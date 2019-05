Ve skupině A fotbalisté Vigantic ve 20. kole vyprášili kožich rezervě Valašského Meziříčí na jejich půdě. V čele jsou dál Slušovice.

SKUPINA A

KATEŘINICE - HRACHOVEC 4:0 (2:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „S Hrachovcem jsme chtěli potvrdit body z venku. Do zápasu jsme nastoupili aktivně a hned z první vyložené šance nás poslal Fojtů do vedení. Nadále jsme pokračovali v tlaku a vytvářeli si mnoho šancí. Soupeř hrozil pouze ze standardních situací, kdy se snažil využívat výškové převahy, ale všechno jsme si pohlídali. Do poločasu jsme zvýšili mladičkým Machalou na 2:0. Ten se pomalu rozehrává po operaci kolena a nás těší, že tahle zimní posila svou chutí a bojovností skvěle doplňuje partu mladých kluků. Druhá půlka začala jako z učebnice fotbalu. Drda dostal balón po kombinaci do křídelního prostoru a přesným centrem nachystal pro Macíka gólovou šanci, kterou ten uklidil už do odkryté branky. Zbytek zápasu už to bylo jako kočka s myší. Hosté působili odevzdaně. Vytvářeli jsme si někdy až stoprocentní šance, ale bohužel jsme nechávali vyniknout pouze hostujících brankáře. Na konečných 4:0 v 80. minutě vymetl šibenici Čtvrtníček. Musím kluky pochválit za předvedenou hru a zaslouženou výhru. Malinko zklamání máme však z neproměněných vyložených šancí.“

Branky: 4. Fojtů, 20. Machala, 46. Macík, 78. Čtvrtníček. Rozhodčí: Zubek - Číž, Mičkal. Diváků: 50. Kateřinice: J. Dobeš - Z. Ondra, D. Hrabovský, R. Pfeiler - M. Bětík (59. D. Mikšík), T. Macík, R. Fojtů, O. Čtvrtníček, J. Maček - R. Machala (72. D. Mrlina), J. Drda. Hrachovec: M. Růžička - T. Brázdil (86. J. Tvarůžek), M. Orság, O. Janošek, D. Varga, L. Pavelka (76. F. Skýpala), R. Škabraha, V. Mooc, J. Tóth (74. R. Vaigl), P. Horák, T. Solanský.

VALAŠSKÉ PŘÍKAZY - KELČ 2:1 (0:0)

Andrej Stánok, trenér Valašské Příkazy: „Opět jsem neměl k dispozici ideální sestavu, ale nakonec jsme těžké utkání zvládli. Soupeř spoléhal na brejkové situace, ale naše pozorná obrana jej příliš do šancí nepouštěla. První poločas tak skončil bez branek. Ve druhé půli jsme špatně odkopli balón a soupeř využil přečíslení a dostal se do vedení. Pak jsme zvýšili obrátky, vypracovali jsme si několik standartních situací. Po jedné z nich zkušený Martin Nikolén utěšenou střelou vyrovnal. A aby toho nebylo málo, tak o pět minut později kanonýr Josef Kušnier po krásné kombinaci utkání rozhodl v náš prospěch. Mohli jsme dát výsledku definitivní pojistku, což se nestalo a v samotném závěru vykopával náš Vobořil míč z brankové čáry. Hráči to dnes odbojovali a nakonec bereme tři body.“

Daniel Šulák, trenér Kelče: „V úvodu se nám hra poměrně dařila a vypracovali jsme si v prvním poločasu dvě brankové možnosti. Přesto skončil první poločas bez branek. Ve druhé půli jsme se pěkným volejem dostali do vedení. Domácí nás ale pak zatlačili a přišlo vyrovnání z kopačky Nikoléna, který se trefil náramně. Zanedlouho jsme dostali druhou branku a prostřídali jsme rychle sestavu. Mladící v našem týmu však nedokázali už nic s výsledkem udělat, i když jednu brankovou příležitost jsme si v závěru přeci jen vypracovali. Tu kdybychom proměnili, tak si alespoň bod odvezeme, tak nemáme nic.“

Branka: 52. Bělocký. Rozhodčí: Filgas - Straka, Ruman. Diváci: 70. Valašské Příkazy: M. Valčík - J. Kušnier, M. Petrušek, L. Polách, P. Graclík, V. Vobořil, M. Petrušek, L. Gargulák, L. Vaculka, A. Chovanec, M. Nikolén. Kelč: T. Hrdlička - M. David, M. Hegar, R. Pastrnek (66. T. Hlavica), A. Škařupa - L. Vadel (70. J. Rada), A. Zichala (46. A. Hradil), J. Hlavica - R. Reisskup (56. J. Pavlištík), D. Jiříček - L. Novák.

NEDAŠOV - BRUMOV B 4:0 (2:0)

Radek Cícha, kapitán Nedašova: „V dalším domácím zápase nás čekalo derby s Brumovem „B“. I když se Brumov nachází ve spodní části tabulky, tak derby je trochu jiný zápas. Jak se říká: derby nemá favorita. Prvních 10. až 15. minut na nás Brumov vyrukoval důraznou a rychlou hrou, což jsme určitě nečekali. Po zhruba čtvrt hodině jsme se dostali plně do zápasu a začali jsme hrát to, co jsme potřebovali. Ve 20. minutě se nádherně prosadil domácí J. Marek, který připravil gólovou přihrávku pro M. Macháče a ten se nemýlil. Ve 36. minutě pro hraní hostujícího hráče rukou ve vápně byl nařízený pokutový kop, který proměnil J. Bartoška. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji hosté a my jsme měli co dělat, abychom je ubránili. Naštěstí naše obrana fungovala dobře a do žádné výraznější šance jsme je nepustili. Naopak v 78. minutě po vyvezení míče z naší půlky J. Markem přišla přihrávka na pravou stranu, kterou přebral P. Holba a následnou střelou křížem hostující brány skóroval. V 82. minutě přišel z levé strany míč do vápna, kde se nejlépe orientoval domácí M. Slovák a zvýšil tak na konečných 4:0. Brumovu nelze upřít bojovnost a nasazení. V mých očích podali slušný výkon a nemyslím si, že patří v tabulce tam, kde se momentálně nacházejí.“

Branky: 20. Macháč, 36. Bartoška, 78. Holba, 82. Slovák. Rozhodčí: Bernatík - Prokůpek, Zámorský. Diváků: 300. Nedašov: D. Solař - P. Holba (87. A. Šimšálek), R. Cícha, J. Bartoška (81. V. Surý), J. Marek (88. P. Novák), P. Šuráň, J. Pagáč, D. Šenkeřík (79. M. Slovák), M. Macháč, R. Talčík, J. Fojtík. Brumov B: R. Smolík - J. Bartozel (73. J. Struhař), M. Kubiš, J. Búbela, P. Vlček, A. Pecha, M. Zvoníček, O. Polách (46. O. Janáč), M. Kříž (61. K. Holec), D. Polách, J. Fojtík.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ B - VIGANTICE 2:6 (1:1)

Zdeněk Maléř, trenér Valašské Meziříčí: „Utkání se hrálo kvůli nepříznivému počasí na umělé trávě a to značně ovlivnilo naši sestavu, neboť se nemohli jít rozehrát někteří hráči z třetiligového A týmu, kteří jsou po zranění. První poločas byl poměrně vyrovnaný, nám se podařilo jít do vedení. Hosté srovnali z penalty a za stavu 1:1 se odcházelo i do kabin. Druhý poločas jsme ale začali velmi špatně a soupeř nám vstřelil dvě rychlé branky. To už jsme dohrávali bez zraněných Švajdy a Žilinského. S dorostenci v sestavě jsme nemohli Viganticích konkurovat a ty ve druhé půli zápas opanovaly. V oslabené sestavě jsme především ve druhém poločasu už na svého soupeře prostě neměli a ten svoji převahu vyjádřil i střelecky.“

Zdeněk Hofman, trenér Vigantic: „Naše složení nebylo úplně ideální a do zbraně jsme museli povolat trojici Kučera, Kožušník a Gálik. Utkání se hrálo na umělce a ta nám dělala v prvním poločasu značné problémy a naše hra nebyla ideální. Domácí tak s námi udrželi remízový výsledek, ale spíše naší liknavostí. Po domluvě v kabině se ve druhém dějství naše hra hodně zvedla a brzy jsme vstřelili dvě branky. Domácí už nestíhali a museli si pomáhat i fauly. Podařilo se nám postupně navýšit skóre a závěr utkání jsme už dohrávali v naprosté pohodě. Naše výhra je tak naprosto zasloužená.“

Branky: 18. Horáček, 72. Kristýn - 37., 49. Křižan, 47. Pavlíček, 58., 69., 77. Macíček. Rozhodčí: Nohavica - Pavlica, Dospěl. Diváků: 41. Valašské Meziříčí B: J. Hořanský - J. Koleček, P. Zahradníček, M. Zachrdla, M. Kundrát - V. Žilinský (46. J. Straka), P. Gajdušek, V. Kristýn, J. Švajda (27. D. Štys) - P. Furmánek, D. Horáček. Vigantice: J. Slovák - D. Křižan, V. Kožušník, R. Kučera (75. R. Malina), J. Paprskář, M. Macíček, M. Jež - M. Václavík, T. Pavlíček, R. Babinec - D. Mikulenka (35. K. Barabáš).

SLUŠOVICE - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 3:1 (1:1)

Po vyrovnané první půli rozhodli favorizované Slušovice domácí o svém úspěchu po hodině hry, kdy se prosadil Klečka. V závěru Rožnovští otevřeli hru a místo vyrovnání inkasovali potřetí.

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovice: „Po velkém zklamání ze středečního poharoveho zápasu jsme přivítali soupeře z Rožnova. Před zápasem jsme si řekli, že středu musíme hodit za hlavu a do zápasu nastoupit v plném nasazení. Bohužel zápas začal nejhůře, jak mohl a hned v 2. minutě jsme po chybě brankáře inkasovali. Dlouho jsme se pak trápili. Chybělo nám nasazení, pohyb, bojovnost, přesnost. Do poločasu jsme naštěstí srovnali vlastním gólem jednoho z obránců soupeře. I přesto to byl asi náš nejhorší poločas v sezóně. Zároveň bych rád pochválil velmi dobře nachystaného soupeře, který jako jediný na jaro nepřijel hrát vyloženě jen zezadu. O poločasové pauze jsme si důrazně řekli, co musíme zlepšit. Do druhého poločasu jsme vstoupili o poznání lépe. Zlepšila se pohyb i kombinace, ikdyz chybám jsme se nevyhnuli. Naštěstí jsme dali poměrně brzy gola, takže jsme se nemuseli o výsledek strachovat dlouho. Před koncem jsme přidali ještě jeden. I tak byl tento výkon celkově zklamáním a musíme to do příště zlepšit.“

Branky: 2.vlastní (Dvořák), 67. Klečka, 88. Večeřa - 3. Novák, Rozhodčí: Kovarčík - Smýkal, Blažek. Diváků: 80. Slušovice: M. Kučera - J. Večeřa, P. Bořuta (64. O. Povolný), K. Zedníček (87. L. Čunek), P. Kvasnica, T. Zbranek, M. Poslušný, L. Klečka, R. Dobeš, J. Janků, A. Novák (27. J. Vlachynský). Rožnov pod Radhoštěm: F. Sekyra - L. Mužátko, M. Urban (55. O. Hrůzek) - J. Cahlík (74. R. Polách) - Š. Ondruch - T. Dvořák, M. Fiurášek (74. R. Blaško), J. Novák (68. R. Bortl), L. Fuksa, V. Kolařík, L. Zetek.

VLACHOVICE - VIDČE 4:3 (3:0)

Karel Hověžák, funkcionář Vlachovic: „Po vyrovnané úvodní čtvrthodince se začali prosazovat více domácí a v 17. minutě šli po střele Hověžáka do vedení. Když pak v rozmezí tří minut zvýšili domácí ve 35. minutě Bobotem na 2:0 a chvíli na to po samostatné akci Mariana Trčky na 3:0, vypadalo to s Vidči velmi špatně. V 57. minutě se jim ale přeci jenom podařilo snížit na 3:1 po střele Kramoliše. Za tři minuty už to bylo ale zase o tři branky, když na 4:1 zvýšil Šimoník a vypadalo to, že si domácí už tři body nenechají vzít. Zlom v zápase ale přišel okolo 70. minuty, kdy se zranila domácí opora Plšek a v dalších několika minutách musel trenér Straka hned třikrát střídat. Hostům se podařilo v 72. minutě Špůrkem snížit na 4:2 a o čtyři minuty později upravil Mičkal z pokutového kopu na rozdíl jedné branky. V posledních patnácti minutách hosté zjednodušili hru a nakopávanými míči se snažili o vyrovnání. Další branku už ale nepřidali.“

Branky: 17. Hovězák, 35. Bobot, 38. Trčka, 60. Šimoník - 57. Kramoliš, 72. Špůrek, 76. Mičkal. Rozhodčí: Rybka - Číž, Polaštík. Diváků: 120. Vlachovice: P. Macháč - M. Trčka, Z. Kupčík, J. Hovězák, J. Nedavaška (77. D. Hlavica), J. Bobot (93. L. Hlavica), P. Straka, O. Šimoník (72. M. Kudela), Z. Míča, D. Plšek (67. K. Stružka), T. Olejník. Vidče: L. Einšpiegl - V. Urban, J. Heryán, P. Špůrek - P. Drda, A. Fryšara, J. Kubját (71. P. Nerád), P. Mičkal - R. Bill, M. Kramoliš, P. Křenek.

VAL. KLOBOUKY - PODLESÍ 0:1 (0:0)

Radek Ovesný, sekretář Valašských Klobouk: „Utkání se hrálo na těžkém podmáčeném terénu za mírného deště. Domácí začali aktivně. Přesto se hra spíše odehrávala mezi šestnáctkami. Do první šance se domácí dostali hosté v 9. minutě, po sérii rohových kopů. Domácí poprvé vážně zahrozili ve 14. minutě, když gólman hostí bravurně vytáhl krásnou Sáblíkovu střelu z 25 metrů na tyč. Ve 22. minutě se ocitnul před hostujícím brankářem v náběhu Dubčák, nevzal na sebe odpovědnost, hledal lépe postaveného Nevrlku, který však branku přestřelil. V 51. minutě hosté rychle rozehráli na pravé straně autové vhazování a než se stačila obrana zformovat, ocitl se za ní Bělocký, který prostřelil gólmana Důbravu. Domácí tým tentokrát nedokázal dotáhnout slibně se rodící útoky tažené po křídlech. Chybělo více štěstí u finálních přihrávek, které nenacházely své adresáty v pokutovém území soupeře. Když se v závěru, v 80. minutě neujala ani Sáblíkova střela z 20 metrů z voleje s ligovými parametry, ani pokus střídajícího Opravila, vyšel tým Valašských Klobouk bodově naprázdno.“

Branky: 52. P. Bělocký. Rozhodčí: Veselý, 67 diváků. Val. Klobouky: R. Důbrava - J. Nevrlka, M. Dubčák (77. P. Opravil), F. Mana, J. Vaněk, F. Obadal, M. Sáblík, T. Mikulčík, J. Trnavský (33. V. Fojtů), M. Šuchma, J. Sucháček (62. P. Macháč). Podlesí: D. Skalík - P. Bělocký, J. Švec, R. Tydlačka (78. Z. Košut), J. Zetek, P. Blažek, R. Blažek, T. Adámek (75. J. Janda), B. Petřvalský, T. Holčák, P. Skalický.

1. Slušovice 20 16 2 1 1 51:14 53

2. Podlesí 20 12 1 4 3 43:24 42

3. Nedašov 20 12 1 2 5 42:26 40

4. Vigantice 20 11 3 1 5 41:25 40

5. Val. Příkazy 20 11 0 4 5 39:27 37

6. Kateřinice 20 9 3 1 7 43:34 34

7. Vlachovice 20 9 2 1 8 38:35 32

8. Kelč 20 8 3 0 9 44:31 30

9. Val. Meziříčí B 20 7 2 1 10 47:46 26

10. Hrachovec 20 5 2 3 10 23:51 22

11. Val. Klobouky 20 6 1 1 12 24:46 21

12. Vidče 20 5 0 2 13 33:46 17

13. Rožnov p. R. 20 3 3 2 12 20:48 17

14. Brumov B 20 3 0 0 17 19:54 9

SKUPINA B

NAPAJEDLA – KVASICE 3:2 NA PENALTY (2:1)

Pavel Ratiborský, předseda klubu FS Napajedla: „Diváci ve Spytihněvy byli svědky vyrovnaného utkání. Domácí se ze začátku utkání zakousli do soupeře a po neproměnění dvou slibných šancí se ve 20. minutě prosadil Foral. Po inkasovaném gólu hosté přidali na obrátkách a vytvořili si mírnou převahu, kterou korunovali vyrovnávací brankou po pěkné kombinační akci. Z vyrovnání se neradovali dlouho, protože Dvořáček se prezentoval bombou z dvaceti metrů, na kterou brankař hostů nestačil reagovat. V první minutě druhého poločasu kopali hosté rohový kop, po kterém se do souboje o míč zapojilo více hráčů a rozhodčí odpískal pokutový kop, který hosté proměnili. V průběhu druhého poločasu byli domácí aktivnější, ale hosté měli více šancí. Dvacet minut před koncem se i domácí domáhali pokutového kopu po průniku Saiberta, ale píšťalka rozhodčího se neozvala. Do konce zápasu se již skóre nezměnilo a pokutové kopy vyhráli domácí, když soupeřovi střelci nastřelili dvě břevna.“

Petr Bláha, trenér Kvasic: „Utkání bohužel pro nás dobře nedopadlo. Nešli jsme si za vítězstvím tak, jak bychom měli. Strašně důležitá byla hlavně první půlka. Nezvládli jsme především hru dozadu, což nevyčítám obráncům, ale celému týmu. Po ztrátě míče jsme nedokázali rychle přepnout do obranné fáze. Domácím jsme nechávali spoustu prostoru na zapracování i práci s míčem, což byl náš největší problémv zápase. V první půli mi scházela i větší aktivita směrem nahoru. I když šance jsme si vypracovali, po poločase jsme prohrávali. To bylo vývoj utkání stěžejní. Po změně stran jsme hned po prvním útoku měli roh, po kterém se kopala penalta. Dokázali jsme srovnat na 2:2. Ani za tohoto stavu se však obraz hry moc nezměnil. Byli jsme sice aktivnější směrem dopředu, ale dozadu jsme hráli jenom na sedmdesát procent. Těch třicet nám chybělo, abychom dokázali utkání zvrátit. Měli jsme tři vynikající šance na to, abychom utkání zvládli. Za přístup jsme si ale vyhrát nezasloužili. Napajedla nás nepřehrála. Domácí hráli po šestnáctku. Byl to vyrovnaný zápas, my jsme měli víc šancí, ale taky jsme nezvládli přepínat z útočné do obranné fáze.“

Branky: 20. Roman Foral, 38. Michal Dvořáček – 31. a 46. z penalty Josef Zapletal. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 150.

NIVNICE – OSVĚTIMANY 1:3 (1:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Výsledek jsme honili až ke konci. V základní sestavě nám chyběly opory Šumulikoski s Perůtkou, oba si plnili pracovní povinnosti ve Slovácku. Šumulikoski naštěstí stihl alespoň druhý poločas. V tom prvním jsme nehráli vůbec dobře. Nevystupovali jsme jako jeden kolektiv a soupeř se zaslouženě z penalty dostal do vedení. Nám pomohl až příchod zmiňovaného Šumulikoskiho, který trošku zklidnil naši hru. Ve druhém poločase jsme měli herně navrch, ale svoji územní převahu jsme brankami vyjádřili až v závěru. Byli jsme trpěliví, což se nám vyplatilo. Vyrovnání zařídil po standardní situaci právě Šumulikoski. Obrat završil Salay a třetí gól dal z penalty Zýbal. Kluci vnímali, že se můžeme dotáhnout na Kvasice na tři body. Navíc máme lepší vzájemný zápas. Pro fanoušky je to jedině dobře. Aspoň je soutěž trošku zajímavější.“

Branky: 31. Radim Straňák z penalty - 81. Veliče Šumulikoski, 85. Jakub Salay, 89. Ondřej Zýbal z penalty. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 123.

BUCHLOVICE – ÚJEZDEC 3:0 (1:0)

Josef Křiva, vedoucí mužstva TJ Buchlovice: „Jsme velmi spokojení. Bylo to pro nás hodně důležité vítězství, protože nás nyní čekají těžcí soupeři. Diváci v sobotu dopoledne viděli pohledný zápas. Utkání mělo slušnou úroveň. Byli jsme lepší, vyhrát jsme si zasloužili. Hlavně v prvním poločase jsme hráli moc dobře. Pomohl nám rychlý gól. Do vedení jsme šli po pěkné a rychlé akci. Belant přihrávkou do uličky vysunul Mikulu, který šel sám na brankáře a střelou podél nohy otevřel skóre. Ve zbytku první půle jsme měli územní převahu a soupeře tlačili. Zahrávali jsme několik rohů, jeden z nich skončil po zákroku hostujícího gólmana na břevnu. Újezdec, který po dvou zbytečně ostrých zákrocích přišel o vyloučeného hráče, měl v prvním poločase pouze pár standardek, které ale naše obrana vyřešila. Klidně jsme mohli vést větším rozdílem. Újezdec podržel brankář Pochylý, jenž chytal výborně. I druhý poločas jsme začali dobře, náporem. Na 2:é zvýšil Mikula, který ve skluzu uklidil balon vedle gólmana po prudkém centru Kubiše z levé strany. Od šedesáté minuty jsme se ale uspokojili. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Újezdec měl mírnou převahu, naše obrana však všechno pohlídala. Hosté žádnou vyloženou šanci neměli. V závěru jsme měli další pohledné akce, ale pořádně jsme nezakončili. Ani jsme nevyřešili přečíslení tři na dva nebo dva na jednoho. Až v devadesáté minutě Belant průnikovou přihrávkou vyslal rychlého Kubiše, který poslal míč vedle gólmana přesně k tyči. Škoda, že se v závěru nechal zbytečně vyloučit Kořínek. Oba fauly byly zbytečné.“

Branky: 5. a 51. Jiří Mikula, 90. Matěj Kubiš. Rozhodčí: Zpěvák. Červené karty: 84. Martin Kořínek – 35. Jan Pochylý. Diváci: 200.

BOJKOVICE – ŽALKOVICE 3:0 (2:0)

Pavel Miča, sekretář klubu SK Slovácká Viktoria Bojkovice: „Zápas byl na první pohled vyrovnaný. Hosté se ale do gólových šancí vůbec nedostávali. My jsme měli postupem času více ze hry. Do čeho jsme se dostali, z toho jsme dali branku, takže zápas měl pro nás pohodový průběh. Ale víc brankových příležitostí jsme neměli. Hosté, kteří hrají o záchranu, vycházeli z poctivé defenzivy. My jsme poprvé udeřili ve 25. minutě, kdy se po centru zprava a odrazu míče od země prosadil ranou ze čtrnácti metrů Gago, který se trefil krásně pod břevno. V závěru prvního poločasu jeden z hostujících obránců ve snaze odkopnout míč trefil špatně balon, který se odrazil přímo k Vargovi a ten ho pohotově uklidil ke vzdělanější tyčce. Na konečných 3:0 upravil Slavíček, jenž si na pravé straně zasekl míč a levou nohou ho krásně poslal ke vzdálenější tyčce. Žalkovice byly snaživé, ale k ničemu se nedostaly. Dění na trávníku odpovídá výsledku.“

Branky: 25. Petr Gago, 41. Marian Varga, 68. Dominik Slavíček. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 102.

OŘECHOV – DOLNÍ NĚMČÍ 0:1 (0:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Jsme z toho všichni velmi zklamaní. Podařilo se nám soupeře z popředí tabulky zaskočit a jenom v prvních deseti minutách jsme s vypracovali tři gólové příležitosti. Bohužel jsme je nevyužili. Dolní Němčí hrálo pasivně a pouze spoléhalo na brejky a standardní situace. Nám se však dařilo pohlídat Krchňáčka, takže hosté vůbec nebezpeční nebyli. Pouze Jakub Šmehlík po trestném kopu z třiceti metrů orazítkoval tyč. Jinak Dolní Němčí větší šanci nemělo. My jsme naopak zahazovali jednu šanci za druhou. Druhý poločas svojí kvalitou za tím prvním. Utkání spělo k bezbrankové remíze. Pak ale přšel sporný moment, kdy rozhodčí po zákroku na polovině hřiště podle nás otočili verdikt a místo faulu na Březinu zahrávali trestný kop. Naši hráči rozhození výrokem odvrátili míč akrotá na roh, po kterém jsme v nastaveném čase inkasovali jediný gól. Prosadil se robustní obránce Šmehlík, o kterém jsme samozřejmě věděli. Pro nás to bylo dost kruté rozuzlení. Už jsme přemýšleli o penaltách. Rozhodně jsme si nezasloužili prohrát. Dolnímu Němčí jsme byli rovnocenným soupeřem, což po utkání uznal i hostující trenér. Naše situace není dobrá. I když kluci v tréninku poctivě pracují, máme hrozně málo času a možnost jsou po konci přestupního termínu omezené.“

Branka: 90+1. Jakub Šmehlík. Rozhodčí: Korch. Červená karta: 51. Martin Mikulec (Dolní Němčí). Diváci: 93.

KUNOVICE – KORYČANY 2:1 (1:1)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Jsem rád, že jsme v domácím prostředí potvrdili vítězství z Buchlovic. Věděli jsme, že Koryčany hrají zezadu. My jsme třicet minut hráli dobrý fotbal. Byli jsme lepší a zaslouženě šli Šašinkou do veden. Hosté postupně převzali iniciativu a prosadili se po standardní situaci, kdy balon dorazil do branky Gejdoš. Naštěstí jsme hned v úvodu druhé půle dali na 2:1 a zbytek zápasu si zkušeně pohlídali. Vedení jsme mohli ještě navýšit, protože jsme měli dvě vyložené šance, ale Uhlíř z malého vápna mířil pouze do tyčky a pak nesupěl ani Huráb. Kdybychom přidali další gól, asi bychom měli větší klid. Ale že bychom se strachovali o vítězství, to ne. Zápas jsme zvládli s bravurou. Koryčany jsme ani ve druhém poločase do žádné vyložené šance nepustili. Možná to bylo i proto, že jsme hráli po větru.“

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Oběma týmům chvíli trvalo, než se v chladném ránu dostaly na provozní teplotu. Jako první udeřily Kunovice. Centr z rohového kopu přílétl na brankovou čáru Koryčan a Šašinka dorážkou otevřel skóre utkání. Vyložených šancí ke skórování mnoho nebylo, a tak bylo jasné, že vyhraje tým, který z toho mála dokáže něco vytěžit. A to byly domácí. Hostům se povedlo do konce poločasu ještě skóre srovnat. Po rohovém kopu Koryčan dorážku do brány ještě domácí gólman vyráží, ale připravený Gejdoš nezaváhá. Domácí přidali a byly pohyblivějším týmem. Hned v úvodu druhého poločasu se dostal do samostatného úniku Náplava. Varga si na míč sice sáhl, ale nestačilo to. Nastalo přetahování o míč a snaha hostů s výsledkem něco udělat, ale pozorná hra domácích jim to až do závěru utkání nedovolila.“

Branky: 15. Albert Šašinka, 46. Jaroslav Náplava – 41. Rostislav Gejdoš. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 180.

NEDACHLEBICE – OTROKOVICE B 2:3 NA PENALTY (0:0)

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „V první půli na nás dolehlo, že už jsme dlouho nevyhráli a moc jsme chtěli. Byli jsme z toho nervózní a kazili jednoduché přihrávky. Hosté byli lepší a jen zbrklost soupeře, že jsme neprohrávali. My v šanci trefili tyč. Ve druhé půli jsme dvakrát prohrávali a dvakrát jsme vyrovnali a bohužel v 90. minutě zazdili tutovku. Zápas skončil zaslouženou remízou. Zápas na velmi dobrém terénu se divákům musel líbit. Klukům nemám co vytknout, dřeli až do konce.“

Branky: 63. Pavel Kováč, 78. Ondřej Šuranský z penalty - 59. Zdeněk Marčík, 67. Dominik Malát. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 138.

1. Kvasice 20 16 0 2 2 68:19 50

2. Osvětimany 20 15 1 0 4 68:29 47

3. Dolní Němčí 20 12 1 1 6 49:32 39

4. Bojkovice 20 11 1 1 7 45:47 36

5. Napajedla 20 7 5 1 7 41:32 32

6. Kunovice 20 8 3 1 8 40:39 31

7. V. Otrokovice B 20 7 3 3 7 45:51 30

8. Nedachlebice 20 8 0 3 9 43:40 27

9. Koryčany 20 8 0 2 10 31:33 26

10. Buchlovice 20 7 2 1 10 31:35 26

11. Nivnice 20 7 1 1 11 35:43 24

12. Žalkovice 20 4 2 2 12 26:41 18

13. Ořechov 20 5 1 1 13 24:67 18

14. Újezdec 20 3 2 3 12 27:65 16

