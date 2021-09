Domácí neměli se slabým soupeřem slitování. Do přestávky naložili hostům šest branek, ve druhé půli přidali dalších pět gólů a pokud by zborovičtí fotbalisté proměnili další vyložení šance, mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem. Tak velký rozdíl mezi oběma mančafty byl!

„Soupeř mě zklamal. Tak jednoduché to nikdo z nás opravdu nečekal,“ přiznává Martin Hanus.

Zkušený pětačtyřicetiletý útočník, který v bohaté kariéře prošel Vratimovem, Hlučínem, Fulnekem, Hodonínem či Bohumínem, se na demolici Topolné podílel dvěma přesnými zásahy, k nim přidal další asistence.

Sobotní duel si stejně jako zbytek domácího týmu náramně užil. „Hosté to brzy zabalili. Když jsme asi ve dvacáté minutě vedli 3:0, vůbec nám nevzdorovali, což mě překvapilo, vždyť mají sedm bodů a byli první,“ diví se.

Hráči Pilany do zápasu dali všechno. Dobře věděli, že na hody se doma neprohrává. „Lidé z vedení nám to celý týden připomínali. Hodně na to dbají, abychom lidem udělali radost,“ říká Hanus.

I proto možná byli Zborovičtí v úvodu střetnutí lehce nervózní. Klid jim dodala vedoucí branka Macáka hned ve 4. minutě.

Pak už to byla selanka, úplná exhibice. „Jsme rádi, že se jsme to na hody takto zvládli. Po neúspěchu s Polešovicemi ve druhém kole jsme to chtěli odčinit, abychom neztratili přízeň fanoušků, aby nás nezatratili,“ uvedl.

Nakonec byli diváci nadšení, takový výsledek se jim náramně líbil. Oslavy ale moc bujaré nebyly, počasí totiž oproti minulým letům nevyšlo. Večer připomínal spíš konec října než závěr prázdnin.

„Chvilku jsem se zdržel, s kluky poseděl. Jelikož ale bylo celkem chladno, odjel jsem ještě večer domů,“ přiznává opora týmu. Jinak ale bylo ve Zborovicích živo. Mládež se bavila na kolotočích, dospělí postávali u stánků. „Byli jsme ve víru dění. Lidé se bavili, což je hlavní,“ ví dobře.

V obci na Kroměřížsku vládne pohoda. Zborovice se po čtyřech odehraných kolech drží v popředí tabulky, podle očekávání útočí na špici.

Favorité ze Starého Města i Ořechova ztrácejí, nejnižší krajská soutěž je zatím značně nevyrovnaná, čehož si všímá i Hanus. „Některé výsledky jsou pravdu překvapující,“ uvedl. „Třeba Ořechov v jednom zápase dá třináct gólů, pak nečekaně prohraje. Stejně jsou na tom i jiné týmy. Navíc dost utkání končí velkými brankovými rozdíly, nejde se v tom moc zorientovat,“ říká Hanus.

Zkušený forvard očekává, že o postup budou bojovat zmiňované dva celky a také Zdounky. „Ty znám. Mají velice dobrou obranu v čele s Klabalem a Mrázkem,“ vyzdvihuje.

Podle Hanuse bude letošní sezona hlavně o přístupu a morálce. „My se nemůžeme ohlížet na soupeře. Hlavní bude, jak budeme hrát my. Pokud navážeme na výkon s Topolnou, bude to dobré, ale pokud budeme chybovat jako s Polešovicemi a jako první inkasujeme gól, můžeme mít i problémy, protože hra do plných ani nám moc nesedí,“ přiznává.

Zatímco ve Zborovicích nemají s docházkou na tréninky a zápasy problémy, v jiných mužstvech je to mnohem horší, což dokazují slova trenérů i funkcionářů. Vesnický fotbal poznamenala pandemie koronaviru, při dlouhé pauze někteří na milovaný sport zanevřeli. Už mu nedávají tolik, co před lockdownem.

„Je to celorepublikový problém,“ míní Hanus. „Žiji na severu Moravy a dobře vím, že hráčů je všude málo. A není to jenom v kraji či okresech, ale také divizní Dětmarovice se s tím potýkají. Opravdu nejde sehnat hráče pro jakoukoliv soutěž,“ přidává.

„Hráči si v pauze našli jiné zájmy, věnují si dalším věcem. Navíc hlavně mladým se nechce. Kvůli tomu odstoupily některé celky, vůbec se nepřihlásily do soutěže. Třeba Kojetín je docela velké město, ale nedal to dohromady,“ připomněl.

Vedení Zborovic dokázalo novému trenéru Barnetovi zajistit dostatečně široký kádr i slušné podmínky pro přípravu. Třeba veterán Hanus se ve stanu nouze udržoval sám. „Třeba jsem chodíval běhat nebo jsem si šel zahrát badminton,“ líčí.

Když měl možnost, trénoval s divizním Bohumínem, kde bydlí. „Pohyb na hřišti je něco jiného, proto jsem byl obezřetný a poctivě se udržoval. Překvapilo mě ale, že to spousta mladých kluků vzdala. Nechtěla tomu obětovat čas,“ diví se.

Hanus ale fotbal miluje. Dokud to půjde, bude běhat za míčem. „Kvůli srandě, klukům v kabině,“ dodává.