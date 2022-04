Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Dneska to bylo utrápené vítězství, ale myslím, že zcela zasloužené. Pokaždé nejde, abychom dali čtyři, pět gólů a měli pohodu. Po většinu utkání jsme dobývali obranu soupeře. Na začátku jsme měli nějaké šance, nastřelili jsme dvě břevna. Pokud hostům nedáte dva nebo tři góly, pořád jsou zodpovědní a cítí šanci. Šumice byly houževnatý protivník. Dobře bránily, čekaly na brejky. Nám vpředu scházela větší kvalita. Jsme rádi i za takové vítězství. Že jsme neztratili ani bod? Já to moc neřeším. Samozřejmě kluci to sledují, je to nejenom jejich zásluha, ale i celého vedení. Jsme tomu rádi a budeme se snažit, abychom sérii protáhli co nejdéle to půjde. Ale že bych z toho nespal, to vůbec ne. (úsměv)“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Naše taktika byla jednoznačná: chtěli jsme bránit vlastní půlku, spíš jsme se soustředili na obrannou fázi, na dobré posunování a zajišťování, což se nám celkem dařilo, ale i přesto si domácí vytvořili spoustu šancí, napálili tyčku, břevno. Osvětimany vyhrály zaslouženě. Klidně mohly vyhrát i výraznějším rozdílem. Na druhé straně my jsme taky měli nějaké šance a mohli je potrápit ještě víc. Jsem přesvědčený o tom, že i kdybychom srovnali, tak síla domácího týmu je tak obrovská, že by si s tím určitě poradili a nějaký gól nám ještě vstřelili. Soupeř za stavu 2:0 držel míč, nechtěl nic pokazit. My jsme hrozili spíš ze standardních situací, ale utkání bylo v režii domácího týmu. Větší šanci porazit je bychom měli spíš doma, ale v tuhle chvíli jsou Osvětimany nad naše síly.“

Branky: 23. Jiří Perůtka, 64. Bronislav Rajsigl. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 150.

BOJKOVICE – ÚJEZDEC 6:0 (5:0)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Před mužstvem musím smeknout. Byla to super týmová práce. Od 38. minuty se utkání víceméně dohrávalo. Nespočet dalších situací jsme ve druhém poločase trestuhodně zahodili. Újezdec mne zklamal, jejich nejlepší hráč byl 46letý trenér Kroměříže Červenka, Zajímavostí je, že domácí během zápasu poslali do hry celkem šest dorostenců, kteří jednoznačně nezklamali. Doufáme v jejich postupné začlenění a náhradu za hráče, kteří z různých důvodů přestali v Bojkovicích hrát.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Hodnocení je jednoduché. Z naší strany to byl naprosto tragický a odevzdaný výkon. Domácím jsme výhru doslova věnovali na talíři. Rozdíl ve skóre klidně mohl být i vyšší. Jsme rádi, že jsme nedostali desítku. Zatímco soupeř dal šest gólů a ještě několik šancí zahodil, my jsme byli naprosto jaloví a odevzdaní. Se soupeřem jsme vydrželi hrát dvacet minut, pak se nám hra úplně rozpadla. Chyběli nám Martin Šmída a Dominik Pěnička, což jistě mělo na výkonu i výsledku svůj podíl, protože jsme museli šachovat se středovými hráči i obránci, ale na absence se nevymlouváme. Bylo to fakt špatné.“

Branky: 32., 38. a 58. Adam Kundrata, 15. Dominik Slavíček, 21. Vojtěch Dolina, 90. Marian Varga. Rozhodčí: Smýkal. Diváci: 80.

Podívejte se: Výhru Osvětiman nad Šumicemi sledovala vzácná návštěva z Makedonie

NIVNICE – KUNOVICE 3:0 (1:0)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „S výsledkem i třemi body jsem samozřejmě spokojený, ale podali jsme nejhorší jarní výkon. Tím ale nesnižuji Kunovice, které u nás hrály dobře. Mně se ale hlavně první poločas vůbec nelíbil, byl to takový maglajz. S fotbalem to mnoho společného nemělo. Přesto jsme šli gólem Dubského do vedení. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a přidali další dvě braky. Musím ale přiznat, že výsledek je pro Kunovice trošku krutý. I když hostům scházeli Pavel Kříž a další borci, nehráli vůbec špatně. My jsme naopak nepodali žádný oslnivý výkon. Výsledek 3:0 je krásný.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „K zápasu jsme odjížděli s jedenácti lidmi. Máme hodně zraněných a dva kluci byli na dovolené. Čekali jsme na dorostence, až se vrátí ze zápasu, že ním alespoň ze střídačky pomohou. Bohužel se nám ve druhém poločase zranili další dva hráči. Do utkání jsme nastoupili aktivně. Hráli jsme kombinačně, dostávali se do šancí, které jsme bohužel neproměnili, vytvořili si spoustu rohů, ze kterých jsme ale moc do branky nedostali. Bohužel domácí se ujali vedení po naší chybě, kdy jsme špatně zahráli aut na naší polovině, ale i po inkasované brance jsme pořád hráli aktivně a vytvářili si šance. Druhý poločas jsme pokračovali ve stejné hře, ale opět po naší chybě, kdy jsme úplně zbytečně na vápně faulovali, se krásně trefil Radim Straňák. Poté jsme se snažili hru otevřít a teprve až potom se domácí dostávali do hry a chodili do brejků. Nivnice si vypracovala v závěru hodně šancí, které však neproměnila. Poté jsme opět udělali chybu a domácí ji potrestali. I přes prohru 0:3 klukům nemám moc co vytknout. Bojovali až do konce, snažili se s výsledkem něco udělat. Bohužel se porážíme sami našimi chybami, navíc nejsme produktivní. Musíme se dát zdravotně dohromady, doléčit šrámy a bolístky. Pak věřím, že to bude dobré. Teď nás čekají dva těžké zápasy, ale v současné chvíli už je pro nás každý zápas složitý a důležitý. Domácím gratuluji k vítězství.“

Branky: 31. Kryštof Dubský, 64. Radim Straňák, 88. Petr Stojaspal. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 400.

KORYČANY – HLUK 1:3 (1:1)

Karel Rotter, trenér Koryčan: „Hluk prokázal svoji kvalitu. Po většinu zápasu byl lepším týmem a zaslouženě vyhrál. My jsme se ujali vedení Gejdošem, který využil hrubou chybu hostujícího gólmana. Soupeř však stačil ještě do poločasu výsledek srovnat a po přestávce přidal další dvě branky. Mrzí mě zranění Marka Richvalského, kterého jsem musel nuceně střídat kvůli problémům s kolenem. Odjel do nemocnice na vyšetření, takže jsme zřejmě přišli o dalšího hráče. Zranění se nám opravdu kupí, podobnou marodku nepamatuji. Soupeři gratuluji k vítězství. Bylo to férový zápas, i rozhodčí jej odřídili spravedlivě.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Do Koryčan jsme odcestovali ještě bez Martiše, ale ostatní hráči už nastoupili. Od začátku to byl vyrovnaný zápas, většinou se odehrával mezi šestnáctkami. Brankář Pěgřim se dobře díval na televizní zápas Slávie s Feynordem, když v 18. minutě napodobil brankáře Mandouse, Gejdoš měl před sebou otevřenou prázdnou branku a pohodlně skóroval. Ve 30. minutě pak Zelinka ze šestnáctky nechytatelně vyrovnal na 1:1. My jsme více drželi míč na svých kopačkách, vytvořili si i šance, ale brankář Rotter byl na místě. Domácí většinou nakopávali míče a hledali svého střelce Gejdoše. Druhý poločas jsme začali dobře a ve 49. minutě po rohu výsledek otočili. Ve skrumáži se nejlépe zorientoval Crla a tím jsme se dostali do vedení. Od této chvíle jsme byli lepším mužstvem, což jsme potvrdili v 70. minutě, kdy Zelinka zprava odcentroval, Sopůšek přenechal míč Ondrovi Machalovi a před ním byla už jen prázdná branka. Potom jsme se více soustředili na to, abychom měli míč pod kontrolou, šance přišly, ale proměnit jsme už nic nedokázali. Domácí si vytvořili jednu velkou šanci, ale Pěgřim byl na místě. Byl to z naší strany velmi dobrý, taktický, bojovný a technický výkon.“

Branky: 18. Rostislav Gejdoš - 30. Adam Zelinka, 49. Ondřej Crla, 70. Ondřej Machala. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 150.

FRYŠTÁK – ZLECHOV 0:0

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Ohlas přineseme v pondělí.“

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Bod je pro nás taková satisfakce za minulý týden, kdy jsme absolutně nezvládli derby s Buchlovicemi, které nepovažuji za soupeře, jenž by nám měl dělat problémy. Bohužel to byl propadák. Zatímco minulý zápas jsme odehráli bez dvou klíčových hráčů, do Fryštáku jsme přijeli bez pěti hráčů základní sestavy. O to jsme to měli složitější. Před utkáním jsme samozřejmě chtěli všechny body, nakonec jsem rád i za ten jeden. Hráli jsme zanďoura, spoléhali na nějaké brejky. Skvěle nám zachytal gólman Červinka, který v první půli zamezil třem tutovkám. My jsme měli v úvodní části jednu. Ve druhém poločase se hra i díky silnému větru vyrovnala. Domácí měli jednu nebo nebo dvě nebezpečné střely, při kterých nás podržel Červinka. My jsme tam měli dva propadnuté balony, které jsme nedokázali uklidit do gólu. V zakončení nám chyběl větší klid. Jinak remíza je spravedlivá. My jsme si ji zasloužili bojovností a srdíčkem, domácí zase svojí nemohoucností. Jsem rád, že jsme nenechali soupeře odskočit. Věřím, že pokud se kluci povrací po nemocích, tak do Těšnovic si pojedeme pro nějaký bodík. Chceme se dotáhnout na soupeře před námi a konečně být v tabulce někde jinde.“

Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 100.

Smíšek v kabině Osvětiman. Rajsigl baví, ale střílí i góly. Čeká jej maturita

BUCHLOVICE – TĚŠNOVICE 2:0 (1:0)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Naše výhra je zcela zasloužená. Klidně mohla být daleko vyšší. Jenom ve druhém poločase jsme zahodili tři vyložené šance. V první půli jsme hráli proti silnému větru, takže to bylo dost těžké. Soupeř byl houževnatý, technicky dobře vybavený. My jsme šli do vedení z penalty nařízené za nastřelenou ruku ve vápně. Křiva ji bezpečně proměnil. Do poločasu jsme si vypracovali ještě dvě obrovské šance, ale Belant přestřelil branku a Křivovu technickou střelu ze šibenice konečky prstů vyškrábl těšnovický gólman. Soupeř takové příležitosti neměl, hrozil jenom po standardních situacích, kterých zahrával opravdu hodně. Po větru míč létal do naší šestnáctky, opravdu to bylo nebezpečné. Ve druhém poločase jsme hráli s větrem v zádech. Druhý gól přidal po krásné individuální akci David Křiva, který šel sám na gólmana a sólo proměnil. Chvíli na to zahrávali hosté penaltu, ale jejich hráč Slováček branku přestřelil. Za stavu 2:0 jsme si vypracovali tři obrovské šance. Nejprve loboval Křiva z padesáti metrů těsně vedle pravé tyče, další příležitosti zahodili Belant s Hromadou. Mohli jsme soupeře dorazit, přidat mu víc branek. Na druhé straně kdyby Těšnovice z penalty snížily, zápas by byl asi jiný. Jsem rád, že jsme navázali na výkon i výsledek ze Zlechova, zase jsme hráli kompaktně, houževnatě a bojovně. Díky tomu jsme si vítěství zasloužili.“

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Jsme v situaci, kdy bojujeme sami se sebou. V týdnu jsme přišli o další dva zraněné hráče. V Buchlovicích chyběl nejlepší střelec Janoštík, nastoupit jsem nemohl ani já. Nyní je to špatné, sestavu skládáme horko těžko dohromady. Kluci hrají na postech, kde nejsou zvyklí, což je na výkonu znát. Musím uznat, že Buchlovice vyhrály zaslouženě. Nastoupily na nás takový silovým pojetím hry, nakopávanými míči. Prali jsme se s tím celkem slušně. Gól jsme inkasovali z penalty nařízenou za ruku. Rozhodčí si pokutový kop asi obhájí. My jsme se snažili hrát fotbal. Utkání bylo vyrovnané, hrálo se převážně mezi šestnáctkami. Ve druhém poločase jsme po pěkné akci dostali gól na 2:0. Vzápětí jsme mohli snížit, když jsme po faulu na Brázdila zahrávali penaltu, ale Slováček domácí branku přestřelil. Buchlovice pak šly dvakrát sami na brankáře Filipa Zavadila, který nás podržel, ale porážku stejně neodvrátil. My musíme současné období nějak přečkat. Až se kluci uzdraví, budeme zase vyhrávat.“

Branky: 18. z penalty a 55. David Křiva. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – DOLNÍ NĚMČÍ 3:2 (3:1)

Ondřej Čtvrtníček, trenér Nedachlebic: „Pro nás je to důležitá výhra. V prvním poločase jsme byli herně lepší, dali tři branky. Po přestávce jsme se přizpůsobili hře soupeře a jenom nakopávali balony dopředu. Stálo to za nic. I tak jsme si v obou poločasech vypracovali dost šancí. Závěr už byl zbytečně vyhrocený. Chyběl nám zraněný Dušan Klvaňa.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Zaspali jsme začátek. V prvním poločase jsme nehráli moc dobře. Domácí nás přitlačili a zaslouženě šli do vedení. My jsme sice rychle vyrovnali, ale ještě do přestávky po našich hrubých chybách inkasovali další dva góly. Druhý poločas už byl z naší strany jiný. Soupeře, který nás hodně kopal, jsme zatlačili a zápas Machalíkem zdramatizovali. Závěr domácí psychicky nezvládli, když dostali dvě červené karty. Nejprve po ostrém faulu Brzici vzal jeden jejich hráč balon, který hodil našemu hráči do obličeje. Pak domácí trenér Čtvrtníček nadával rozhodčímu. Konec byl dost vypjatý. My jsme mohli výsledek v nastaveném čase srovnat na 3:3, Šmehlík ale mířil z dvaceti metrů do tyče. Chybělo málo a my získali alespoň bod. Zklamaní ale nejsme. Náš výkon hlavně v první půli nebyl dobrý. Bohužel jsme udělali školácké chyby, což rozhodlo. Chyběl nám vykartovaný kapitán Bída.“

Branky: 27. Tomáš Klvaňa, 33. Filip Brzica, 35. Michal Bartoš - 28. Ondřej Cmol, 82. Šimon Machalík. Rozhodčí: Ambroz. Červené karty: 86. Vrták, 89. Čtvrtníček (oba Nedachlebice). Diváci: 125.