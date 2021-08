KUNOVICE – HLUK 0:7 (0:3)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Nezačali jsme vůbec dobře, když jsme zaspali začátek utkání a už v osmé minutě jsme prohrávali 0:2. Hosté udávali tempo hry, my se snažili hrozit z protiútoků. Bohužel v prvním poločase jsme nedali tři gólové šance. Ve druhém poločase se nám zranil brankář Pěgřím a musel jsem do brány. Dále jsme postrádali čtyři hráče z důvodu pracovních povinností, dovolené a zranění. Hráči Hluku byli živější, aktivnější, jejich vítězství je zasloužené. My se musíme z porážky poučit, hodit ji za hlavu a připravit se na další zápas.“

Antonín Zlínský, funkcionář Hluku: „Domácí vyhráli minule ve Fryštáku vysoko 4:0, takže nálada v mužstvu mohla být optimistická. My jsme se jeli v derby poprat o vítězství a to se nám podařilo, i když nikdo nečekal, že bude tak vysoké. Od začátku jsme drželi míč na svých kopačkách a to se projevilo hned ve 3. minutě, kdy trestný kop Šimoníka dopadl na patičku Martiše a zapadl do kunovské sítě. V 8. minutě to bylo už 0:2. To dostal dobrý balon Kukla na levém křídle, prostřelil brankáře, ale ještě si musel doběhnout míč a zasunout do sítě. Hrálo se na polovině domácích, ale přece jen jednu tutovku Kunovice měly, to když Masařík dostal pěkný míč na malé vápno, ale branku netrefil. Ve 30. minutě dostal míč do své oblíbené pozice Zelinka a Pěgřimovi nedal šanci. Potom se dostali do útoku i domácí, ale nějakou vyloženou šanci si už neutvořili. Ve druhém poločase začali domácí se snahou o to dát nějaký gól, ale utnul jim tuto snahu Vaďura, který v 52. minutě střelou z velkého vápna po zemi dal čtvrtou branku. V 56. minutě unikl Martiš a bylo to 0:5 a v domácí brance Pěgříma vystřídal trenér Petr Chaloupka. V 62. minutě to byl opět nezadržitelný Martiš, který zkompletoval svůj hattrick. Potom měl Šicha štěstí po hlavičce Masaříka, ale skvěle zakročil. V dalším čase se utkání dohrávalo, hráči se těšili v úmorném vedru na konec zápasu, ale v 90. minutě se počtvrté trefil Tomáš Martiš a upravil stav na konečných 0:7. Je to pro domácí krutá porážka.“

Branky: 3., 56., 62. a 90. Martiš, 8. Kukla, 29. Zelinka, 52. Vaďura. Rozhodčí: Tvardek. Diváci: 200.

ZLECHOV – NEDACHLEBICE 2:4 (0:3)

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Pro nás bude v této třídě každý zápas těžký. Začátek zápasu byl z naší strany slušný, bohužel ke konci prvního poločasu jsme dostali tři góly za sebou. Nejprve se hosté prosadili z trestného kopu, následně centr ze strany propadl na zadní tyč a ještě před přestávkou nás srazilo nedorozumění v obranných řadách, kdy jsme reklamovali faul a útočník Nedachlebic šel sám na brankáře a z brejku zvýšil na 3:0. I do druhé půle jsme nastoupili slušně, ale Nedachlebice nás zase potrestaly a bylo to o čtyři góly. My jsme ale stačili ještě snížit, výsledek zkorigovat. Měli jsme i další šance, klidně to mohlo být jenom o gól. Bohužel neproměňujeme tutovky, což nás sráží.“

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Utkání se rozhodlo v prvním poločase, kdy jsme domácí přehrávali a vytvořili třígólové vedení. V závěru utkání za stavu 4:0 jsme přestali ovládat střed hřiště a držet míč v útoku. Domácí toho využili a dali dva góly. Po předvedené hře obou mužstev je výsledek 4:2 pro mě přijatelný, jako pro trenéra Nedachlebic i jako Zlechovjáka.“

Branky: 64. Šmatelka, 89. Bělaška - 38. a 43. Čtvrtníček, 41. Bartoš, 52. Nožička. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 80.

DOLNÍ NĚMČÍ – BOJKOVICE 1:2 (1:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Jsme zklamaní. Bohužel pokud nebudeme dávat branky, nebudeme bodovat. Utkání bylo nejen kvůli velkému vedru náročné. Začali jsme ale dobře, a pokud bychom v prvních dvaceti minutách dali tři branky, mohlo být rozhodnuto. Bohužel Roman Bobčík David Richter ani Tomáš Stojaspal své šance nevyužili. My jsme pak do přestávky inkasovali dvě branky. Ještě před poločasem se nám ale podařilo výkledek snížit na 1:2. Na začátku druhého poločasu byl vyloučený hostující hráč, zbytek zápasu jsme odehráli na polovině soupeře. Nastřelili jsme břevno, měli i další velké šance. Soupeře jsme v poli přehrávali, bohužel z převahy jsme žádný gól nevytěžili. Jinak utkání nebylo tolik vyhrocené, možná až na konci tam něco bylo. Jinak máme za sebou dvě kola a jsme pořád bez bodu. Uvidíme, co bude dál.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Začátek zápasu jsme měli špatný. Klidně jsme mohli prohrávat 0:2. V úvodu jsme byli lehkovážní, pustili soupeře do dvou či tří šancí, při kterých nás naštěstí podržel gólman Urbánek. Postupem času jsme se dostali do hry i my. Po dvou zahozených tutovkách se nám podařilo dát ze dvou brejků dvě branky. Druhou ve čtyřicáté minutě. Chtěli jsme dohrát poločas bez inkasovaného gólu a mít po přestávce větší klid, což se nám bohužel nepodařilo. Po nedohraném souboji nás domácí potrestali a výsledek snížili. Ve druhém poločase jsme očekávali, že nás soupeř přitlačí a pokusí se zápas zvrátit na svoji stranu. K tomu mu napomohlo vyloučení našeho Gorčíka, který podle našeho mínění uviděl červenou kartu velmi přísně. Podle hlavního rozhodčího byl naším posledním hráčem, v kontextu rozhodování celého zápasu, kdy hru hodně pouštěl a nerozdával karty, to ale bylo velice přísné. Každopádně vyloučení určilo ráz druhého poločasu. Nám v deseti postupně docházely síly, soustředili jsme se jenom na udržení výsledku. Dolní Němčí mělo jednu velkou šanci, když střela šla od břevna do tyče a ven. Jinak byl tlak domácích spíše platonický, křečovitý a dost čitelný. Domácí spoléhali hlavně na standardní situace, ty se nám však podařilo pokrýt. Před mužstvem musím smeknout, jak zápas dohrálo a udrželo vedení až do závěrečného hvizdu. Za výhru jsme samozřejmě rádi. Zápas byl ovlivněný tím vyloučením. Neříkám, že jsme byli lepší, možná jsme měli i štěstí, ale šli jsme mu rozhodně naproti.“

Branky: 45.+1. T. Stojaspal - 24. Martinec, 41. Gago. Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 53. Gorčík (Bojkovice). Diváci: 200.

ŠUMICE - NIVNICE 3:1 (3:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsme spokojení s výhrou, jednoduché to ale nebylo. Nivnice začala lépe, vytvořila si i nějaké šance. Hosty ale srazilo vyloučení Stojaspala. První poločas jsme ovládli 3:0. Jeden gól jsme dali z penalty, jeden z rohu, další ze hry. Ve druhém poločase se hosté semkli. Na začátku druhé půle si vytvořili tlak. My jsme ale dobře bránili a čekali a brejky. Nivnice ke konci výsledek snížila a pokud by v závěru proměnila i penaltu, ještě by z toho bylo obrovské drama. Naštěstí pro nás hostující hráč trefil tyčku. Nivnice nás ke konci přitlačila, my jsme se ale semkli, byť přístup ke konci utkání už nebyl dobrý. Vyzdvihnout musím gesto kapitána Žampacha, který za stavu 3:0 odvolal penaltu, která byla asi sporná, ale klidně ji rozhodčí mohl písknout. Náš hráč to však vyhodnotil tak, že to pokutový kop nebyl. Takhle jsou tady kluci vychovaní a vedení. Prostě takto to cítil. Klidně změní verdikt rozhodčího u rohu i autu. Já jsem mu v kabině rozhodně neříkal, že se příště nemá přiznávat. Jeho rozhodnutí respektuji, byť to není úplně zvykem. Taky jsem klukům řekl, ať něco podobného nečekají od všech soupeřů.“

Jan Mahdalík, asistent trenéra Nivnice: „ Bylo to klasické derby. Stejně jako s Dolním Němčí docela vyhrocené. My jsme bohužel doplatili na naši nedisciplinovanost, když byl za kritiku rozhodčího vyloučen Stojaspal. Je pravda, že rozhodčí utkání úplně nezvládl, ale na to se vymlouvat nebudeme. Důležité chvíli přišly ještě před vyloučením. V desáté minutě jeden z domácích hráčů zatáhl Straňáka za dres, penalta se ale nepískala. Na druhé straně domácí zařvali ruka a kopali pokutový kop. Bohužel jsme v prvním poločase dostali další dva góly po rohu, což je velká škoda. Sami jsme žádnou šanci neproměnili. Za stavu 0:3 už bylo těžké se zápasem něco dělat, navíc jsme byli v deseti. Herně jsme určitě nepropadli, gól jsme dali až v závěru. Smekám před hráčem Šumic, který odvolal penaltu. Řekl rozhodčímu, že to faul nebyl. Toto gesto fair-play si zaslouží uznání.“

Milan Bršlica, vedoucí mužstva Nivnice: „Ač Šumice vyhrály v úvodu sezony v Koryčanech, tak s určitými nadějemi jsme přece jenom odcestovali. Absence Roubala a Soukeníka nikoho znalého nepřekvapily a o neúčasti Popelky a Otrusiníka jsme věděli také nějakou tu hodinu dopředu. Ze všech zmíněných hrál v minulém kole v základu jenom Otrusiník a toho na jeho postě krajního obránce nahradil navrátivší se Těthal. Proto jsme s bodem kalkulovali a v tašce na něj nechali trochu místa. Teď už víme, že zbytečně. Pojďme ale rovnou k věci a příjezd ze Šumic přirovnejme k návratu zpráskáných psů. Přitom na začátku nic nenasvědčovalo konečnému výsledku a ani dalším problémům s tím spojených. Hrálo se uprostřed hřiště a každý hrál opatrně, nechtíc udělat chybu. Následujících pár minut patřilo nám a směle o nich napíšeme, že se v nich lámalo utkání. Ve dvanácté by utekl po křídle těžkopádnému Šidlovi Kelíšek i s batohem konzerv na zádech, natož bez nich, ale Josefík trefil z malého vápna po centru jenom tyčku. Ve 13. minutě jsme viděli v pokutovém území kličku a následné sražení rukama Straňáka, ale sudí neviděl nic. Za malou chvíli a to v 17.minutě bylo veselo. Sudí si usmyslel, že penaltu přece jenom odpíská, zvláště když mu to domácí poradili. Po standardní situaci Juráka z poloviny hřiště přistál balon ve vápně na ruce Těthala a v jaké poloze byla horní končetina ví bůh. Každopádně po ojedinělém výkřiku "ruka" nějakého domácího dobráka se kopala penalta, které se zpočátku zdráhali uvěřit i domácí. Šumický Jurák z ní otevřel účet - 1:0. V pohodě bereme. Domácí také a hlavně je to solidně nakoplo. Naše už méně a pomalu se začínali věnovat všemu možnému. Kratičko před půlhodinou hry předvedli domácí svoji další povedou partii a po přihrávce Kunovského za obránce přehodil M.Kelíšek vyběhnuvšího Hladiše - 2:0. Pěkný gól. To už jsme poskakovali po tenkém ledě a netrvalo dlouho a topili jsme se pod ním. A v šestatřicáté minutě bylo, jak jsme zmínili, po nás. Po srážce dvou domácích před vápnem byl opět odpískán faul Nivničanů a komentář (ty debile) Stojaspala k danému problému slyšel i rozhodčí a našemu obránci rovnou předal klíč od sprchy a červenou kartu. Nutno podotknout, že náš fotbalista trefně shrnul mínění všech přítomných Nivničanů. Po odeznění emocí a nalezeném míči odkopnutého Bumbalíkem zahráli Šumičané zmíněnou standardku a hned po ní také roh, který hlavou zakončil Andrlík a bylo po utkání. Ve 42.minutě vykopl z brankové čáry Velecký hlavičku Žampacha a mohli jsme domů. Po domluvě v kabině byl stanoven odvážný cíl vyhrát druhý poločas a to domácí přesilovce navzdory. Proto jsme upustili od diskuzí s rozhodčím a do kroku přidali od samého začátku. V 53.minutě chtěl silou mocí umýt záda vyloučenému Stojaspalovi Těthal, ale rozhodčí Zicháček ho po strčení do protihráče ponechal i k našemu údivu na parketu. Další sranda se udála v 62 .minutě. To létal balon vně našeho vápna jak hadr na holi a hlavně finále bylo zajímavé. Po míči skočil a zpacifikoval ho F. Hladiš, ale domácí Žampach neopomněl přepadnout přes našeho brankáře a verdikt sudího Zicháčka byl jasný. Penalta. Po tomto výroku už se asi červenal i domácí kapitán Žampach a sám penaltu odvolal. Chce se nám věřit, že by to udělal i za jiného stavu, ale hlavně tímto gestem vystavil vysvědčení rozhodčímu. V 86.minutě vletěl do domácího vápna R.Straňák a po vyzpovídání dvou beků procpal balon až na P.Těthala, kterému Hodulík střelu vyrazil, ale balon měl vlastnosti bumerangu a opět zamířil k našim kopačkám a konkrétně k elánem sršícímu šestnáctiletému Vojtovi Straňákovi, jehož jeho dorážka nebyla tuctová, protože znamenala jeho první gól v mužích - 3:1. A zdaleka to nemusel být konec a domácí si po dalším všelijakém výroku strážce pravidel mohli cvrknout do trenek. Do další eskapády se uvnitř vápna pustil R. Straňák a když už měl všeho dost, tak secvakl haksny a upadl. Penalta a k tomu žlutá pro domácího Pančochu! Faulovaný hráč ovšem trefil jenom tyč a posledním třem či čtyřem minutám tak chyběl náboj. Škoda. Mohlo být při nějakém tom centru či nákopu ještě rušno. Ještě větší škoda je, že jsme si neporadili líp s nějakou tou šancí v prvním poločase, a že jsme složili zbraně při nepříznivě se vyvíjejícímu se utkání. Být disciplinovanější a nehledat viníky všeho a všude dalo se pomýšlet na víc.“

Branky: 17. Jurák z penalty, 29. Kelíšek, 36. Andrlík - 87. V. Straňák. Rozhodčí: Zicháček. Červená karta: 36. Stojaspal (Nivnice). Diváci: 150.

ÚJEZDEC – KORYČANY 5:0 (3:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Jsme spokojení, že jsme se fanouškům revanšovali po debaklu v Hluku, i když jeho zápas v Kunovicích ukázal, že v této třídě asi nebudou mít konkurenci. Pro nás to byla opravdu jednoznačná záležitost. Dá se říct, že jsme dominovali od začátku do konce. Vyzdvihl bych hattrick Libora Pilky. Koryčany si taky vytvořily několik brankových příležitostí, měly snad tři nebo čtyři tutovky, ale v zakončení se jim nedařilo. Zato my jsme svůj náskok postupně navyšovaly. Druhý poločas už se ve velkém vedru jenom dohrával. Nám chyběl Valenta, Vystrčil a Slinták, což je pro nás docela zásadní trio. Ale zase se ukázalo, jak velkou oporou pro nás je Broňa Červenka. Jeho výkony jsou neocenitelné.“

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „Na nedělním zápase nemůžu najít nic pozitivního. Soupeř nám dal ze šesti šancí pět branek, my jsme ze šestí šancí nedali vůbec nic. Nejprve jsme dostali gól po dlouhém autu. Vzápětí jsme mohli vyrovnat, což se nám nepovedlo a domácí zvýšili na 2:0.Pak jsme měli zase šance, ale zatímco soupeř nás trestal za každou chybu, my jsme jejich zaváhání nezužitkovali. Navíc se nám zranili dva hráči, takže nevím, co bude dál. Už teď nám nějací kluci chyběli, ale na absence se vymlouvat nebudu. Bohužel prohráli jsme 0:5. Teď nám nezbývá nic jiného, než se důkladně připravit na Kunovice, se kterými musíme urvat body.“

Branky: 20., 38. a 56. Pilka, 12. Vacula, 77. Vítek. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 200.

BUCHLOVICE – FRYŠTÁK 0:2 (0:1)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Porážka mě samozřejmě mrzí. Zápas se rozhodoval za bezbrankového stavu, kdy náš Hromada neproměnil pokutový kop. Penaltu kopl velice špatně, hostujícímu brankáři přímo do rukou. Něco jako Daníček ze Slovácka v zápase s Plovdivem. Na druhé straně soupeř pokutový kop proměnil. Musím říct, že oba pokutové kopy byly nařízeny správně. Po zahozené penaltě to šlo s naším výkonem dolů. Do té penalty přitom nebyl vůbec špatný. Ve druhé půli jsme se snažili skóre srovnat a měli i dvě dobré příležitosti ke skórování, ale gól jsme nedali. Hosté ale měli vpředu dva šikovné útočníky, hrozili každým útokem. Po jednom z brejků šel jejich hráč sám na našeho brankáře a zvýšil na 2:0, tím nám zavřel cestu k bodům. My jsme se sice snažili, ale nešlo nám to. Musíme se dát znovu dohromady a udělat maximum pro to, abychom příští týden zvítězili v derby se Zlechovem.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták odehrál velmi dobré utkání. Hrál v obraně velmi pozorně i důrazně, hráči bojovali o každý míč a využívali všech možností k útoku. Po prvním poločase jsme vedli po brance z pokutového kopu, který proměnil ve 37. minutě Skalička. Po dvaceti minutách druhého poločasu se podařilo náskok zvýšit, když druhý gól dal Halašta. První body jsme získali zaslouženě.“

Branky: 37. Skalička z penalty, 66. Halašta. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 150.

OSVĚTIMANY – TĚŠNOVICE NEHRÁNO. HOSTÉ SE NEDOSTAVILI

Otakar Berka, místopředseda klubu a sekretář Osvětiman: „My jsme měli podle losu hrát původně v Těšnovicích, ale soupeř nemá opravené hřiště, takže jsme souhlasili, že si vyměníme pořadatelství a na jaře se utkáme u nich. Zatímco ale Těšnovice hrají doma v neděli, my v sobotu. Hosté nám změnu termínu potvrdili, ale asi před dvěma týdny nám oznámili, že nebudou mít hráče, že to chtějí sehrát jindy. Ve středu dopoledne mně volal předseda Zavadil, že to opravdu nedají dohromady, jestli bychom se nedohodli na náhradním termínu. Byli jsme ochotní to přehodit na pátek. Nejprve s tím souhlasili, pak nám ale oznámili, že to ani v tento den nedají dohromady. Tím pro nás veškerá jednání skončila. Ve čtvrtek dopoledne Těšnovice nám i na na svaz poslali oficiální email, že se k utkání opravdu nedostaví.“