Již deset let v čele kopané v kraji úspěšně absolvoval. Po čtyřleté přestávce se šéf otrokovického klubu z Baťova Vlastimír Hrubčík opět rozhodl vydat do boje o post předsedy Zlínského KFS. „Konečné rozhodnutí kandidovat jsem udělal začátkem března. Důvod byl zejména ten, jakým názorovým směrem se Zlínský KFS poslední volební období ubíral,“ vysvětlil 52letý fotbalový funkcionář.

Jedním ze dvou kandidátů na předsedu Zlínského Krajského fotbalového svazu ve Zlíně bude ve středu 28. dubna Vlastimír Hrubčík z Otrokovic. | Foto: se souhlasem Vlastimíra Hrubčíka

Co dělal současný předseda a vedení KFS špatně?

Zlínský fotbal směrem do hnutí zastupuje předseda a místopředseda. Byli aktivní zejména směrem do velké fotbalové politiky. Oba se bohužel podíleli hlavně na změnách, které upevňovaly moc Romana Berbra a ve velkém rozsahu poškozovali postavení Moravy ve fotbalovém hnutí. A to jako předkladatelé jeho návrhů, tak byli jejich hlavní propagátoři a podporovatelé. Dodnes to nedokážu pochopit.