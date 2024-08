Šťastnější ale byli hosté. „Zpočátku pohodový zápas přinesl nečekanou a nebývale dramatickou zápletku se šťastnějším vyústěním pro nás. Záhlinice se však o výsledek sympaticky rvaly až do konce a naše první body zvenku nám nijak nedarovaly. Přestože naše hra stále ještě neodpovídá mým představám a ani možnostem týmu, oceňuji, že jsme všechny body, byť možná silou vůle a se štěstím urvali. Vždyť zvenku je to poprvé za téměř rok a půl,“ ví dobře trenér Koryčan Jaroslav Hastík.

I. B třída sk. C, 3. kolo -

TJ SOKOL ZÁHLINICE – KORYČANY 3:5 (1:3)

Branky: 43. a 68. Patrik Malát, 55. Marek Vaculík – 20. a 41. Michal Salinger, 15. Radek Šnajdr, 74. Filip Hanák, 86. Jakub Eremiáš. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 120.

Jeho tým se po dvou úvodních porážkách potřeboval nutně chytit. „To však i domácí Hanáci, jímž začátek sezóny taky moc nevyšel,“ uvědomoval si.

Hosté do Záhlinic dorazili bez distancovaného Petra Posoldy, v základní sestavě naopak byl po vypršení stopky Patrik Frank.

Koryčany do zápasu vstoupily s chutí a koncentrovaně. „Naší hře určitě prospěl i příjemně podmočený pažit, jenž aspoň zčásti kompenzoval úmorné vedro. My jsme se už od začátku chopili iniciativy,“ říká Hastík.

Parta kolem hrajícího trenéra Ladislava Paštěky však nejenže v poklidu odolávala, ale navzdory téměř pěšímu tempu se několikrát snadno prokombinovala až do blízkosti hostující svatyně. Hned dvakrát se v šancích ocitl Patrik Malát, tu první mu Lukáš Rotter lapil a při té druhé selhal.

Hosté naopak využili hned první naši příležitost z dobře zahrané standardky Tomáše Rešky, kdy Radek Šnajdr hlavou zblízka do sítě pohotově vrátil balón odražený od břevna po hlavičce Filipa Hanáka.

Když tři minuty nato po nápadité kombinaci a průnikové kolmici Salinger bezpečně proměnil nájezd, vypadalo to na poklidný průběh. Nijak zvlášť proto Koryčanům nevadilo, že prudkou hlavičku Šnajdra gólman Černocký vytěsnil na další roh a že následná pumelice Rešky z notné dálky od břevna místo do sítě sklouzla těsně před brankovou čáru. Ve 41. minutě totiž Salinger s přehledem zakončil i parádní křídelní akci po ose Slavíček – Eremiáš.

„Jenže slibné vedení nás patrně i ukolébalo a krátce před přestávkou jsme po laciné ztrátě míče u postranní čáry z kopačky Patrika Maláta už poprvé inkasovali,“ posteskl si Hastík.

Poločasové rošády v sestavách očividně více prospěly týmu v modrých dresech, hosté naopak rázem dost nečekaně vypadli z role. Navíc už po deseti minutách po křídle upláchl Vaculík a křížnou střelou na zadní tyč vsítil kontaktní gól.

V 68. minutě pak hluchou pasáž Koryčan důrazný Malát z opačné strany potrestal svým druhým gólem a dokonce vyrovnal.

„Domácí byli na koni a oprávněně doufali v obrat. Ten jsme však už nepřipustili,“ oddechl si Hastík.

Čtvrt hodiny před koncem totiž propadl vysoký míč Rešky až za domácí obranu, kde se jej po souboji zmocnil Hanák a v polopádu jej propasíroval i mezi nohy vybíhajícího brankáře.

Patrně klíčový gól hosty do závěrečných minut náležitě povzbudil a když na konci střetnutí průbojný Eremiáš zužitkoval skvělou přihrávku střídajícího eléva Maloshe a balón dovedl až do prázdné, zhluboka si borci z Koryčan oddechli.

V Záhlinicích naopak po třetí porážce zavládlo velké zklamání.

„Znovu se potvrdilo, že kde jsou hody, nejsou body. A u nás byly hody,“ připomněl hrající trenér Záhlinic Ladislav Paštěka.

„Vstup do sezony nám nevyšel, ale máme těžký los. Musíme to někde urvat, než nám ujede vlak. Pak se to bude těžko dohánět. Musíme někde překvapit a zvítězit, kde se to nečeká. Hlavní je, abychom byli koncentrovaní po celých devadesát minut a ne jenom část zápasu,“ zná recept na úspěch.

Nedělní duel se mu však těžko hodnotil. „Začátek nebyl do nás moc dobrý. Koryčany nás přehrávaly, my jsme nehráli takticky dobře. V naší hře bylo hodně nepřesností a zbytečných ztrát. Celkově výkon v prvních třiceti minutách nebyl příliš dobrý,“ přiznává.

„Navíc jsme dostali laciné góly z dorážek nebo střel po odrazu. Koryčany měly i štěstí, ale my jsme si vypracovali taky šance, které jsme neproměnili. Probrala nás až branka Maláta na konci poločasu,“ přidává.

Domácí o přestávce prostřídali sestavu a chytli se. „Ve druhém poločase jsme skóre srovnali na 3:3 a cítili, že bychom mohli utkání zvrátit na svoji stranu a vyhrát. Bohužel jsme dostali jednoduchý gól, když se hostující útočník dostal přes našeho obránce a skóroval. Na konci Koryčany udeřily popáté a bylo hotovo,“ dodal zklamaně Paštěka.

Jeho tým se pokusí ukončit čekání na výhru v sobotu na hřišti rozjeté Ostrožské Nové Vsi, Koryčany hostí doma Polešovice.