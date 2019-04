Derby slibovalo zajímavou podívanou a škoda jen, že déšť odradil fanoušky, aby dorazili. Úvod přinesl vyrovnaný fotbal, obrany obou mužstev pracovaly pozorně. Jako první zahrozili domácí v 18. minutě, na konci pěkné akce zakončuje ve skluzu těsně vedle Radim Blažek. Na druhé straně zahrozili hosté, hlavičku hráče ale sráží domácí obránce mimo. Hosté se snažili hrozit hlavně po rychlých křídelních akcích. Blízko úvodní brance byl ve 26. minutě Košut, ve velké šanci zakončuje nad. Ve 34. minutě pak postupuje sám na Michuta domácí Zetek, jeho zakončení jde do tyče, míč se odráží zpět, ale ke smůle domácích přesně k obránci hostí. Ve druhé půli zahrozili jako první hosté. V 50. minutě při standardní situaci uklouzl domácí hráč a Horáček zakončuje těsně vedle. O chvíli později na poslední chvíli odkopává míč na malém vápně domácí hráč. První branka utkání přišla v 67. minutě. Míč na pravém křídle dává hezky pod sebe Košut a střela Radima Blažka na zadní tyč je přesná. Hosté se snažili o vyrovnání, ale v 79. minutě přichází druhá branka domácích. Z pravé strany našel Pavel Blažek přesným centrem Švece a jeho parádní volej končí v síti. Ve zbytku zápasu si domácí vítězství pohlídali.“

Branky: 67. Blažek, 79. Švec. Rozhodčí: Kotačka - Zpěvák, Zelený. Diváků: 100. Podlesí: J. Maleňák - T. Adámek (86. D. Onderka), R. Tydlačka (83. P. Adzima), J. ŠvecJ. ZetekZ. Košut (76. J. Janda), P. Blažek (88. P. Pernický), B. Petřvalský, R. Blažek, T. Holčák, M. Stolář (63. P. Skalický). Valašské Meziříčí B: M. Michut - T. Koleček, Z. Sovák, M. Zachrdla, J. Koleček- V. Žilinský, M. Kundrát, P. Gajdušek, Š. Vrána- D. Horáček (68. D. Štys), V. Kristýn (80. P. Zahradníček).

HRACHOVEC - VAL. KLOBOUKY 1:0 (1:0)

Alois Kachlík, trenér Valašských Klobouk: „Byl to pro nás nešťastný zápas, neboť jsme si především v prvním poločasu vytvořili nespočet šancí a domácí celek náramně podržel brankář Růžička. Ve dvou příležitostech se objevil Mikulčík a další velké možnosti neproměnili Ma-chač s Manou. Ve druhé půli se hra opticky srovnala, domácím pomohlo nasazení exligového Mooce, který vystužil soupeřovu defenzívní činnost. I přesto jsme měli několik nebezpečných standartních situací, ale vždy nám chybělo pár centimetrů k přesnějšímu zakončení. V závěru jsme už hráli vabank, ale branka domácích pro nás byla zakletá. Přesto však musím své hráče pochválit za předvedený výkon, ale doplatili jsme na neproměňování brankových příležitostí a to nás stálo v Hrachovci určitě nějaké body".

Branka: 20. Orság. Rozhodčí: Straka - Nuc, Skalický. Diváků: 100. SK Hrachovec: M. Růžička- T. Brázdil, M. Orság (86. R. Vaigl), O. Janošek (79. J. Tvarůžek), M. Varga (46. V. Mooc), D. Varga, R. Škabraha, M. Cahlík (46. L. Pavelka), M. Kozelský, P. Horák, T. Solanský. Spartak Valašské Klobouky: R. Důbrava - J. Nevrlka, P. Procházka (59. V. Fojtů), F. Mana, P. Macháč (70. P. Opravil), M. Sáblík, T. Mikulčík, J. Vaněk, M. Šuchma, J. Sucháček (83. Z. Kostka), F. Obadal.

NEDAŠOV - VLACHOVICE 1:0 (1:0)

V prvním poločase byli domácí lepším celkem a po zásluze šli do vedení, když se ve 43. minutě trefil Marek. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a hosté se snažili alespoň o vyrovnání. Do vyložené šance je ale domácí obrana nepustila, a tak tři body zůstaly v Nedašově.

Radek Cícha, kapitán Nedašova: „Po vydařeném zápase ve Val. Příkazech nás doma čekaly Vlachovice. Vlachovice doposud podávaly výborné výkony, a proto nás nečekalo nic jednoduchého a to se taky naplnilo. V prvním poločase si dovoluji tvrdit, že jsme byli lepším týmem. Vytvářeli jsme si šance a hráli jsme tak, jak nám trenér v kabině naordinoval. Škoda jenom, že po krásné kombinační akci se dostal do zakončení domácí Šenkeřík, který skóroval, ale pro údajný ofsajd nebyl gól uznán. Drželi jsme dobře střed hřiště, kde jsme si mysleli, že by Vlachovice mohly hrozit nejvíce a tím pádem jsme eliminovali včas jejich náznaky na šance. Za zmínku stojí výborně zahraný roh od hostujícího Hověžáka přímo do brány, který ovšem stejně výborným zákrokem vystihl domácí Solař v bráně. Ve 43. minutě přišla odplata za náš výkon, který zužitkoval dobře hrající domácí Marek střelou zpoza vápna. Ve druhém poločase naopak postupně začínali přebírat otěže zápasu Vlachovice a my jsme se nějak nemohli dostat do hry. Nakonec to pro nás dobře dopadlo a ubránili jsme jednobrankový náskok.“

Branky: 43. Marek. Rozhodčí: Kovarčík - Mičkal, Dokoupil. Nedašov: D. Solař - P. Holba (87. P. Novák), R. Cícha, J. Marek, P. Šuráň (69. M. Slovák), J. Pagáč, D. Šenkeřík (73. A. Šimšálek), M. Macháč (90. V. Surý), M. Lorenc (46. J. Bartoška), R. Talčík, J. Fojtík. Vlachovice: P. Macháč- M. Trčka, Z. Kupčík (83. M. Kudela), J. Hovězák, J. Nedavaška, P. Straka, K. Stružka (60. D. Hlavica), Z. Míča, D. Plšek, T. Olejník, V. Trčka.

BRUMOV B - VIGANTICE 2:3 (2:0)

Zdeněk Hoffman, trenér Vigantic: „Domácí celek se před utkáním posílil o pár fluktuantů z A týmu a na jeho výkonu to bylo znát. I když začátek utkání byl poměrně vyrovnaný. Po půlhodině hodině hry jsme ale dvakrát inkasovali po laciných brankách a domácím narostla křídla. Hodně nám pomohla poločasová přestávka, kdy jsme všechno v klidu rozebrali. Změnili jsme i rozestavení na 3-5-2 s cílem posílit střed hřiště a zrychlit naši rozehrávku dopředu. Proto jsme na tuto roli dali Tomáše Pavlíčka, který se jí zhostil na jedničku a byl našim stěžejním hráčem. Po hodině hry jsme dali kontaktní branku. Čtvrt hodiny před koncem Pavlíček vyrovnal a začínalo se prakticky od nuly. Také domácí prahli po vítězství, ale to se jim nakonec nepodařilo. V závěru nám byl oprávněně vyloučen Řepka, ale i v deseti jsme v nastaveném času vsítili vítěznou branku. Domácí tak ztratili dobře rozehraný zápas, nám se však povedla druhá půle a i s trochou dávkou štěstí bereme tři body. S výkonem mého týmu ve druhé půli jsem nadmíru spokojen a svým výkonem mne potěšil zejména Tomáš Pavlíček.“

Branky: 32. Bůbela, 34. Novák - 62., 90. Blažek, 73. Pavlíček. Rozhodčí: Zapletal - Novák, Vychodil. ČK: 88. D. Řepka. Počet diváků: 70. Brumov B: R. Smolík - O. Novák (71. K. Holec), M. Kubiš, P. Naňák, J. Búbela, M. Kříž, J. Fojtík, M. Zvoníček, A. Pecha, P. Novák, O. Janáč. Vigantice: J. Slovák - M. Jež, D. Křižan (46. O. Kulišťák), D. Řepka, J. Paprskář, M. Macíček - M. Václavík, T. Pavlíček, M. Vičan, V. Vičan (9. R. Babinec) - V. Blažek.

KELČ - SLUŠOVICE 2:1 p. (0:0)

Michal Klimt, vedoucí mužstva Slušovic: „Věděli jsme, že nás v Kelči nečeká nic jednoduchého. Soupeř na nás byl perfektně nachystaný. V první půli jsme nepodali ideální výkon. Když už jsme se dostali do šance, tak jsme neproměnili. V druhém poločasu jsme chtěli na soupeře vletět a vstřelit první branku. Bohužel jsme v 57. minutě inkasovali z hodně sporné penalty, kterou odpískala do té doby velmi slušně pískající paní rozhodčí. Po této studené sprše jsme neproměnili několik šancí. Vyrovnání přišlo po pasu za obranu až v 80. minutě. Před koncem jsme se dostali ještě do dvou slibných příležitosti. Ty jsme neproměnili, a tak zápas musely rozhodnout pokutové kopy. V těch jsme si po prohře 5:4 bonusový bod bohužel nepřipsali.“

Branky: 57. Hlavica (pen.),- 81. Večeřa. Rozhodčí: Jílková - Gargulák, Blažek. Diváků: 153. Kelč: T. Hrdlička- A. Škařupa, M. David, M. Hegar, R. Pastrnek, J. Rada (66. T. Hlavica) - V. Kulich (54. A. Zichala), J. Hlavica, L. Vadel (88. D. Jiříček) - J. Machač (77. R. Reisskup), L. Novák. Slušovice: M. Kučera- L. Čunek, J. Večeřa, K. Zedníček, P. Kvasnica, T. Zbranek, R. Dobeš, L. Klečka, M. Poslušný (63. J. Janků), J. Vlachynský (82. D. Šarman), P. Bořuta (75. O. Povolný)

ROŽNOV P. R. - KATEŘINICE 0:2 (0:0)

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Do Rožnova jsme jeli s cílem konečně něco uhrát z venkovního zápasu. Prvních dvacet minut to byl vyrovnaný zápas, ale spíše se hrálo pouze mezi šestnáctkami bez výraznějších šancí. Domácí několikrát zkoušeli střílet z větší vzdálenosti, ale v klidu chytající Dobeš si vše pohlídal. Nám se podařilo párkrát dobře zakombinovat, ale brankář hostí byl také velmi pozorný. Od 20. minuty jsme si konečně zvykli na umělou trávu a začali jsme soupeře přehrávat. Druhá půlka byla z naší strany výrazně lepší. Začali jsme více kombinovat a z toho jsme si vytvořili hned nějaké šance. První obrovskou možnost měl Fojtů, kdy hlavou z malého vápna bohužel trefil pouze stojícího gólmana. Následně se dostal do druhé šance, kdy šel po přihrávce mezi obránce sám na brankáře a poslal nás střelou pod nohy do vedení. Další šanci přichystal kapitán Drda opět pro Fojta a ten tváři v tvář brankáři druhým gólem rozjásal celý náš tým a dal nás do ještě větší hrající pohody. Závěrečných patnáct minut jsme soupeře do tlaku nepustili a hlavně díky skvěle fungující obraně a střelecké pohodě Fojta bereme zaslouženě tři body z venku.“

Branky: 68. a 72. Fojtů. Rozhodčí: Straka - Ruman, Číž. Diváků: 50. Rožnov pod Radhoštěm: F. Sekyra - M. Urban, L. Mužátko (70. J. Cahlík) - Š. Ondruch (78. E. Gomola) - V. Kolařík, M. Náměstek, L. Zetek, M. Fiurášek, L. Fuksa, T. Dvořák, J. Hrůzek. Kateřinice: J. Dobeš - Z. Ondra, D. Hrabovský, Š. Doležel - M. Bětík, T. Macík, R. Fojtů (80. R. Machala), O. Čtvrtníček, M. Smilek (64. D. Mikšík), J. Maček- J. Drda.

VIDČE - VAL. PŘÍKAZY 0:1 (0:1)

Vladislav Basel, funkcionář TJ Vidče: „To, co nás zdobilo v předešlém domácím utkání, a to skvělá střelecká produktivita, nám bohužel v dnešním utkání chyběla. Vypracovali jsme si v prvním poločase čtyři velké gólové šance, ale jak 2x Kramoliš, tak i Mičkal a i Bill buďto nevyzráli na dobře chytajícího brankáře hostů, nebo své zakončení řešili špatně. Zato hosté hned svou první velkou šanci v 34. minutě zkušeně proměnili. Z půlky hřiště se rozběhl Vaculka, narazil si s Petruškem a střelou k tyči nedal Petruželovi šanci 0:1. Jak se později ukázalo, byla to branka rozhodující. Ve druhém poločase se hra odvíjela spíše ve středu hřiště. Hosté pozorně bránili a nepouštěli již tolik domácí do šancí. Přesto jsme utkání mohli dovést do penalt, ale střela Mičkala z přímého kopu v poslední minutě skončila bohužel na břevně. Domácím nelze upřít snahu, kluci bojovali, dřeli, ale vstřelit branku jim dnes nebylo souzeno.“

Andrej Stánok, trenér Valašské Příkazy: „Po domácím nepovedeném utkání s Nedašovem jsme si chtěli napravit reputaci. Přicestovali jsme do Vidče však pouze s jedenácti hráči do pole, neboť zkušený Martin Nikolén si ještě doléčuje své zranění a kanonýr Kušnier se byl podívat na fotbal do Itálie. V prvním poločasu nás podržel brankář Valčík, který domácím lapil vyložené příležitosti. Poté branka našeho Igaze neplatila pro ofsajd. Zanedlouho však utekl domácí obraně Vaculka a zápas rozhodl. Domácí ještě v závěru trefili z trestného kopu břevno. V okleštěné sestavě jsme nakonec vybojovali tři body a vrátili se na vítěznou vlnu.“

Branky: 34. Vaculka. Rozhodčí: Františák - Veselý, Václavík. Diváků: 100. Vidče: R. Petružela - P. Špůrek, V. Urban, J. Heryán - A. Fryšara, J. Kubját, P. Mičkal, P. Drda - R. Bill, M. Kramoliš, J. Kubját (72. J. Vaculín). Valašské Příkazy: M. Valčík - L. Polách, V. Vobořil, M. Petrušek, L. Gargulák, M. Ptáček, J. Igaz, T. Karas, L. Vaculka, A. Chovanec, M. Petrušek.

1. Slušovice 19 15 2 1 1 48:13 50

2. Podlesí 19 11 1 4 3 42:24 39

3. Nedašov 19 11 1 2 5 38:26 37

4. Vigantice 19 10 3 1 5 35:23 37

5. Val. Příkazy 19 10 4 5 37:26 34

6. Kateřinice 19 8 3 1 7 39:34 31

7. Kelč 19 8 3 0 8 43:29 30

8. Vlachovice 19 8 2 1 8 34:32 29

9. Val. Meziříčí B 19 7 2 1 9 45:40 26

10. Hrachovec 19 5 2 3 9 23:47 22

11. Val. Klobouky 19 6 1 1 11 24:45 21

12. Vidče 19 5 0 2 12 30:42 17

13. Rožnov p. R. 19 3 3 2 11 19:45 17

14. Brumov B 19 3 0 0 16 19:50 9

SKUPINA B

KVASICE – OŘECHOV 5:0 (3:0)

Petr Bláha, trenér Kvasic: „Se třemi body jsme spokojení. Zápas jsme rozhodli hned v prvním poločase, který byl z naší strany dobrý. Soupeře jsme přehrávali fotbalovostí i nasazením. Na rozdíl od předchozích zápasů se nám tentokrát podařilo využít brankové příležitosti. Za stavu 3:0 se ve druhé půli utkání pouze v klidu dohrávalo. Ořechov neměl žádnou velkou příležitost. Opravdu od začátku až do konce jsme měli hru pod kontrolou. I když jsme jasně vyhráli, pořád máme náskok pěti bodů. A do konce sezony chybí spousta zápasů, pořád je o co hrát. Osvětimany mají kvalitní tým, boj o první místo je stále otevřený.“

Branky: 9. a 24. Martin Pulkert, 15. a 52. Pavel Vojtášek, 82. David Moravec. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 140.

OSVĚTIMANY – BOJKOVICE 4:2 (1:1)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Zápas byl hodně o emocích. Diváci viděli hodně divoké utkání plné soubojů. Navzájem jsme si nic nedarovali. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Vypracovali jsme si víc brankových příležitostí. Utkání jsme mohli rozhodnout už dřív. Soupeř ale dokázal dvakrát srovnat. Byl to boj skoro až do poslední minuty. Jsme rádi, že jsme potvrdili předcházející výsledky a doma vyhráli. Věděli jsme, že nás s Bojkovicemi nečeká nic lehkého. Jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Dalibor Příkazský, trenér Bojkovic: „V Osvětimanech jsme odehráli důstojnou partii. Nám scházeli dva hráči. Hlavně střelec Gago by byl pro nás přínosem, ale byl pracovně mimo. Soupeři jsme ukázali, že v Bojkovicích umíme hrát fotbal. Trošku výhrady mám k výkonu rozhodčích, který ale dělal chyby na obě strany. Hráčům i přes prohru nemám co vytknout. Domácí byli šťastnější, vyhráli zaslouženě.“

Branky: 16. Adam Skřivan, 50. Jiří Perůtka, 61. Lukáš Klimeš, 86. Ondřej Zýbal - 28. a 54. Marina Varga. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 107.

OTROKOVICE B – NIVNICE 4:1 (2:0)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Na šance i góly bylo utkání jednoznačné, ale Nivnice hrála v poli dobře. V sestavě měla dva šikovné záložníky. Herně jsme soupeře nepřehráli, zápas byl spíše vyrovnanější. Přesto jsme po prvním poločase zaslouženě vedli 2:0. Další dvě vyložené šance jsme nedali. Na začátku druhého poločasu jsme po nesmyslné chybě obránce, který tak dlouho váhal s odkopem, až balon ztratil, obdrželi kontaktní branku. Naštěstí máme v týmu šikovné hráče, kteří se prosadili individuálně. Za stavu 2:1 jsme neproměnili pět gólových šancí, v závěru se ale dvakrát trefil Malát a bylo rozhodnuto. Hra byla v pořádku. Diváci viděli slušný zápas, dobrý výkon podali i rozhodčí. Naše výhra je zcela zasloužená.“

Branky: 75. a 86. Dominik Malát, 8. Jakub Červenka, 43. Petr Červenka - 53. Radim Straňák. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 103.

DOLNÍ NĚMČÍ – NEDACHLEBICE 5:2 (3:1)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Hodnocení je jednoduché, Nedachlebice byly fotbalovější, měly také vyložené šance, my jsme ale dávali góly. Neříkám, že jsme proměnili všechno, ale byli jsme produktivnější. Fotbal se musel divákům líbit. Ne že bychom nehráli dobře, ale hosté byli herně lepší. Nám vyšel začátek, po čtvrthodině jsme vedli 2:0. Nedachlebice dokázaly ve druhé půli výsledek snížit. My jsme se za stavu 3:2 trošku báli. Dobře jsme ale bránili, vycházeli z bloku a hrozili z protiútoků. Nakonec jsme dali další dvě branky a zaslouženě vyhráli.“

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „Jsem dnes docela rozpolcený. Utkání mělo skončit 5:7 a ne prohrou. Směrem dopředu jsme odehráli velmi dobré utkání, jedno z nejlepších, co vedu tým. Bohužel jsme v koncovce selhali. Směrem dozadu jsme líní na krok a dostáváme laciné branky. O standardkách se ani nebavím. To je nezodpovědnost se vykašlat na svého hráče.

Pozitivní je, že se uzdravil další hráč. Příště snad přibydou další dva. Nemůžeme hrát donekonečna bez střídání. Některým hráčům pak chybí jiskra.“

Branky: 7. a 79. Pavel Krchňáček, 14. Martin Krchňáček, 37. Jakub Šmehlík, 89. Libor Kadlček Libor - 33. a 68. z penalty Ondřej Šuranský. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 200.

KORYČANY – NAPAJEDLA 1:0 (1:0)

Jiří Vybíral, předseda Koryčan: „Zápas rozhodla trefa Posoldy po půlhodině hry. Napajedla ukázala svoji kvalitu, žádný gól nedala. Byli jsme šťastnější.“

Branka: 31. Petr Posolda. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 131.

BUCHLOVICE – KUNOVICE 1:2 (1:2)

Josef Křiva, předseda klubu TJ Buchlovice: „Byl to pro nás zápas blbec. Hráli jsme o moc, protože nutně potřebujeme body. Bohužel jsme prohráli se soupeřem, kterého jsme herně přehráli. Hosté bojovali, hráli tvrdě. Za výhrou šli víc. My jsme byli měkčí v soubojích. První poločas byl vyrovnaný, oboustranně bojovný. Hosté nakopávali, do soubojů chodili tvrdě a jenom v prvním poločase inkasovali čtyři žluté karty. Už v 18. minutě musel střídat stoper Kořínek, který dostal ránu do obličeje a odjel do nemocnice na šití. Zápas ovlivnila chyba našeho brankáře. Tomu z ruky vypadl míč po centru, který do vápna letěl strašně dlouho, a hostující Masařík ho dorazil do prázdné branky. My jsme po inkasované brance Kunovice zatlačili. Belant trefil tyč, gólem neskončily ani dvě dorážky. Ve 35. minutě byl po dvou faulech vyloučen hostující Flek. V početní výhodě jsme ale inkasovali druhý gól, když soupeř jednou zaútočil a po rohu stoper Uhlíř uklidil míč k tyči. My jsme se snažili kombinovat, ale byli jsme nedůrazní. Snížení přinesla až trefa Belanta z voleje po rohu Davida Křivy. Ve druhém poločase jsme si vytvořili tlak, měli jsme i velké šance na vyrovnání, ale David Křiva trefil hlavou břevno. Zahrozili jsme i po dalších standardkách, Kunovice se ale ubránily. Ani jim nevadilo, že jejich trenér Chaloupka byl vykázán ze střídačky.“

Branky: 42. Lukáš Belant - 33. Michael Masařík, 41. David Uhlíř. Rozhodčí: Schnürmacher. Červená karta: 35. Daniel Flek (Kunovice). Diváci: 220.

ÚJEZDEC – ŽALKOVICE 2:1 NA PENALTY (0:1)

Miroslav Mikliš, místopředseda klubu TJ Sokol Újezdec-Těšov: „Záchranářský duel dvou posledních týmů v tabulce mnoho fotbalové krásy nepobral. Bylo vidět, že ani jeden tým nechce udělat chybu v obraně a směrem dopředu byla znát, hlavně u domácích, nervozita. Přesto se několik brankových příležitostí na obou stranách urodilo, avšak bez přesného zakončení. Když už se zdálo, že do kabin se půjde za bezbrankového stavu, udeřili hosté z rohového kopu, když zužitkovali svoji výškovou převahu. Ve druhém poločase domácí svého soupeře zatlačili na jeho polovinu, tlak byl ale spíše platonický, bez větších šancí. Hosty jednou zachránila i tyčka. Přesto se domácí radovali z vyrovnání, v 86. minutě se trefil Filip Lekeš a dovedl utkání k penaltovému rozstřelu. V něm měli pevnější nervy domácí, vyhráli 5:4, a tak druhý důležitý bod zůstal v Újezdci.“

Branky: 86. Filip Lekeš - 41. Mario Jankola. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 140.

1. Kvasice 19 16 0 1 2 66:17 49

2. Osvětimany 19 14 1 0 4 65:28 44

3. Dolní Němčí 19 11 1 1 6 48:32 36

4. Bojkovice 19 10 1 1 7 42:47 33

5. Napajedla 19 7 4 1 7 39:30 30

6. Kunovice 19 7 3 1 8 38:38 28

7. V. Otrokovice B 19 7 2 3 7 43:49 28

8. Nedachlebice 19 8 0 2 9 41:38 26

9. Koryčany 19 8 0 2 9 30:31 26

10. Nivnice 19 7 1 1 10 34:40 24

11. Buchlovice 19 6 2 1 10 28:35 23

12. Žalkovice 19 4 2 2 11 26:38 18

13. Ořechov 19 5 1 1 12 24:66 18

14. Újezdec 19 3 2 3 11 27:62 16