Duel v Rožnově byl vyrovnaný jen v první půli. Do vedení šli sice rychle Nedašovští, ale měli pak několik možností na vyrovnání. Utkání se favoritu podařilo zlomit po hodině hry, kdy dalšími dvěma góly získali klid na své kopačky a zlomili odpor soupeře.

Radek Cícha, kapitán Nedašova: „Z utkání jsme měli trošku strach, neboť se hrálo na umělé trávě starší generace a na tu nejsme příliš zvyklí. Vyšel nám ale na jedničku vstup do utkání, kdy Machač již v první minutě zajistil vedení. Domácí ale v prvním poločasu nehráli vůbec špatně a byli nám rovnocenným partnerem. Ve druhé půli nám opět pomohla rychlá branka, kterou vstřelil Holba. Po deseti minutách nás poslal Fojtík do tříbrankového vedení a domácí již odpadli. Navíc musel střídat jejich tvůrce hry Cahlík. V závěru jsme přidali další dvě branky, tu pátou si domácí dokonce vstřelili sami. S výhrou jsme spokojeni, na nepříjemném terénu jsme utkání zvládli na jedničku a výhru z venku budeme chtít potvrdit v domácím utkáním s Hrachovcem.“

Branky: 1. Macháč, 50. Holba, 59. Fojtík, 71. Šuráň, 86. vlastní (Mužátko). Rozhodčí: Číž - Františák, Skalický. Diváků: 25. Rožnov pod Radhoštěm: F. Sekyra - L. Mužátko - J. Cahlík (74. M. Náměstek) - Š. Ondruch - V. Kolařík, M. Fiurášek, M. Seidl, R. Blaško (60. R. Polách), L. Zetek (64. M. Juračák), L. Fuksa, R. Bortl. Nedašov: D. Solař - P. Holba (55. P. Šuráň), R. Cícha, J. Bartoška (76. R. Talčík), J. Marek, J. Pagáč, D. Šenkeřík (74. V. Surý), M. Macháč, J. Holba (66. A. Šimšálek), M. Lorenc, J. Fojtík.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ B - KATEŘINICE 0:2 (0:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Do Valmezu jsme jeli odčinit domácí prohru. V první radě nás zklamalo rozhodnutí, že jsme museli hrát na umělé trávě v takovém vedru a přitom hlavní hřiště bylo nachystané pro odpolední zápas A-týmu. Od toho se také odvíjel první poločas. Bylo tam hodně nepřesností z naší strany. Domácí mohli jít do vedení hned ve 2. minutě po naší ztrátě, ale nás podržel gólman. Jinak se hrálo bez výraznějších šancí. V závěru poločasu jsme si už pomaličku zvykli na umělou trávu a začali více kombinovat. Druhá půle už byla z naší strany podstatně lepší. V 50. minutě po centru Ondry byl dobře postavený ve vápně Fojtů a poslal nás do vedení. Následně mohl Macík zvýšit vedení, kdy šel sám na brankáře, domácí strážce svatyně ho ale vychytal. Domácí mohli v 75. minutě vyrovnat po našem nedorozumění, ale přestřelili bránu. V 90. minutě unikl po levém křídle Mikšík a naservíroval pro Fojtů gólovou přihrávku, který s přehledem navýšil skóre na konečných 2:0. Děkuji klukům za odbojovaný výkon na takovém terénu, který dle mého názoru patří do zimního období.“

Branky: 55. a 90. Fojtů. Rozhodčí: Straka - Filgas, Pavlica. Diváků: 80. Valašské Meziříčí B: A. Škorňa - J. Švajda, P. Zahradníček (77. M. Vavryniuk), M. Kundrát, P. Furmánek (46. M. Woloczij), M. Gajdoš (61. Š. Gilar), P. Gajdušek, M. Zachrdla, D. Štys, T. Kundrát (75. F. Menšík), J. Koleček. Kateřinice: J. Dobeš - Z. Ondra, D. Hrabovský, Š. Hlinšťák (72. D. Mikšík), R. Pfeiler - M. Bětík (80. O. Čtvrtníček), Š. Doležel, T. Macík, R. Fojtů, J. Maček - - M. Smilek.

KELČ - VIDČE 1:3 (1:2)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Do utkání jsme vstoupili poměrně slušně a vytvořili jsme si první šanci. Nepodařilo se nám však trefit odkrytou branku. První branku jsme inkasovali po patnácti minutách hry. Vyrovnání přišlo hned po pěti minutách, kdy se prosadil Kulich. Hosté si ale vzali vedení zpět, kdy se trefil Mičkal. Ve druhém poločasu jsme se snažili o vyrovnání, ale Vidče třikrát podržel jejich brankář Einšpigel. V závěru jsme hráli už vabank a hosté pečetili výhru Kramolišem. Vidče se u nás představilo jako bojovný a důrazný soupeř. Naše hra postrádala tentokrát šťávu a hosté si tak odvážejí zaslouženě tři body. Teď máme relativně lehčí los a pokusíme se body získat v těchto zápasech.“

Branky: 20. Kulich - 15. Bill, 36. Mičkal, 90. Kramoliš. Rozhodčí: Zelený - Nuc, Polášek. Diváků: 60. Kelč: T. Hrdlička - J. Rada (62. T. Hlavica), R. Pastrnek, M. Hegar, A. Škařupa - J. Hlavica - R. Reisskup - L. Vadel, V. Kulich, M. David, J. Machač. Vidče: L. Einšpiegl - P. Špůrek, D. Nerad, V. Urban, P. Křenek - A. Fryšara, R. Bill, P. Mičkal, P. Drda, J. Kubját (84. O. Dobeš) - M. Kramoliš.

PODLESÍ - VAL. PŘÍKAZY 2:3 NA PEN. (1:1)

Andrej Stánok, trenér Valašské Příkazy: „Domácí celek byl v utkání favoritem a v první půli dokazoval, že jeho postavení na předních příčkách tabulky není náhodné. Domácí předváděli hodně běhavý fotbal a nás v úvodu podržel brankář Valčík. Pomohla nám branka Vaculky, který pláchl domácí obraně. Pak jsme Podlesí zbytečně darovali vyrovnávající branku a poločas skončil smírně. V úvodu druhé půle nás poslal Petrušek do vedení. Domácí po hodině hry srovnali hlavičkou Košuta na 2:2. V závěru mohly oba celky zápas rozhodnout, náš Kušnier dokonce dvakrát neuspěl v samostatném nájezdu. Na penalty se nám dařilo především zásluhou brankáře Valčíka, který jednu penaltu chytil a další sám proměnil. Máme tak z hodně náročného utkání, které se hrálo nahoru a dolů dva body a jsme nadmíru spokojeni. Hráče musím pochválit za kvalitní kolektivní výkon.“

Branky: 20. Kulich - 15. Bill, 36. Mičkal, 90. Kramoliš. Rozhodčí: Františák - Kovarčík, Gargulák. Diváků? 155. Podlesí: D. Skalík - Z. Košut (76. J. Janda), J. Švec, J. Zetek (83. P. Adzima), R. Blažek, P. Blažek, P. Bělocký, B. Petřvalský, T. Holčák, M. Stolář (67. P. Pernický), R. Tydlačka. Valašské Příkazy: M. Valčík - J. Kušnier, M. Petrušek, L. Polách, A. Chovanec (78. D. Krůžela), V. Vobořil, M. Petrušek, L. Gargulák, M. Ptáček, L. Vaculka, M. Nikolén.

VIGANTICE - SLUŠOVICE 0:4 (0:2)

Zdeněk Hofman, trenér Vigantic: „Utkání s lídrem tabulky ze Slušovic se nám vůbec nepovedlo. Hosté byli ve všech směrech lepším týmem a svoji převahu dokázali vyjádřit i brankově. Mrzí mne přístup některých hráčů, kteří to po druhé inkasované brance zabalili. Věděli jsme, že hosté hrají rychlý a přímočarý fotbal, ale nebyli jsme schopni na tuto situaci vůbec reagovat. V první půli jsme si vytvořili tři brankové příležitosti, nedokázali jsme je zužitkovat. Hosté první poločas vyhráli o dvě branky a po vstřelení třetího gólu se utkání už jen dohrávalo. Gratuluji Slušovicím k zasloužené výhře a k postupu do vyšší soutěže, který si naprosto zaslouží.“

Michal Klimt, vedoucí Slušovic: „Do Vigantic jsme odjížděli s respektem vzhledem k jarním výsledkům soupeře. Samotné nás překvapilo, jak bravurně jsme zápas zvládli. Soupeře jsme prakticky pustili do tří šancí za zápas. My sami jsme měli ještě šancí na jeden zápas bohužel jsme je neproměnili. Budeme tak muset do konce sezony toto pilovat a připravit se na novou sezonu v krajském přeboru.“

Branky: 21. a 74. Kvasnica, 17. Klečka, 54. Večeřa. Rozhodčí: Mitáček - Neubauer, Číž. Diváků: 80. Vigantice: J. Slovák - D. Křižan (46. D. Bolcek), V. Kožušník, J. Paprskář, M. Macíček (34. M. Jež), D. Řepka - V. Vičan, M. Václavík (63. O. Kulišťák), T. Pavlíček, R. Babinec - V. Blažek. Slušovice: M. Kučera - L. Čunek, J. Večeřa, K. Zedníček (87. O. Rafaja), P. Kvasnica, T. Zbranek, L. Klečka, R. Dobeš, J. Vlachynský, A. Novák (70. J. Krajča), J. Janků.

HRACHOVEC - VLACHOVICE 1:0 (0:0)

Karel Hověžák, funkcionář Vlachovic: „Nastoupili jsme v nekompletní sestavě a příležitost v sestavě znovu dostali dorostenci. Bodů máme letos nahráno dost a tak je to pro ně ideální příležitost se v mužském fotbalu více otrkat. První poločas byl poměrně vyrovnaný, v úvodu byla hra hodně opatrná a čekalo se, kdo první udělá chybu. V závěru první půle byli o něco aktivnější domácí hráči, ale branku se jim dát nepodařilo. Druhé dějství přineslo podobný obrázek, ale už se více útočilo. Oba celky podržely brankáři Růžička a Macháč. O výsledku utkání nakonec rozhodla penalta ve prospěch domácího týmu, kterou kapitán Škabraha nadvakrát proměnil. V závěru jsme sahali po vyrovnání, ale domácí obrana odolala. Odjíždíme bez bodu, ale při troše štěstí jsme zde mohli i něco uhrát.“

Branka: 72. Škabraha (pen.). Rozhodčí: Stodůlka - Mičkal, Dokoupil. Diváků: 60. Hrachovec: M. Růžička - M. Varga, T. Brázdil, M. Cahlík (62. R. Vaigl), R. Škabraha, O. Janošek, V. Mooc, M. Orság (85. J. Tvarůžek), D. Varga, T. Solanský, L. Pavelka (81. D. Volek). Vlachovice: P. Macháč - T. Olejník, M. Trčka, Z. Kupčík, J. Hovězák, V. Trčka, M. Kudela (75. M. Kováč), J. Bobot, P. Straka, Z. Míča, J. Nedavaška.

BRUMOV B - VAL. KLOBOUKY 2:0 (1:0)

Alois Kachlík, trenér Valašských Klobouk: „Do Brumova jsme přijeli v nekompletní sestavě a chyběli nám především zkušení hráči Nevrlka a Trnavský. Příležitost tak dostali dorostenci. Domácí rezerva stále bojuje o záchranu v soutěži a sestavu vyztužila o brankáře A týmu Pjajka. První poločas přinesl v úvodu poměrně vyrovnanou partii. Poté jsme ale nepokryli standardní situaci domácích a Bubela poslal Brumov do vedení. Ve druhém poločasu jsme se snažili o vyrovnání, ale vstřelit branku je pro nás v poslední době obrovský problém. V koncovce se trápíme již čtvrtý zápas a to nás stojí cenné body. Domácí pečetili svoji výhru dvacet minut před koncem, kdy se prosadil hbitý Pecha. Domácí rezerva nás už v závěru k ničemu nepustila a našim hráčům už i došly síly.“

Branky: Bůbela, 68. Pecha. Rozhodčí: Jílková - Bartoň, Ševčík. Diváků: 80. Brumov B: T. Pjajko - J. Fojtík, M. Zvoníček (62. T. Tkadlec), J. Búbela, A. Pecha, O. Janáč, O. Novák (74. K. Holec), J. Struhař (53. M. Kubiš), P. Novák, M. Kříž, J. Habanec. Valašské Klobouky: R. Důbrava - P. Procházka (59. P. Opravil), M. Dubčák (70. Z. Kostka), F. Mana, J. Vaněk, F. Obadal (68. J. Maňas), M. Sáblík, V. Fojtů, T. Mikulčík, M. Šuchma, J. Sucháček.

1. Slušovice 23 17 4 1 1 56:15 60

2. Nedašov 23 14 1 2 6 52:29 46

3. Vigantice 23 13 3 1 6 46:29 46

4. Podlesí 23 12 1 7 3 48:29 45

5. Val. Příkazy 23 12 1 4 6 44:34 42

6. Kateřinice 23 10 4 1 8 47:37 39

7. Vlachovice 23 10 2 1 10 43:43 35

8. Kelč 23 9 3 0 11 50:40 33

9. Val. Meziříčí B 23 7 2 2 12 50:52 27

10. Vidče 23 8 0 2 13 42:49 26

11. Hrachovec 23 6 2 4 11 24:53 26

12. Val. Klobouky 23 6 2 1 14 24:52 23

13. Rožnov p. R. 23 4 3 2 14 27:58 20

14. Brumov B 23 5 0 0 18 27:60 15

SKUPINA B

KVASICE – KORYČANY 2:1 (1:0)

Petr Bláha, trenér Kvasic: „Výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Naším největším problémem bylo proměňování šancí. Jinak jsme odehráli slušné utkání. Hráli jsme dobře a dostávali se do spousty šancí. V koncovce jsme ale byli hodně špatní. Nedařilo se nám proměňovat tutovky. Hra však byla v pořádku, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Všechno nasvědčovalo tomu, že to bude z naší strany super zápas. Kdybychom po prvním poločase vedli 5:0, nikdo by nic neřekl. Bohužel jsme dali pouze jeden gól a ve druhé půlce jsme udělali snad jedinou chybu. Z nepovedené malé domů pramenil rohový kop, po kterém Koryčany výsledek srovnaly. Hostující hráč se krásně trefil k tyči. Do té doby jsme ale měli asi další čtyři tutovky. Štěstí se k nám otočilo až čtvrt hodiny před koncem, kdy vstřelil Moravec vítěznou branku. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Bohužel naše nemohoucnost v proměňování šancí je šílená. Kdybychom vyhráli 10:1, nikdo by se nedivil. Oproti Buchlovicím to bylo herně mnohem lepší. Kluci odvedli super výkon. Udělali jsme další krok v boji o první místo. Do konce chybí tři kola, bojovat budeme dál.“

Branky: 25. Vojtášek, 76. Moravec - 62. Tesař. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 126.

OSVĚTIMANY – NAPAJEDLA 1:0 (0:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Tentokrát jsme to měli hodně složité. Proti nám stál velmi dobrý soupeř. Napajedla hrála opravdu výborně. Navíc těsně před zápasem hustě pršelo, takže na těžkém terénu se hrál spíš bojovný fotbal. Nás několikrát podržel brankář Petr Chvojka, dvakrát jsme vykopávali balon z prázdné branky. Na druhé straně jsme taky měli vyložené šance a dokonce nastřelili břevno. Vyrovnané utkání bylo o jednom gólu. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí, když jsme po faulu na Zýbala zahrávali penaltu. Sám Zýbal ji proměnil. Závěr už jsme zvládli. Se třemi body jsem spokojený. I když výhry byla vydřená, víme, že takové zápasy někdy jsou.“

Branky: 73. Zýbal z penalty. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 123.

OTROKOVICE B – KUNOVICE 2:3 NA PENALTY (1:1)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Jsme zklamaní, bod je pro nás málo. Ve druhém poločase jsme neproměnili celou řadu šancí, což se nám vymstilo. Kunovice vyrovnaly na 2:2 jedinou, i když krásnou, střelou na naši branku. Celý poločas druhý jsme do nich bušili, kluci však lehkovážně nakládají s šancemi. Chybí nám produktivní útočník se střeleckým instinktem. Na penalty jsme předtím dvakrát vyhráli, teď to bohužel nevyšlo. Vyhrát jsme ale měli už v normální hrací době.“

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Zase jsme měli problémy se sestavou. Bylo nás akorát jedenáct. Navíc se nám zranil Masařík, takže byla klika, že na tribuně seděl Uhlíř, který musel nastoupit i se zraněným kolenem. Domácí byl lepší, měli víc vyložených šancí. My jsme ale v prvním poločase hráli velice dobře. Samozřejmě jsme měli i štěstí, ale při té konstalaci dva body bereme všema deseti. I když jsme si dali vlastní gól, vyrovnali jsme krásnou střelu Hurába.“

Branky: 42. Mlýnek z penalty, 56. Flek vlastní - 31. Chaloupka z penalty, 81. Huráb. Rozhodčí: Novák. Diváci: 100.

DOLNÍ NĚMČÍ – BUCHLOVICE 3:2 NA PENALTY (0:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „I když jsme hráli doma, dva body bereme. Není to málo. Buchlovice u nás předvedly docela dobrý výkon. Byl to remízový zápas. První poločas byl vyrovnaný s minimem šancí. My jsme měli nějaké náznaky, hosté nic. Děj se většinou odvíjel ve středu hřiště. My jsme šli do vedení hned po změně stran, kdy jsme proměnili penaltu. Ale hned z rozehrávky jsme inkasovali vyrovnávací gól. Pak jsme šli zase rychle do vedení, ale vzápětí jsme po naší chybě dostali druhý gól a bylo to 2:2. Celkově jsme měli o něco víc vyložených šancí a častěji byli u míče, ale soupeře jsme výrazně nepřehráli.“

Branky: 49. Krchňáček z penalty, 55. Světinský - 50. Mikula, 59. Kubiš. Rozhodčí: Polaštík, Diváci: 124.

ÚJEZDEC – NIVNICE 0:3 (0:1)

Miroslav Mikliš, místopředseda klubu TJ Sokol Újezdec-Těšov: „Důležitý záchranářský souboj domácím vůbec nevyšel. Již ve 4. minutě zahráli špatně malou domů, hosté ji vystihli a dali úvodní branku. To domácí rozhodilo a chvíli trvalo, než se vzpamatovali. Přesto se dostali do převahy, avšak brzdili je nepřesnosti ve finální fázi a neschopnost využít i ty největší šance. Hosté navíc hrozili z brejků a mohli své vedení navýšit. Obdobný průběh měla i druhá půle. Platonický tlak, navíc hosté od 60. minuty hráli o deseti. V 68. minutě navíc domácí zahráli rukou po nedorozumění v komunikaci s rozhodčím a hosté z penalty zvýšili vedení. Od té doby to byla ze strany domácích spíše křeč. Hosté v samotném závěru z další penalty upravili konečný výsledek na 0:3. „

„Škoda, že v našem štábu nebyl žádný kameraman. Mohli jsme se v týdnu kochat znovu a znovu. Třicet bodů jsme v historii našeho působení v A třídě nikdy nenahráli a tři kola před koncem máme možnost tuto metu ještě překonat. Pro domácí, kteří v létě oslaví sto let Sokola, byl konečný výsledek krutý, ale s koncovkou si dnes vykali a za celé utkání ji ke spolupráci nepřiměli.“

Branky: 68. a 90. Straňák (obě z penalty), 4. Hladiš. Rozhodčí: Zicháček, Červená karta: 61. Roubal (Nivnice). Diváci: 200.

ŽALKOVICE – OŘECHOV 8:1 (3:0)

Radomír Pala, sekretář Žalkovic: „Výsledek neodpovídá dění na trávníku. Hosté nebyli tak špatní, jak si někdo může myslet. Nám se dařilo střelecky, dokázali jsme proměnit většinu šancí. Kdyby mi někdo po deseti minutách řekl, že vyhrajeme 8:1, tak bych si poklepal na čela. V úvodu to tak vůbec nevypadalo. Hosté se sesypali až na konci. Střelecky nám vyšel už první poločas, po kterém jsme vedli 3:0. I Ořechov měl ale šance. Hosté snížili až na začátku druhého poločasu. V tu chvíli byl zápas otevřený. Nám se ale probudili střelci. Janečka zaznamenal hattrick, Zdeněk Horák dal dva góly. Je to příslib do budoucna, plamínek naděje do dalších zápasů. Pro Ořechov je výsledek krutý.“

Branky: 54., 67. a 81. Janečka, 14. z penalty a 39. Horák, 22. Netopil, 71. Bartušek, 88. Mrázek - 46. Durna. Rozhodčí: Zapletal. Diváci: 50.

BOJKOVICE – NEDACHLEBICE 2:3 (1:1)

Pavel Míča, sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice: „Byl to vyrovnaný zápas. Kromě gólových momentů žádné větší tutovky nebyly. Bohužel jsme neproměnili druhou penaltu, a tak jsme bez bodu. Hosté šli do vedení z první střely hned ve 2. minutě, kdy střílený centr zapadl na zadní tyč. My jsme vyrovnali z trestného kopu, kdy se pěkně kolem zdi prosadil ranou k tyči Gago. Nedachlebice si vedení vzaly zpět po hodině hry, kdy jasnou penaltu proměnil Šuranský. Následně jsme pokutový kop zahrávali také my. Faulovaný byl Vacula a Gago se nemýlil. V 82. minutě jsme si ale nepohlídali centr na zadní tyč, kam naběhl Bartoš. Naši hráči se nestihli napojit a hostující útočník se hlavou trefil krásně do šibenice. My jsme mohli v hektickém závěru skóre srovnat, ale nejprve jsme trefili břevno a po dorážkách skončil balon na ruce jednoho z hostujících hráčů a kopali jsme další penaltu. Gago mohl vyrovnat, ale hattrick odmítl, když mu brankář Nedachlebic ránu zneškodnil.

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „Venku jsme v jarní části ještě nezískali bod, což jsme chtěli změnit. Od první minuty bylo na klucích vidět, jak chtějí uspět. Odehráli jsme velmi dobré utkání. V závěru přečkali druhou penaltu a mohli slavit tři body.“

Branky: 25. a 73. z penalty Gago - 2. Kadlčák, 60. Šuranský z penalty, 81. Bartoš. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 100.

1. Kvasice 23 19 0 2 2 75:20 59

2. Osvětimany 23 18 1 0 4 81:30 56

3. Dolní Němčí 23 14 2 1 6 56:35 47

4. Bojkovice 23 11 1 1 10 50:58 36

5. Napajedla 23 8 5 1 9 45:36 35

6. V. Otrokovice B 23 8 3 4 8 52:58 34

7. Nedachlebice 23 10 0 3 10 50:49 33

8. Kunovice 23 8 4 1 10 43:49 33

9. Koryčany 23 9 1 2 11 36:37 31

10. Nivnice 23 9 1 1 12 45:49 30

11. Buchlovice 23 7 2 2 12 33:40 27

12. Žalkovice 23 6 2 2 13 39:46 24

13. Újezdec 23 4 2 4 13 31:71 20

14. Ořechov 23 5 1 1 16 26:84 18