Val. Příkazy - Vidče 5:0 (2:0)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Nedělní domácí mistrovské utkání nám vyšlo na výbornou. Byli jsme po celý zápas lepším týmem, byli jsme produktivní v zakončení. Vidče hrozilo jen z rychlých brejků - měli tam i nějaké brankové příležitosti, ale vše pochytal náš skvělý gólman. Výborně jsme kombinovali, naše hra byla efektivní. Musím kluky za dnešní výkon pochválit, tak se má hrát fotbal."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „ Vstup do jarní odvetné části soutěže nám výsledkově hrubě nevyšel. V chladném nedělním dopoledni jsme nestačili na domácí tým a z jeho hřiště si domů odvezli „bůra“.

Bez zraněného ukrajinského brankáře Lobanova, ale už s uzdraveným Petruželou mezi třemi tyčemi jsme nezačali utkání vůbec špatně a hlavně po pravé straně přes aktivního Šimšu zaměstnávali domácí obranu. Nicméně v 10.min. necháváme v šestnáctce zakončovat Kušniera, jeho střelu blokuje a odráží Fryšara pouze k druhému ze čtyř slovenských hráčů v základní sestavě domácích Dodekovi a ten i s pomocí teče Špůrka překonává Petruželu poprvé 1:0. O chvíli později uniká po pravém křídle Baránek, jeho střelu z boku hostující brankář vyráží pouze před sebe k Ďurkechovi, ale ten ve vyložené šanci slabou dorážku směruje pouze do brankáře. Na druhé straně v 17.min. mají srovnání na kopačkách nejdříve Milan Drda, jehož rána zpoza velkého vápna končí na břevně a vzápětí po odraženém míči Babinec, ten však svou střelu směruje těsně nad Vlčkovu bránu. Ve 25.min. skvěle domácí patnáctiletý brankář Vlček vyráží dobrou střelu Heryána, míč ihned putuje na druhou polovinu hřiště, kde si mezi hostující stopery nabíhá Baránek a své sólo na Petruželu bezpečně střelou k tyči proměňuje 2:0. O deset minut později můžou domácí přidat třetí branku. Kušnier uvolňuje Ďurkecha, ale hostující brankář střelu skvěle chytá. V poslední velké šanci prvního poločasu se ocitá v 43.min. hostující kapitán Mičkal. Toho parádně do uličky vysouvá Šimša, ale domácí brankář včas vybíhá a nedává šanci hostujícímu kanonýrovi zakončit.

Rovněž druhá půle nabízí zajímavý fotbal, bohužel pro nás však branky padají pouze do naší sítě. Špatný start a již ve 49.min. jsme nedůrazní ve středu pole, kde si míč navádí do zakončení Kušnier a nádhernou střelou z 20 ti metrů trefuje levou šibenici hostující brány 3:0. Na druhé straně Jurča posouvá míč do křídla na Heryána, který se kličkou zbavuje domácího obránce, ale stejně jako v první půli domácího brankáře neprostřeluje. Úvodní desetiminutovku druhé půle zakončuje opět nedůraz hostující obrany při bránění. Na levé straně hřiště Struhař posouvá míč na Kušniera a ten v 55.min. dělovkou prostřeluje Petruželu počtvrté 4:0. 56.min. a z vlastní poloviny uniká po pravém křídle Šimša, na hranici velkého vápna nachází zcela volného Babince. Bohužel tomu na hrbolatém terénu při zpracování míč odskakuje od nohy a nezakončuje. O pět minut později se opět z pravé strany řítí na domácího brankáře Mičkal. Dobrou střelu z úhlu k tyči Vlček s námahou vyráží na rohový kop. Co naplat, že jsme v poli vyrovnaným soupeřem domácím, když při bránění vyrábíme hrubé chyby. 62.min. a míč z dlouhého nákopu propadá za hostující obranu, kde se ho zmocňuje Ďurkech a s přehledem přehazuje vyběhnuvšího Petruželu 5:0. Závěrečnou čtvrthodinu zápasu startuje parádní ulička Pavla Drdy na Mičkala. Ten běží sám na brankáře domácích, ale před šestnáctkou je sražen domácím obráncem Holcem. Rozhodčí uděluje žlutou kartu a my máme výhodu trestného kopu. Ten však Mičkal zakončuje prachbídně a míč trefuje pouze do zdi. Ani ze své poslední šance hosté branku nestřílejí. Střídající Cáb uniká po levé straně, centr do velkého vápna nachází Šimšu, ten míří vedle levé tyče. Na druhé straně pozorný Petružela vyráží i s pomocí tyče střelu Dodeka na roh. Utkání končí zaslouženým vítězstvím domácích.