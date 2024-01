„Zanechal u nás velkou stopu,“ přikyvuje Anton Tabone, šéf oddílu, který letos slaví výročí 75 let od založení.

Hanus se stal součástí historie Victoria Hotspurs FC. Na Maltu odletěl na začátku roku 2009. S nabídkou jej oslovil kamarád Jaroslav Marx, který tam působil pět let.

„Zavolal mi pár dnů před Vánocemi, že mám tři dny na rozmyšlení. Tehdy na Hlučín, kde jsem hrával, dolehla finanční krize, tak jsem kývl, byť jsem vůbec neuměl anglicky,“ líčí Hanus a vyrazil za fotbalovým dobrodružstvím do absolutně neznámého prostředí.

„Věděl jsem jenom, že se tam hraje od října do května. Tehdy byli třetí od konce a sháněli útočníka,“ vybavuje si rodák z Bohumína.

Po příletu na Maltu moc času na rozkoukání ani sehrání s novým mančaftem neměl. Vedení Victorie Hotspurs chtělo logicky novou akvizici vidět v akci.

I proto domluvilo přípravný duel s Florianou. „I když jsme prohráli tuším 3:5, byli se mnou spokojení, protože jsem dal dva góly,“ říká s úsměvem.

Čtvrtý nejlepší střelec v historii MSFL však zářil dál. Při soutěžní premiéře v lize na Gozu zaznamenal při výhře 3:1 hattrick. Zatímco první Evropan v klubu společně s Brazilcem zůstal, na Nigerijce už místo nezbylo. „Tehdy tam mohli v jednom týmu hrát jenom dva zahraniční hráči,“ říká.

I když se mu střelecky dařilo a mužstvo táhl, mimo hřiště se soužil. „První dny jsem byl úplně nešťastný,“ přiznává. „Sice jsem bydlel na hotelu u pláže, ale v lednu tam nebyl žádný turista, taky nebylo až tolik teplo, takže jsem byl jenom zalezlí na pokoji a čekal na trénink, který byl až večer. Bohužel jsem neuměl anglicky, takže jsem si nemohl ani s nikým popovídat,“ pokračuje.

Navíc podmínky pro přípravu nebyly ideální. „Zázemí jsme měli v patře nad restaurací. Jenom jsme se tam převlékli a jeli na stadion,“ říká.

„Trénovali jsme na písku či antuce, někdy na umělé trávě. Přírodní hřiště bylo na celém ostrově jenom jedno,“ přidává.

Postupně ale krizi překonal, návrat domů si rozmyslel. Najednou přišlo jaro, na Gozo začali mířit turisté a Hanus ožil, začal si pobyt na jihu Evropy užívat.

„Dařilo se nám, vyhrávali jsme. Lidé mě poznávali, zastavovali na ulici, protože Victoria Hotspurs patří na malém ostrově k nejoblíbenějším klubům. Já si koupil slovník a snažil se komunikovat,“ vypráví.

I když přišel až v desátém kole, stal se nejlepším střelcem i hráčem celé ligy, v další sezoně pomohl klubu k zisku titulu.

Měl podporu spoluhráčů i fanoušků. I když zápasy měly většinou divizní úroveň, užíval si hlavně při vypjatých šlágrech skvělou atmosféru. „Vztahy klubů jsem sice moc nechápal, ale vždycky tam byly dva kotle. Fanoušci měli vlajky, trumpety a povzbuzovali nás. V sektoru bylo i 300 lidí. Kromě Sparty, Slavie nebo Baníku u nás nikdo takovou podporu nemá. Chodilo na nás i 2000 diváků,“ vzpomíná.

Po Česku se mu najednou přestalo stýskat a pobyt na Maltě si prodloužil o další rok.

Podmínky měl podobné jako v sousedním Rakousku. Základní plat měl 1200 euro, plus si vyjednal příjemné bonusy. „Za gól i zisk bodu v utkání jsem měl sto euro,“ přiznává s úsměvem.

Přitom v jednom ročníku zaznamenal 36 branek. „Bylo to lepší než hrát doma,“ spočítal si lehce.

Přesto se po dvou letech vrátil do Česka, kariéru dohrál na Moravě. „Na Gozu hodně stáli o to, abych prodloužil smlouvu. Kdybych tam byl s partnerkou nebo rodinou, možná bych tam vydržel doteď. V Hlučíně se však mezitím zlepšila situace a klub postoupil z MSFL do druhé ligy. I když mi bylo 38 let, trenér Bartl mě chtěl, tak jsem se vrátil,“ říká.

Na maltské angažmá ovšem nikdy nezapomene. Na ostrov by se jednou rád vrátil alespoň jako turista. „Na internetu klub sleduji. Vidím fotky, videa. Vypadá to tam daleko lépe než před lety. Snad mi to vyjde alespoň na dovolenou,“ přeje si současný hrající trenér Zborovic.