utkání sezony jsme na domácí půdě smolně prohráli brankou dvě minuty před koncem. My jsme přes léto opět omladili sestavu a domácí odchovanci Dobeš, Heryán, Kubját Jakub, Kozák, Jurča a Petružela postupně získávají zkušenosti s mužským fotbalem. V samotném utkání jsme spíše bránili a ze zajištěné obrany spoléhali na brejky. Hosté působili vyzrálým fotbalovým dojmem, dobře kombinovali a ukázali svoji kvalitu. V prvním poločase z převahy vytěžili pouze několik rohů za sebou v úvodu utkání z nichž se jednou dostali do gólové šance, ale nedali, stejně jako my, kdy střelu Ondřeje Dobeše brankář hostí vyrazil konečky prstů mimo bránu. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, avšak začaly již padat branky. V 65. minutě si navedl míč na hranici velkého vápna Mičkal a krásnou střelou k tyči nedal brankáři hostů šanci 1:0. Jenže v 78. minutě jsme nedokázali pokrýt levou stranu, hostující záložník poslal míč před bránu a Surovec prostřelil vše před sebou 1:1. Když už utkání směřovalo ke spravedlivé remíze a penaltám, nabídli jsme soupeři dvě minuty před koncem rohový kop a z něj střela Krajče propadla přes dva obránce a brankáře k tyči do sítě 1:2. Vzápětí jsme mohli vyrovnat, ale Špůrek ve vyložené šanci netrefil hlavou míč. Škoda, za bojovný výkon jsme si bod zasloužili.“

Branky: 65. Mičkal – 78. Surovec, 88. Krajča.

V. KLOBOUKY – V. MEZIŘÍČÍ B 1:3 (1:3)

Radek Ovesný, sekretář Val. Klobouky: „Ve velmi omlazené sestavě jsme začali nešťastně, protože soupeř při první návštěvě pokutového území vstřelil branku, kdy se trefil Kundrát. Potom jsme hru srovnali a odměnou nám bylo vyrovnání, když se z hranice šestnáctky trefil střelou k tyči Vojtěch Fojtů. Hra se poté přelévala ze strany na stranu. Ve 38. minutě měl hlavní rozhodčí pan Pospíšil asi zkrat, upískl se a z velmi přísně nařízeného pokutového kopu za výkřik hráče Valašského Meziříčí, po faulu domácího Rumana, zvýšil vedení hostů na 2:1 Horáček. To nás dostalo na kolena a vzápětí ve 41. minutě jsme inkasovali z rychlého brejku třetí branku Kundrátem. Po přestávce jsme si vytvořili i územní převahu se snahou korigovat, šance ovšem zůstaly nevyužité. Hosté po přestávce z dalšího rychlého brejku nastřelili tyč.“

Branky: 16. Fojtů – 4., 42. Kundrát, 39. Horáček (pen.).

VAL. POLANKA – HRACHOVEC 6:1 (3:0)

Polančané vstoupili do svého prvního historického utkání v I. A třídě aktivně a postupně hosty z předměstí Valašského Meziříčí zatlačili na jeho obranné polovině. Do vyložených šancí se však kombinace Polančanů zprvu ne a ne propracovat. Až ve 27. minutě si hostující Kozelský musel pomoci faulem na Davida Mačka a rozhodčí Jílková nařídila pokutový kop. K němu se postavil kapitán domácích Filip Maček a s přehledem proměnil, jednalo se o první trefu Polančanů v I.A třídě. Hosté z Hrachovce se ke slovu dostali v 31. minutě, trestný kop obstaral Škabraha, jenž zamířil k pravé tyči a protáhl brankáře Kolínka. Pak už ovšem znovu útočili domácí. Ve 36. minutě rozjásala domácí fanoušky spolupráce mladíčka Kovalčíka s Davidem Mačkem, druhý jmenovaný obdržel míč za obranou soupeře a z první vymetl růžek Ružičkovy svatyně. Ve 39. minutě už to bylo o tři branky. Tentokrát kombinoval s Davidem Mačkem Martin Štrbík, nejprve se k zakončení dostal David Maček, ale Růžička včas vyběhl, jelikož však míč vyrazil na Martina Štrbíka, nemohl už zabránit jeho úklidu do branky.

Obraz hry se nezměnil ani po výměně stran. Polančané znovu pokračovali v aktivním výkonu, ve 47. minutě se ke střele dostal Kovalčík a Růžička se musel pořádně protáhnout, aby jeho dobře mířenou střelu dokázal zlikvidovat. V 55. minutě předvedli domácí pohlednou kombinaci na jeden dotek, vše začalo u Barana, jenž poslal Kovalčíkovi a ten našel na malém vápně Davida Mačka, tomu však tentokrát zakončení nesedlo a zamířil nad. Z protiútoku se ke své největší příležitosti dostali hosté, Škabraha centroval Orságovi a ten ve výhodné pozici hlavičkoval mimo. V 59. minutě se po odkopu Kolníka podařilo hostujícímu hráči nešťastně prodloužit míč domácímu Kovalčíkovi, jenž se řítil osamocen na Růžičku, zkušeně se podíval, kde brankář stojí a dokázal jej prostřelit. Pátá branka domácích se zrodila o dvě minuty později, Novák postupoval po levé straně a vybídl ke skórování Lukáš Daňka. Poslední slovo však měli hosté z Hrachovce, když vychytanou nulu překazil Kolínkovi Miroslav Varga. To však domácí už nerozhodilo, v I.A třídě se uvedli vysokým vítězstvím.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Chtěli jsme v domácí premiéře uspět a dle toho do utkání nastoupili. Myslím si, že jsme od prvních minut byli aktivní a zaslouženě jsme po prvním poločase vedli 3:0. Kvalitní výkon se nám podařilo přenést i do druhé půle. Kluci hráli velmi dobře, kombinovali a měli chuť do útočných akcí. Je určitě pozitivní, že se nám podařilo vstřelit šest branek, což nám jistě zvedne sebevědomí. Zároveň však musíme nadále pokorně pracovat, abychom byli úspěšní i v dalších zápasech.“

Branky: 28. (pen.), 36., 61. Maček, 39. Štrbík, 59. Kovalčík, 62. Daněk – 70. Varga.

Odložená utkání Juřinka – Podlesí (18. 8., 17), Vigantice – Kateřinice (18. 9., 17).

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – KORYČANY 7:0 (4:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Jsem rád, že se nám vstup do sezony povedl a že jsme první mistrovské utkání nového ročníku zvládli. Zápas se mi dobře hodnotí. Pomohl nám skvělý začátek. Dali jsme rychlé góly a brzy se uklidnili. Po poločase, který jsme vyhráli 4:0, nebylo co řešit. I když nechci říct, že by se utkání pouze dohrávalo, protože kluci hráli dobře, kvalita byla na naší straně. Výsledek je zasloužený výsledek. Pochválit za kolektivní výkon musím celý tým.“

Branky: 25, 29., 50. z penalty a 72. Zýbal, 5. a 78. Tomaštík, 9. Šumulikoski z penalty. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 200.

HLUK – ÚJEZDEC 1:2 (0:1)

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Bylo mi řečeno, že Hluk doma na hody neprohrává, tak jsem tuto tradici bohužel změnil. Zápas se nám nepovedl. Místo toho, abychom po prvním poločase vedli 2:0, tak jsme z první střely na branku inkasovali a zbytek první půle byl z naší strany utrápený. Báli jsme se, kluci asi až moc chtěli. Ve druhé půli jsme sice výsledek srovnali, ale v závěru jsme po zbytečném faulu v šestnáctce inkasovali druhý gól z penalty a bylo hotovo. Penaltovému zákroku předcházela velká chyba od Horníčka, který to ví. Zalubil jako zkušený hráč by si s tím měl poradit trošku jinak. Sice jsme se snažili, ale vpředu nám chyběl větší klid.“

Zdeněk Šebesta, trenér, Újezdce: „Jsem spokojený, ale k výhře jsme potřebovali velkou dávku štěstí. V prvním poločase nám dvakrát pomohla konstrukce branky a ve druhé půli jsme zápas rozhodli po ojedinělém útoku, kdy Petr Škařupa výborně vybojoval míč, utekl a vykoledoval si v šestnáctce soupeř faul. První půle byla z naší strany lepší. I když Hluk nebyl až tolik v držení míče, od dvacáté minuty byl nebezpečnější. Nám pomohla vstřelená branka. I když jsme měli ve zbytku první půle platonickou převahu, moc šancí nebylo. Je škoda, že jsme soupeři neodskočili na rozdíl dvou branek, mohlo to být méně nervózní. Mám takový pocit, že domácí jsou ve stejné situaci, jako když jsem já přicházel do Újezdce. Hluk má v sestavě spoustu mladých hráčů. Z jeho strany to bylo hodně živelné, se spoustou zkažených jednoduchých balonů. Nebudou to mít jednoduché. My jsme v létě přivedli zkušené hráče, a jak Tonda Hráček, tak Víťa Valenta ukázali, že budou pro nás přínosem. A až se vrátí odpočatý Libor Pilka z dovolené, tak to bude super. Na to naše malé hřiště budou všichni soupeři neradi jezdit.“

Branky: 65. Kobzinek vlastní – 18. Vacula, 83. Kobzinek z penalty. Rozhodčí: Šubík. Diváci: 300.

KUNOVICE – BUCHLOVICE 3:0 (1:0)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Nastoupili jsme bez tří hráčů základní sestavy. Kříž je na dovolené, Petřek služebně mimo a Uhlíř si v práci udělal výron. Proto jsem měl z utkání docela strach. Kluci ale k zápasu přistoupili zodpovědně a po velmi dobrém výkonu jsme zaslouženě zvítězili. Zápas jsme zvládli. První gól jsme dali po krásné kombinační akci, na jejíž konci byl Masařík. Pak nastřelil Kaňovský břevno. Buchlovice měly v první půli jednu pološanci, kterou ale neproměnily. Druhý poločas jsme takticky zvládli velmi dobře. Čtvrt hodiny před koncem jsme po rohu přidali druhý gól a bylo hotovo. V závěru se Flek trefil ještě jednou. Zápas s Buchlovicemi vždycky bývá vyhecovaný a emoce ani tvrdé zákroky na trávníku nechyběly ani tentokrát. Podle mě nepatří na hřišti pouze zákeřné fauly zezadu. Jinak v létě u nás skončili Náplava, Huráb a Brim, naopak přišel synovec Petr Chaloupka, Ondica a Hostinek.“

Branky: 74. a 82. Flek, 15. Masařík. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 295.

NEDACHLEBICE – OTROKOVICE B 4:0 (1:0)

Miroslav Bednařík, trenér TJ Nedachlebice: „Hra proti bránícímu soupeři, který celý zápas hraje v deseti lidech bývá často složitá. Kromě deseti minut po první naší vstřeleném gólu jsme ale hru kontrolovali a hosty přitlačili k jejich brance. Bohužel v prvním poločase jsme využili pouze jednu z mnoha šancí, navíc jsme za bezbrankového stavu neproměnili ani penaltu, kterou brankář hostí chytil. Klid do našich řad přinesl svými dvěma góly až střídající Bartoš. Se vstupem jsme spokojení. Do sezony jsme nastoupili se dvěma posilami. Jan Sklenář Jan se vrátil z Rakouska, kam ale zase zamířil Michal Hán. Václav Králík k nám přestoupil ze Slovácka C.“

Branky: 65. a 69. Michal Bartoš, 23. Ondřej Šuranský, 81. Jan Sedlář. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 150.

DOLNÍ NĚMČÍ – ZLECHOV 2:0 (0:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Vstup do sezony nám výsledkově vyšel. I když Zlechov se po většinu času pouze bránil, dlouho jsme se nedokázali prosadit. Do plné obrany se nám hrálo těžko. I když jsme si v první půli vypracovali nějaké možnosti, gól jsme nedali. Ke třem bodům nám pomohla až trefa Bídy po hodině hry. V tu chvíli soupeř musel víc otevřít obranu, čehož jsme využili a v závěru přidali pojišťovací druhý gól. Naše výhra je zcela zasloužená. Herně jsem byl lepší, hosté pořádnou šanci neměli.“

Branky: 60. Bída, 84. Krchňáček. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 200.

FRYŠTÁK – NIVNICE 2:1 NA PENALTY (0:0)

Václav Uhlíř, trenér Nivnice: „Remíza je spravedlivá. I když jsme za stavu 1:1 měli tři šance a zápas mohli rozhodnout. Pokud bychom vstřelili druhou branku, utkání už bychom asi zvládli. Bohužel Straňák ani Bumbalík s Kelíškem to nevyřešili dobře. Bod ale bereme. Domácí hráli po šestnáctku, žádné velké šance neměli.“

Branky: 67. Chudý – 51. Sklenář vlastní. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 120.

BOJKOVICE – ŠUMICE 7:3 (5:1)

Pavel Míča, sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice: „Derby utkání v prvním kole nového ročníku přineslo gólovou přestřelku, ve které střelecky dominoval domácí tým a nováčkovi soutěže ukázal, že první A třída pro něj nebude procházka růžovou zahradou. O výsledku se rozhodlo hned v první půli, kterou Slovácká Viktorka po zásluze vyhrála 5:1. O první branku se postaral tečí Vaculova přímého kopu Vojta Dolina, který se po přestupu z Uherského Brodu vrátil do Bojkovic po dlouhých devatenácti letech. Asi nejhezčí branku utkání vstřelil dalekonosnou bombou z pětadvaceti metrů Miča, který vymetl šibenici Jiříkovi branky. Po hlavičkách Víti Doliny a Petra Gaga vedl domácí tým ve 26. minutě už 4:0. Na Pilkovo snížení odpověděl krásnou střelou do horního rohu šumické svatyně Andrlík, který uzavřel poločasový gólostroj. Hned v úvodu druhé půle snížil opět S. Pilka na 5:2. V 62. minutě uklidnil domácí mužstvo šestou brankou Gago, který využil Andrlíkovy skvělé pobídky. V 77. minutě se ještě jednou prosadily Šumice, když skóroval pohotový Žampach. Gólovou tečku za zápasem udělal. Střídající Martinec, který využil ideální uličku rovněž střídajícího novice Varadi. Novému trenéru Liškovi gratulujeme k první výhře. Nutno podotknout, že Šumice mají velmi dobré mužstvo, nad kterým není jen tak lehké zvítězit, a o to více si dnešní výhry vážíme.“

Branky: 26. a 62. Gago 7. V.Dolina, 15. Miča, 22. V.Dolina, 44. Andrlík, 90. PMartinec – 39. a 46. S. Pilka, 77. Žampach. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 500.

