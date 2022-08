TĚŠNOVICE – HLUK 4:0 (3:0)

Josef Židlík, trenér Těšnovic: „Musím říct, že jsme narazili na opravdu velmi kvalitního soupeře, jehož hru ve středu pole výborně dirigoval kapitán Sopůšek. Opravdu hrál výborně. Rozdával balony, prosazoval se individuálně. Hosté měli na křídlech rychlé mladé kluky, kterým to dával a ti zaměstnávali naši obranu. I když jsme na Sopůška kluky hodně upozorňovali, přesto byl v zápase dominantní. My jsme naopak byli hodně produktivní. Gól jsme dali hned ze své první šance. Janoštík z boku propálil gólmana ranou mezi nohama. Pak nám vyšel další brejk a po krásné kombinaci na straně a přihrávce před bránu Urubek uklidil míč do sítě a bylo to 2:0. Musím říct, že z druhé šance jsme dali druhý gól a tak to pokračovalo. Byli jsme fakt produktivní. Navíc ještě v prvním poločase se nám po dalším brejku podařilo dát třetí branku. I když to bylo 3:0, utkání bylo vyrovnané. Výsledek byl pro hosty dost krutý. Do druhého poločasu soupeř na nás nastoupil, bylo vidět, že nic nevzdává. Hosté to chtěli otočit. Opravdu nás sevřeli na naší polovině, my jsme se jenom bránili, skoro jsme se nedostali za půlku. Šance střídala šanci, všechno jsme přečkali bez inkasované branky. Kluky musím pochválit. Hráli obětavě, vrhali se i do střel nebo vykopávali míč z brankové čáry. Opravdu jezdili po zadku. Podali perfektní, obětavý výkon, ale taky jsme měli i štěstí, zato soupeř si vybral kopec smůly. Výsledek je pro ně opravdu krutý. Navíc deset minut před koncem ještě otekl Janošťák, obešel i gólmana a uklidil balon do prázdné. Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Realita byla poněkud jiná, ale byli jsme produktivní a vyhráli.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Deštivý den štěstí našemu mužstvu nepřinesl. Hráli jsme v Těšnovicích, kde mají poskládané mužstvo z celého kroměřížského okresu. Po Kvasicích, Morkovicích a Bystřici pod Hostýnem třetí nejlepší mužstvo v soutěžích Zlínského kraje. Jeho výsledky nasvědčovaly tomu, že to bude těžký soupeř. Od začátku se hrál vyrovnaný zápas. První šanci jsme měli my, ale nedali jsme. To domácí byli úspěšnější. Po zaváhání na levé straně naší obrany Janoštík z dosti velkého úhlu prostřelil Pěgříma a bylo to 1:0. Uběhla teprve 11. minuta zápasu. V 17. minutě se míč dostal vlevo od naší branky, přišel centr na hranici penalty a tam mezi čtyřmi našimi hráči Urubek poměrně lehkou střelou procedil míč za brankovou čáru. Nadále jsme byli aktivnější, ale šance Bartoška v síti neskončila. Když v 26. minutě jsme si dali vlastní branku a bylo to 3:0, člověk se nestačil divit. Jasná herní převaha, domácí se třikrát dostali před naši branku a dali tři branky. Nevzdali jsme se. Hherně jsme domácí přehrávali, ale proměnit nějakou šanci je náš nynější problém, Po centru Sopůška Bartošek neumístil jeho centr do branky, šanci měl i mladý Martiš a Sopůšek, ale efektivita, kterou měli domácích se tady nekonala. Druhý poločas byl úplně v naší režii, fotbalově jsme domácí jasně přehrávali, ale veškerá naše snaha byla marná. Domácí odkopávali před našimi hráči míče po centrech do jejich šestnáctky i z brankové čáry, ale gól se nám dát nepodařil. Převaha byla skoro v poměru držení míč 70:30, co to však pomůže, když gól nedáme ani z nejvyloženějších šancí. Když už jsme hráli vabank, unikl Janoštík, obešel Pěgříma a nechal nás vypít kalich hořkosti do dna. Takovou tragédii jsem nezažil za poslední období. Co pomůže chvála od domácích, kteří ocenili naši fotbalovost a herní nasazení, když schytáme takový debakl. Prvních 25 minut jsme totiž v obranné fázi byli asi myšlenkami ještě někde ve Starém Městě, jinak si to nedovedu vysvětlit To je varování pro příště. Věřím, že s takovou fotbalovostí uspějeme v dalších zápasech, je přece jenom začátek sezony.“

Branky: 11. a 80. Radek Janoštík, 17. Jan Urubek, 26. Michal Brázdil. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 100.