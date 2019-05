VLACHOVICE - ROŽNOV P. R. 4:2 (1:1)

Karel Hověžák, funkcionář Vlachovic: „Domácí tým se znovu musel obejít bez svého špílmachra Dominika Plška. I přesto jim patřil úvod, když už ve čtvrté minutě Hověžák z hranice šestnáctky obstřelil brankáře Sekyru. Srovnat se Rožnovu podařilo v závěru poločasu po povedené střele Mičkala z 25 metrů. Po přestávce a přeskupení sestavy jsme ve zbytku zápasu určovali tempo hry. Už v 52. minutě po střele Kupčíka si srazil míč do vlastní branky Dvořák. A když o sedm minut později zvýšil Hověžák na 3:1, bylo rozhodnuto. Domácí si pak vytvářeli spoustu šancí, další branku ale přidali až v 77. minutě, kdy agilní Hověžák završil hattrick. V závěru se hostům ještě podařilo korigovat výsledek Zetkem.“

Branky: 52. Dvořák vl., 4., 59., 77. Hovězák - 41. Mičkal, 0. Zetek. Rozhodčí: Filgas - Prokůpek, Gargulák. Diváků: 50. Vlachovice: P. Macháč - M. Trčka, Z. Kupčík (83. M. Kudela), J. Hovězák (79. M. Kováč), J. Nedavaška, P. Straka, O. Šimoník (46. J. Bobot), Z. Míča, T. Olejník, D. Hlavica (46. M. Straka), V. Trčka. Rožnov pod Radhoštěm: F. Sekyra - M. Urban (15. L. Mužátko - J. Cahlík (81. R. Polách) - L. Fuksa, J. Novák, R. Bortl, V. Kolařík, J. Mičkal, L. Zetek, M. Fiurášek (71. Š. Ondruch), T. Dvořák.

VIDČE - BRUMOV B 3:2 (0:1)

Vladislav Basel, funkcionář TJ Vidče: „První poločas moc šancí nenabídl. Domácím vázla kombinace, stereotypně nakopávali míče na dva hrotové útočníky, ale obrana soupeře pracovala bezchybně a s přehledem si je dokázala pohlídat. Ve 20. minutě na rohu velkého vápna domácí faulovali a hosté z penalty Pechou otevřeli skóre utkání. Vyrovnání měl na kopačkách nejprve Špůrek, jeho centrovanou střelu brankář hostí se štěstím vyrazil na roh a následně Drdova střela skončila pouze na tyči hostující branky. Když ze začátku druhé půle jemně hlavou tečoval Tkadlec přímý kop Pechy do sítě, vypadalo to s domácími zle. Ještě že ihned po rozehrání vstřelil Špůrek v 51. minutě kontaktní branku a snížil na 1:2. Domácí branka povzbudila, přidali na aktivitě a konečně začali soupeře přehrávat. Za osm minut bylo srovnáno. Při rohovém kopu byl faulován Nerád a také domácím byla nabídnuta výhoda zahrání pokutového kopu. Ten se štěstím a s dorážkou proměnil Mičkal. A ten samý hráč dokonal obrat v utkání. V 77. minutě vzal vše na sebe, uvolnil se na hranici šestnáctky a přesnou střelou k tyči nedal hostujícímu brankáři šanci. Bylo to pro nás těžce vybojované vítězství.“

Branky: 51. Špůrek, 59., 77. Mičkal - 21. Pecha (pen. - 49. Tkadlec. Rozhodčí: Pospíšil - Zelený, Nuc. Diváků: 83. Vidče: R. Petružela - P. Špůrek, D. Nerad, V. Urban, J. Heryán - A. Fryšara, R. Bill (90. P. Nerád), P. Mičkal, P. Drda, J. Kubját (46. O. Dobeš) - M. Kramoliš (86. P. Křenek). Brumov B: R. Smolík - T. Tkadlec, O. Ščuglík (89. S. Ecsedi), A. Pecha, D. Pešout, O. Janáč, O. Novák, J. Struhař, P. Novák, M. Kříž, K. Holec.

SLUŠOVICE - PODLESÍ 2:1 p. (1:1)

Ve šlágru kola se fanoušci dočkali branek hned na začátku, poté již dominovala defenziva. Favorizované Slušovice tak se štěstím vyhrály až po penaltovém rozstřelu.

Branky: 3. Klečka - 9. Stolář. Rozhodčí: Svoboda - Doležal, Korch. Diváků: 80. Slušovice: M. Kučera - A. Novák, J. Večeřa, P. Bořuta (79. O. Povolný), K. Zedníček, P. Kvasnica, T. Zbranek, L. Čunek, L. Klečka, R. Dobeš, J. Vlachynský. Podlesí. J. Maleňák - Z. Košut, R. Tydlačka, J. Švec, P. Bělocký, R. Blažek, P. Blažek, P. Pernický, B. Petřvalský, T. Holčák, M. Stolář (71. J. Janda).

VAL. PŘÍKAZY - HRACHOVEC 2:0 (0:0)

Andrej Stánok, trenér Valašských Příkazů: „V utkání jsme se museli obejít bez Karase a zkušeného Nikoléna, ale hráči, kteří za ně nastoupili, je plně nahradili. První poločas jsme si vytvořili hned několik brankových příležitostí a nastřelili jsme i břevno, branka z toho nepadla. Hodně jsme se trápili v koncovce a hosté tak přežili první poločas bez inkasované branky. O půli jsem hráče nabádal, aby zachovali klid v zakončení, že naše šance na otevření skóre ještě přijdou. Pomoha nám i nedisciplinovanost hostujícího Horáka, který už ve 49. minutě po druhé žluté kartě musel pod sprchy. Po hodině hry dal naši první branku Kušnier. Hosté se ještě více zatáhli do obrany a chtěli hrozit z brejkových situací, ty jim ale nevycházely podle představ. Uklidňující druhou branku přidal deset minut před koncem znovu probuzený kanonýr Petrušek a stanovil konečný výsledek na 2:0. Naše výhra však mohla být daleko vyšší, ale tentokrát jsme se v zakončení hodně trápili.“

Branky: 58. Kušnier, 79. Petrušek. Rozhodčí: Korch - Prokůpek, Ruman. Diváků: 73. ČK: 49. P. Horák. Diváků: 73. Valašské Příkazy: M. Valčík - J. Kušnier, M. Petrušek, L. Polách, A. Chovanec, V. Vobořil, M. Petrušek, L. Gargulák, M. Ptáček, J. Igaz (76. D. Krůžela), L. Vaculka. Hrachovec: M. Růžička - M. Varga (83. R. Vaigl), M. Orság (79. D. Volek), O. Janošek (63. L. Pavelka), D. Varga, V. Mizera, R. Škabraha, T. Brázdil, M. Konvičný, P. Horák, T. Solanský.

NEDAŠOV - KELČ 5:0 (2:0)

Radek Cícha, kapitán Nedašova: „Začali jsme aktivněji a soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Vytvořili jsme si pár slibných šancí, které jsme ale neproměnili. Nakonec se to zlomilo ve 34. minutě, kdy Šenkeřík dostal míč mezi stopery a své sólo proměnil. Ve 41. minutě po faulu na J. Marka proměnil penaltu zkušeně Šenkeřík. Chvíli po přestávce tentýž hráč zkompletoval hattrick. Od této chvíle jsme plně dirigovali hru a hosté se nedostali do žádné větší šance. V 54. minutě vybídl Šenkeřík Holbu, který se tváří v tvář gólmanovi nemýlil. Gólové představení dokončil v 65. minutě M. Macháč střelou z vápna. Byla to nejlepší omluva za nepovedený zápas ve Vidči.“

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Chybělo nám z různých důvodů hned sedm hráčů, přesto jsme chtěli domácí potrápit. To se nám ale nepodařilo a do přestávky jsme dvakrát inkasovali - jednou po chybě a podruhé z penalty. Druhý poločas už patřil domácím, kteří k bojovnosti a agresivitě přidali i efektivitu v zakončení.“

Branky: 34., 41. z pen., 47. Šenkeřík, 54. Holba, 65. Macháč. Rozhodčí: Bartoň - Dokoupil, Zelený. Diváků: 250. Nedašov: D. Solař - P. Holba (62. P. Šuráň, R. Cícha, J. Marek, J. Pagáč, D. Šenkeřík (71. V. Surý, M. Macháč (66. P. Novák, J. Holba, M. Lorenc, R. Talčík (81. J. Bartoška, J. Fojtík. Kelč: T. Hrdlička - J. Rada, R. Pastrnek, A. Škařupa, M. Hegar - A. Zichala, J. Hlavica - R. Reisskup, D. Jiříček - A. Hradil, J. Pavlištík.

KATEŘINICE - VIGANTICE 0:1 (0:1)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Museli jsme se obejít bez dvou klíčových hráčů Smilka a kapitána Drdy. Do desáté minuty jsme si vytvořili dvě velké šance, ale bohužel jsme netrefili bránu. Hosté hráli od začátku trpělivě a vyčkávali na své možnosti. Dostali se také do dvou šancí, které ale také neproměnili. První půle byla poměrně vyrovnaná. V závěru poločasu rozhodla o výsledku vymyšlená penalta hlavního sudího. Uznávám ale, že pět minut před tímto nesmyslným posudkem předcházel faul, kde se dle mého názoru pokutový kop měl pískat. Z jeho úst vyšel názor, že to přehlédl a chtěl to vykompenzovat. Jsem zklamán z takového výroku a rozhodnutí hlavního sudího. Druhá půle byla opět vyrovnaná. Hosté drželi těsný výsledek a spíše čekali na brejkové situace. Ta přišla okolo 75. minuty, kdy po faulu na našeho brankáře dostali možnost právem pokutového kopu, který ovšem neproměnili. Následně jsme si dvakrát vytvořili možnost k vyrovnání, kde podržel hosty jejich brankář, a tak musíme skousnout tuhle porážku. Utkání by slušela remíza.“

Branky: 45. Paprskář z pen. Rozhodčí: Zapletal - Vychodil, Korch. Diváků: 100. Kateřinice J. Dobeš - Z. Ondra, D. Hrabovský, R. Pfeiler - D. Mrlina (70. O. Kaňák), M. Bětík (52. D. Mikšík), Š. Doležel, T. Macík, R. Fojtů, O. Čtvrtníček, J. Maček. Vigantice: J. Slovák - D. Křižan, V. Kožušník (90. D. Mikulenka, J. Paprskář, D. Řepka, M. Macíček, M. Jež (85. D. Bolcek) - M. Václavík, R. Babinec (68. O. Kulišťák), V. Vičan - V. Blažek.

VAL. KLOBOUKY - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:0 p. (0:0)

Radek Ovesný, sekretář Valašských Klobouk: „Utkání se hrálo za aprílového počasí s přeháňkami. Od úvodního hvizdu byla hra vyrovnaná, bez velkých šancí se odehrávala zejména mezi šestnáctkami. V první čtvrtině utkání se týmy do šancí dostávaly spíše sporadicky. Domácí zahrozili poprvé vážněji až v 19. minutě, když po centru Obadala hlavičku Procházky vytáhl gólman na roh. Ve 21. minutě se gólman hostí blýskl ještě víc, když vytáhl na roh přímý kop Obadala. Těsně před přestávkou po dlouhém pasu byl Macháč gólmanem Hořanským sražen mimo pokutové území a musel předčasně do sprch. Chvíli po přestávce Obadal trefil ve skluzu tyč. Hosté ohrožovali gólmana pouze střelami z dálky a brejky. Meziříčí mohlo rozhodnout v 86. minutě, ale z přímého kopu těsně natrefili branku. V penaltovém rozstřelu ve čtvrté sérii kryl gólman Důbrava penaltu a domácí se radovali ze zisku dvou bodů.“

Rozhodčí: Zubek - Mičkal, Stodůlka. Diváků: 150. ČK: 45. J. Hořanský. Diváků: 150. Valašské Klobouky: R. Důbrava - P. Procházka (67. V. Fojtů), M. Dubčák (80. J. Maňas), F. Mana, J. Vaněk, F. Obadal, M. Sáblík, P. Macháč (45. P. Opravil), T. Mikulčík, M. Šuchma, J. Sucháček (90. T. Grygar). Valašské Meziříčí B: J. Hořanský - M. Gajdoš (89. M. Vavryniuk, T. Dekleva, O. Bartozel, P. Zahradníček, M. Woloczij (45. R. Fröhlich), P. Gajdušek, T. Koleček (54. D. Štys, V. Kristýn (64. M. Kopecký, J. Koleček, V. Vozák (76. V. Bumbala).

1. Slušovice 22 16 4 1 1 52:15 57

2. Vigantice 22 13 3 1 5 46:25 46

3. Podlesí 22 12 1 6 3 46:27 44

4. Nedašov 22 13 1 2 6 47:29 43

5. Val. Příkazy 22 12 0 4 6 42:32 40

6. Kateřinice 22 9 4 1 8 45:37 36

7. Vlachovice 22 10 2 1 9 43:42 35

8. Kelč 22 9 3 0 10 49:37 33

9. Val. Meziříčí B 22 7 2 2 11 50:50 27

10. Vidče 22 7 0 2 13 39:48 23

11. Val. Klobouky 22 6 2 1 13 24:50 23

12. Hrachovec 22 5 2 4 11 23:53 23

13. Rožnov p. R. 22 4 3 2 13 27:53 20

14. Brumov B 22 4 0 0 18 25:60 12

SKUPINA B

BUCHLOVICE - KVASICE 0:1 (0:1)

Josef Křiva, vedoucí mužstva TJ Buchlovice: „Musím náš tým pochválit. Kluci odehráli zápas na hranici svých možností, podali skvělý výkon. Vedoucímu týmu tabulky nic nedarovali. Hosté byli rádi, že utkání po naší chybě vyhráli. O výsledek se ale báli až do konce. První poločas byl velmi vyrovnaný. Už v 9. minutě šel Vaculík sám na hostujícího brankáře, který balon špičkou kopačky vykopl na roh. Kvasice udeřily ve 21. minutě po hrubé chybě krajního beka Šimčíka při rozehrávce. Náš bek namazal balon soupeři, který toho využil a po centru zblízka dorazil balon do branky. Kvasice hrály tvrdě, místy až na hranici únosnosti. My jsme mohli skóre vyrovnat v závěru první půle, ale Kubiš nejprve hlavou mířil z malého vápna těsně vedle a pak hostující obránce zalehl míč rukou, ale penalta se nepískala. I druhý poločase jsme začali výborně. Po změně stran jsme byli lepší, hosté nás ale nepouštěli moc do šancí. Kvasice ale taky neměly nic. Naše obrana hrála výborně a kromě dvou rohů a jedné standardky soupeři nic nepovolila. My jsme mohli výsledek srovnat, ale průnik Belanta po pravé straně skluzem zastavil pohotový obránce, rána Davida Křivy z třiceti metrů lízla tyč a Mikula v 80. minutě po standardní situaci mířil hlavou do boční sítě. Kvasice už těsný náskok ubránily i za cenu zdržovaní a kouskování.“

Branky: 21. Josef Zapletal. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 129.

OŘECHOV – OSVĚTIMANY 0:6 (0:1)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Naše výhra je zcela zasloužená. Kdybychom proměnili většinu vyložených šancí, skončil by zápas 12:1. Měli jsme daleko víc příležitostí. Zýbal navíc hned v úvodu neproměnil penaltu. Pak zahodil čtyři gólovky. Zápas mohl být daleko dřív rozhodnutý. Ve dvacáté minutě jsme mohli mít klid. Nakonec se ale naše kvalita ve finální fázi a zakončení projevila. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Dokud ale soupeř žil, měl jsem trochu obavy z toho, že někdo uteče, uděláme chybu a znervózníme. Nic z toho se ale v Ořechově nestalo.“

Branky: 78. a 81. Jakub Salay, 24. René Křemeček, 60. Ondřej Zýbal, 67. Adam Skřivan 75. Marek Žandovský. Rozhodčí: Novák. Diváci: 149.

KUNOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:4 (0:1)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Z naší strany to byla katastrofa a ostuda. Měli jsme problémy se sestavou, nastoupit musel i jeden dorostenec. Navíc někteří další hráči si v sobotu večer plnili kulturní povinnosti, což bylo na jejich hře vidět. Naše porážka je zcela zasloužená. První poločas byl ještě celkem vyrovnaný, ve druhém poločase ale chlapcům došly síly. Byli unavení, hráli bez nasazení, bojovnosti. Obranná činnost byla velmi špatná.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Samozřejmě jsme spokojení. Naše výhra je zcela zasloužená. Soupeře jsme přehráli fotbalovostí. Domácí toho moc neměli. První poločas byl sice jenom 1:0, ale měli jsme víc šancí ke skórování. Nakonec jsme mohli vyhrát ještě větším rozdílem, ale žádný z brejků ani přečíslení jsme nedotáhli. Kunovice v závěru bránily velmi špatně.“

Branky: 49. Ondřej Šebák - 62. a 83. Antonín Světinský, 45. Pavel Krchňáček, 87. David Richtr. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 260.

KORYČANY – ÚJEZDEC 3:2 NA PENALTY (2:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Tempo spíše vycházkové si nechali vnutit domácí fotbalisté od svého soupeře. Hosté se snažili potvrdit vítězství z minulého kola. Přesto inkasovali jako první. V 15. minutě využil zaváhání obrany domácí Ryška a svou samostatnou akci zakončil do prázdné brány. Ve 38. minutě dostal přesnou přihrávku Lysko a lišácky přeloboval hostujícího gólmana. Ještě před koncem prvního poločasu se dostali ke slovu také hosté. Domácí obranou se chytře protáhl Liška a dal hostům naději. Na toto varování domácí nereagovali a dále pokračovali ve vlažném tempu. Po hodině hry Posolda z pokutového kopu jen orazítkoval levou tyč hostující brány. A tak přišel zákonitě trest. O deset minut později vyrobili domácí v obraně hrubku a nikým nekrytý Skařupa vyrovnal skóre zápasu. Oba týmy přidaly konečně na tempu, nicméně o vítězi v zápase rozhodly až pokutové kopy. V nich byli úspěšnější domácí.“

Branky: 15. Tomáš Ryška, 38. Zdeněk Lysko - 40. Jakub Liška, 68. Petr Škařupa. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 150

NAPAJEDLA – OTROKOVICE B 4:2 (1:0)

Pavel Ratiborský, předseda klubu FS Napajedla: „Když domácí Laciga ve třetí minutě utkání orazítkoval střelou z pětadvaceti metrů tyč a následně domácí nevyužili několik závarů v pokutovém území hostů, kdy zejména hlavičky Bartoně a Dvořáčka volaly po gólu, asi nikdo nečekal, že se nakonec odehraje celkem dramatické utkání. Hra se postupně vyrovnala a až další hlavička Dvořáčka před koncem poločasu skončila za zády hostujícího brankáře. Když ve druhém poločase zvýšil po rohovém kopu opět hlavou Simerský, mohlo se zdát, že je o zápase rozhodnuto. Ale domácí asi ještě slavili gól, protože ihned z protiútoku hosté snížili na 2:1. Následně domácí sice dali další dva góly Saibertem a Foralem, ale i hosté se starali o rozruch v obraně domácích. Po jedné z chyb domácí obrany upravili hosté na 4:2 a začali domácí přehrávat. Při jedné z šancí hostů se vyznamenal gólman domácích Balážik, který ve vyložené šanci vychytal hostujícího útočníka. Hosté potom stále doráželi na domácí obranu, ale do konce utkání se již skóre nezměnilo a body za vítězství zůstaly v Napajedlích.“

Branky: 41. Michal Dvořáček, 56. Adam Simerský 65. Kryštof Saibert, 70. Roman Foral - 57. Dominik Malát, 78. Petr Červenka. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – ŽALKOVICE 3:1 (1:0)

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „Chtěli jsme vyhrát, což se podařilo. I když pro naše diváky to nebyl pěkný pohled. Byli jsme nervózní a dolehla na nás tíha, že jsme dlouho nevyhráli. Vítězství se nerodilo lehce. Věřím, že závěr sezony dohrajeme v jiné pohodě a body naskáčou.“

Branky: 27. a 48. Michal Hána, 88. Pavel Kováč - 81. Martin Neubert. Rozhodčí: Schnürmacher Diváci: 200.

NIVNICE – BOJKOVICE 6:2 (2:2)

Roman Leitner, trenér Nivnice: „S výkonem mužstva i výsledkem jsem velmi spokojený. Kluci to odbojovali, štěstí se konečně otočilo na naši stranu. Zaplaťpánbůh za tři body, které jsme potřebovali jako sůl. Pochválit musím celý mančaft, i když v poločase byla v naší kabině trochu bouřka. Druhou půli jsme ale dali čtyři góly a soupeře sami k ničemu nepustili. Jinak první půle byla vyrovnaná, soupeř se dostal do hry po našich chybách. My jsme šli do vedení už v šesté minutě, ale Bojkovice hned po naší hrubé chybě a nedorozumění za minutu výsledek srovnaly. Pak jsme dokonce prohrávali 1:2. Naštěstí se nám povedlo do poločasu vyrovnat. Druhá půle už ale byla zcela v naší režii. Dali jsme čtyři branky a zaslouženě zvítězili. Hráli jsme přesně podle mých představ. Byl to kolektivní výkon, ale vyzdvihnout musím Radima Straňáka, autora čtyř gólů. Dobře hrál i zápasy předtím, teď to vyjádřil také brankami.“

Branky: 6., 53., 68. z penalty a 90. Radim Straňák, 23. Martin Hladiš, 81. Stanislav Josefík - 8. Petr Gago, 11. Jiří Roubal vlastní. Rozhodčí: Straka. Červená karta: 74. Lukáš Hladík (Bojkovice). Diváci: 150.

1. Kvasice 22 18 0 2 2 73:19 56

2. Osvětimany 22 17 1 0 4 80:30 53

3. Dolní Němčí 22 14 1 1 6 54:33 45

4. Bojkovice 22 11 1 1 9 48:55 36

5. Napajedla 22 8 5 1 8 45:35 35

6. V. Otrokovice B 22 8 3 3 8 50:56 33

7. Koryčany 22 9 1 2 10 35:35 31

8. Kunovice 22 8 3 1 10 41:47 31

9. Nedachlebice 22 9 0 3 10 47:47 30

10. Nivnice 22 8 1 1 12 42:49 27

11. Buchlovice 22 7 2 1 12 31:38 26

12. Žalkovice 22 5 2 2 13 31:45 21

13. Újezdec 22 4 2 4 12 31:68 20

14. Ořechov 22 5 1 1 15 25:76 18

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU