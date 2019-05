Zkušený pětatřicetiletý stoper měl na triumfu borců z vesnice vedle Slavičína obří podíl, když v nastaveném čase vyrovnal duel se Skašticemi na 1:1 a v poslední možné chvíli poslal zápas do penaltového rozstřelu.

Pokutové kopy patřily outsiderovi, který v divácky oblíbené loterii dorazil sebevědomého lídra.

„Šli jsme asi zatím od začátku,“ tvrdí Beňo, který na Letné křepčil s pohárem i speciálním kloboukem na hlavě.

Byl to váš životní gól?

Dá se říct, že to byl nejdůležitější gól kariéry.

Jak byste popsal klíčovou trefu?

Trenér Durďa mě na posledních pět minut poslal na hrot. S Milanem Mujkošem jsme si to dvakrát vyměnili. Míč se nějak dostal přes obránce a potom už to stačilo jenom trefit. Spadlo to tam i se štěstím.

Do útoku chodíte za nepříznivého stavu pořád?

Pokaždé. (úsměv) Stejný výsledek byl i druhé kolo proti Štítné, kde jsem taky vyrovnával v poslední minutě. Teď se to zopakovalo.

Věřil jste, že by se to mohlo i tentokrát povést?

Pořád jsme věřili. Ve druhém poločase jsme byli určitě lepší, branka byla na padnutí.

Ale začátek byl oboustranně opatrný. Jak moc velkou roli v tom sehrála nervozita?

Tyto finálové zápasy jsou vždycky opatrné. Já už jsem ho hrál popáté a pokaždé to bylo stejné. Vždycky se to rozjede až ve druhé půli.

Ve finále místo vyhlášených střelců Tomšů a Konečníka skórovali stopeři. Je to náhoda?

Na Konečníka jsme byli nachystaní. Zdvojovali jsme ho. Myslím, že si moc nekopl. Bylo to i tím, že jsme si dávali na něj větší pozor. Na druhé straně Vašek, který to ale odbojoval. Všichni toho máme plné kecky, ale stojí to za to.

Ve finále jste byl už popáté. Dají se jednotlivé zápasy srovnat?

Ještě když se to hrálo v Kroměříži, nosil jsem dres Valašských Příkaz. Jinak ve finále jsem byl čtyřikrát s Provodovem. Dvakrát jsem vyhrál, dvakrát prohrál. Teď se to překlopilo a je to 3:2. Dá se říct, že teď to prožívám nejvíc. Zaprvé jsem kapitán a zadruhé v Nevšové je výborná parta.

Oslavy budou velké?

Určitě budou bujaré. I když nic připraveného nemáme. Kluci jsou nachystaní, mají dovolené. Asi půjdeme tady ve Zlíně někam na večeři.

A vy máte nahlášenou dovolenou?

Já jsem svým pánem, mám svoji firmu, takže to mám vyřešené. (úsměv)