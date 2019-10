Ve skupině B rozjeté fotbalisty Osvětiman těžko někdo zastaví. Tým vedený trenérem Pavlem Nemčickým si poradil s Dolním Němčím a po jasné výhře 5:0 má dál sedmibodový náskok před druhými Bojkovicemi.

SKUPINA A

KELČ – VIGANTICE 3:5 (1:4)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Měli jsme špatný vstup do utkání, nepodržel nás v tuto dobu ani gólman. Ve druhé půli jsme dřeli, dostali jsme se na dostřel, ale hloupou chybou jsme hostím dovolili zápas rozhodnout. Nejsme v komfortní situaci, ale zatím nepanikaříme. Máme hodně mladých hráčů a hlavně odchovanců a body brzo určitě přijdou.“

Pavel Štůrala, trenér Vigantic: „Proti Kelči jsme odehráli znovu výborné utkání. Povedl se nám začátek zápasu a už po deseti minutách jsme vedli o dvě branky. Ve 23. minutě přidal Vičan třetí branku. Do půle padlo ještě po jedné brance na každé straně. Ve druhé půli jsme museli nuceně vystřídat a domácí toho využili ke vstřelení dvou branek. Drama jsme však nedopustili a ihned jsme zvýšili na dvoubrankový rozdíl. Závěr duelu jsme si už pohlídali. S výkonem týmu především v úvodních dvaceti minutách jsem nadmíru spokojený.“

Branky: 27., 70. Minář, 74. Hegar – 3., 44. Vičan, 9. Křenek, 23. Boruta, 74. Kulišťák.

VIDČE – ROŽNOV 0:3 (0:1)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „V typicky podzimním sychravém počasí jsme v derby zápase chtěli navázat na výborný výkon z minulého zápasu. Bohužel již čtvrtý zápas po sobě jsme nevstřelili branku a po závěrečném hvizdu rozhodčího odešli ze hřiště poraženi. Od prvních minut na mokrém terénu byl k vidění zajímavý fotbal s šancemi na obou stranách. Trestný kop Heryána z hranice šestnáctky zlikvidoval hostující brankář Sekyra. Poté se do šance dostával hostující útočník, ale stoper Nerád stačil střelu na poslední chvíli zablokovat. Následovaly dvě hlavičky Kramoliše, které jen těsně minuly hostující bránu. A po naší chybné rozehrávce sólo Kovácse, kterého domácí Einšpiegl vychytal. Nicméně další naše zaváhání ve středu hřiště již soupeř potrestal. Z půlky se v 32.min. rozběhl Koláček a střelou k tyči nedal domácímu gólmanovi šanci – 0:1. Vstup do druhé půle jsme měli výborný. Čtvrt hodiny soupeře mačkali, nepustili k míči a vyrovnání viselo ve vzduchu. Střelu k tyči Heryána opět skvěle zlikvidoval Sekyra. Další střelu Kramoliše už jen vyrazil před sebe, ale k naší smůle dorážku Křenka vykopl z prázdné brány Bortl. My své šance nevyužili, zato soupeř ze svého prvního pobytu na naší polovině ve druhé půli opět udeřil. Centr z levé strany nikým nekrytý Kolařík umístil hlavou podruhé v 57.min. do sítě na 0:2. V závěru jsme vše vsadili na útok, ale vyloženou šanci si již nevytvořili. Zato soupeř nám ukázal dokonale, jak se šance proměňují. 77.min. a střela Mičkala krásně nechytatelně k tyči – 0:3. Oproti loňské sezóně kvalitně posílený Rožnov p. R. byl nad naše síly a zaslouženě bere z derby všechny tři body.“

Branky: 32. Koláček , 57. Kolařík , 77. Mičkal.

VLACHOVICE – JUŘINKA 3:4 (1:2)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Nebodovali jsme ve třech předcházejících zápasech a chtěli jsme tuto sérii doma proti Juřince přerušit. Úvod zápasu nám vyšel a v 10. minutě otevřel skóre Mikulčík. Hosté ale postupně přebírali iniciativu a ve 21. minutě srovnali po chybě domácí obrany Juřicou na 1:1. V závěru poločasu jsme neuhlídali Vavříka, který zvýšil na 1:2 pro hosty.

Do druhého poločasu došlo k prostřídání v domácím mužstvu se snahou otočit nepříznivý výsledek. To se podařilo v 66. minutě, když po závaru dotlačil míč do sítě Viktor Trčka a srovnal v 66. minutě na 2:2. V 70. minutě byl v úniku sražen domácí Hověžák a pokutový kop bezpečně proměnil Sáblík a otočil na 3:2 pro domácí. Hosté ale předvedli obrat podobně jako v prvním poločasu. V 81. minutě jsme zbytečně faulovali v rohu šestnáctky a Smolka srovnal z pokutového kopu na 3:3. A aby toho nebylo málo, o dvě minuty se po zaváhání v domácí obraně, znovu trefil Vavřík a stanovil na 3:4 pro hosty. Závěr zápasu už si hosté pohlídali a odvezli si všechny body.“

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Zápas ve Vlachovicích se hrál na těžkém terénu a nakonec jsme jej zvládli. Sice jsme v úvodu inkasovali poměrně lacinou branku, ale ještě do půle jsme z naší aktivní hry vytěžili dvě branky. Mohli jsme dát dokonce i třetí branku. Domácí však ve druhém poločasu dokázali vstřelit dvě branky. Závěr zápasu ale byl v naší režii a po slepených gólech jsme dokázali utkání dovést do vítězného konce. Cením si to, že se mé mužstvo za nepříznivého stavu nepoložilo a svojí kvalitou dokázalo utkání ještě otočit v náš prospěch. Druhý poločas ale už neměl s fotbalem na rozmočeném terénu příliš společného a spíše to bylo o bojovnosti a za tu si zaslouží hráči pochvalu.“

Branky: 10. Mikulčík, 66. Trčka, 70. Sáblík (pen.) – 21. Juřica, 45., 83. Vavřík, 81. Smolka (pen.).

VAL. MEZIŘÍČÍ B – PODLESÍ 1:2 (0:1)

Sobotní derby v I. A třídě na těžkém podmáčeném hřišti a v chladném počasí začali lépe domácí. Gajdušek kolmicí oslovil Horáka, jeho zablokovaná střela se vrátila zpět k prvně jmenovanému a nad gólmanem Podlesí se po obloučku rozezvonilo břevno. Poté se oba týmy snažily velet k útoku, oboustranně bezchybné obrany však byly proti.

V 15. minutě těsně míjí domácí Tomáš Kundrát rohový centr Gajduška a Horáček z úhlu míří mimo bránu hostů. Závar před domácí obranou ve střelu nevygradoval. V 18. minutě podleský Adámek přenesl míč na druhou stranu hřiště, rychlý aut a následný centr našel na malém vápně hlavu nehlídaného Jandy a valašskomeziříčský brankář Pobořil neměl šanci – 0:1. Otřesení domácí vyprodukovali ihned po rozehře hrubku – Janda se objevil znovu sám před brankou Valmezu. Pobořil změnu skóre tentokrát nepřipustil. Domácí se tlačili dopředu, ale finální fáze nebyla dnes jejich silnou zbraní. Žilinského vyvezení míče a přihrávka Michalovi Kundrátovi skončila další nepřesnou „finálkou“. Několikerá výměna míče mezi Gajduškem a Horáčkem rovněž postrádala zakončení. Přímý volný kop Gajduška posílá hlavička Žilinského mimo bránu a akci M. Kundrát – Žilinský zastavuje hostující stoper uklizením míče za brankovou čáru. V závěru prvního poločasu nejprve Žilinského centr nenachází v pokutovém území Podlesí adresáta a následný brejk hostujícího Adámka řeší stoper Černý. Další akci dvojice Michal Kundrát – Žilinský zakončuje Tomáš Kundrát střelou do houštiny těl před bránou hostů.

Poslední akce úvodního dějství patřily Podlesí. Míč trestuhodně proskakující celou šíří domácího pokutového území a po chvíli chyba záložní řady v rozehrávce a Tydlačkova střela, která vylekala Pobořila.

Druhý poločas zahájili domácí sérií chyb na vlastní polovině. V 54. minutě se zdravě naštval Černý a z místa stopera se s míčem prosmýkl až do pokutového území hostů. Bohužel zakončil svůj výpad útočným faulem. Pokus o útok podleského Blažka vyústil jen v nepřesný centr. Přímý volný kop hostů ze střední vzdálenosti domácí bránu neohrozil. Útočné choutky Valašského Meziříčí otvíraly okénka v obraně. Jedno z nich v 60. minutě zavřel až ukázkový skluz Straky. Pokus o průnik Vrány řeší Podlesí faulem na polovině hřiště. V 66. minutě Vrána zakončuje vedle Maleňákovy svatyně. V 68. minutě na hranici ofsajdu dostává míč do běhu hráč Podlesí Zetek a posunuje střelou ke vzdálenější tyči hosty blíže k vítězství – 0:2. Valmez pokračuje ve snaze korigovat nepříznivé skóre. Akce Horáček – Štys končí dobrou střelou, kterou Maleňák vráží na roh. Překvapivý centr hostů do „vápna“ Janda těsně míjí. V 80. minutě domácí stoper Straka z hloubi vlastního pole vyváží míč až před pokutové území hostů, přesně nachází vpravo nabíhajícího Horáčka a rázem je o co hrát – 1:2. Ve stále více otevřené obraně Valmezu se zjevují dva osamocení hráči Podlesí, Blažek však trestuhodně zahazuje vyloženou šanci a následnou dorážku Pobořil kryje. V hektickém závěru měl na noze vyrovnání Horáček. Jeho zakončení však míjí branku Podlesí.

Karel Straka, vedoucí Val. Meziřící B: „Dnes jsme se o lepší výsledek okradli trápením v koncovce. Už na začátku jsme mohli vést a i dalších útočných akcí jsme v celém zápasu měli více než dost. První gól jsme Podlesí doslova darovali, a když jsme ve druhé půli otevřeli obranu, přišla druhá trefa hostů. Po dobré akci jsme v závěru utkání snížili a měli snahu se s nepříznivým stavem ještě porvat.“

Branky: 80. Horáček – 18. Janda, 68. Zetek.

VAL. POLANKA – VAL. KLOBOUKY 6:0 (4:0)

Polančané vstoupili do utkání s celkem Valašských Klobouk aktivně a již ve 3. minutě centroval Baran na hlavu Daňka, hlavičku polanského útočníka však ještě Důbrava stačil kontrolovat, ovšem zanedlouho už marně sahal po přesně střele Davida Mačka, jenž se octl v tutové příležitosti po přihrávce Štrbíka. Polančané si tvořili další šance, další branku měl na kopačce David Maček, ale tentokrát si na Důbravu nepřišel. Slibnou střeleckou pozici měl také Martin Filgas, ale branku přestřelil. Hosté se ozvali v 19. minutě, kdy se k trestnému kopu postavil Nevrlka, polanský brankář Kolínek byl však připraven jeho střelu vyrazit. Další radost Polančanů se dostavila ve 26. minutě, centr Štrbíka proměnil ve druhou branku svého týmu kapitán Roman Trčka. Skvělá kombinace se Polančanům povedla ve 36. minutě, po nacvičeném signálu se k míči dostal Daněk a poslal svůj tým do tříbrankového trháku. To však nebylo vše, ještě před přestávkou se Daněk prosadil podruhé, když dorážel střelu Barana.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po výměně stran. Domácí byli nadále aktivnějším týmem. Na hattrick útočil Daněk, ale jeho střela pod horní tyč byla tentokrát zneškodněna pozorným Důbravou. Za hosty mohl snížit Dubčák, ale jeho rána z pravé strany zamířil nad Kolínkovu branku. V 61. minutě centroval David Ondra na hlavu Davidu Mačkovi, ten díky povedené hlavičce vylepšil pozici pro Romana Trčku a polanský matador už měl jednoduchou práci. V 73. minutě se pohlednou kombinací prezentovalo duo David Maček se Šimonem Kovalčíkem, druhý jmenovaný zakončoval, Důbrava však jeho střelu dokázal vyrazit. Poslední polanská branka se dostavila v 80. minutě, pokutový kop si vybojoval Roman Trčka, aby následně z penalty dokonal svůj hattrick. Valašská Polanka oslavila páté vítězství v řadě a momentálně se nachází na 3. místě I.A třídy.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Od prvních minut jsme měli utkání pod kontrolou a dokráčeli pro další tříbodový zisk. Jsme rádi, že se nám konečně podařilo odehrát klidný zápas. Věřím, že kluci si teď díky vysokému vítězství zvednou sebevědomí. Výborný zápas odehrál Roman Trčka, dal hattrick a dokázal, že je zkušeným fotbalistou. Nyní nás čeká Rožnov p/R, pojedeme tam s pokorou, ale věřím, že budeme znovu usilovat o vítězství.“

Branky: 4. Maček, 35., 39. Daněk, 25., 60., 82. (pen.) Trčka.

HRACHOVEC – HOR. LIDEČ 0:1 (0:0)

Radek Vaigl, činovník Hrachovce: „Horní Lideč se u nás představila jako velmi kvalitní protivník a v první půli byla lepším celkem. Problémy nám dělali jejich rychlonozí hráči. Hosté si vypracovali v první půli dvě příležitosti a jednou nás zachránila branková konstrukce. My jsme se do zakončení příliš nedostávali, jeden závar vyřešila hostující obrana. Nevyšel nám začátek druhé půle a po nedorozumění v zadních řadách jsme brzy inkasovali branku. Poté jsme zjednodušili hru, hosté se zatáhli před svoji šestnáctku, ale trefili jsme jen do tyče a dvě možnosti jsme nezužitkovali. V závěru se nám už srovnat nepodařilo, kdy hosté byli velmi kompaktní a výhru ubránili.“

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Na půdě Hrachovce jsme chtěli bodovat a nakonec se nám to i podařilo. První půli jsme byli aktivnějším týmem, byli jsme častěji na míč. a lépe jsme i kombinovali. Nastřelili jsme tyčku a další šance jsme neproměnili. Domácí tým se do zakončení příliš nedostával, naše rychlá hra mu dělala velké potíže. Ve druhém poločasu jsme byli za svoji aktivitu odměněni brankou Fojtíka. Domácí pak přidali na obrátkách, ale naše obrana pracovala velmi spolehlivě. Musím své mužstvo pochválit za velmi dobrý taktický výkon a i přes dlouhé nastavení, jsme tříbodovou výhru uhájili. O víkendu nás čeká derby s Valašskými Příkazy, na které se těšíme.“

Branka: 52. Fojtík.

VAL. PŘÍKAZY – KATEŘINICE 3:4 (2:3)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Utkání se nám herně docela povedlo a byl to z obou stran slušný zápas. Dvakrát jsme šli do vedení, takže i střelecky nám úvod vyšel v pohodě. Pak soupeř do poločasu zápas otočil po velmi laciných brankách. Opět vstup do druhého poločasu se nám povedl a soupeře jsme zatlačili a velkou bojovností a fotbalovostí jsme získali územní převahu, ale to už jsme hráli na tři obránce. Rozhodující moment přišel, když náš hráč šel sám na brankáře a neproměnil a z odkopnutého balónu se zrodila šance, kterou soupeř potrestal na 4:2. Nic jsme ještě nezabalili a bojovali dál, ale snížit se nám podařilo příliš pozdě, i když v poslední minutě nadstavení jsme sahali po bodu. Dnes jsme podali slušný bojovný výkon, akorát nás srazily individuální chyby. Ale věřím, že v příštím utkání už bude vše na sto procent a budeme bodovat.“

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Začátek patřil domácím a ti se ujali již po čtyřech minutách vedení. O pět minut se nám podařilo vyrovnat, kdy se hlavou trefil Ondra. Ve 24. minutě se precizně provedeným přímým kopem prezentoval domácí Vaculka a bylo to 2:1. Pak začal na hřišti úřadovat náš Drda, kdy nejprve vymetl pavouky v domácí šibenici a poté zakončil svoji samostatnou akci. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Do druhé půle domácí přeskupili své řady, nám se tak nabízela možnost brejkových situací, ty jsme ale trestuhodně neproměnili. Domácí v závěru snížili na 3:4 a po hlavičce Nikoléna mohli dokonce i vyrovnat. Tři body nás určitě těší, ale utkání jsme mohli ve druhé půli dávno rozhodnout, tak z toho ještě bylo zbytečné drama.“

Branky: 4., 90. Petrušek, 24. Vaculka – 9. Ondra, 27., 29., 69. Drda.

1. Podlesí 9 7 0 0 2 32:15 21

2. Vigantice 9 6 1 0 2 30:15 20

3. Val. Polanka 9 5 2 0 2 30:18 19

4. Val. Meziříčí B 9 6 0 1 2 20:12 19

5. Horní Lideč 9 6 0 1 2 18:12 19

6. Kateřinice 9 5 0 3 1 21:17 18

7. Juřinka 9 4 1 0 4 23:20 14

8. Rožnov p. R. 9 4 1 0 4 14:14 14

9. Vidče 9 2 2 0 5 7:17 10

10. Kelč 9 3 0 0 6 17:21 9

11. Hrachovec 9 3 0 0 6 12:17 9

12. Val. Příkazy 9 1 1 2 5 20:27 7

13. Vlachovice 9 2 0 1 6 18:32 7

14. Val. Klobouky 9 0 1 1 7 5:30 3

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – DOLNÍ NĚMČÍ 5:0 (3:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, svoji převahu vyjádřili třemi brankami. Za stavu 3:0 jsme se uklidnili a po přestávce zvolnili. Hosté si vypracovali několik šancí, ale jsem přesvědčený, že i kdybychom inkasovali nějaký gól, zápas bychom stejně zvládli. V závěru jsme naše zasloužené vítězství potvrdili dalšími dvěma brankami. I když celý den pršelo, mokrý terén nám vyhovoval. Hra byla rychlejší, balony jsme si mohli dávat hezky od nohy. I přes těžší terén to byl poklidný zápas.“

Branky: 17. a 25. Pantić, 32. Šumulikoski, 81. Skřivan, 87. Salay. Rozhodčí: Šubík. Diváci: 120.

KORYČANY – HLUK 4:1 (1:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „V deštivém počasí zápas moc fotbalové krásy nepřinesl. Lépe do zápasu vstoupili hosté. Chyby v domácí obraně využil hostující Zálešák, který po samostatném průniku domácí obranou nekompromisně po zemi zakončil. Hosté vedli 1:0. Ve 14. minutě musel být zápas na deset minut přerušen pro silnou bouřku, když nebylo vidět na krok. Domácí diváci se dočkali vyrovnání až v závěru první půle. Gejdoš využil přesné přihrávky Karla Věžníka a vyrovnal stav utkání na 1:1. Vše podstatné se odehrálo ve druhém poločase. V 50. minutě si Gejdoš pohrál s hostující obranou a dostal domácí do vedení. Byl to velmi důležitý gól, protože hosté nesložili zbraně. Hrozili hlavně z rychlých brejků a i rohové, případně přímě kopy, byly velmi nebezpečné. Klid na kopačky domácích fotbalistů přinesla až 78. minuta, kdy prošel hostující obranou Filip Hanák a zvýšil skóre na 3:1. Domácí byli při chuti a přímý volný kop krásným angličanem. zakončil Dominik Káňa. O zápasu bylo rozhodnuto.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Konečně by se dalo říci, že mužstvo je pohromadě, ale porážka 4:1 nás odsuzuje na skoro úplný chvost tabulky. Začali jsme dobře, už v 10. minutě dal Zálešák branku a vedli jsme 0:1. Ve 45. minutě nám však nejlepší střelec domácích Gejdoš dal vyrovnávací branku. To nejhorší, co může mužstvo potkat, je dostat branku v poslední minutě. Když Gejdoš dal za domácí druhou branku v 50. minutě, tak to už nevypadalo dobře. V 75. minutě jsme dostali třetí gól a bylo po zápase. Na závěr jsme dostali ještě jeden gól na cestu. Zklamání je velké.“

Branky: 45. a 50. Gejdoš, 78. Hanák, 90. Kaňa – 10. Zálešák. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 124.

NIVNICE – ÚJEZDEC 3:2 NA PENALTY (2:0)

Václav Uhlíř, trenér Nivnice: „Bylo to bojovné a dramatické utkání, které mělo náboj. Když to zjednoduším, my jsme byli lepší v první půli, hosté zase v té druhé. I když i po přestávce jsme klidně mohli překlopit zápas na naši stranu. Obě branky jsme dali po brejkových akcích. Nejprve unikl Kelíšek a Indra si dal vlastní gól. Pak Kostelník obešel i hostujícího brankáře a bylo to 2:0. Újezdec se po přestávce zlepšil a skóre srovnal. Nejprve napálil odražený balon do sítě Lekeš, po standardce a následném závaru se trefil Kobzinek, jenž propálil hradbu těl před sebou. Dva body bereme. S výkonem i výsledkem jsem spokojený. Bylo to drama, dobrý zápas, který vygradoval penaltovým rosztřelem.“

Branky: 3. Indra vlastní, 36. Kostelník – 48. Lekeš, 72. Kobzinek. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 275.

ŠUMICE – OTROKOVICE B 4:0 (0:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Hosté k nám přijeli v jedenácti lidech, celé utkání odehráli bez střídání. I tak soupeře chválím za sympatický výkon. Prezentovali se slušně. V sestavě měli spoustu mladých kluků, kteří chtěli hrát fotbal. Na šance i branky jsme ale byli lepší. Už v prvním poločase jsme si vytvořili pár slušných příležitostí. Hosté zahrozili jedinkrát, my jsme neproměnili tři čtyři šance. Ve druhé půlce jsme zvýšili aktivitu, prostřídali hráče a začali honit soupeře. Hlavní bylo, že jsme zlepšili koncovku a proměnili šance. S výkonem i výsledkem jsem spokojený.“

Branky 55. Jan Pilka, 59. Josef Zámečník, 83. Michal Kelíšek, 88. Stanislav Pilka. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 153.

BUCHLOVICE – ZLECHOV 0:1 NA PENALTY

Josef Křiva, trenér Buchlovic: „První poločas vyrovnaný. Vypracovali jsme si dvě gólovky. Kubiš se ale neprosadil. Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Byl to upracovaný fotbal. Tvrdý zápas, ale ne zákeřný. Hosté byli hodně důrazní, my jsme se trošku báli. Byli jsme zakřiknutí. Chtěli jsme hrát po zemi, ale soupeř nás rychle dostupoval, takže na kombinaci jsme neměli moc prostoru. Zlechov zahrál před koncem poločasu dvě standardky, které skončily těsně vedle. Druhý poločas jsme začali výborně. Makali jsme, hrál po stranách. Gól jsme mohli dát hned po změně stran ve 48. minutě, ale po Kubišově zpětné přihrávce zakončoval Mikula v náběhu placírkou těsně nad. Balon lízlo břevno. Zlechovu postupně docházely síly. My jsme naopak dál útočili. Měli jsme dvě nádherné hlavičky. Po centru Kubiše zakončoval David Křiva, ale levý obránce hostů šanci kolenem odvrátil na břevno a ven. My jsme dál dobývali, hosté nic neměli. Velkou šanci zahodil náš Mikula, jehož hlavička po prudkém centru Tomeška lízla tyč. Bohužel jsme nedali žádnou ze čtyř tutovek. Derby dospělo až do penalt, ve kterých jsme neměli štěstí. Bohužel jsme před tolika lidmi zbytečně přišli o dva body. Ale takový je někdy fotbal. V závěru se srazili dva hráče hlavami o hostující Radovan Mikula musel s otřesem mozku do nemocnice.“

Rozhodčí: Doležal. Diváci: 300.

NEDACHLEBICE – FRYŠTÁK 1:2 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Zápas se mi hodnotí velmi obtížně, protože díky zdravotním problémům máme několik hráčů mimo a těžce skládáme jedenáctku. Hlavně proto musíme povolat do zbraně staré bardy Faldynu, Hladiše, Michala Váňu a spol. I v tomto zápase platilo nedáš dostaneš. My jsme za bezbrankového stavu svoji šanci nedali, Fryšták ano. Objektivně uznávám, že hosté byli o gól lepší.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryštáku se na hřištích soupeřů daří a tři body dovezl taky z Nedachlebic. Byl to těžký zápas. Vyrovnaná partie soupeřů, které dělil před zápasem v tabulce jen bod. Po prvním poločase šly týmy do kabin za stavu 1:1. Fryšták vedl po brance Petráše z 29. minuty, ale po pěti minutách Nedachlebice vyrovnaly. Do druhé půle museli hosté střídat a na plac se poprvé od začátku sezóny dostal po zranění vracející se Okonkwo. Hrál dobrý zápas, ale ten hrálo celé hostující mužstvo. Fryšták po hodině hry znovu totiž vedl. Gól na 1:2 dal Hřebačka. Hosté zvládli závěrečný nápor Nedachlebic a získali tři body. Příští kolo hraje Fryšták doma s týmem Bojkovic.“

Branky: 37. Brzica – 29. Petráš, 59. Hřebačka. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 100.

BOJKOVICE – KUNOVICE 6:1 (2:1)

Pavel Miča, sekretář Bojkovic: „Na Gagovu branku z 6. minuty dokázali hosté rychle odpovědět Ondicovým gólem. Ve 22. minutě strhl vedení opět na stranu domácí Viktorky krásnou dalekonosnou střelou Pešek. Ve vyrovnané první půli zvonila za domácím gólmanem Urbánkem dvakrát branková konstrukce, přesto šel do kabin spokojenější náš tým. Do druhého dějství měla velký nástup domácí Viktorka, když po hlavičce Peška ze 49. minuty a doklepnutí Víti Doliny vedla v 51. minutě již 4:1. Od této chvíle existovalo na hřišti pouze jediné mužstvo, které dvěma brankami Vojty Doliny zaslouženě dokonalo nečekaně vysokou porážku druhého týmu tabulky.“

Branky: 22. a 49. Pešek, 64. a 81. Vojtěch Dolina, 6. Gago, 51. Vít Dolina – 8. Ondica. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 100.

1. Osvětimany 9 8 1 0 0 42:7 26

2. Bojkovice 9 5 2 0 2 32:17 19

3. Nivnice 9 4 2 2 1 19:7 18

4. Fryšták 9 5 1 0 3 19:14 17

5. Kunovice 9 5 1 0 3 19:16 17

6. Újezdec 9 4 0 3 2 23:17 15

7. Dolní Němčí 9 4 0 2 3 16:16 14

8. Koryčany 9 4 0 2 3 17:20 14

9. Nedachlebice 9 4 0 1 4 21:15 13

10. V. Otrokovice B 9 4 0 0 5 15:24 12

11. Šumice 9 2 1 1 5 20:28 9

12. Buchlovice 9 1 1 1 6 9:27 6

13. Hluk 9 1 1 0 7 9:21 5

14. Zlechov 9 0 2 0 7 3:35 4

